Dacia, pe primul loc în celebrul Raliu Dakar, pentru prima dată în istorie
Cotidianul de Hunedoara, 7 ianuarie 2026 11:50
Dacia participă în acest al doilea sezon de Dakkar cu patru echipaje, pentru a-și majora șansele de a câștiga această competiție.
• • •
Nu doar tichete de masă în 2026! Lista beneficiilor extrasalariale pe care le poți primi ca angajat în România
Ca angajat al unei companii private în România, poți avea dreptul la numeroase beneficii extrasalariale. Află de aici care sunt avantajele de care te poți bucura în 2026!
12:00
Enzo Maresca a vorbit pentru prima oară după demiterea de la Chelsea, chiar în ziua în care clubul londonez a anunțat instalarea lui Liam Rosenior, fostul antrenor al lui Strasbourg, ca principal.
12:00
„Sunt pe Vinson", a transmis alpinistul petroșănean către managerul său, după ce a ajuns în punctul cel mai înalt al Antarticii.
12:00
O femeie de 23 de ani a fost găsită moartă în casa ei, marți seara, după ce i s-a făcut rău.
11:40
Danemarca și Groenlanda cer o întâlnire cu Marco Rubio după declarațiile lui Donald Trump despre anexarea Groenlandei.
11:40
Justiție fără martori. Completurile de la Înalta Curte care judecă demnitarii în 2026
Pentru prima dată în ultimii 15 de ani, instanța supremă a ales completurile de judecată de cinci judecători în materie penală și civilă fără a invita presa.
11:30
Preşedintele Columbiei îl jignește pe Trump, spune că "are un creier senil„
Petro pune contrele cu Trump pe seama unui dezacord privind "iraţionalitatea capitalismului", care "împinge umanitatea, doar prin lăcomie, la dispariţie".
11:30
În 2026 se taie panglica pentru 244 de km de autostradă și drumuri expres.
11:20
Ar trebui să cumpere România un avion prezidențial? De ce costurile le dau bătăi de cap inclusiv americanilor
De ce nu are România o aeronavă prezidențială? Și dacă ar fi să cumpere, cât ar costa?
11:00
Directorul care a împrumutat tezaurul dacic olandezilor îi acuză că l-au mințit
„Îi iubesc pe olandezi și am vrut să împărtășesc patrimoniul României cu lumea întreagă."
11:00
Blocat pe pista din Paris, Nicușor Dan recunoaște că avem nevoie de un avion prezidențial
Președintele Nicușor Dan se află blocat pe pista aeroportului din Paris, după ce a participat marți la reuniunea Coaliției pentru Voință.
10:50
Maduro este închis în prezent într-un centru de detenție din New York. El este judecat pentru conspirație la narcoterorism și posesie de arme împotriva Statelor Unite.
10:50
Decizia de mărire a premiilor vine după ce un grup de jucători de top au intensificat presiunea asupra organizatorilor turneelor de Grand Slam în octombrie.
10:40
Power Rangerul roz a șters trei site-uri extremiste în fața unei săli pline
Fondatorul unuia dintre site-uri acuză faptul că acțiunea reprezintă un act de cyberterorism. Hackerul și-a terminat prezentarea în fața unui public numeros prin a șterge trei site-uri care promovau supremația rasei albe.
10:30
Sebastian Stan ar putea juca în The Batman Part II alături de Robert Pattinson. Filmul regizat de Matt Reeves este așteptat în 2027.
10:20
Dana Gîrbovan reacționează după afirmațiile deputatului AKM, Cătălin Rădulescu
Cătălin Rădulescu spunea că modificările aduse Codului penal și Codului de procedură penală din perioada 2017/2018 nu au fost rezultatul exclusiv al deciziilor politice, ci al colaborării cu o „echipă de oameni redutabili din justiție", printre care se afla și judecătoarea Dana Gîrbovan.
10:20
Noul studiu leagă bolile de inimă şi diabetul în moduri care nu au mai fost demonstrate până acum, oferind perspective noi asupra unor strategii de tratament potenţiale.
09:40
„Coaliția pentru voință" a fost și este întreținută de Emmanuel Macron și Comisia Europeană. Vrînd-nevrînd, la sfîrșitul războiului, va urma un decont. Şi toate deconturile sunt periculoase.
09:30
În mesajul său, liderul rus a lăudat Biserica pentru susținerea „operațiunii militare speciale" și a discutat cu oamenii prezenți la ceremonie.
08:50
Cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur are loc duminică la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills.
08:30
Fericiți în România, 2026: managementul așteptărilor și victoriile de etapă
În vremuri de criză, fericirea nu vine din lipsa problemelor. Vine din convingerea că ele pot fi gestionate și depășite cu inteligență. Iar asta, aparent contraintuitiv, este deja un mare succes.
08:10
Președintele Nicușor Dan s-a aflat în Franța pentru reuniunea „Coaliția de Voință", însă întoarcerea sa în țară a fost imposibilă marți noapte. Avionul militar Spartan a rămas blocat la Paris.
08:00
Inteligența artificială permite crearea rapidă de conținut pe TikTok, chiar și fără experiență tehnică. Poți câștiga bani din conturi fără să te expui personal, din afiliere, servicii digitale sau pagini de nișă. Rezultatele pot să apară în timp, prin consecvență și o strategie clară.
07:30
Operațiunea vizează stocurile de țiței acumulate de Caracas în timpul embargoului și ar putea genera încasări de până la 2,75 miliarde de dolari.
06:50
Sfântul Ioan Botezătorul era cunoscut ca proroc al pocăinței, el chema oamenii la pocăință pentru iertarea păcatelor și-i boteza în Iordan.
06:10
Contracte la secundă. Sute de mii de lei „scuturați" din bani publici dintr-un foc
Unul dintre cazurile identificate de Cotidianul este din județul Brașov, în timp ce altul în Prahova.
23:00
Nicușor Dan a dat asigurări ca actuala coaliție de guvernare este funcțională și se va menține și în următorii ani.
22:10
Pensiile speciale. Ce plan are Nicușor Dan dacă judecătorul CCR va fi revocat
În conferința de presă organizată după vizita de la Paris, Nicușor Dan a vorbit și desore contestația care-l vizează pe judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș.
22:00
Nicușor Dan după reuniunea „Coaliției de Voință". Cum sprijină România garanțiile de securitate ale Ucrainei
Nicușor Dan, președintele României, a făcut declarații după reuniunea de la Paris a membrilor „Coaliției de Voință".
20:10
Președintele participă la „Coaliția pentru Voință" de la Paris. Acolo prezintă cum va sprijini România Ucraina.
19:40
Tânăr blocat într-un canal timp de două zile. Intervenție după ce oamenii i-au auzit țipetele
Un tânăr de 21 de ani ar fi rămas preț de două zile blocat într-un canal din Sectorul 5 al Capitalei.
19:30
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie", argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult" .
19:10
Prețul treningului purtat de Maduro în momentul arestării. Articolul vestimentar, viral pe internet
Imaginile cu liderul Venezuelei încătușat și îmbrăcat într-un trening Nike au făcut ca marca să devină mult mai populară pe internet.
18:40
Româncă blocată pe o insulă pustie din Yemen alături de alte sute de turiști străini
Călătoriile pe insula Socotra, Yemen, au fost perturbate din cauza tensiunilor dintre părțile beligerante din Yemen și susținătorii lor.
18:10
Fundația Eco-Civica acuză faptul că o benzinărie a fost construită pe rădăcinile acestuia. Organizația a propus mutarea benzinăriei, dar proiectul nu s-a putut realiza în timp util pentru a salva copacul.
18:00
După un atac eco-terorist, ziarele germane se întreabă de ce tac activiștii care mobilizau zeci de mii de oameni împotriva extremei dreapta
17:20
Negocieri pentru șefii de parchete și servicii. Cum va împăca Nicușor Dan partidele
Președintele este interesat ca PSD să rămână în Coaliție.
17:10
„Instalația Pârtiei Bucovina a fost sabotată cu rea-voință, intervenția fiind făcută de o persoană cu cunoștințe profesionale avansate în domeniul electric", au transmis pe rețelele sociale reprezentanții Pârtiei Bucovinei.
17:10
Mai multe asociații LGBT+ din Franța au depus o plângere penală împotriva Meta și a lui Mark Zuckerberg.
16:40
Cât se tem China și Rusia după intervenția SUA în Venezuela și după modificarea rechizitoriului împotriva lui Maduro
16:20
Declarațiile au fost făcute în contextul în care, în Franța, are loc una dintre cele mai importante întâlniri din acest an privind Ucraina.
16:20
Electrocentrale Craiova traversează o perioadă critică din punct de vedere financiar și funcțional.
16:10
„Doar Danemarca și Groenlanda pot decide ce se întâmplă în Danemarca și Groenlanda."
15:40
Trotuarul rulant dintre Gara de Nord și Basarab este distrus ireparabil. Astăzi, zona este vandalizată și plină de gunoaie, devenind un refugiu periculos pentru consumatorii de droguri.
15:40
„Aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical", au afirmat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.
15:40
Diana Șoșoacă acuză că România a ajuns Columbia Europei și că traficul de droguri atinge cote alarmante în țara noastră.
14:40
Muzicianul are 73 de ani, este considerat francez de adopție și conduce din 2018 Orchestra Filarmonică Cehă.
14:10
Proprietarul barului de la Crans-Montan, condamnat în trecut la închisoare pentru proxenetism
De Revelion, un incendiu extrem de rapid şi violent a devastat barul "Le Constellation"frecventat de tineri, la Crans-Montana.
14:00
Condițiile meteo nefavorabile au creat dificultăți majore marți, afectând atât cursurile de apă din sud-vestul țării, cât și traficul aerian.
