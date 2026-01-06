Analistul economic Adrian Negrescu explică de ce ideea unora de a boicota plata taxelor este o prostie

14:50

Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut peste ele. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe