Un producător turc de textile își mută sediul global la Iași
TeleM Iași , 7 ianuarie 2026 17:50
NIL Tekstil, producător și distribuitor turc de textile pentru casă, anunță intrarea oficială pe piața...
SUA au confiscat un petrolier după ce l-au urmărit peste Atlantic, potrivit unei postări pe rețelele...
Programul național „Masă sănătoasă" va continua și în 2026, oferind zilnic preșcolarilor și elevilor suport...
Vești importante despre subvenții APIA 2026 pentru crescătorii de animale care utilizează pășune
Termenul limită pentru aplicarea amenajamentelor pastorale (planurile de gospodărire a pășunilor) a fost amânat de...
Medicii veterinari ameninţă cu proteste după ce Guvernul a redus de la 10.000 de lei la 5.000 de lei sumele alocate pentru cheltuielile cabinetelor
Medicii veterinari din România ameninţă că vor ieşi în stradă, după ce Guvernul a redus...
Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei" din Buhuși a pus în funcțiune, din luna ianuarie, un...
Iașul nu se regăsește pe harta investițiilor în infrastructura feroviară anunțate pentru anul 2026. Potrivit...
Autostrăzile A7 și A8 se află în prim-planul marilor proiecte rutiere care ar urma să...
Unitatea de Primiri Urgențe din Iași se confruntă, la început de an, cu un număr...
Zile de foc pentru polițiștii rutieri din Botoșani. In urma unor razii au fost descoperite...
Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune eliminarea unor cheltuieli care apasă...
Rolul României în Coaliția de Voință: Fără trupe în Ucraina, dar cu sprijin logistic și militar
O reuniune fizică a „Coaliției de Voință" a avut loc la Paris, într-un format considerat...
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat Congresului că declarațiile dure ale guvernului american...
Zeci de persoane evacuate azi noapte dintr-un bloc din Bacău după izbucnirea unui incendiu
Azi noapte, în jurul orei 02:51, pompierii au fost solicitati să intervina pentru stingerea unui...
CET II Holboca intră într-o nouă eră: investiție strategică pentru conversia de la huilă la gaze naturale
Municipiul Iași face un pas major către modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică,...
Instalația de teleschi de la pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a fost vandalizată
Instalația pârtiei de schi Bucovina, de la intrarea în Câmpulung Moldovenesc, a fost vandalizată, administratorul...
Asociația Pro Infrastructură: 2026 va fi un an record, cu 244 km de autostradă și drum expres care vor fi dați în trafic
România are o rețea de 1416,3 kilometri (dați în trafic) de autostradă și drumuri expres,...
Laptele praf NAN, retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase. Ce trebuie să știe părinții
Mai multe loturi de lapte praf au fost retrase de la vânzare de inspectorii sanitari....
Treispectacole în patru zile la Opera Iași. „Nunta lui Figaro" și „Sunetul muzicii" sunt titlurile propuse
După succesul galei dedicate aniversării a 70 de ani de la înființarea Operei Naționale Române...
Comuna Miroslava a obținut o nouă finanțare nerambursabilă pentru modernizarea iluminatului public
Comuna Miroslava a obținut o nouă finanțare nerambursabilă pentru modernizarea iluminatului public. Proiectul a fost...
Drumul spre Lunca Cetățuii intră în licitație: investiție de peste 57 de milioane de lei pentru lărgirea la patru benzi
Proiectul de lărgire a uneia dintre cele mai circulate șosele de la periferia municipiului Iași...
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,7% în 2025 față de anul anterior, a...
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România
O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina...
A murit unul dintre cei 5 copii care au căzut în râul Bistrița cu mașina condusă de mama lor. Avea 14 ani
Unul din cei cinci copii grav răniți după ce mașina condusă de mama lor a...
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui...
Accident grav în Buda, Zvoriștea: patru tineri răniți după ce mașina a lovit un cap de pod
În această dimineață, în jurul orei 4:00, pompierii militari suceveni au intervenit la un accident...
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii...
Consiliul Local Bârlad a aprobat un nou regulament pentru transportul public în comun, care prevede...
Primăria Municipiului Vaslui, prin Direcția de Impozite și Taxe Locale, a informat contribuabilii că, în...
Când se întorc elevii la școală. Calendarul cursurilor și al vacanțelor în anul școlar 2025–2026
Elevii se întorc la cursuri joi, 8 ianuarie 2026, după încheierea vacanței de iarnă, care durează...
Comunitățile creștine îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, o figură remarcabilă în istoria creștinismului,...
Ce spun sondajele? Planul lui Trump de a controla emisfera vestică și Groenlanda nu este ceea ce își doresc americanii
Decizia președintelui Donald Trump de a înlătura, în weekend, liderul unui stat suveran a fost...
În această dimineață, în jurul orei 4:00, pompierii militari suceveni au intervenit în urma unui...
Bărbat săltat de jandarmii băcăuani înainte să urce în tren cu un cuțit și un spray iritant
În această după‑amiază, în timpul unei patrule pedestre în zona Gării CFR din municipiul Bacău,...
Florin Cîțu: "Creșterea taxelor din perioada 2022–2026 nu a fost o necesitate economică!"
Creșterea taxelor din perioada 2022–2026 nu a fost o necesitate economică, ci o decizie politică...
Incendiu într-o locuință din comuna Balș. Proprietarul, cu probleme locomotorii a suferit arsuri
În cursul acestei zile, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, forțele Inspectoratul...
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe...
Cunoscut om afaceri nevoit să concedieze angajați pentru prima dată în ultimii 25 ani ca să reziste: "Stau și dau timpul înapoi, în vremea lui '89 și atunci ziceam că mai rău nu poate fi!"
Un nou semnal de alarmă vine din partea mediului privat, într-un context economic tot mai...
Slujba de Bobotează de la Mitropolia din Iași a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte...
Primele zile ale anului au fost extrem de aglomerate la Unitatea de Primiri Urgențe din...
Personalul medical din spitale se confruntă cu nemulțumiri legate de plata gărzilor și a orelor...
Tragedie la Arad, dupa ce doi barbati din judetul Vaslui, in varsta de 27 respectiv...
Ceaţă densă pe aeroportul din Iaşi: Zborul Bucureşti-Iaşi şi retur a fost anulat, în timp ce alte două curse aeriene au fost redirecţionate la Suceava
Traficul aerian pe Aeroportul din Iaşi este afectat marţi din cauza ceţii, două avioane fiind...
Cântăreț de muzică populară, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru violarea a trei minori
Un cunoscut cântăreț de muzică populară din Galați a fost condamnat la peste 17 ani...
A fost lansată licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii...
Ursula von der Leyen, despre Hubul de Securitate de la Marea Neagră: Comisia Europeană este pregătită să sprijine România
Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu ca România...
Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei
La fața locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj...
Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița,...
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu" Iași va asigura măsurile de ordine și siguranță publică...
Alertă alimentară în Marea Britanie, după ce Nestlé a retras loturi de mâncare pentru bebeluși, contaminate cu o toxină
Nestlé a retras de pe piață unele produse de formulă pentru bebe
