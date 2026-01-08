„Nicușor Dan se comportă cu justiția ca Dragnea”
Cotidianul de Hunedoara, 8 ianuarie 2026 14:10
„Rușinos nu e că politicienii își doresc controlul pe justiție, mecanismele statului de drept ar trebui să o protejeze, ci că societatea civilă, presa și opinia publică nu sunt revoltate, ba chiar par încântate", a spus avocatul Toni Neacșu.
Acum 5 minute
14:20
Misiune imposibilă. Deși și-a dat demisia, Daniel David este încă ministrul Educației # Cotidianul de Hunedoara
„Aștept și eu numirea unei noi conduceri", a declarat Daniel David pentru HotNews.
14:20
Turcia, pregătită să susţină armata siriană împotriva unor combatanţi kurzi # Cotidianul de Hunedoara
Turcia, care are o frontieră de peste 900 de kilometri cu Siria, a desfăşurat pe teritoriul sirian mai multe operaţiuni de anvergură împoriva combatanţilor kurzi.
14:20
Ultimul sezon al serialului „Stranger Things" a generat un interes uriaș pentru o cascadă din Islanda.
Acum 15 minute
14:10
„Rușinos nu e că politicienii își doresc controlul pe justiție, mecanismele statului de drept ar trebui să o protejeze, ci că societatea civilă, presa și opinia publică nu sunt revoltate, ba chiar par încântate", a spus avocatul Toni Neacșu.
Acum 30 minute
14:00
Dosarul în care femeia a contestat arestarea preventivă a ajuns, în ultima zi a anului trecut, pe rolul Curţii de apel Alba Iulia.
14:00
ÎCCJ a transmis Cotidianul un drept la replică la articolul privind stabilirea completurilor de cinci judecători pentru 2026.
14:00
Adrian Șut ar urma să semneze contractul cu noua sa echipă în cursul zilei de joi, iar sâmbătă ar putea debuta.
Acum o oră
13:40
Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iaşi. Imobilul a fost evacuat # Cotidianul de Hunedoara
Conducerea hotelului a declarat că imediat după primirea e-mailului au fost anunţate instituţiile, iar întreg hotelul a fost evacuat.
13:40
Flavia Boghiu, fostul viceprimar din Brașov, achitată într-un dosar de abuz în serviciu: „Dosar politic” # Cotidianul de Hunedoara
Flavia Boghiu a fost trimisă în judecată de DNA, în 2024.
13:40
Un video cu Prințesa de Wales ne arată că a fost menită să fie Regină încă de la 9 ani # Cotidianul de Hunedoara
Un videoclip vechi cu Kate Middleton a devenit viral în mediul online și a încântat admiratorii casei regale britanice.
13:30
Lista celor 66 de organizații a fost publicată pe site-ul oficial al Casei Albe. 31 dintre acestea țin de ONU (Organizația Națiunilor Unite).
Acum 2 ore
13:20
Maduro rănit la un picior, iar soţia sa Cilia Flores, la cap, în timpul capturării de către armata americană # Cotidianul de Hunedoara
Forţele armate venezuelene au difuzat miercuri numeroase înregistrări video de la funeralii ale militarilor ucişi.
13:20
Descoperă moștenirea colecționarilor celebri de bijuterii, ale căror colecții impresionante, acum parte a muzeelor și colecțiilor private, păstrează povești și valoare istorică. Bijuterii rare și comori care continuă să inspire.
13:10
Dolce vita de europarlamentar. Venituri lunare care ajung până la 16.700 de euro # Cotidianul de Hunedoara
Patru europarlamentari și-au făcut publice declarațiile de avere actualizate, unde pot fi văzute veniturile primite de la Parlamentul European, dar și proprietățile.
13:10
Seria evenimentelor neplăcute continuă pentru Ministerul Finanțelor.
13:10
Karoline Leavitt a reiterat că, din punctul de vedere al Washingtonului, este „prematur" să se vobească despre organizarea unor alegeri în Venezuela.
13:10
Noi ne perpelim cu noile taxe și Nicușor Dan pierde vremea pe aeroportul Le Bourget, așteptînd pe post de colet prețios ca avionul militar Spartan să se ridice și să-l livreze la București.
13:00
Londra va găzdui o mare expoziţie dedicată Reginei Elisabeta a II‑a la Palatul Buckingham # Cotidianul de Hunedoara
Descoperă expoziția „Queen Elizabeth II: Her Life in Style" la Palatul Buckingham, o colecție exclusivă cu 200 de ținute ale Reginei Elisabeta a II‑a, marcând 100 de ani de la nașterea ei. Piese rare, accesorii și povești din garderoba suveranei, expuse pentru prima dată.
12:50
„Rolul și obiectivul acestor controale constau în asigurarea îndeplinirii jalonului asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul guvernanței corporative".
12:50
Autorii studiului precizează că, în acest stadiu, nu este încă clar ce elemente din datele de somn sunt utilizate de model atunci când generează o predicţie pentru o anumită boală.
12:50
Un lider PNL îl acuză pe ministrul Sănătății că folosește abuziv aeronavele militare # Cotidianul de Hunedoara
„Transparența nu este opțională. Este o obligație față de cetățeni și față de modul responsabil în care sunt gestionate resursele statului", a precizat Alexandru Muraru.
12:30
ANSVSA a mobilizat în perioda 1 decembrie 2025-7 ianuarie 2026 toate resursele pentru a garanta produse sigure pe masa românilor.
12:30
CTP, despre Nicușor Dan: Președintele Aghiasmă. A produs un risc de securitate # Cotidianul de Hunedoara
„Toate zicerile ulterioare, că „președintele a fost dezinformat", că „Spartanul are sistem de comunicații" nu fac decât să-l acuze pe dl Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false", a scris CTP pe Facebook.
Acum 4 ore
12:20
Andrei Coubiș a semnat deja cu Universitatea Cluj, și va veni, sub formă de împrumut de la Sampdoria; iar Liav Eissat își dorește să ajungă la Dinamo, dar se află sub contract cu Maccabi Haifa.
12:00
Scumpirea energiei în România este influențată de vremea rece din Europa de Vest și de dinamica pieței europene, deși consumul intern este stabil. Facturile cresc în contextul liberalizării pieței și al interconectării regionale.
12:00
Zelenski a mers la Nicosia pentru a discuta cu liderii europeni despre viitorul țării sale.
11:50
„Așteptăm să ni se alăture toate formațiunile politice și civice, dar și politicieni responsabili, care pun interesul național înaintea obligațiilor de partid, precum și persoane nefiliate", a transmis Târziu după anunțul lui Simion.
11:40
Mulți moldoveni aleg pur și simplu să le țină pe amândouă, un fel de două Crăciunuri în loc de unul, cu două runde de colinde, mese îmbelșugate și reuniuni de familie.
11:40
OpenAI spune că a apelat la peste 260 de medici din 60 de ţări pentru a îmbunătăţi răspunsurile pe teme de sănătate ale lui ChatGPT.
11:30
Rivalitatea din fotbal atinge, uneori, cote absurde. Victimă i-a căzut, de această dată antrenorul celor de la Tottenham, Thomas Frank.
11:20
Incidentul a avut loc în a douăsprezecea zi de manifestații masive împotriva situației economice și a regimului.
11:10
Platforma Ghișeul.ro este temporar indisponibilă iar plățile online pentru taxe și impozite nu pot fi efectuate în acest moment. Problemele sunt atribuite actualizărilor de sistem.
11:10
A fost emis un cod portocaliu de viscol care afectează total sau parțial 17 județe din țară. Au fost emise diverse avertizări pentru perioada 8-10 ianuarie.
11:10
Mesajul transmis de o ambasadă americană din Estul Europei continuă cu un avertisment emis de U.S. Department of State
11:00
„Întâlnirea va fi marcată de momente de comuniune și fraternitate, precum și de perioade de timp dedicate meditației, împărtășirii și rugăciunii"
10:50
INS anunță creșterea ratei șomajului la 6% în noiembrie 2025 față de octombrie. Numărul șomerilor a ajuns la aproape 494.000 de persoane.
10:50
Adrian Mutu este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști români ai tuturor timpurilor. El împarte titlul de golgheter al echipei naționale a României cu Gheorghe Hagi, fiecare marcând câte 35 de goluri sub tricolor.
10:40
Slujbele se săvârșesc în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.
10:30
Sindicatul EUROPOL a postat o filmare în care polițiștii intră în apele înghețate ale râului pentru a salva femeia din mașina care a aterizat în apele înghețate ale râului Jiu.
10:30
Casa Albă a transmis că aceste instituții funcționează împotriva intereselor naționale ale americanilor.
Acum 6 ore
10:20
Colonelul moldovean acuzat de spionaj în România își joacă azi ultima carte. Decizia instanței # Cotidianul de Hunedoara
Fostul adjunct al SIS, acuzat de trădare, cere eliberarea.
09:50
Boc lovește din nou. A ieșit să dea zăpadă din fata blocului la 4 dimineața # Cotidianul de Hunedoara
Boc este cunoscut pentru astfel de ieșiri publice, fiind viral în trecut și când a fost filmat în timp ce cosea iarba.
09:30
Trump îngroapă securea războiului cu președintele Columbiei și anunță o întâlnire # Cotidianul de Hunedoara
Președintele american a anunțat că a vorbit la telefon cu Gustavo Petro, la o zi după ce columbianul a spus despre Trump că „are un creier senil". Trump a avertizat anterior că ar putea face o intervenție similară cu cea din Venezuela și în Columbia.
09:00
Într-o reuniune cu liderii politici, Emmanuel Macron va detalia planul de a trimite soldați în Ucraina post-conflict.
08:30
Un TIR înzăpezit a blocat total DN 68A în Timiș, iar ninsorile au dus la închiderea unor sectoare de drum în Caraș-Severin. Autoritățile au impus limite de tonaj în Harghita și Sălaj.
Acum 8 ore
08:00
JD Vance apără agenții ICE după uciderea unei femei în Minneapolis, numind incidentul o „tragedie provocată de ea însăși".
07:20
Deși stocurile actuale din Asia acoperă cererea pentru 75 de zile, analiștii anticipează o tranziție către ţiţeiul iranian și rusesc în lunile următoare.
Acum 12 ore
06:10
Funcționarii „Făt-Frumos”. Jonglează cu joburile și adună ore-n șir de muncă # Cotidianul de Hunedoara
Cu cât au adunat mai multe funcții, cu atât le-au crescut și salariile: unii angajați la stat au ajuns la venituri lunare de 40.000 de lei. În majoritatea cazurilor, din bani publici.
Acum 24 ore
23:10
Risc de tensiune între Rusia și SUA din cauza confiscării petrolierului Marinera # Cotidianul de Hunedoara
MAE de la Moscova a solicitat eliberarea cetățenilor ruși aflați la bord. Casa Albă sugerează că ar putea fi deferiți justiției.
22:40
Autoritățile din Olanda au decis să interzică vânzarea și cumpărarea pisicilor din rasele Sphynx și Scottish Fold.
