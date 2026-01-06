Am aflat! Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
PSNews.ro, 6 ianuarie 2026 15:50
Președintele Nicușor Dan a povestit cu umor despre sărbători: a primit de la Moș Crăciun mănuși și șosete și a petrecut Revelionul până la ora 3 dimineața, alături de părinți și de copii, cei mici fiind cei care care nu voiau ca petrecerea să se încheie. „Mi-a adus mănuși și șosete", spune, potrivit unor imagini
• • •
Makaveli și Victor Micula, scandal și amenințări în mijlocul nopții la UPU Constanța. Au făcut și live pe TikTok
Un incident tensionat a avut loc în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde un mai mulți tiktokeri și persoane cunoscute în mediul online au făcut scandal în Unitatea de Primiri Urgențe, nemulțumiți de modul în care ar fi fost tratată o pacientă. La incident au participat Virgil
Analistul economic Adrian Negrescu explică de ce ideea unora de a boicota plata taxelor este o prostie
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie", argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult", iar acest lucru „va duce la o nouă creştere de taxe". Potrivit economistului, dacă românii vor „servicii edilitare mai bune", atunci trebuie
500 de milioane de dolari blocați în Rusia scot la iveală legături financiare controversate ale fondatorului Telegram
Obligațiuni emise de Telegram în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari au fost înghețate în Rusia ca urmare a sancțiunilor occidentale, scoțând la iveală expunerea semnificativă a companiei față de capitalul rusesc — în pofida eforturilor fondatorului Pavel Durov de a se distanța public de Moscova, relatează Financial Times. În ultimii ani, Telegram
HARTĂ Risc de viituri în șase județe. Topirea zăpezii și ploile provoacă creșteri de debite
Hidrologii avertizează că până joi la prânz există risc de producere a unor viituri rapide pe râuri din sud-vestul ţării. Astfel, în intervalul 6 – 8 ianuarie, în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu şi Olt se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi viituri rapide pe râurile mici, fiind posibile inundaţii locale şi creşteri de
Finalul de an a adus o evoluție neașteptată pentru marca Dacia pe piața din Franța, care are cea mai mare pondere în vânzările mărcii la nivel global. Contextul pieței auto franceze este principala cauză, dar mișcările din portofoliu și competiția dură au contribuit la acest rezultat. Dacia a încheiat luna decembrie cu o scădere majoră
Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului
Fugarul Veaceslav Platon, care se ascunde de justiția din țara sa la Londra, a cerut instanței de la Chișinău să fie audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. El solicită ca audierea să aibă loc în format de videoconferință. Despre faptul că Veaceslav Platon vrea să depună mărturii în
Președintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, și consilierul pe teme de securitate națională și migrație, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela, afirmând totodată că președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, 'cooperează' cu SUA, informează EFE. Într-un interviu telefonic acordat NBC
Un număr de 12.543 de consumatori din toată ţara erau, marţi la prânz, temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate, anunţă ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta dă asigurări că intervenţiile vor continua până la ultima reconectare. "În plină iarnă, pe viscol şi ger, oamenii din energie sunt în teren. Intervin fără pauză pentru ca lumina
Sondaj Avangarde: Aproape 70% dintre români cred că o pace în Ucraina ar trebui semnată în condiţiile impuse de SUA
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii unui acord, în condiţiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde publicat marţi, potrivit Agerpres. Potrivit sondajului intitulat „Securitate regională – percepţii şi aşteptări", celor două treimi de respondenţi li se opun 18% dintre români,
VIDEO Maşini distruse, pe străzi din Alba Iulia, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut
Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut peste ele. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi „ameninţată" dacă Europa nu adoptă un euro digital, a declarat marţi guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, transmite AFP, citată de Agerpres. „Lansat în urmă cu mai bine de 25 de ani, euro reprezintă cel mai mare pas al Europei către suveranitate
Vremea rea dă peste cap planurile a mii de călători în Europa. Pe cel mai mare aeroport din Olanda, Schiphol, în jur de 700 de zboruri, mai bine de jumătate din totalul curselor, au fost anulate din cauza iernii năprasnice. Cea mai recentă informare a autorităţilor indică întârzieri şi anulări posibile pe parcursul mai multor
Dispută pe Facebook după preluarea Spitalului CF Sibiu: Managerul acuză USR că își atribuie merite necuvenite
Preluarea Spitalului CF Sibiu de către Primărie de la Ministerul Transporturilor, un demers început încă din primăvara anului 2023, a făcut un nou pas birocratic la finalul anului trecut, când Consilul Local a modificat hotărârea de transfer pentru a îndeplini condițiile Ministerului Justiției necesare emiterii unei Hotărâri de Guvern. Această decizie administrativă a dat naștere
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede proiectul de lege și ce s-ar schimba pentru angajați
Angajații din România ar putea beneficia, pentru prima dată, de concediu plătit pentru epuizare profesională, fără a fi obligați să prezinte documente medicale. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament la finalul anului 2025, la inițiativa senatorului USR Irineu Darău, actual ministru al Economiei, și susținut în Senat de Cynthia Păun, vicepreședinta
În paralel cu capturarea aproape cinematografică a lui Nicolás Maduro de către SUA, sub acuzații de narcoterorism, se desfășoară firul petrolului. Nu scapă nimănui faptul că, în spatele acțiunii Administrației Trump, există și interese petroliere. Venezuela nu mai produce nici pe departe cât producea odinioară, însă rămâne, chiar și așa, un punct strategic crucial pe
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de tenis de la Brisbane, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5). Cîrstea (35 ani, 41 WTA), autoare a 11 aşi, s-a impus
Ciutacu îl ameninţă cu instanţa pe Ilie Bolojan și cere „chitanţele" pentru vizita partenerei la Viena
Realizatorul emisiunii Punctul Culminant de la RTV insistă şi îi cere direct premierului dovezile că partenera sa de viaţă şi-a achitat singură cheltuielile în vizita de la Viena, aşa cum a precizat purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu într-un răspuns anterior către Victor Ciutacu. Victor Ciutacu a solicitat oficial date mai concrete despre vizita oficială de
Iernile din ultimii ani au fost blânde, cu temperaturi chiar peste limita perioadei. Lucrurile nu au stat însă întotdeauna așa în România. Ultima iarnă geroasă a fost cea din 2011-2012, când temperaturile au ajuns până la minus 30 de grade, relatează Adevărul. Cele mai mici temperaturi au fost înregistrate însă în 1929 și 1942. O
Alertă alimentară! Un cunoscut lapte praf a fost retras de la vânzare. Prezintă risc de contaminare
Un brand international a anunțat o retragere globală a unor loturi de lapte praf pentru sugari din gamele sale, după ce a fost identificat un risc potențial de contaminare cu cereulidă, o toxină care poate provoca toxiinfecții alimentare. Este vorba despre compania Nestlé, care a precizat că măsura este una preventivă și voluntară, luată „din
Olguța Vasilescu: Electrocentrale Craiova nu aparține Primăriei. Problemele vin din lipsa investițiilor
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, reacționează la criticile apărute după avaria produsă la ambele grupuri energetice ale Electrocentrale Craiova, precizând că producătorul de energie termică nu se află în subordinea municipalității, ci a Ministerului Energiei. Edilul susține că problemele repetate ale centralei sunt consecința lipsei investițiilor și a nealocării fondurilor pentru reparații. „Observ de
Ben Hodges: „SUA nu mai sunt considerate de încredere. Europa să fie fermă împotriva lui Trump în privința Groenlandei"
Statele Unite au nevoie ca Europa să „rămână fermă" împotriva administrației Trump, a afirmat generalul american în retragere Bon Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, pe fondul noilor temeri că Washingtonul ar putea cuceri Groenlanda cu forța. Într-un interviu acordat luni postului TVP World, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges a mai spus că trimiterea trupelor
Deciziile Guvernului de anul tre
Prețurile terenurilor agricole au crescut în Uniunea Europeană în 2024. România rămâne printre cele mai ieftine # PSNews.ro
Prețurile medii ale terenurilor agricole au continuat să crească, în 2024, în UE. În țara noastră prețul de vânzare pentru un hectar de teren agricol este de 23 ori mai mic decât prețul mediu înregistrat în țara care și în 2023 a deținut supremația. Malta a fost și în 2024 țara din UE cu cel […] Articolul Prețurile terenurilor agricole au crescut în Uniunea Europeană în 2024. România rămâne printre cele mai ieftine apare prima dată în PS News.
HARTĂ Ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger în mai mult de jumătate de ţară, până vineri dimineaţă # PSNews.ro
Mai mult de jumătate de ţară este afectată de marţi până vineri dimineaţă de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger, conform anunţului Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Meteorologii au emis o informare valabilă pentru intervalul 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00, când sunt prognozate ninsori, depuneri de zăpadă, intensificări ale vântului şi […] Articolul HARTĂ Ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger în mai mult de jumătate de ţară, până vineri dimineaţă apare prima dată în PS News.
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicităPreşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul împlinirii a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii.”Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influenţa americană s-a făcut […] Articolul AUR solicită ca anul 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”. Care este motivul apare prima dată în PS News.
Miniștrii Agriculturii din UE se reunesc miercuri la Bruxelles pentru negocieri decisive privind acordul Mercosur # PSNews.ro
Miniștri agriculturii din UE se vor întâlni la Bruxelles, miercuri, pentru negocieri cu privire la acordul Mercosur. Vor fi prezenți miniștri din toate cele 27 de țări europene. Discuțiile de miercuri sunt cruciale pentru desfășurarea finală a votului, care ar putea avea loc vineri, precizează Euronews, conform Mediafax. Un diplomat UE a precizat, pentru sursa […] Articolul Miniștrii Agriculturii din UE se reunesc miercuri la Bruxelles pentru negocieri decisive privind acordul Mercosur apare prima dată în PS News.
Protestele din Iran continuă pentru a noua zi: cel puțin 35 de morți și peste 1.200 de arestări # PSNews.ro
Manifestațiile generate de criza economică din Iran s-au extins în întreaga țară, cu zeci de morți și peste o mie de persoane reținute. Protestele din Iran continuă pentru a noua zi consecutivă, cu cel puțin 35 de morți raportați de activiști pentru drepturile omului. Manifestațiile s-au extins rapid în cea mai mare parte a țării. […] Articolul Protestele din Iran continuă pentru a noua zi: cel puțin 35 de morți și peste 1.200 de arestări apare prima dată în PS News.
Victor Negrescu: Comisia Europeană susține crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România # PSNews.ro
România ar putea găzdui un Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, după ce eurodeputatul Victor Negrescu a primit un răspuns oficial de susținere din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Eurodeputatul Victor Negrescu anunță un pas important pentru securitatea Mării Negre și pentru poziționarea strategică a României în Uniunea Europeană. Acesta a primit […] Articolul Victor Negrescu: Comisia Europeană susține crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România apare prima dată în PS News.
O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă la frontiera română # PSNews.ro
O femeie, care are cetățenia R. Moldova și a României și este dată în căutare pentru executarea unei pedepse de 14 ani de închisoare pentru fraudă în Marea Britanie, a fost prinsă la punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut de autoritățile române. Reținerea a avut loc luni dimineață, în jurul orei 04:00, în punctul de […] Articolul O femeie condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, prinsă la frontiera română apare prima dată în PS News.
A intrat în vigoare serviciul militar voluntar. Câți bani primește un voluntar care vrea să se ducă în Armată # PSNews.ro
Deși Armata Română este îmbătrânită, MApN exclude introducerea serviciului militar obligatoriu, preferând să înroleze militari voluntari, pe care să-i pregătească timp de patru luni, în mod intensiv. Se pot înrola atât bărbații, cât și femeile, transmite Mediafax. A intrat în vigoare Proiectul de lege privind introducerea serviciului militar voluntar începând cu 2026, semnat de fostul ministru al […] Articolul A intrat în vigoare serviciul militar voluntar. Câți bani primește un voluntar care vrea să se ducă în Armată apare prima dată în PS News.
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog # PSNews.ro
România va acorda un ajutor de 50 de milioane de euro Ucrainei, ceea ce reprezintă o investiție în propria securitate. Dar statul român dă încă o dată dovadă de lipsă de transparență și nu e capabil să informeze corect populația, iar în lipsa unor explicații convingătoare propagandiștii anti-Ucraina, inclusiv cei dirijați de la Moscova, profită […] Articolul De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog apare prima dată în PS News.
Rechizitoriu – SUA acuză regimul Maduro de narco-terorism global și de transformarea țării într-un stat-cartel # PSNews.ro
Procurorii federali americani au finalizat un Rechizitoriu Penal Extins care descrie o realitate sumbră: transformarea Venezuelei, pe parcursul a două decenii, dintr-un stat suveran într-un stat-cartel, o piesă centrală a criminalității transfrontaliere. Documentul nu este doar o listă de capete de acuzare, ci un manifest geopolitic care explică modul în care instituțiile-cheie de la Caracas […] Articolul Rechizitoriu – SUA acuză regimul Maduro de narco-terorism global și de transformarea țării într-un stat-cartel apare prima dată în PS News.
Autostrada Unirii A8. Cum vor arăta şi unde va construi România primii kilometri de autostradă din R. Moldova # PSNews.ro
România va construi primii cinci kilometri de pe teritoriul Republicii Moldova din cadrul Autostrăzii Iaşi – Chişinău. Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioşteanu prezintă luni seara detalii despre aceşti kilometri, parte dintr-un contract pentru Autostrada Unirii A8. Autostrada Unirii A8 nu înseamnă doar legarea regiunilor istorice ale României sau conectarea cu vestul Europei, […] Articolul Autostrada Unirii A8. Cum vor arăta şi unde va construi România primii kilometri de autostradă din R. Moldova apare prima dată în PS News.
Crăciun pe stil vechi la românii din jurul granițelor. Unde se sărbătorește Nașterea Domnului pe 7 ianuarie # PSNews.ro
În timp ce în România, pe 7 ianuarie, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, numeroase comunități istorice românești din jurul granițelor se pregătesc să sărbătorească Crăciunul pe stil vechi, după calendarul iulian. În timp ce în România, pe 7 ianuarie, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, mii de români din comunitățile istorice aflate dincolo de granițele […] Articolul Crăciun pe stil vechi la românii din jurul granițelor. Unde se sărbătorește Nașterea Domnului pe 7 ianuarie apare prima dată în PS News.
Cifrele absorbției fondurilor europene: Dragoș Pîslaru anunță o accelerare masivă în ultimele 6 luni # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, prezintă cifrele reale ale absorbției fondurilor europene, subliniind o accelerare masivă a procesului de atragere a banilor de la Bruxelles în ultimele 6 luni de mandat. „Ca o sinteză a progresului, în doar jumătate de an, s-a reușit realizarea a peste o treime din tot ce s-a făcut […] Articolul Cifrele absorbției fondurilor europene: Dragoș Pîslaru anunță o accelerare masivă în ultimele 6 luni apare prima dată în PS News.
Decizie la ELCEN: Mandatul Mirelei Pavel, prelungit cu încă cinci luni la conducerea companiei # PSNews.ro
Consiliul de Administrație al companiei ELCEN a decis prelungirea mandatului Mirelei-Adriana Pavel în funcția de director general, pe fondul problemelor juridice ale fostului director, Claudiu Crețu. Mirela-Adriana Pavel fusese numită inițial în această funcție pe 8 noiembrie 2025, pentru o perioadă de două luni, mandatul său urmând să expire teoretic pe 3 ianuarie 2026. Schimbarea […] Articolul Decizie la ELCEN: Mandatul Mirelei Pavel, prelungit cu încă cinci luni la conducerea companiei apare prima dată în PS News.
Via Danubiana: Drumul care unește România de la intrarea Dunării în țară până la vărsarea în mare # PSNews.ro
Dunărea nu este doar un fluviu, ci un culoar de viață, istorie și aventură. Asociația Mai Mult Verde, alături de un grup de voluntari entuziaști, a dat startul unui proiect ambițios: Via Danubiana, traseul de 1.075 de kilometri care va lega Baziașul de Sulina. Giurgiu: Kilometrul zero al schimbării Deși proiectul acoperă întreaga lungime a […] Articolul Via Danubiana: Drumul care unește România de la intrarea Dunării în țară până la vărsarea în mare apare prima dată în PS News.
VIDEO Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de PF Daniel. 10.000 de litri de Agheasmă Mare # PSNews.ro
Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului. În București, la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Daniel va ține Slujba Sfinţirii Mari și se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare. Programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului, anunțat de Patriarhia Română, la Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena de pe Colina Patriarhiei (6 ianuarie 2026), va avea […] Articolul VIDEO Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de PF Daniel. 10.000 de litri de Agheasmă Mare apare prima dată în PS News.
Curtea de Apel Bucureşti anunţă, luni seară, că, în ultimii trei ani s-au operat modificări ale completurilor dde judecată în 361 de cazuri, motivate de pensionări, retrageri din activitate, promovare la instanţe supferioare sau integrarea noilor magistraţi. ”Modificările intervenite în componenţa completurilor au avut exclusiv cauze obiective”, au transmis reprezentanţii instanţei. Într-un document intitulat ”Informare […] Articolul CAB iese la raport: 361 de cazuri de modificări de completuri în ultimii trei ani apare prima dată în PS News.
România caselor-fantomă: 2,5 milioane de case pustii, din vârful munților până la porțile Capitalei # PSNews.ro
România se confruntă cu un paradox imobiliar de proporții: în timp ce prețurile locuințelor din marile orașe cresc amețitor, un sfert din fondul locativ național este, oficial, neocupat. Mai exact, 2,5 milioane de case și apartamente stau cu lacătul pe ușă, transformând localități întregi în zone abandonate. Un fenomen care nu mai ține de izolare […] Articolul România caselor-fantomă: 2,5 milioane de case pustii, din vârful munților până la porțile Capitalei apare prima dată în PS News.
România a încasat luni 988,7 milioane euro din fonduri europene, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, a anunțat Ministerul Agriculturii. Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă plățile acordate fermierilor români sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). […] Articolul Comisia Europeană a rambursat luni României aproape un miliard de euro apare prima dată în PS News.
Câți bani vrea să împrumute statul de la bănci în prima lună din an. Suma va fi folosită pentru finanțarea deficitului # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei. La suma anunțat de Ministerul Finanțelor se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele […] Articolul Câți bani vrea să împrumute statul de la bănci în prima lună din an. Suma va fi folosită pentru finanțarea deficitului apare prima dată în PS News.
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că, în anul 2025, cheltuielile Administrației Prezidențiale au fost reduse cu 30%, ceea ce reprezintă o economie de 30 de milioane de lei. Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie. Bugetul instituției pentru […] Articolul Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 apare prima dată în PS News.
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Speranță la începutul unui an care se anunță greu pentru români # PSNews.ro
Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât şi în Împărăţia Cerurilor. „Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfinţite a Aghesmei Mari”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentului care a avut loc […] Articolul Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Speranță la începutul unui an care se anunță greu pentru români apare prima dată în PS News.
Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut brusc la începutul săptămânii, iar experții vorbesc despre o combinație de supraofertă globală și prognoze de vreme mai caldă. Consumatorii și piețele urmăresc cu atenție evoluția, după recordurile de import din 2025. La începutul acestei săptămâni, prețurile gazelor naturale în Europa au înregistrat o scădere de peste 5%. Investitorii […] Articolul Prețul gazelor în Europa scade peste 5%. Ce a provocat prăbușirea surprinzătoare apare prima dată în PS News.
Şeful diplomaţiei germane afirmă că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie # PSNews.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează Reuters. Wadephul a făcut aceste declaraţii după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou că va prelua controlul asupra Groenlandei, o perspectivă care i-a alarmat […] Articolul Şeful diplomaţiei germane afirmă că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie apare prima dată în PS News.
Haosul din Venezuela poate avea consecințe în Europa: SUA vs. China-Rusia pentru controlul lumii # PSNews.ro
Planeta se împarte deja între trei mari superputeri – SUA, Rusia și China – iar cu fiecare confruntare, Uniunea Europeană (UE) demonstrează talentul de a rata toate șansele pentru o mică putere la masa negocierilor. Haosul din Venezuela, care e greu de încadrat la război sau lovitură de stat, a arătat că dreptul internațional nu […] Articolul Haosul din Venezuela poate avea consecințe în Europa: SUA vs. China-Rusia pentru controlul lumii apare prima dată în PS News.
Viktor Orban afirmă că intervenţia SUA în Venezuela este benefică pentru pieţele energetice # PSNews.ro
Decizia SUA de a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieţelor mondiale de energie, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, adăugând că SUA şi Venezuela controlează până la jumătate din rezervele mondiale de petrol, relatează Reuters. În cea mai mare intervenţie a SUA în America Latină […] Articolul Viktor Orban afirmă că intervenţia SUA în Venezuela este benefică pentru pieţele energetice apare prima dată în PS News.
Ludovic Orban: Renate Weber a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor. Apel la Nicușor Dan # PSNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că, de 18 luni, Parlamentul ”se face că plouă” şi nu a declanşat procedurile pentru numirea unei alte persoane ca Avocat al Poporului, după ce mandatul legal al lui Renate Weber s-a încheiat. El susţine că Renate Weber ”a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor” şi că, […] Articolul Ludovic Orban: Renate Weber a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor. Apel la Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
