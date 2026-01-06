Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei
La fața locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj...
Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei
La fața locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj...
Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița,...
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu" Iași va asigura măsurile de ordine și siguranță publică...
Alertă alimentară în Marea Britanie, după ce Nestlé a retras loturi de mâncare pentru bebeluși, contaminate cu o toxină
Nestlé a retras de pe piață unele produse de formulă pentru bebeluși din cauza suspiciunii...
Liderii europeni și oficialii americani încearcă să finalizeze un acord de securitate care include posibilitatea unei prezențe...
Marea Britanie va interzice reclamele la mâncare nesănătoasă în timpul zilei pentru a economisi 2 miliarde de lire sterline în costurile asistenței medicale
Regatul Unit a introdus reglementări mai stricte pentru combaterea obezității infantile. De acum înainte, este...
În prima zi lucrătoare din anul 2026, Judecătoria Iași a pronunțat o hotărâre în detrimentul...
În dezbaterile privind situația din Venezuela, discursul Rusiei la ONU a inclus acuzații dure la...
Aparat de radiologie digital mobil, în valoare de 160.000 de euro, achiziționat de CJ Suceava pentru Spitalul Clinic Județean
Cu ajutorul acestui aparat, pacienții de la Boli Infecțioase nu mai trebuie să fie transportați...
Ministrul Sănătății vrea plata pe performanță în spitale: „Unii medici cred că trebuie plătiți doar pentru că există"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vrea să introducă plata pe performanță, pentru a...
Poliţia elveţiană a anunţat că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator...
Bacăul se pregătește pentru trotinetele electrice de închiriat: condiții, taxe și restricții
Primăria Municipiului Bacău face pași concreți pentru introducerea serviciilor de închiriere a trotinetelor electrice, printr-un...
Grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, a fost, în 2025, lider incontestabil al pieței de construcții...
Pe data de 6 ianuarie, creștinii din toată lumea prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Această...
O bătaie între două grupuri de rivale de tineri a avut loc în noaptea de 3...
Până dimineaţa este cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol în zona de munte a...
Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores au fost adusi astazi încătușați, după ce au...
O firmă ieșeană a câștigat un contract important pentru Aeroportul Internațional „Henri Coandă" de la...
În jurul orei 16:20, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs...
Statul crede că populația va suporta la nesfârșit orice creștere de preț iar consumul este tratat ca o resursă inepuizabilă pentru buget
Un străin stabilit în România susține într-o postare că nu se descurca in tara noastra...
Sărbătorile de iarnă au adus o presiune semnificativă asupra Unității de Primiri Urgențe a Spitalului...
Aparat de radiologie digital mobil, în valoare de aproximativ 160.000 de euro, achiziționat pentru Spitalul Județean de Urgență Suceava
Consiliul Județean Suceava a rezolvat o problemă veche din activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență...
În primele zile ale anului 2026, traficul înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Albița...
Atribuirea contractului pentru drumul expres care va lega Piatra Neamț de Autostrada Moldovei a fost...
Catedrala Mitropolitană din Iași a început pregătirile pentru sărbătoarea Botezului Domnului. Sfânta Liturghie din ziua...
Nemulțumirile apărute în urma deszăpezirii necorespunzătoare pe anumite tronsoane din județul Suceava au dus la...
Moldova se confruntă cu condiții meteo dificile, cu ninsori și vânt puternic mai ales in...
În ultimele 24 de ore, salvamontiștii din întreaga țară au intervenit pentru salvarea a 97...
Noul an a început cu emoții puternice și vești bune în maternități. La Iași, primul...
Zeci de locuitori din orașul Salcea au protestat astazi față de creșterea taxelor și impozitelor...
Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că va ataca în instanță hotărârile consiliilor locale prin...
Ministerul Educației și Cercetării introduce două noi discipline opționale la nivel gimnazial: „Elemente de educație...
Cu prilejul sărbătorii Bobotezei, a Sfântului Ioan, precum și al festivalului de datini și obiceiuri...
Reunire a Centrului Local de Combatere a Bolilor Vaslui după ce a fost depistat un focar de pestă porcină în comuna Duda Epureni
În data de 30 decembrie 2025, a fost confirmat, prin buletin de analiză emis de...
Dimineata, în jurul orei 04.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut din cadrul ITPF...
Asociația Muzicală DoReMi Miroslava dă startul înscrierilor la cor și îi invită la preselecții pe...
Potrivit măsurilor bugetare adoptate în vara anului 2025 de Guvern, alocațiile de stat pentru copii...
Județul Vaslui a pierdut 347 de posturi didactice în anul școlar 2025-2026, după aplicarea „Legii Bolojan"
În județul nostru a scăzut cu 347 numărul posturilor ocupate cu personal didactic încadrat în regim de...
Liderul SUA cere ca actuala conducere de la Caracas să combată traficul de droguri și...
Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a transmis un comunicat oficial în care solicită Ministerului...
De la 1 ianuarie s-a introdus taxa de carbon la frontieră care va mări prețurile construcțiilor din 2026
Începând cu 1 ianuarie 2026, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă etapă a politicilor climatice...
Asociația Pro Infrastructură: 2026 ar putea aduce un record de 188 kilometri de fir modernizat de cale ferată, în scenariu moderat
Anul 2026 ar putea aduce un record de 188 kilometri de fir (simplu) modernizat de...
Primul spectacol al anului oferit de Opera Națională Română din Iași este unul special. Mâine,...
Primăria comunei Pipirig a obținut o nouă finanțare europeană pentru un proiect deosebit de important...
Peste 12.000 de elevi din Botoșani vor beneficia, începând din 8 ianuarie, de Programul "Masă Sănătoasă"
Programul Național „Masă Sănătoasă", un demers esențial pentru susținerea participării școlare și pentru asigurarea unui...
Utilajele de deszăpezire au acționat încă de la primele ore ale dimineții pentru combaterea poleiului...
Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași vor începe în acest an
Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași vor începe în...
Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea...
Preşedintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit "foarte dur" dacă sunt ucişi...
În perioada sărbătorilor de iarnă, cuprinsă între dimineața zilei de 31 decembrie 2025 și dimineața...
