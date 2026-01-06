Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Cancan.ro, 6 ianuarie 2026 23:50
Nicuşor Dan se află la Paris, unde participă la întâlnirea liderilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliţiei de Voinţă”, organizată la Palatul Elysee. Șeful statului a călătorit spre capitala Franței cu un avion […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
23:50
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare # Cancan.ro
Netflix pregătește pentru ianuarie 2026 un thriller criminal intens, „The Rip”, în care prietenii de-o viață Ben Affleck și Matt Damon revin pe ecran în rolurile unor polițiști din Miami confruntați cu o descoperire care […]
23:50
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori” # Cancan.ro
Nici bine nu a început Desafio: Aventura, că au și apărut primele scântei. Doi dintre concurenți deja pare că nu se suportă, iar o adevărată ceartă a izbucnit între ei. Leopardu’ și Babasha sunt protagoniștii […]
23:50
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget # Cancan.ro
Matei Stratan și Iana Budeanu sunt destul de discreți. Cei doi au devenit părinți anul trecut, atunci când fiica milionarului Ovidiu Budeanu a adus pe lume un băiețel pe nume Alexander Dan. De data aceasta, […]
23:50
Nicuşor Dan se află la Paris, unde participă la întâlnirea liderilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliţiei de Voinţă”, organizată la Palatul Elysee. Șeful statului a călătorit spre capitala Franței cu un avion […]
Acum o oră
23:30
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele” # Cancan.ro
CANCAN.RO publică, în exclusivitate, stenogramele explozive din dosarul care zguduie o mare companie farmaceutică. Gabriela Dragomirescu (54 de ani), fosta directoare economică, este acuzată că ar fi delapidat aproape 6 milioane de euro, bani pe […]
23:20
Concurenta de la Desafio: Aventura care a suferit enorm de dorul soțului: „Suntem dependenți unul de altul. Petrecem foarte mult timp împreună” # Cancan.ro
După ce a renunțat la Survivor România, Pro TV a revenit cu un nou show. Este vorba despre Desafio: Aventura, iar publicul deja a făcut cunoștință cu toți concurenții. Emisiunea s-a filmat în Thailanda, iar […]
23:20
Au fost. Puțin. Intens. Și suficient cât să rămână o poză care explică tot. Gina Pistol și Codin Maticiuc, zis Poponeț – un cuplu pe care aproape l-am uitat, dar care, privit prin lupa unei […]
23:20
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?” # Cancan.ro
Startul noului sezon „Desafio: Aventura”, show-ul difuzat la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, a venit cu o răsturnare de situație pe care nimeni nu o anticipa. Deși cei 24 […]
23:10
Alex Bodi o pune la punct pe Ramona Olaru, la Dan Capatos Show. Nu rata o ediție incendiară! # Cancan.ro
Alex Bodi și Ramona Olaru au fost în centrul atenției în ultima perioadă în urma conflictului aprins care a început în urmă cu mai bine de o săptămână. Totul a pornit de la o serie […]
Acum 2 ore
23:00
Gluma făcută de Jay-Z cu Rihanna acum 20 de ani, „reînviată” din cauza lui P.Diddy. Ce i-a spus rapper-ul cântăreței în 2005? # Cancan.ro
O glumă pe care Jay-Z i-a făcut-o cândva Rihannei a căpătat o tentă mult mai întunecată după dezvăluirile din ultima vreme. Săptămâna trecută, un clip din 2005 de la „Tyra Banks Show” a început să […]
22:50
CANCAN.RO a pus mâna pe o poză care pare uitată printr-o garderobă de club din Bucureștiul anilor 2000, genul de imagine care miroase a fum, beat-uri dance și nopți lungi. În fotografie apare Julia Chelaru, […]
22:40
Singurul motiv pentru care Cătălin Zmărăndescu a acceptat să participe cu soția la Power Couple. Ce fac în intimitate îi ajută la Antena 1 # Cancan.ro
Un nou sezon Power Couple a luat startul! De această dată printre echipele de curajoși ce au acceptat provocarea de la Antena 1 se numără Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Aceștia sunt încrezători în forțele proprii […]
22:30
Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela # Cancan.ro
Vacanțele de Anul Nou s-au transformat într-un coșmar neașteptat pentru staruri, magnați și personaje-cheie ale vieții mondene internaționale. În urma operațiunii SUA din Venezuela, zeci de celebrități au rămas blocate în Caraibe, cu avioanele la […]
22:20
Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Cine sunt titanii Generației de Aur care încă joacă în filme # Cancan.ro
Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Chiar dacă s-ar putea să pară greu de crezut, există încă o serie de actori din Epoca de Aur a Hollywood-ului care încă mai sunt în viață. […]
22:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Află de ce Bulă de ce i-a urat Bulă iubitei sale „un an nou fericit” tocmai pe 6 ianuarie. Motivul te va face să râzi în […]
22:20
Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. Alertă ANSVSA # Cancan.ro
Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase preventiv de la vânzare, după ce autoritățile sanitare au fost informate că un ingredient utilizat în procesul de fabricație ar putea fi contaminat cu […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 4 ore
21:30
Cum arată mâncarea din vagoanele restaurant ale CRF și ce prețuri are. Românii au crezut că nu văd bine: „Asta e AI” # Cancan.ro
De ani de zile călătoriile cu CFR nu sunt prea plăcute pentru români. Numeroși călători s-au plâns de-a lungul timpului de condițiile mizere și de întârzierile agonizate. Ei bine, în unele trenuri situația s-a schimbat. […]
21:00
Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…” # Cancan.ro
Cei 24 de participanți împărțiți în echipele Visătorii, Luptătorii și Norocoșii au intrat în atmosfera competiției odată cu prima probă din Thailanda, în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”, noul format difuzat de PRO TV. Concurenții au […]
20:50
Prima imagine de la filmările Survivor 2026 la Antena 1. Fanii au crezut că au dat tot de Daniel Pavel # Cancan.ro
După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor România se transferă acum la Antena 1 și revine pe micile ecrane. Marea premieră va avea loc curând, iar de această dată la […]
20:40
Peste cine a dat Gigi Becali în trafic. Abia l-a recunoscut, dar apoi i-a strigat direct: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” # Cancan.ro
Un episod neașteptat a fost relatat recent de Gigi Becali, care a povestit cum s-a întâlnit întâmplător, la semafor, cu fostul fundaș al FCSB-ului, Lukasz Szukala. Patronul echipei a mărturisit că nu l-a recunoscut pe […]
20:10
Cum arată garsoniera care se închiriază cu 800 de euro pe lună, în București. Are doar 40 de metri pătrați # Cancan.ro
În ultimul an, românii au suportat valuri de scumpiri, iar prețurile au crescut și în piața imobiliară. Mulți români nu își mai permit sub nicio formă să își achiziționeze o locuință, așa că un procent […]
Acum 6 ore
20:00
Iernile recente din România au fost caracterizate de temperaturi peste media climatologică, însă istoria meteorologică a țării arată că episoadele de ger extrem au fost cândva o realitate frecventă. Ultima iarnă cu temperaturi foarte scăzute […]
19:00
Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește lunar # Cancan.ro
În 2026, România rămâne una dintre destinațiile preferate pentru muncitorii nepalezi care caută salarii mai mari decât cele din țara de origine. Domeniul curățeniei continuă să aibă un deficit semnificativ de personal, iar companiile apelează […]
19:00
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026 # Cancan.ro
O nouă tragedie a avut loc în România! Un medic stomatolog din Călărași, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit spânzurat în propriul cabinet. Familia este sfâșiată de durere. Acum s-a aflat și […]
18:30
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început să curgă: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?” # Cancan.ro
Este început de an, iar majoritatea vedetelor din România sunt plecate în această perioadă în vacanță. Este și cazul Georgianei Lobonț, care se află cu întreaga familie într-o vacanță exotică. Artista se bucură de soare, […]
18:30
Delia își caută părinții biologici din România, după ce a fost dusă în Italia la doar o lună: „Nu îi judec, vreau doar să îi cunosc” # Cancan.ro
O femeie care s-a născut în România, dar a ajuns să crească în Italia, își caută părinții și frații. Gheorghe Delia Sunita a fost adoptată când avea doar o lună de viață de o familie […]
18:20
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. A fost celebrul autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton # Cancan.ro
Autorul și biograful american Michael Schumacher, recunoscut pentru lucrările sale dedicate unor figuri marcante precum Francis Ford Coppola și Eric Clapton, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Informația a fost confirmată […]
18:20
„Bodyguardul lui Dumnezeu” s-a aruncat în apele înghețate din Cipru și a prins crucea de Bobotează: „Mi s-a tăiat respirația” # Cancan.ro
Sărbătoarea de Bobotează are numeroase tradiții, însă printre cele mai cunoscute este cea în care preotul aruncă în apă crucea sfințită, iar bărbații se aruncă după ea. Se spune că norocosul care o recuperează va […]
Acum 8 ore
18:00
Unde se închid școlile din cauza ninsorilor abundente. Țara în care vacanța va fi prelungită # Cancan.ro
Ninsorile și vremea rea vor pune lacăt pe sute de școli. Mai mult, transportul a fost dat peste cap și mai multe zboruri, iar autoritățile au emis avertizări de meteo de cod portocaliu și galben […]
17:50
Dan Capatos, adevărul despre sacrificii și prețul succesului din carieră: „Am făcut AVC vineri și luni eram la emisiune” # Cancan.ro
Îl știți, îl apreciați și îl urmăriți cu sufletul la gură de fiecare dată. Dan Capatos bifează un capitol nou în cariera lui, cu entuziasm și dorința de aduce cele mai tari dezvăluiri și povești […]
17:40
Fiul unui celebru cântăreț a fentat moartea! Urma să petreacă Revelionul în „Le Constellation”, dar s-a răzgândit: „Am trecut chiar prin fața locului” # Cancan.ro
Fiul unui celebru cântăreț a fentat moartea! Urma să petreacă Revelionul în „Le Constellation”, dar s-a răzgândit în ultimul moment. Putea să se numere printre victimele tragediei din Elveția, însă se pare că a fost […]
17:40
Veronica de la Casa Iubirii a decis să renunțe la relația cu Ahmed. Tensiunile dintre ei au devenit tot mai evidente, iar situația nu este una ușor de dus. Veronica îl tratează cu răceală pe […]
17:20
Începutul anului aduce creşteri asupra abonamentelor la serviciile de streaming. În această categorie se regăseşte şi platforma de streaming Voyo, deţinută de Pro TV. Ca urmare, preţul unui abonament lunar va creşte de la 4,99 […]
17:20
Rugăciunea care trebuie spusă pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul. Alungă bolile și atrage binecuvântări # Cancan.ro
În data de 7 ianuarie este sărbătorit Sfântul Ioan Botezătorul. Toți creștinii sunt îndemnați să rostească o rugăciune ca să le meargă bine, să fie feriți de boli și să aibă parte de minuni. În […]
17:00
O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei, când au făcut prima expertiză # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din Capitală. Aceasta a fost găsit moartă în propria casă. Alarma a fost dată de o rudă. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat cu aceasta. […]
16:50
Impozitul pe locuinţe rămâne la nivelul minim permis de lege la Sfântu Gheorghe și la Târgu Secuiesc. Edilul orașului, Antal Arpad, promite că nu vor exista mari schimbări, asta în timp ce bucureștenii sunt sugrumați […]
16:50
Laura Cosoi traversează o perioadă emoționantă, dar și sensibilă din viața ei. Vedeta este însărcinată pentru a cincea oară și le are în grijă pe cele patru fiice ale ei. Prin urmare, are foarte mare […]
16:40
Mii de persoane aflate în pragul pensionării se confruntă cu situații care pot influența semnificativ atât cuantumul pensiei, cât și posibilitatea de a obține acest drept. Numeroși români descoperă că anumite perioade de activitate sau […]
16:30
Este marți și a venit timpul să ne antrenăm puțin mintea. Așa că vă propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva […]
16:10
Ești invitat la o nuntă în 2026? Cât merge darul la nuntă anul acesta, în funcție de relația cu mirii: naș, părinte, frate/soră, rudă, prieten apropiat sau simplu invitat # Cancan.ro
Anul 2026 a venit cu scumpiri mari, așa că darul la nuntă s-a mărit și el. Invitații se întreabă cât să dăruiască, ținând cont de prețul meniului și cheltuielile organizatorice. Cât să le oferi mirilor […]
16:10
Toată lumea o știe pe Baba Vanga, dar cine e „Moșul Vanga”? Singurul bărbat cu care s-a iubit faimoasa prezicătoare din Bulgaria # Cancan.ro
Baba Vanga a iubit un singur bărbat toată viața, iar după moartea lui nu s-a recăsătorit. Baba Vanga a fost o ghicitoare oarbă extrem de venerată de bulgari. Se spune că „puterile” ei l-au făcut […]
Acum 12 ore
15:40
Fostul mare internațional și legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, a fost recent în centrul unor zvonuri alarmante legate de starea sa de sănătate. Așa cum știm, presa britanică a sugerat că ar fi fost diagnosticat […]
15:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un bărbat a postat cu cine și unde și-a petrecut Revelionul. La asta nu te așteptai! Bună ziua tuturor! Știu că sunteți curioși cu cine […]
15:30
Mickey Rourke, supărat pe cei care vor să îl ajute să nu ajungă în stradă. „E umilitor! Prefer să…” # Cancan.ro
Celebrul actor Mickey Rourke a avut o primă reacție după ce în numele său a fost lansată o campanie GoFundMe în valoare de 100.000 de dolari, menită să prevină evacuarea sa din locuința din Los […]
15:20
Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță. Nu-i pasă că Scărlătescu s-a afișat cu noua iubită! # Cancan.ro
Doina Teodoru nu a rămas în urmă! În timp ce fostul ei iubit, Cătălin Scărlătescu, s-a postat alături de noua lui iubită și a oficializat relația, comedianta a plecat în vacanță și a vrut să […]
15:20
Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de SUA # Cancan.ro
După ce Statele Unite l-au capturat astăzi pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa într-o operațiune militară majoră coordonată de Washington, atenția globală a revenit asupra averilor asociate regimului său. Printre ele se […]
15:10
România, lovită de ciclonul polar: 36 de județe afectate! Raed Arafat îi avertizează pe români # Cancan.ro
Vreme câinoasă până duminică. Ciclonul care a lovit Europa se apropie și de România. Se anunță lapoviță, ninsori și temperaturi scăzute. Vântul se va intensifica și temperaturile nu vor depăși -8-9 grade Celsius, conform specialiștilor. […]
15:10
În municipiul Arad a avut loc un eveniment tragic care a zguduit comunitatea locală, după ce două persoane au fost găsite fără viață în apropierea unui bloc de locuințe situat pe Calea Romanilor. Incidentul s-a […]
14:50
Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred că ne dorim băiat” # Cancan.ro
Laura Cosoi și-a uimit și bucurat fanii atunci când a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. După patru fetițe minunate, familia vedetei și a lui Cosmin Curticăpean se va mări cu un membru. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.