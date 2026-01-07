Horoscop 8 ianuarie 2026. Zodia care scapă de partenerul toxic și încheie un capitol negru
Cancan.ro, 8 ianuarie 2026 00:20
Horoscop 8 ianuarie 2026. Află zodia care scapă de partenerul toxic și încheie un capitol negru, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Sănătate. Ai o stare fizică bună, dar […]
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
23:50
Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și 9 ianuarie 2026 # Cancan.ro
Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în unele unităţi de învăţământ din mai multe județe ale țării, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Măsura vine din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ce […]
23:50
Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația” # Cancan.ro
Tudor Ionescu, sufletul și vocea Fly Project, vorbește pentru CANCAN.RO despre succes, sacrificiile din viața personală și ce a învățat după două decenii pe scenă. La început de 2026, artistul vorbește despre dureri nevăzute de […]
23:40
Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar # Cancan.ro
Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul marchează în mod tradițional finalul perioadei de iarnă, moment în care gospodăriile din întreaga țară încep să despodobească bradul de Crăciun. Odată cu acest proces, autoritățile atrag atenția asupra modului corect […]
23:40
Cum poți vedea Predator: Badlands acasă. Unde se vede, cât costă și când ajunge pe Disney+ filmul care a reinventat franciza # Cancan.ro
Cu o poveste plasată într-un viitor dur, pe o planetă izolată, și cu o legătură discretă, dar extrem de tentantă, cu universul Alien, Predator: Badlands a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate titluri din […]
Acum 2 ore
23:30
Matei Dima, 38 de ani, a avut un an al revelațiilor. După un 2025 care l-a scos din zona de confort și l-a obligat să se uite serios la el însuși, cineastul intră în 2026 […]
23:20
Noi detalii șocante, după incendiul mortal de la Crans-Montana! Patronul clubului din Elveția a făcut închisoare # Cancan.ro
Unul dintre proprietarii clubului elvețian în care 40 de oameni au murit în noaptea de Revelion din cauza incendiului devastator avea un trecut infracțional consistent, întins pe mai bine de două decenii, potrivit New York […]
23:20
Castel de nisip cu numărul 26 pe piept. Poza din arhiva CANCAN.RO care a prezis sfârșitul unuia dintre cele mai longevive cupluri din muzică # Cancan.ro
În arhiva CANCAN.RO apare o fotografie care, privită azi, e mai profetică decât un horoscop de duminică. În ea îi găsim pe Dana Nălbaru și Călin Goia – un cuplu care a făcut istorie prin […]
23:20
Fosta iubită a lui Florin Ristei a plecat la Survivor 2026 plânsă toată. Ce a pățit Yasmin Awad: „Nu te gândești” # Cancan.ro
Nu mai este mult până când show-ul Survivor revine pe micile ecrane. De această dată, emisiunea de aventură s-a mutat pe Antena 1 și are premiera în data de 9 ianuarie. Printre curajoșii care au […]
23:10
După atacul lui Alex Bodi, Cătălin Cazacu îi ia apărarea Ramonei Olaru! Ex-ul asistentei intervine la Dan Capatos Show # Cancan.ro
Scandalul declanșat de declarațiile Ramonei Olaru despre bani, statut și așteptările ei într-o relație a explodat în direct la „Dan Capatos Show”, transformându-se într-o confruntare cu accente personale, reproșuri și adevăruri incomode. După ce Alex […]
23:00
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valorează cu aproape 100 de milioane de euro mai mult decât sportivul de pe locul doi # Cancan.ro
Lamine Yamal, jucătorul FC Barcelona, a fost desemnat cel mai valoros jucător de pe planetă în topul 100 al Observatorului de Fotbal CIES din 2026. Potrivit topului, valoarea sa este estimată la 343 de milioane […]
23:00
Nu se întrevede un an ușor pentru piața muncii în 2026. Companiile din România continuă procesele de restructurare începute anul trecut, iar specialiștii în resurse umane avertizează că anumite domenii vor fi afectate mai puternic […]
22:50
Un val cu memorie lungă a adus pe nisipul Mării Negre o fotografie rătăcită din 2007. În ea, Cosmina Păsărin apare într-o ipostază care, privită cu ochii de azi, face să înțelegi de ce domnii […]
22:40
O zi bună trebuie să se încheie cu o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul este Bulă, care merge […]
Acum 4 ore
22:30
Totul pentru animale! Ce se întâmplă cu averea lui Brigitte Bardot și cu ce se alege fiul ei? # Cancan.ro
Brigitte Bardot nu a fost niciodată o femeie a compromisurilor – nici în viață, nici după moarte. Actrița care a renunțat la faimă ca să lupte pentru drepturile animalelor a lăsat în urmă un testament […]
22:30
Electrocasnicul care emite cele mai multe particule periculoase. Zeci de oameni îl folosesc zilnic # Cancan.ro
În fiecare zi, în mii de locuințe, electrocasnicele sunt puse în funcțiune, iar puțin sunt cei care știu că unele dintre acestea pot reprezenta un adevărat pericol pentru sănătate. Un nou studiu a arătat că […]
22:20
Șansă uriașă pentru Sebastian Stan. Actorul român ar putea juca în Batman II, alături de Robert Pattinson și Scarlett Johansson # Cancan.ro
După ce a confirmat că Scarlett Johansson va juca un rol în The Batman Part II, regizorul Matt Reeves pare să caute încă un nume important pentru următoarea sa producție. Surse au declarat pentru Deadline […]
22:20
Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean # Cancan.ro
Un proprietar de autoturism hibrid s-a trezit că trebuie să achite un impozit auto considerabil mai mare decât un șofer care deține o mașină veche de peste două decenii, încadrată automat în categoria vehiculelor cu […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 8 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Alex Bodi, acuzații la adresa Ramonei Olaru! Cum ar fi jignit vedeta Antena 1 femeile din România: „Adică alea ce sunt? Resturi?” # Cancan.ro
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi și Dan Capatos au luat la disecat declarația controversată a Ramonei Olaru, care a agitat spiritele în ultima perioadă. Afaceristul […]
21:40
I-a făcut sau nu Alex Bodi avansuri Ramonei Olaru, înainte de marele scandal? „Iaca frustrarea. Asta este durerea mea cea mai mare” # Cancan.ro
În noua emisiune „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a vorbit deschis despre scandalul cu Ramona Olaru. Afaceristul a explicat de ce s-au certat, ce l-a deranjat cu adevărat și a răspuns direct […]
21:00
De ce a pornit Alex Bodi la război cu Ramona Olaru. Ce l-a înfuriat: „Trebuie să fie toți bogați cu bogați? Ea, în mintea ei, o copiază” # Cancan.ro
Invitatul celei mai recente ediții „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO este Alex Bodi. Alături de regele late-night-show-ului românesc, afaceristul a vorbit despre cel mai recent scandal din showbiz, al cărui protagonist este alături de […]
20:40
Gigi Becali, ținta hoților la începutul anului! Trei bărbați au fost prinși în flagrant. Detalii de ultimă oră # Cancan.ro
Trei indivizi au încercat să pătrundă în incinta Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, însă tentativa lor a fost dejucată de măicuțele care asigurau paza lăcașului de cult. Cei trei au fugit imediat cu un […]
20:40
Brigitte Bardot a fost înmormântată cu zeci de flori colorate. Ce sicriu atipic a ales artista iubită de milioane de oameni # Cancan.ro
Actrița Brigitte Bardot a fost înmormântată la Saint-Tropez, iar la funeralii au participat personalități precum cântăreața Mireille Mathieu sau liderul extremei dreapta din Franța, Marine Le Pen. Bardot a murit la vârsta de 91 de […]
Acum 6 ore
20:10
Anul 2026 se anunță unul excelent la capitolul financiar pentru unele dintre semnele zodiacale. Norocoșii au parte de venituri substanțiale, asta dacă știu să profite de contextele favorabile ce se ivesc. Prima jumătate a anului […]
19:30
Apartament renovat și mobilat la doar 7.000 de euro. Orașul din România în care poți să-l cumperi # Cancan.ro
Un apartament complet renovat și mobilat se vinde în România la un preț care atrage imediat atenția cumpărătorilor cu buget redus. Locuința, situată în orașul Lipova, județul Arad, poate fi achiziționată pentru doar 7.000 de […]
19:20
Secretul lui Messi a ieșit la iveală! „Roze cu Sprite”, combinația românească pe cale să devină trend global # Cancan.ro
Dacă vodka Red Bull și Aperol Spritz sunt deja fumate, lumea bună occidentală descoperă abia acum plăcerile vinovate balcanice. Vin cu Sprite. Șpriț, tată! Ce mai urmează? Faimosul carcalete cu Pepsi sau Cola? Există momente […]
19:00
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic # Cancan.ro
Cătălin Scărlătescu se înscrie în rândul vedetelor care la început de an sunt în vacanță. După ce a tras din greu tot anul trecut, acum se relaxează la soare alături de noua iubită. Cei doi […]
18:50
Piața imobiliară din România se pregătește pentru transformări importante începând cu anul 2027, avertizează analistul economic Adrian Negrescu. Acesta subliniază că modificările fiscale anunțate vor determina recalcularea impozitelor pe baza valorii reale de piață a […]
Acum 8 ore
18:20
Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie # Cancan.ro
Un detaliu aparent minor riscă să devină o problemă costisitoare pentru locuitorii din Cluj-Napoca. Începând din această primăvară, proprietarii care nu au montat vizibil numărul imobilului pot fi sancționați de Poliția Locală, amenzile putând ajunge […]
18:10
Gabriela Szabo, maraton pe coridoarele din mall! Fosta campioană olimpică nu a ratat ofertele de început de an # Cancan.ro
Cu un pas alert, reminiscență a vitezei de odinioară la probele de 5000 de metri, purtând o bluză mov, asortată cu sigla ”Cinema” din atriumul mallului, Gabi Szabo, 50 de ani, pare mai degrabă o […]
18:10
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: „Avea bănişori” # Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc. Anchetatorii au tras deja primele concluzii în cazul tragediei din Arad, unde un tată, în vârstă de 57 de ani, şi […]
17:50
Costul unui metru cub de gaz în România rămâne un subiect de interes major pentru populație, în special în perioada rece, când consumul crește considerabil. Pentru a înțelege cum ar putea evolua tarifele, este esențială […]
17:50
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în cazarea din vacanța de iarnă. A mers de două ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 47 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Insulele Canare, într-un incident care a șocat comunitatea și ridică întrebări privind asistența medicală locală. Letizia, cetățeană italiană, se […]
17:40
Românii sunt tot mai interesați de veniturile din diverse domenii. Unul dintre subiectele care stârnesc constant curiozitate este legat de salariile preoților, mai ales în contextul economic actual. Ce salariu câștigă lunar un preot în […]
17:20
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie # Cancan.ro
Un fotbalist francez în vârstă de 22 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Thailanda, după un accident produs în timp ce încerca să surprindă un selfie alături de partenera sa. Tânărul […]
17:10
În anul 2026, succesiunea rămâne o etapă esențială pentru moștenitorii din România care doresc să intre în legalitate cu bunurile lăsate de o persoană decedată. Aceasta reprezintă procesul juridic prin care drepturile, bunurile și obligațiile […]
17:00
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, dar rămâne fără bani # Cancan.ro
Începutul de an este unul intens din punct de vedere astral, cu multe mutări importante. Anul 2026 se anunță un an bun, cu multe realizări, însă nu lipsesc nici momentele de cumpănă. Zodiile sunt testate […]
Acum 12 ore
16:30
Fiul lui Ronald Reagan a murit. Michael Reagan a fost adoptat de fostul președinte al Americii # Cancan.ro
Michael Reagan, una dintre figurile cunoscute ale conservatorismului american contemporan și fiu al fostului președinte al Statelor Unite Ronald Reagan, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul a avut loc duminică, la Los […]
16:30
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Gluma de astăzi este despre horoscop și ce […]
16:30
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani # Cancan.ro
Michael Reagan, fiul cel mare al fostului președinte al Statelor Unite Ronald Reagan și analist politic conservator, a murit la vârsta de 80 de ani. Fundația Ronald Reagan a anunțat moartea sa într-o postare pe […]
16:30
CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o iluzie optică de-a dreptul ingenioasă! În imagine se poate observa o grilă plină cu cifra 1, însă printre ele se ascunde o singură literă „I”, camuflată perfect. Doar cei cu […]
16:00
Și-a luat botezul, iar acum o vrea pe fosta înapoi! Irinel Columbeanu: ”Îmi este dor de ea!” # Cancan.ro
Irinel Columbeanu, fostul milionar cunoscut pentru stilul opulent de trai din trecut, traversează o etapă complet diferită a vieții sale. După ce și-a pierdut întreaga avere, inclusiv celebra vilă de lux de la Izvorani, acesta […]
15:40
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine # Cancan.ro
O anchetă penală desfășurată în centrul Italiei a scos la iveală detalii neobișnuite într-un caz de furt care îl are în prim-plan pe un pensionar în vârstă de 93 de ani și pe fosta sa […]
15:20
Furtuna Goretti, denumită prima furtună a anului, a acoperit o parte din Europa într-un strat generos de zăpadă. Ninsori abundente au lovit zona Parisului miercuri, 7 ianuarie, în timp ce sudul Marii Britanii este de […]
15:00
Emilia Ghinescu (47 de ani) este dovada vie că vârsta este doar un număr în buletin. Atitudinea pozitivă, stare de spirit, obiceiurile sănătoase, dar și ajutorul oferit de medicul estetician au dus la o transformare […]
15:00
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu părere de rău vă spun” # Cancan.ro
Anul 2026 aduce pentru mulți români o povară financiară semnificativă, ca urmare a majorării impozitelor locale. Printre cei afectați se numără și persoane publice, care resimt pe propria piele impactul schimbărilor fiscale. Conform calculelor pentru […]
14:50
Emilia Ghinescu (47 de ani) este dovada vie că vârsta este doar un număr în buletin. Atitudinea pozitivă, stare de spirit, obiceiurile sănătoase, dar și ajutorul oferit de medicul estetician au dus la o transformare […]
14:50
Crimă în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei. Ireal ce a făcut imediat după # Cancan.ro
O ceartă izbucnită între doi frați a degenerat într-o adevărată tragedie, soldată cu moartea unuia dintre ei, într-un cartier din sectorul 2 al Capitalei. Un conflict aparent banal, amplificat de consumul de alcool, s-a transformat […]
14:10
Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt # Cancan.ro
Contribuabilii din România care dețin clădiri, terenuri sau mijloace de transport vor putea beneficia anul acesta de o reducere importantă la plata impozitelor locale, cu condiția achitării acestora integral până la data stabilită de autoritățile […]
