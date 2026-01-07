Doi țărani beți din Venezuela au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Maduro
HotNews.ro, 7 ianuarie 2026 23:50
Doi țărani au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite în timpul atacului din 3 ianuarie, scrie AFP, citând un ONG din Venezuela. Cele două persoane au fost…
Acum 5 minute
00:30
O scenă politică atent regizată și un pariu de 45 de miliarde de euro, pentru votul crucial. Dar încă nu se știe dacă avionul spre țările Mercosur va decola # HotNews.ro
Țările UE urmează să ia vineri o decizie crucială cu privire la aprobarea controversatului acord cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, care se află în negociere de mai bine de un sfert de secol.
Acum o oră
23:50
Agenția de informații a Statelor Unite revine la o lungă tradiție de intervenționism în regiune, scriu miercuri jurnaliștii de la săptămânalul francez Le Point, potrivit Rador Radio România. De obicei, operațiunile CIA sunt clasificate „top…
23:50
Acum 2 ore
23:20
Președintele Donald Trump rămâne angajat față de Alianța Nord-Atlantică, chiar dacă el și echipa lui de securitate națională poartă „discuții active” cu privire la achiziționarea Groenlandei de către SUA, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt…
23:00
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov/ Replica liderului cecen # HotNews.ro
Statele Unite ar trebui să-i rezerve aceeași soartă pe care o are Nicolas Maduro și conducătorului cecen Ramzan Kadîrov ca să convingă Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, a sugerat președintele ucrainean Volodimir Zelenski,…
22:50
O cercetare realizată cu contribuția Universității din București rescrie istoria dinozaurilor de pe continentul european. Fosile descoperite în Țara Hațegului au stat la baza noului studiu, publicat acum Nature – FOTO # HotNews.ro
Revista Nature, cel mai important jurnal științific internațional, a publicat miercuri un studiu care rescrie istoria ceratopsienilor – „dinozauri cu coarne” – aparținând Cretacicului târziu. Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători coordonată…
22:40
Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat miercuri o nouă serie de recomandări nutriționale care îi sfătuiesc pe americani să consume mai multe proteine și mai puțin zahăr decât se recomanda anterior, consumatorii fiind, de…
Acum 4 ore
22:20
ChatGPT a provocat anularea unei căsătorii în Olanda. „O ceremonie relaxată” a fost luată în serios de instanță # HotNews.ro
Justiţia olandeză a anulat o căsătorie, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP, preluată de News.ro. În aprilie 2025, la…
21:50
Cum s-au extins Statele Unite cumpărând teritorii. Principalele achiziții ale SUA din ultimii 200 de ani # HotNews.ro
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modelat harta sa actuală, și pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziționarea Groenlandei, scrie miercuri agenția…
21:40
Îndemn pentru Nicușor Dan din partea directorului unei mari companii românești: „Data viitoare când ești la Paris, du-te la Airbus și cumpără un avion prezidențial. Ne facem de râs” # HotNews.ro
„Povestea cu avionul prezidențial se lălăie de mai bine de 10 ani. Este momentul să avem un avion prezidențial”, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente…
21:30
Administrația Trump renunță la recomandarea limitei de alcool pentru americani. „Permite oamenilor să socializeze” # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump a publicat noul ghid de nutriție, prin care se renunță la o veche recomandare ca americanii să respecte o limită a consumului de alcool de două băuturi pe zi pentru bărbați…
21:10
Câteva cărți de non-ficțiune după care să vă uitați în 2026. Unul dintre titluri spune o poveste de-a dreptul cutremurătoare # HotNews.ro
Ziarul britanic The Guardian a realizat o selecție de cărți de non-ficțiune ce urmează să apară anul viitor. După un an în care am fost răsfățați cu memorii ale vedete precum Patti Smith sau Anthony…
21:00
Planul în trei etape pentru Venezuela, dezvăluit de Marco Rubio într-o ședință secretă. Democrații, șocați de „amploarea și nebunia” acestuia # HotNews.ro
Statele Unite au un plan în trei etape pentru Venezuela, care va începe cu stabilizarea țării după ce forțele americane l-au arestat sâmbătă pe liderul autoritar Nicolas Maduro, asigurându-se că companiile petroliere americane au acces…
20:50
FOTO Avioane de vânătoare au escortat aeronava cu care Nicușor Dan s-a întors din Franța: „Un gest de apreciere” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care s-a întors în România de la Paris cu o întârziere de 24 de ore, a anunțat că aeronava Spartan cu care se îndrepta spre București a fost escortată de două avioane…
20:40
SuperLiga: Andone spune care este transferul pe care Dinamo trebuie să-l facă în această iarnă # HotNews.ro
Ioan Andone (65 de ani), fost jucător emblematic și antrenor la Dinamo, a vorbit despre campania de transferuri a grupării din Ștefan cel Mare din această iarnă, relatează DigiSport.ro. Până acum, Dinamo l-a transferat pe…
Acum 6 ore
20:20
FOTOREPORTAJ. Cum arată biserica-cetate din Transilvania care l-a cucerit pe regele Charles cu patru ani înainte de Viscri # HotNews.ro
Viscri este satul care a devenit celebru datorită regelui Charles al III-lea, însă nu acolo a descoperit el prima oară farmecul Transilvaniei. Cu patru ani înainte de a ajunge la Viscri, Prințul de Wales a…
20:10
VIDEO Proteste masive în întreg Iranul / Ciocniri sângeroase, inclusiv la Teheran / Două spitale, luate cu asalt de forțele de securitate / Apelul președintelui Pezeshkian # HotNews.ro
Protestele de stradă continuă și iau amploare în Iran, unde în diferite orașe au loc confruntări uneori mortale, în ciuda apelurilor la calm ale președintelui Massoud Pezeshkian, care miercuri a cerut forțelor de securitate să…
20:10
Marco Rubio se va întâlni cu oficialii danezi pentru a discuta despre Groenlanda. „Intenţia lui Trump a fost întotdeauna aceeași” # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al Statelor Unite de a prelua Groenlanda. Declaraţiile sale vin după ce ministrul…
20:00
Omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul electro-IT Altex, a cumpărat de la oamenii de afaceri George Teleman, partener al fondului Equest, și Robert Vișoiu, fiul proprietarului Conarg, fostul Module Shopping Center, din Târgoviște,…
20:00
Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr care aștepta să fie operat # HotNews.ro
Corpul de Control al Ministrului Sănătății va merge la Buzău pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă a Spitalului Județean, în timp ce Colegiul Medicilor va verifica situația pacientului de 25 de…
19:50
Un alt petrolier a fost lovit de o dronă în Marea Neagră. Vasul a fost serios avariat și dus într-un port turcesc # HotNews.ro
Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau şi care ar putea fi folosit la exportul petrolului rusesc a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc…
19:40
CEO-ul celei mai mari companii de recrutare din lume afirmă că diploma de facultate ajută tot mai puțin la găsirea unui loc de muncă: „Recalificați-vă” # HotNews.ro
Numeroși tineri din generația Z se confruntă cu șomajul, numărul fiind de ordinul milioanelor doar în Statele Unite, pe măsură ce locurile de muncă de nivel „entry level” sunt absorbite de inteligența artificială (AI). CEO-ul…
19:20
Echipa sibiană FC Hermannstadt a anunţat miercuri transferul atacantului camerunez Christ Afalna, de la Unirea Slobozia, informează News.ro. FC Hermannstadt a postat mesajul pe pagina de FB a clubului. „Bine ai venit, Christ Afalna! Christ…
19:10
Atacurile ruse în apropierea graniței României au înregistrat o creștere spectaculoasă în 2025. Represalii după loviturile Kievului asupra navelor rusești # HotNews.ro
Rusia a atacat, miercuri, două porturi ucrainene din regiunea Odesa, ucigând o persoană și rănind alte opt, informează Reuters. Atacurile vin în continuarea unei serii ample de lovituri îndreptate asupra regiunii Odesa, aflată la granița…
19:00
Rolul strategic al avioanelor RAF și bazelor aeriene britanice în operațiunea SUA de urmărire și capturare a petrolierului rusesc # HotNews.ro
Avioane ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (Royal Air Force – RAF) au fost implicate în operațiunea SUA de capturare a petrolierului aflat sub pavilion rusesc Bella-1 (Marinera) în Atlanticul de Nord, a relatat miercuri The…
18:50
E ceață densă pe drumurile din jumătatea de sud a țării. Polițiștii avertizează: vizibilitatea este redusă, se poate forma şi gheţuş # HotNews.ro
Circulaţia rutieră este îngreunată, miercuri seară, de ceaţa densă pe majoritatea drumurilor din judeţele Argeş, Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt, Constanţa, Tulcea şi Galaţi, unde vizibilitatea este redusă pe alocuri și sub 50 de metri. În…
18:40
DiscoverEU: Comisia Europeană oferă tinerilor de 18 ani peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE # HotNews.ro
Comisia Europeană (CE) a lansat, miercuri, cererile pentru o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un…
18:40
Traficul feroviar între pe secţia Deda – Aluniş a fost blocat temporar miercuri după-amiaza, din cauza unui incident feroviar, informează Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, printr-un comunicat, citat de Agerpres. „Începând cu ora…
18:40
Cum explică Guvernul modificarea majoră care vizează persoanele cu PFA ce pot conduce companii de stat. Argumentele oferite de inițiatorii prevederii # HotNews.ro
Guvernul a adoptat, într-un mod discret, la sfârșitul lunii noiembrie, o prevedere potrivit căreia este recunoscută ca experiență profesională și activitatea desfășurată ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) printre criteriile de selecție pentru candidații la funcțiile…
Acum 8 ore
18:10
O țară din America de Sud a depășit SUA și devine cel mai mare producător de carne de vită din lume # HotNews.ro
Statele Unite și-au pierdut statutul de cel mai mare producător de carne de vită din lume, estimărilor pieței arătând că Brazilia a urcat pe primul loc în clasament după ce țara din America de Sud…
18:10
Cursuri suspendate din cauza iernii. Școli din trei județe vor fi închise joi şi vineri # HotNews.ro
Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.…
18:00
Primarul Sectorului 2 anunță măsuri după ce unii cetățeni s-au trezit cu taxele mărite de două ori în două zile: „Bâlbâiala este inacceptabilă” # HotNews.ro
Rareș Hopincă a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 2 după ce mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 s-au plâns că impozitele locale pe care trebuie…
18:00
„Blestemul câștigătorului”, sau de ce unele firme respectă regulile fiscale și altele nu # HotNews.ro
Pentru a înțelege de ce unele firme respectă regulile și altele nu, trebuie să privim comportamentul lor atât într-un „joc unic”, cât și într-un cadru în care interacțiunile se repetă în timp. Cooperarea fiscală nu…
18:00
Întrebarea la care Zelenski nu a primit răspuns de la aliații din Coaliția de Voință. „Am adresat-o tuturor partenerilor noștri” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar…
17:50
Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menține probabil nemodificate dobânzile la reuniunea…
17:50
Trump, mesaj virulent la adresa NATO: „Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a criticat puternic miercuri Alianța Nord-Atlantică, într-un mesaj publicat în mediul online. Liderul de la Casa Albă afirmă că se îndoiește că „NATO ar fi alături de noi dacă am avea…
17:30
Reacții furioase de la Moscova, după interceptarea petrolierului sub pavilion rusesc de către forțele SUA # HotNews.ro
Guvernul rus a anunțat că SUA nu au niciun drept să intercepteze nava, în vreme ce un parlamentar al partidului lui Vladimir Putin a acuzat Washingtonul de piraterie, scrie Reuters. Moscova a declarat miercuri că…
17:20
Reacția unei țări neutre din Europa după ce SUA au amenințat din nou că vor prelua Groenlanda # HotNews.ro
Orice modificare a statutului Groenlandei necesită consimțământul Danemarcei și al Groenlandei, a transmis miercuri Ministerul Afacerilor Externe al Elveției, în urma celei mai noi amenințări a președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra…
17:00
Consiliul de administraţie al grupului american de cinema şi televiziune Warner Bros. Discovery (WBD) a anunţat miercuri că a respins „în unanimitate” oferta îmbunătăţită de cumpărare a concurentului său Paramount, reafirmând preferinţa sa pentru propunerea…
17:00
Roblox introduce verificarea obligatorie a vârstei în întreaga lume pentru toți utilizatorii care vor să vorbească între ei # HotNews.ro
În urma unui val de procese și investigații legate de siguranța copiilor pe platforma sa, Roblox a implementat verificarea facială obligatorie pentru toți utilizatorii care doresc să acceseze funcțiile de chat. Compania extinde acum această…
16:50
Ofertă de zeci de miliarde de euro pentru activele Lukoil. Două companii din SUA vor să achiziționeze rafinăriile și peste 2.000 de benzinării # HotNews.ro
Companiile energetice americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde de euro) pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat miercuri Financial…
16:40
Petrolul venezuelean va „curge” către SUA pe termen nelimitat. Noi detalii despre planul lui Trump # HotNews.ro
Vânzările de petrol din Venezuela vor continua pe termen nelimitat, iar sancțiunile SUA împotriva Caracasului vor fi reduse, au declarat miercuri surse apropiate Casei Albe pentru CNBC. Președintele american Donald Trump a afirmat marți că…
16:40
Un lider PNL îl acuză pe ministrul PSD Rogobete că mușamalizează cazul unui tânăr care a decedat la Buzău: „Aveți ordin pe linie de partid să închideți ochii?” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății minimalizează cazul de la Spitalul Județean Buzău unde un tânăr de 25 de ani internat cu o fractură de femur a murit pentru a acoperi responsabilitatea Consiliului Județean condus de colegul de la…
16:40
Părinții ruși nu vor să le mai cumpere copiilor arme de jucărie. „Aproape că nu există cerere” # HotNews.ro
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce la scăderea cererii, în ciuda faptului că majoritatea magazinelor de jucării ruseşti au o secţiune dedicată şi că…
Acum 12 ore
15:50
Cea mai lungă pană de curent care a afectat Berlinul de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat # HotNews.ro
Alimentarea cu electricitate a fost restabilită miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac prin incendiere asupra unei stații electrice, comis de activiști de stânga, a provocat o pană de curent pentru zeci de…
15:30
Forțele americane încearcă să intercepteze un petrolier, posibil însoțit de nave militare ruse, care a spart blocada navală impusă de SUA în Venezuela # HotNews.ro
Oficialii SUA, care au vorbit sub anonimat, au declarat că operațiunea este desfășurată de Paza de Coastă și armata americană, scrie Reuters. Statele Unite încearcă să confiște un petrolier care are legături cu Rusia, Venezuela…
15:30
VIDEO Franța a condus-o pe ultimul drum pe Brigitte Bardot în orașul căruia i-a spus „casă” de decenii. „A fost cea mai frumoasă femeie din lume”, afirmă Mireille Mathieu, care a cântat la înmormântare # HotNews.ro
Oamenii au umplut străzile din Saint-Tropez miercuri, aplaudând în timp ce sicriul stelei cinematografiei franceze Brigitte Bardot a fost transportat prin stațiunea de pe Riviera după funeralii, relatează Reuters. Bardot, care a murit pe 28…
15:20
„Ce facem cu gazele care vor ajunge în România?”. Peste un an și jumătate vin gazele din Marea Neagră, dar România încă nu are o strategie cum să le folosească în țară # HotNews.ro
Mai este un an și jumătate până la mijlocul anului 2027, când va începe extracția gazelor din Marea Neagră, cel mai important proiect strategic al României în domeniul energetic de după Revoluție. Producția de gaze…
14:50
Primele explicații de la Primăria Sectorului 2 privind taxele mărite de două ori în două zile: „Sumele datorate, comunicate până pe 31 martie” # HotNews.ro
Primăria Sectorului 2 a venit miercuri la prânz cu primele explicații după ce mai mulți cetățeni s-au plâns că taxele locale pe clădiri aproape dublate ce apăreau în sistem luni au mai crescut apoi și…
14:40
Companiile din spatele unora dintre cele mai puțin spectaculoase produse din tehnologie, hard-diskurile și soluțiile de stocare, se bucură de o creștere spectaculoasă pe bursa americană iar situația se datorează comentariului făcut de un singur…
