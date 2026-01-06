Suceava | Doi adulți și patru copii s-au răsturnat cu mașina în albia râului Bistrița

10:30

Programul Național „Masă Sănătoasă”, un demers esențial pentru susținerea participării școlare și pentru asigurarea unui... Articolul Peste 12.000 de elevi din Botoșani vor beneficia, începând din 8 ianuarie, de Programul ”Masă Sănătoasă” apare prima dată în TeleM Regional.