Hopincă intervine în scandalul impozitelor: Primarul Sectorului 2 cere cercetări disciplinare la direcția de resort
PSNews.ro, 7 ianuarie 2026 17:50
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a reacționat după ce Direcția Generală de Impozite și Taxe a afișat, în ultimele zile, sume diferite de plată pentru contribuabili, situație care a generat confuzie și nemulțumiri. „Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă", a declarat
Acum o oră
17:50
Ministrul Sănătății sesizează Colegiul Medicilor după moartea unui tânăr internat în Buzău # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va sesiza Colegiul Medicilor, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Marţi, mai multe persoane au protestat în curtea SJU Buzău, după ce tânărul, victima unui eveniment rutier, a decedat la scurt timp după ce
17:50
Viața în Chișinău este mai costisitoare decât în mai multe orașe din Ucraina, precum Kiev sau Odesa, dar rămâne mai accesibilă comparativ cu orașe din România, cum ar fi București, Cluj sau Brașov, transmite TVR Moldova. Informațiile au fost publicate la începutul anului de platforma Numbeo, care colectează date despre prețuri și nivelul de trai
17:50
Elevii revin joi la cursuri după vacanţa prilejuită de sărbătorile de iarnă. Din 6 februarie însă încep, pe rând, vacanțele de schi. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, anul şcolar 2025 – 2026 este structurat pe intervale de cursuri şi vacanţe, după cum urmează: *** intervale de cursuri – de luni 8 septembrie
17:50
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a menționat pentru prima dată că Madridul ar putea trimite trupe pentru a se alătura unei misiuni de păstrare a securității post-armistițiu în Ucraina. După ultima reuniune a Coaliției de Voință la Paris (Coalition of the Willing) la Paris, Sánchez a precizat că este gata să înceapă, de luni, o serie
17:50
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea crește facturile românilor după liberalizare # PSNews.ro
Schema de plafonare a prețului gazelor naturale, instituită în perioada pandemiei și menținută ulterior prin OUG nr. 6/2025, va înceta la 1 aprilie 2026. După această dată, prețurile nu vor mai fi stabilite de stat, iar consumatorii vor achita tarifele prevăzute în contractele de furnizare, direct influențate de evoluția pieței gazelor. Până la 31 martie
17:50
Hopincă intervine în scandalul impozitelor: Primarul Sectorului 2 cere cercetări disciplinare la direcția de resort # PSNews.ro
19:50

Hopincă intervine în scandalul impozitelor: Primarul Sectorului 2 cere cercetări disciplinare la direcția de resort # PSNews.ro
17:50
Vacanţa de iarnă a elevilor se apropie de final, aceştia urmând să reia cursurile oficial de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la examenele pe care le au de susţinut în acest an. Un caz aparte îl reprezintă elevii de clasa a 12-a. Aceştia au de susţinut
Acum 2 ore
16:50
Declarația unică 2026: ANAF a publicat noul formular 212 pentru PFA, chirii sau cripto. Poate fi completată online # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat noul model al Declarației Unice pentru anul 2026, document prin care persoanele fizice își declară veniturile realizate în 2025 și își stabilesc obligațiile fiscale aferente. Formularul este disponibil în format actualizat pe site-ul ANAF și poate fi completat direct online, în browser, fără descărcarea unui PDF. Declarația
16:50
Alertă meteo: România sub ciclon mediteranean și val de aer arctic, cu ninsori abundente și temperaturi extreme # PSNews.ro
Un ciclon mediteranean, dar și un val de aer arctic ajung deasupra țării noastre și aduc un adevărat episod de iarnă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara noastră va fi lovită de un val de ninsori și ger, iar temperaturile minime vor fi între -18 și -15 grade. Potrivit ANM, începând din 07 ianuarie și până în seara zilei de
16:50
Tensiuni în Atlantic: SUA preiau controlul asupra unui petrolier rusesc, Rusia reacționează cu nave și un submarin # PSNews.ro
Forțele speciale americane, alături de Garda de Coastă a SUA, au urcat miercuri la bordul petrolierului Marinera, sub pavilion rusesc, relatează Reuters și Fox News. Presa rusă a publicat imagini cu ceea ce pretinde a fi o echipă de asalt care încearcă să preia controlul asupra navei, despre care se crede că este goală și
16:50
”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție împotriva dezinformării # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de "fake-news". Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Gândul. Potrivit surselor, viitorul departament de la Cotroceni va fi format din reprezentanți ai instituțiilor statului care au atribuții în acest sens. De altfel,
16:50
Premiul Charlemagne 2026: Tinerii care schimbă lumea pot câștiga finanțare și un stagiu în Parlamentul European # PSNews.ro
Cunoașteți tineri care schimbă lumea? Biroul Parlamentului European în România reamintește că Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni celebrează munca extraordinară pe care tânăra generație o depune zilnic și impactul durabil pe care îl are asupra viitorului Europei. Tinerii între 16 și 30 de ani se pot înscrie până pe 2 februarie pentru a avea șansa
16:50
Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Paris, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință, că România nu își schimbă poziția privind sprijinul acordat Ucrainei și nu ia în calcul trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean. „În primul rând, coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României care au participat au
Acum 4 ore
15:50
Adrian Ahrițculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica. Românul urcă pe cei mai înalți 7 munți din lume # PSNews.ro
Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits" în care și-a propus să urce pe cei mai înalți șapte munți din lume, a anunțat miercuri managerul sportivului, Adrian Ștefan Jurca. „Sunt pe Vinson", a fost mesajul transmis de alpinistul din Petroșani și recepționat
15:50
500 milioane euro pentru renașterea industriei la Iași – proiect comun al unui miliardar ucrainean și al unuia băcăuan # PSNews.ro
Un miliardar ucrainean și unul român readuc în joc industria grea de la Iași. Grupul Metinvest, controlat de Rinat Akhmetov, pregătește investiții de cel puțin 300 milioane euro în fosta fabrică de țevi ArcelorMittal, iar familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu ia în calcul până la 200 milioane euro pentru relansarea TotalGaz Iași. Ambele companii
15:50
DiscoverEU: Comisia Europeană acordă tinerilor peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, că acordă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite DiscoverEU tinerilor, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a spațiului Schengen. Peste 40.000 de tineri care au vârsta de 18 ani vor putea călători gratuit cu trenul în Europa, după ce au fost selectați în cadrul celei
15:50
Protestele din Iran continuă. Două orașe, „preluate” de contestatari. Manifestațiile s-au extins în aproape toată țara # PSNews.ro
Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI) afirmă că orașele Abdanan (provincia Ilam) și Malekshahi au fost practic „preluate" de protestatari, pe fondul extinderii manifestațiilor la nivel național și al creșterii numărului de victime. „Astăzi a avut loc o evoluție majoră în două orașe din vestul Iranului care au fost parctic preluate, iar oamenii sărbătoresc
15:50
Final de vacanță: Trafic aglomerat pe Valea Prahovei, cu DN1 blocat între Predeal, Bușteni și Comarnic # PSNews.ro
Atenție, șoferi! Traficul pe Valea Prahovei este intens, cu coloane pe DN1 între Predeal, Bușteni și Comarnic. Aflați rutele alternative și sfaturile pentru a evita blocajele. Centrul INFOTRAFIC avertizează că traficul pe Valea Prahovei este puternic îngreunat. Coloane de autovehicule se formează pe DN1 sens Ploiești între Predeal, Azuga și Bușteni, dar și între Posada și Comarnic. Sensul de
15:50
Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România, în topul țepelor SUA în ”reconstrucția” Afganistanului # PSNews.ro
Defunctul om de afaceri Fathi Taher, unul dintre cei mai puternici milionari ai României postdecembriste, dar cu legături strânse și în regimul comunist, se află în topul pagubelor suferite de SUA în "reconstrucția" Afganistanului. Un proiect al fostului om de afaceri Fathi Taher, decedat în 2021, unul dintre primii și cei mai puternici milionari ai
14:50
Mihai Fifor critică modul în care România gestionează deplasările prezidențiale: „Suntem făcuți de râs” # PSNews.ro
Fostul ministru și senator Mihai Fifor a lansat, pe rețelele sociale, un atac dur la adresa modului în care România organizează deplasările oficiale ale președintelui țării, subliniind un „eșec instituțional major" în contextul incidentului recent de la Paris. Într-o postare publicată pe Facebook, Fifor a explicat că este „absolut ridicol" ca președintele României să fi
14:50
HARTĂ 10 județe din țară sub atenționare de inundații. Alertă până joi seară în 6 bazine hidrografice # PSNews.ro
Hidrologii au emis, miercuri, Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Mehedinţi şi Cod galben pentru judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Olt, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Potrivit sursei citate, până joi seară, sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa. Hidrologii avertizează
14:50
Piața muncii în 2025: PNRR a stabilizat unele domenii, dar sectoarele IT și automotive au resimțit criza # PSNews.ro
Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, a realizat o analiză la final de an privind evoluţia mediului economic şi a pieţei muncii în anul curent, precum şi perspectivele pentru anul viitor, pe baza dialogului cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai sectorului tehnologic. Concluziile arată că impactul economic a fost diferit de la un
14:50
Petrișor Peiu (AUR) avertizează: UE riscă o spirală a îndatorării din cauza finanțării Ucrainei # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că sprijinul financiar masiv acordat de Uniunea Europeană Ucrainei riscă să împingă statele membre într-o spirală periculoasă a îndatorării, susținând că datoria UE ar putea depăși 1.050 de miliarde de dolari până în 2027, în contextul unor costuri energetice în creștere și al extinderii bugetului european. Liderul senatorilor AUR,
14:50
Nicușor Dan a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul privind anularea alegerilor din 2024 # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la prezentarea raportului despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Șeful statului a dat un răspuns neașteptat și a precizat că a citit în avion documentele ce stau la baza argumentelor din raport. Nicușor Dan a promis, în repetate rânduri, că va prezenta românilor raportul din ședința CSAT, referitor la
14:50
Haosul impozitelor: Sumele s-au schimbat peste noapte, iar cei care deja au achitat s-au trezit că mai au de plătit # PSNews.ro
Taxele și impozitele pentru 2026 au fost calculate și recalculate, fiind inclusiv situații în care unii români au avut surpriza să aibă taxe mult mai mari decât s-au așteptat. Alții nu au putut să vadă cât au de plătit pentru că primăriile nu au terminat calculele. Sunt probleme și la taxele la locuințe calculate greșit.
14:50
Final surpriză la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală # PSNews.ro
Angajamentul explicit prin care Washingtonul își exprima sprijinul pentru Kiev a fost eliminat în ultimul moment din declarația comună finală a liderilor europeni privind Ucraina, relatează astăzi Politico. Potrivit publicației, declarația referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, semnată aseară la Paris, a fost semnificativ scurtată față de varianta de lucru inițială, iar mai multe
Acum 6 ore
13:50
Presa maghiară scrie că în România s-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace – autostrada care leagă Transilvania de Ungaria. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat planuri ambițioase. România va deschide 250 km de autostradă până în 2026, scrie mandiner.hu. Autostrada A3 între Târgu Mureș și Borș se extinde cu 68
13:50
Prescripția să trăiască! Cum a scăpat un consilier al lui Nicușor Dan de plata unui prejudiciu uriaș # PSNews.ro
Un consilier al președintelui Nicușor Dan, cu probleme în instanță, poate răsufla ușurat. Scapă de plata unui prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei, dintr-un dosar în care a fost dat în judecată de guvern, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Ce l-a salvat? Prescripția! Este vorba despre Eugen Tomac, intrat de cur
13:50
Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Un proiect solar scoate la lumină legături întunecat # PSNews.ro
Un proiect fotovoltaic de mici dimensiuni, dezvoltat în comuna Secu din județul Dolj de un startup care ar fi accesat fonduri europene, scoate la lumină o problemă de securitate aflată deja în atenția autorităților: existența unor rețele transfrontaliere de obținere a cetățeniei române. Rețele care nu facilitează doar libera circulație a persoanelor în spațiul comunitar, […] Articolul Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Un proiect solar scoate la lumină legături întunecat apare prima dată în PS News.
13:50
„Regretăm profund”. Primarul Nicolas Féraud a recunoscut că barul Le Constellation nu a fost verificat în ultimii 5 ani # PSNews.ro
În ultimii cinci ani, barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana nu a fost supus niciunei verificări de securitate împotriva incendiilor, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud. „Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a precizat primarul Nicolas Feraud. În 2025, singura evaluare efectuată a fost una acustică, care nu a […] Articolul „Regretăm profund”. Primarul Nicolas Féraud a recunoscut că barul Le Constellation nu a fost verificat în ultimii 5 ani apare prima dată în PS News.
13:50
Viktor Orbán contestă sprijinul financiar pentru Ucraina și invocă riscuri pentru statele UE # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Ucraina solicită 800 de miliarde de dolari pentru finanțarea funcționării și reconstrucției sale, o sumă pe care o consideră inacceptabilă pentru statele membre ale Uniunii Europene. Acesta susține că această cerere generează presiune asupra „elitei de la Bruxelles” pentru deblocarea activelor rusești înghețate și pentru restructurarea bugetului multianual […] Articolul Viktor Orbán contestă sprijinul financiar pentru Ucraina și invocă riscuri pentru statele UE apare prima dată în PS News.
13:50
Campionatul Mondial de Hochei U20 – România înfruntă Spania cu tribunele pline astăzi, la 19.30, la Berceni Arena # PSNews.ro
Campionatul Mondial de Hochei U20 se reia astăzi cu forțe proaspete. După o zi de pauză, tricolorii revin pe gheață în ultimul meci al zilei, împotriva selecționatei Spaniei, de la ora 19:30. Interesul fanilor pentru acest meci a fost uriaș, astfel că toate biletele pentru confruntarea de astăzi de la Berceni Arena s-au epuizat. Cei […] Articolul Campionatul Mondial de Hochei U20 – România înfruntă Spania cu tribunele pline astăzi, la 19.30, la Berceni Arena apare prima dată în PS News.
13:50
Moment important pentru 8,3 milioane de viitori pensionari: Se plătește a-13-a pensie pe un an întreg, din Pilonul 2 # PSNews.ro
Un moment semnificativ în evoluția sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II), la care contribuie obligatoriu peste 8,3 milioane de români. Valoarea medie plătită celor care au dobândit dreptul la pensie a crescut de la un trimestru la altul și a ajuns deja să echivaleze cu pensia medie pe mai mult de un an sau […] Articolul Moment important pentru 8,3 milioane de viitori pensionari: Se plătește a-13-a pensie pe un an întreg, din Pilonul 2 apare prima dată în PS News.
12:40
Realizare majoră: Molecula care ucide celulele canceroase, sintetizată după jumătate de secol de încercări # PSNews.ro
Compusul fungic verticilina A, descoperit acum mai bine de 50 de ani, este considerat de mult timp pentru potențialul său de combatere a cancerului. Oamenii de știință au reușit acum să îl sintetizeze artificial pentru prima dată, notează Science Alert. Descoperirea înseamnă că cercetătorii pot studia compusul mai în detaliu și pot dezvolta potențial noi tratamente […] Articolul Realizare majoră: Molecula care ucide celulele canceroase, sintetizată după jumătate de secol de încercări apare prima dată în PS News.
12:30
Utilizatorii Gmail, avertizați să dezactiveze acum două funcții. Cele mai intime informații, în pericol de divulgare # PSNews.ro
Google este acuzată că a activat discret o funcție în Gmail care permite scanarea tuturor e-mailurilor private ale utilizatorilor, inclusiv a mesajelor personale și de serviciu, pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială. Alarma a fost trasă de inginerul australian Dave Jones, care a semnalat situația pe rețelele sociale. Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, […] Articolul Utilizatorii Gmail, avertizați să dezactiveze acum două funcții. Cele mai intime informații, în pericol de divulgare apare prima dată în PS News.
12:30
Aproape 150 de țări au ajuns la un acord sub egida OCDE pentru a preveni mutarea profiturilor marilor companii în paradisuri fiscale, dar Statele Unite au fost exceptate din acest plan, ceea ce a generat critici din partea organizațiilor pentru transparență fiscală. Acordul, care stabilește un impozit minim global de 15%, exclude corporațiile multinaționale americane, […] Articolul Acordul OCDE privind impozitul minim global, criticat după exceptarea Statelor Unite apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:10
Protest la Spitalul Județean Buzău după moartea unui pacient de 25 de ani, internat pentru o fractură de femur # PSNews.ro
Marți, mai multe persoane au protestat în curtea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la secția de ortopedie. Pacientul, victima unui accident rutier din 2 ianuarie, urma să fie operat pe 5 ianuarie, dar starea sa de sănătate […] Articolul Protest la Spitalul Județean Buzău după moartea unui pacient de 25 de ani, internat pentru o fractură de femur apare prima dată în PS News.
12:10
Donald Trump a îndemnat republicanii să câștige alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, avertizând că, dacă democrații revin la putere, va fi pus sub acuzare pentru a treia oară. La un eveniment al partidului, Trump a subliniat că Partidul Republican trebuie să își îmbunătățească comunicarea și să evidențieze realizările sale, în ciuda sondajelor care […] Articolul Trump mobilizează Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului apare prima dată în PS News.
12:10
Cel mai bogat ucrainean cumpără masiv energie verde produsă în România. Ultima mișcare făcută de compania DTEK # PSNews.ro
Producătorul independent israelian de energie Econergy Renewable Energy Ltd și D.TRADING, brațul de trading paneuropean al grupului energetic privat ucrainean DTEK, au semnat un acord de achiziție de energie (PPA) pentru o capacitate de 200 MW, potrivit economica.net. Energia va fi furnizată de parcurile solare Rătești și Părău, active deținute de Econergy în România, însă […] Articolul Cel mai bogat ucrainean cumpără masiv energie verde produsă în România. Ultima mișcare făcută de compania DTEK apare prima dată în PS News.
11:40
Blocaj pentru Traian Băsescu, în procesul pentru locuință. Justiția nu ține cont de decizia CCR # PSNews.ro
Traian Băsescu încearcă să recupereze locuința de protocol pierdută în anul 2022, însă procesele sunt blocate în instanță. Deși CCR a declarat neconstituțională legea care i-a anulat drepturile, fostul președinte așteaptă o decizie definitivă în cazul cu RAAPPS și SPP. Primește sau nu Traian Băsescu locuință de protocol, în calitate de fost șef al statului? […] Articolul Blocaj pentru Traian Băsescu, în procesul pentru locuință. Justiția nu ține cont de decizia CCR apare prima dată în PS News.
11:30
Poziția președintelui față de noile impozite: Nicușor Dan invocă inflația și pasează responsabilitatea către Guvern # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că, deși și-ar fi dorit o scădere a taxelor și impozitelor în locul majorărilor intrate în vigoare la 1 ianuarie, decizia finală privind cuantumul acestora aparține Guvernului. Șeful statului a evitat să catalogheze noile valori ca fiind exagerate, precizând că nu dorește nici să apere, nici să acuze aceste măsuri […] Articolul Poziția președintelui față de noile impozite: Nicușor Dan invocă inflația și pasează responsabilitatea către Guvern apare prima dată în PS News.
11:30
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic # PSNews.ro
Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA. Nava, care în prezent nu transportă nicio încărcătură, a transportat în trecut țiței venezuelean și se credea că se afla marți între Scoția și Islanda. Președintele Donald Trump a declarat […] Articolul Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic apare prima dată în PS News.
11:30
Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei ce avizează investiții în domenii strategice # PSNews.ro
Guvernul pregătește un nou set de reguli care schimbă modul în care funcționează companiile din România, mai ales în sectoarele considerate sensibile pentru stat. Omul de încredere al premierului Ilie Bolojan va aviza schimbările de acționariat cu investitori străini în domenii strategice precum energia și transporturile, dar și în bănci, mass-media și zona de inteligență […] Articolul Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei ce avizează investiții în domenii strategice apare prima dată în PS News.
11:30
Pe lângă roboții industriali, care au transformat sectorul global al producției, stocul operațional triplându-se de la 1,5 la 4,7 milioane de unități în ultimul deceniu, roboți de uz profesional au înregistrat, de asemenea, progrese importante, arată un raport al Federației Internaționale de Robotică. Numărul total vânduți pentru uz profesional a ajuns la aproape 200.000 de […] Articolul Roboții de uz profesional câștigă teren: vânzări în creștere cu 9% la nivel global apare prima dată în PS News.
11:30
Polițiștii critică tăierile anunțate de Guvern și amenință cu proteste: „Premierul induce în eroare opinia publică”. # PSNews.ro
Tensiunile cresc în sectorul public, pe fondul majorării taxelor și impozitelor, în timp ce veniturile bugetarilor rămân înghețate, iar Guvernul pregătește măsuri de austeritate. Potrivit planurilor anunțate, bugetele de salarii din instituțiile centrale ar urma să fie reduse cu 10%, iar la nivel local aproximativ 13.000 de funcționari publici ar putea fi concediați. Premierul a […] Articolul Polițiștii critică tăierile anunțate de Guvern și amenință cu proteste: „Premierul induce în eroare opinia publică”. apare prima dată în PS News.
10:40
Sfântul Ioan Botezătorul 2026: 7 ianuarie, ziua care închide iarna spirituală. Mai mult decât o simplă onomastică # PSNews.ro
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 7 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut drept „Înaintemergătorul” lui Hristos, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. Sărbătoarea marchează finalul ciclului sărbătorilor de iarnă, început la 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, și este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri menite să aducă sănătate, noroc și belșug pe parcursul […] Articolul Sfântul Ioan Botezătorul 2026: 7 ianuarie, ziua care închide iarna spirituală. Mai mult decât o simplă onomastică apare prima dată în PS News.
10:40
„Sărăcirea populației, o alegere politică”. USR pune tunurile pe Guvernul Bolojan mai ceva ca PSD # PSNews.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a amintit că în ultimele campanii electorale „s-a spus foarte clar” că nu vor fi majorate taxe. Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, a critică Guvernul Bolojan pentru că a crescut în 2026 taxele pe proprietate. Totuși, spune deputatul USR Claudiu Năsui, lipsește o parte esențială din discuție. Deputatul USR […] Articolul „Sărăcirea populației, o alegere politică”. USR pune tunurile pe Guvernul Bolojan mai ceva ca PSD apare prima dată în PS News.
10:30
Statele Unite și Venezuela au demarat negocieri strategice pentru redirecționarea exporturilor de țiței venezuelean către rafinăriile americane, o mișcare ce riscă să lase China fără livrările programate anterior. Potrivit surselor Reuters, acordul aflat în discuție ar permite companiei de stat PDVSA să deblocheze fluxurile comerciale și să evite colapsul producției, după ce Washingtonul a impus […] Articolul Efectul capturării lui Maduro: Petrolul Venezuelei ar putea ajunge în SUA, nu în China apare prima dată în PS News.
10:30
Afaceristul Dan Dinu, semnal de alarmă pentru Guvernul Bolojan: „Firmele își închid porțile, sunt tot mai mulți șomeri” # PSNews.ro
Valul de creșteri fiscale impus de Guvernul Bolojan provoacă primele unde de șoc majore în economia reală, ducând la închiderea unor fabrici mari și la relocarea multinaționalelor. Afaceristul timișorean Dan Dinu trage un semnal de alarmă dur, comparând situația actuală cu momentele critice din 1989 și afirmând că politicile actuale fac exact opusul sprijinului necesar […] Articolul Afaceristul Dan Dinu, semnal de alarmă pentru Guvernul Bolojan: „Firmele își închid porțile, sunt tot mai mulți șomeri” apare prima dată în PS News.
10:30
Groenlanda, prioritate vitală în fața Rusiei și Chinei – Casa Albă nu exclude utilizarea armatei pentru a prelua insula # PSNews.ro
Președintele Donald Trump consideră „dobândirea Groenlandei” o prioritate de securitate națională, esențială pentru descurajarea influenței Rusiei și Chinei în regiunea arctică. Administrația americană explorează diverse opțiuni pentru a atinge acest obiectiv de politică externă, subliniind că utilizarea forței militare rămâne o variantă validă la dispoziția comandantului suprem pentru a proteja interesele strategice ale Statelor Unite […] Articolul Groenlanda, prioritate vitală în fața Rusiei și Chinei – Casa Albă nu exclude utilizarea armatei pentru a prelua insula apare prima dată în PS News.
