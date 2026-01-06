Negocieri secrete, în prezent, între Washington și Caracas, pentru soarta petrolului venezuelean
HotNews.ro, 6 ianuarie 2026 23:50
Oficialii guvernelor de la Caracas și Washington discută exportul țițeiului venezuelean către rafinăriile din Statele Unite, au declarat marți pentru Reuters cinci surse guvernamentale, dar și din cadrul industriei și transportului maritim, un acord care…
• • •
Acum 15 minute
23:50
Acum o oră
23:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că actuala coaliție „funcționează” și se așteaptă ca ea „să fie stabilă, cu modificări minore”, până la alegerile parlamentare din 2028. Marți, în cadrul declarațiilor de presă susținute la Paris,…
Acum 2 ore
23:00
„Câteva idei”. Ce au discutat, la Paris, negociatorii ucraineni cu emisarul lui Trump în legătură cu cedările teritoriale # HotNews.ro
Oficialii americani și ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriilor, în cadrul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, descriind această chestiune…
22:40
Ministrul Mediului acuză site-ul Realitatea și „zeci de site-uri fantomă” că răspândesc un „fake news de 2 lei”: „Fie prostie, fie manipulare” # HotNews.ro
Ministrul Diana Buzoianu a dezmințit o informație falsă potrivit căreia Ministerul Mediului blochează accesul la selecția pentru funcția de director al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în cazul candidaților care nu au carte de identitate…
22:30
Declarația Unică 2026: ANAF a publicat formularul 212 pentru completare online direct în browser, privind PFA, crypto, chirii etc. S-a dat și ordinul ANAF cu procedura pentru Declarația Unică precompletată # HotNews.ro
Contribuabilii care au obținut venituri ca persoană fizică autorizată (PFA) sau din profesii liberale, activități independente, chirii, criptomonede și alte astfel de câștiguri pe cont propriu au acum la dispoziție formularul 212-Declarația Unică 2026, pentru…
22:20
Parchetul din Venezuela acuză SUA de „crime de război” și „terorism”. Solicitarea adresată direct judecătorului din New York # HotNews.ro
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marți justiția americană să „recunoască lipsa de jurisdicție” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri și terorism președintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării…
Acum 4 ore
21:50
„Declarație de intenție” pentru desfășurarea unei forțe multinaționale, semnată de Ucraina cu două mari puteri europene / Zelenski indică „ce trebuie să rezolvăm cu adevărat” # HotNews.ro
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat, marți, la Paris o „declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale în Ucraina, ca garanție de securitate pentru Kiev, după ce se va ajunge…
21:30
Cum se va desfășura procesul lui Maduro. Precedentul Noriega: Ce arată cazul dictatorului din Panama capturat de SUA acum 36 de ani tot pentru trafic de droguri # HotNews.ro
Fostul dictator militar Manuel Noriega, la fel ca Nicolas Maduro, a fost acuzat de trafic de droguri pentru că a acceptat mită de milioane de dolari de la traficanții de droguri și a transformat Panama…
21:10
LIVE VIDEO Nicușor Dan, declarații ACUM de la Paris. Concluziile reuniunii vitale pentru Ucraina # HotNews.ro
Președintele României face declarații de presă după ce a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern din „Coaliția de Voință”, marți, la Paris, unde aliații s-au întâlnit pentru a discuta despre garanțiile de…
20:50
Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr internat cu o fractură de femur a murit la secția de ortopedie, înainte să fie operat # HotNews.ro
Mai multe persoane au protestat spontan, marți, în curtea Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat…
20:40
Președintele american Donald Trump a sărbătorit capturarea omologului său din Venezuela, marți, în discursul adresat republicanilor prezenți la un eveniment din Kennedy Center, unde a spus, printre altele, că Nicolas Maduro încerca să îi imite…
20:30
SuperLiga: Echipa aflată pe loc de play-off și-a vândut golgheterul în liga secundă a Poloniei # HotNews.ro
Clubul Oțelul Galați a anunțat, marți că atacantul portughez Paulinho a fost transferat definitiv la Wieczysta Krakow, grupare din liga secundă a Poloniei. Paulinho, transferat de Oțelul Galați la Wieczysta Krakow „Paulo Rafael Pereira Araújo,…
20:20
Sprijin vital, din partea uneia dintre cele două țări care s-au opus până acum, obținut de Comisia Europeană pentru controversatul acord UE-Mercosur # HotNews.ro
Comisia Europeană pare să fi câștigat, marți, sprijinul crucial al Italiei pentru controversatul acord de liber schimb cu țările din blocul sud-american Mercosur, ceea ce deschide calea ca UE să semneze acordul încă de săptămâna…
Acum 6 ore
20:00
FC Argeş, echipă aflată pe locul 5 în clasamentul din SuperLiga, a fost învinsă de Bursaspor, scor 1-2, într-un meci amical disputat, marți, în Antalya. FC Argeș – Bursaspor 1-2, într-o partidă de pregătire Gruparea…
19:50
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de un fost ministru USR: „Sărăcirea populației este o alegere politică” # HotNews.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a declarat marți pe B1 TV că „sărăcirea și subminarea puterii de cumpărare au fost făcute cu mână politică”, acuzând Guvernul Bolojan că a preferat să crească…
19:40
Chișinăul a luat-o pe urmele Bucureștiului: are de 5 ori mai multe mașini decât poate susține. Expert: „Oricâte parcări se construiesc, nu vor fi suficiente” # HotNews.ro
Un proiect de lege care vrea să reglementeze domeniul parcărilor, inițiat de fostul viceprimar al Chișinăului, Angela Cutasevici, ridică o problemă pe care o resimte de ani buni și Bucureștiul. În capitala Republicii Moldova, circulă…
19:30
Și mai mult haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul # HotNews.ro
În următoarele zile, vor fi anulate și mai multe zboruri, trenurile vor circula în continuare cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă în toată Europa, pe fondul unui nou val de frig, de…
19:20
De teama unui nou „impeachment”, Trump îi mobilizează pe republicani: „Dacă nu câștigăm noi alegerile, vor găsi un motiv” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump le-a vorbit republicanilor din Camera Reprezentanților timp de peste o oră, marți, în cadrul unei întâlniri la Kennedy Center, atingând o gamă largă de subiecte, inclusiv politica fiscală și de asistență medicală,…
19:00
Elcen anunță că avaria de la CET Sud, care a lăsat aproape 40% din blocurile din București fără căldură și apă caldă, a fost remediată și dă vina pe „conductele vechi” ale Termoenergetica # HotNews.ro
Elcen a anunțat, marți, că a fost remediată avaria apărută la un cazan din cadrul CET Bucureşti Sud și că echipamentul a fost readus în funcţiune în condiţii de siguranţă, precizând că „incidentul tehnic recent…
18:50
Faliment în România. Mândrie a regimului comunist, prima din țară care a vândut lapte în pungi de plastic, este încă la vânzare # HotNews.ro
Activele fostei fabrici de produse lactate Lactis Iași rămân ofertate la vânzare. Au fost scoase la vânzare în vara anului trecut, la un preț de pornire la licitație de aproximativ 7,6 milioane euro. Citește mai mult…
18:40
Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a salutat marți numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președintă interimară a Venezuelei, demers pe care l-a descris drept un pas către asigurarea păcii și stabilității în fața „amenințărilor…
18:10
Oficialul american care a jucat un rol central în strategia anti-Maduro și tandemul care pleda în fața lui Trump pentru escaladare # HotNews.ro
Marco Rubio, șef al diplomației americane și consilier al lui Trump pe probleme de securitate națională, a petrecut luni de zile alături de adjunctul șefului de cabinet al președintelui, Stephen Miller, pentru elaborarea strategiei referitoare…
18:10
Ce își dorește Nicușor Dan pentru România în 2026: „Nu e momentul pentru revoluții şi destabilizare” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a deplasat marţi cu un avion Spartan la Paris, pentru a participa la reuniunea şefilor de stat şi de guvern din cadrul „Coaliției de Voință”. La bordul aeronavei, șeful statului le-a spus…
Acum 8 ore
18:00
Nicușor Dan vrea să facă numirile la conducerea SRI și SIE și urmează să negocieze cu PSD / Ce priorități are șeful statului # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să poarte negocieri cu PSD în perioada următoare, pentru a face numirile la conducerea SRI și SIE, potrivit unor surse politice și apropiate de Administrația Prezidențială, citate de G4Media.ro și Digi24.…
18:00
Ce s-a întâmplat cu DeepSeek, numele care șoca Silicon Valley și Wall Street cu un an în urmă? # HotNews.ro
Cu aproape un an în urmă, DeepSeek a zguduit Silicon Valley. Acțiunile unora dintre cele mai importante companii tehnologice occidentale s-au prăbușit, pe fondul intrării piețelor în panică, în fața perspectivei apariției unui nou model…
17:30
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere” # HotNews.ro
Radu Păltineanu a vizitat Venezuela de două ori: în 2016 și în 2025. „La început e greu până instalezi socialismul, îi jupoi pe toți, îi faci pe toți să sufere, pleacă milioane și după aia…
17:30
Cel mai mare producător de televizoare din lume în ultimii 20 de ani spune că va integra AI în absolut toate produsele sale # HotNews.ro
La un secol după ce inventatorul scoțian John Logie Baird a demonstrat primul sistem de televiziune mecanică, televizoarele se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea unei invenții mult mai recente, telefoanele inteligente,…
17:20
Viktor Orban, enervat de o „factură scandaloasă” prezentată de Kiev: „Piticul ucrainean cerșește mâncare” de la UE # HotNews.ro
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile țării în următorul deceniu, a denunțat premierul ungar…
17:20
Recorder acuză conducerea Curții de Apel București de „minciuni și manipulări”, într-o replică la comunicatul în care Liana Arsenie critică investigația „Justiție capturată” # HotNews.ro
Recorder a oferit o replică la comunicatul de luni al Curții de Apel București (CAB), semnat de președinta Liana Arsenie, care „conține o serie de minciuni și de manipulări prin omisiune”. În plus, publicația spune…
17:10
Marea Britanie introduce teste de vedere obligatorii pentru șoferii trecuți de o anumită vârstă # HotNews.ro
Șoferii cu vârsta de peste 70 de ani vor fi obligați să își verifice vederea la fiecare trei ani, potrivit unor planuri de reformare a legislației rutiere din Marea Britanie, relatează BBC. Schimbările fac parte…
16:40
O actriță cunoscută din numeroase filme celebre dezvăluie că are leziuni cerebrale grave: „Aproape fiecare zonă a creierului meu funcționează la o capacitate diminuată” # HotNews.ro
Actrița canadiană Evangeline Lilly a dezvăluit pe rețelele de socializare că are leziuni cerebrale după ce anul trecut a suferit o comoție în urma unei căzături pe un bolovan. Actrița din serialul „Lost” și numeroase…
16:40
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro # HotNews.ro
Donald Trump a fost informat cu privire la un raport al serviciilor secrete care a constatat că opoziția ar avea dificultăți în a conduce un guvern temporar în Venezuela în cazul în care Nicolas Maduro…
16:30
Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese. Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani # HotNews.ro
O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care…
16:10
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris / Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # HotNews.ro
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie Reuters. Aliații Ucrainei vor conveni…
Acum 12 ore
16:00
SuperLiga: Reacție de la vârful FC Argeș după transferul lui Caio Ferreir / „Am făcut profit excelent” # HotNews.ro
Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș a confirmat transferul lui Caio Ferreira a semnat cu FC Riga pe următorii 3 ani. Fotbalistul brazilian în vârstă de 25 de ani a plecat de la…
16:00
2025: încă un an al recordurilor pentru piața de artă! Raportul Artmark indică o creștere de peste 11% față de 2024 # HotNews.ro
Într-un context economic recesionar, în care oamenii caută mai mult ca niciodată refugii sigure, inteligente, piața de artă confirmă rolul său în preocesul de tezaurizare culturală și financiară. Rezultatele obținute în 2025 de Artmark Grup,…
15:40
SuperLiga: Mesajul lui Louis Munteanu după transferul de 5.900.000 euro la echipa din SUA # HotNews.ro
Americanii de la DC United le vor plăti ardelenilor de la CFR Cluj aproximativ 5,9 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani, Louis Munteanu. Munteanu le-a mulțumit suporterilor și tuturor celor de la…
15:40
Luni de tensiuni în escaladare între Statele Unite și Venezuela au ajuns la un punct culminant sâmbătă, când SUA au desfășurat o operațiune secretă pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores.…
15:30
FOTO Efectul Maduro: Cum a epuizat capturarea unui dictator stocurile Nike din SUA și Europa # HotNews.ro
Imaginea publicată de Donald Trump cu Nicolas Maduro capturat a declanșat o cerere masivă pentru ținuta purtată de acesta în timp ce era transportat pe nava USS Iwo Jima către New York. În doar 48 de ore, treningul…
15:20
China anunță cea mai dură măsură de până acum de pedepsire a Japoniei, la două luni după afirmația despre Taiwan care a înfuriat Beijingul # HotNews.ro
China a interzis exporturile către Japonia de bunuri cu dublă utilizare, în cea mai recentă mutare a Beijingului ca reacție la o declarație făcută la începutul lunii noiembrie despre Taiwan de către premierul japonez Sanae…
15:00
Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Povestea unui startup cu fotovoltaice ale cărui conexiuni duc la Kremlin și Casa Albă # HotNews.ro
Un mic proiect cu fotovoltaice dezvoltat în comuna Secu din județul Dolj, de un startup care ar fi accesat fonduri UE, aduce în prim-plan o problemă de securitate care a intrat deja în atenția autorităților:…
14:30
„Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani / Artificiile au fost interzise # HotNews.ro
Autoritățile locale din Crans-Montana au recunoscut că nu au efectuat inspecții de incendiu și siguranță la barul Le Constellation, unde un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea a 116 în timpul…
14:30
Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viață marți, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia,…
14:20
Liderii europeni fac front comun după ce noile amenințări ale SUA privind Groenlanda au alarmat Danemarca: „NATO a precizat clar” # HotNews.ro
Lideri ai principalelor puteri europene și-au exprimat marți sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda într-o declarație comună, afirmând că insula arctică aparține poporului său, după interesul reînnoit manifestat de președintele american Donald Trump pentru preluarea teritoriului…
14:10
Sub presiunea protestelor din stradă și a amenințărilor lui Trump, regimul islamic din Iran este în cel mai vulnerabil moment al ultimilor decenii / Ce urmează # HotNews.ro
Eforturile regimului de la Teheran de a înăbuși valul de proteste au fost complicate de amenințarea lui Donald Trump cu o posibilă intervenție, au declarat luni oficiali iranieni pentru Reuters. Protestele au continuat marți în…
13:50
Țara în care durerea costă mai puțin. Cum a devenit România o destinație tăcută pentru milioane de euro și intervenții medicale # HotNews.ro
Într-o dimineață de septembrie, într-clinică privată din București, o femeie stă pe un scaun în hol, cu telefonul strâns în palmă. A dormit trei ore. Fiul ei e în sala de operații, la două etaje…
13:50
Aproape jumătate din români își doresc relații economice mai apropiate cu Rusia, arată un sondaj Avangarde. Diferență mare între urban și rural # HotNews.ro
Aproape jumătate dintre românii chestionați într-un nou sondaj Avangarde au răspuns că cred că România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Rusia, procentul fiind cu doar 1% mai mic decât al celor…
13:40
Aeroportul Iaşi a anunţat marți, că, din cauza ceţii dense, zborul TAROM Bucureşti-Iaşi programat să aterizeze la 9:00 a fost anulat, iar cursele aeriene WizzAir dinspre Larnaca şi Bergamo au fost redirecţionate la Suceava. A…
13:20
Mutare strategică la Marea Neagră: Comisia Europeană dă undă verde proiectului propus de România # HotNews.ro
România urmează să găzduiască o infrastructură europeană de o importanță crucială. Confirmarea a venit chiar din partea șefei Executivului European, Ursula von der Leyen, printr-un document oficial sosit recent de la Bruxelles, ca răspuns la…
13:10
Câți români susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu? Diferență de doar 2% între „pro” și „contra” într-un nou sondaj Avangarde # HotNews.ro
Un sondaj de opinie realizat la finele anului trecut de firma de sondare Avangarde arată că aproape jumătate dintre români se pronunță în favoarea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, însă diferența e atât de mică față…
