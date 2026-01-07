Preşedintele Nicuşor Dan, despre numirile conducerilor SRI şi SIE: "Am nişte nume. O să fie discuţii"
ObservatorNews, 7 ianuarie 2026 13:20
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Serviciul de Informaţii Externe vor fi făcute după discuţii cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.
Acum 5 minute
13:40
Administrația președintelui american Donald Trump a informat-o pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul și Cuba, ca parte a unei serii de cerințe înainte de a extrage și vinde petrolul venezuelean, potrivit declarațiilor făcute marți de oficiali americani.
Acum 15 minute
13:30
Vacanţa de iarnă a elevilor se apropie de final, aceştia urmând să reia cursurile oficial de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la testele pe care le au de trecut în acest an.
Acum 30 minute
13:20
13:20
Analist: Trump a creat un precedent prin capturarea lui Nicolas Maduro. Cum ar putea profita Rusia? # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a anunţat triumviratul responsabil pentru coordonarea tranziţiei în Venezuela. Cei trei care vor dicta viitorul ţării sunt secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller. Oamenii lui Trump se vor asigura că preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez respectă indicaţiile primite de la Washington.
Acum o oră
13:10
Un şofer de maşină hibrid a ajuns să plătească impozite mai mari decât un proprietar de maşină veche de mai bine de 20 de ani, deci automat, extrem de poluantă. Diferenţele sunt semnificative, în unele cazuri vorbim de sume chiar şi de 3-4 ori mai mari.
13:00
Pe 10 iunie 2026, luptele dintre Rusia și Ucraina vor fi durat mai mult decât Primul Război Mondial. Și acel conflict trebuia să se încheie în câteva săptămâni.
13:00
8 ianuarie, Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Joi, 8 ianuarie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
13:00
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 8 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
13:00
8 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 ianuarie de-a lungul timpului.
12:50
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 7 ianuarie 2026.
12:50
Anul 2026 aduce din nou obligații fiscale pentru sute de mii de români, iar Declarația unică rămâne unul dintre cele mai importante documente de depus. Cine este vizat, care este termenul-limită și ce riscă cei care întârzie sunt doar câteva dintre informațiile esențiale pe care contribuabilii trebuie să le știe.
Acum 2 ore
12:30
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2025 rămâne una dintre întrebările esențiale pentru milioane de români, mai ales în sezonul rece, când facturile cresc semnificativ. Iată care este prețul real al gazului în 2025, cum se calculează costul pe metru cub și ce trebuie să știe românii despre plafonare.
12:30
Imagini cu Nicuşor Dan, blocat de 12 ore pe aeroport, în Paris: "Spartanul e izolat în zbor" # ObservatorNews
Vremea severă din Franţa a dat peste cap programul de întoarcere în ţară al preşedintelui României, Nicuşor Dan. Aeronava militară cu care şeful statului a călătorit la Paris nu a putut decola nici marţi, la miezul nopţii, conform planului iniţial, nici miercuri dimineaţă, din cauza ninsorilor abundente care au acoperit pista aeroportului.
12:30
Care sunt preţurile la carburanţi pe 7 ianuarie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 7 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate faţă de cele afişate în ziua precedentă.
12:30
Până la ce dată se plăteşte impozitul cu reducere în 2026. Câţi bani poţi economisi # ObservatorNews
Românii care plătesc impozitul pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport pot beneficia în 2026 de o reducere semnificativă a sumei datorate, cu condiția achitării până la termenul limită stabilit de autoritățile locale.
12:20
12:00
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat la Paris din cauza ninsorii. Aeronava Spartan nu a putut decola # ObservatorNews
Ninsoarea abundentă a dat peste cap programul președintelui Nicușor Dan. Acesta nu a putut reveni în țară, marți seara, după ce a participat la reuniunea "Coaliției de Voință", care a avut loc la Paris, din cauza ninsorilor abundente din capitala Franței. Șeful statului nu a putut decola nici miercuri dimineața, după ce pista aeroportului a fost închisă pentru curățare.
12:00
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul victimei.
11:50
Tânără de 18 ani, ucisă în Olanda de tată cu ajutorul fraţilor ei, pentru că "făcea familia de ruşine" # ObservatorNews
O crimă şocantă a zguduit o întreagă comunitate din Olanda. Ryan al Najjar, o tânără de doar 18 ani, a fost ucisă cu sânge rece de tatăl său, cu sprijinul fraților, după ce familia a considerat că "comportamentul ei occidental" aduce rușine acestora.
Acum 4 ore
11:40
O familie a descoperit că fiul care "a murit într-un accident rutier" este viu. Cum a fost posibil # ObservatorNews
O familie a trăit o experienţă incredibilă, după ce a primit vestea că că fiul lor a murit într-un accident rutier, doar ca să descopere câteva săptămâni mai târziu că acesta era în viață.
11:30
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor "este o prostie", argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul "va fi nevoit să se împrumute şi mai mult", iar acest lucru va duce la o nouă creştere de taxe.
11:20
Coaliţia de Voinţă va trimite până la 20.000 de soldaţi în Ucraina. Vor sta şi în România, gata să intervină # ObservatorNews
"Coaliția de Voință" a convenit marţi, 6 ianuarie, la summitul de la Paris un document militar care prevede garanții de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace. Include monitorizarea încetării focului sub conducerea SUA, cu sprijinul aliaților Ucrainei, precum și crearea unei forțe multinaționale care urmează să fie desfășurată ulterior. Surse politice au declarat pentru Observator că ar fi vorba de până la 20.000 de soldați. Două treimi dintre țările Coaliției vor trimite trupe. România, Italia și Polonia nu trimit trupe, ţara noastră va oferi însă suport logistic și pregătire pentru militarii ucraineni.
11:20
Copilul unui preot a murit în accidentul din Vatra Dornei. Mama a căzut cu maşina în râu # ObservatorNews
Tragedie uriaşă în familia unui preot din Vatra Dornei. Copilul acestuia, un adolescent de 14 ani, a murit, după ce maşina condusă de preoteasă a derapat, a rupt balustrada de pe marginea drumului, apoi a căzut în gol, de la aproape opt metri înălţime. În maşină se aflau şi ceilalţi patru copii ai familiei, care au fost găsiţi la un pas de hipotermie. Doi jandarmi au intervenit după ce au văzut parapetele rupt. Copilul a ajuns în stare gravă la spital, a fost operat de urgenţă, însă, din păcate a murit la scurt timp. Când au fost găsiţi, fraţii lui erau aproape în hipotermie.
11:20
Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Mehedinți și Dolj, valabilă de miercuri seara până joi la prânz. Alte 10 județe sunt sub Cod galben.
10:50
Un nou punct de criză în relaţiile SUA - Rusia: Un petrolier gol şi ruginit din Oceanul Atlantic # ObservatorNews
Rusia a trimis un submarin și alte resurse navale pentru a escorta un petrolier gol și ruginit, care a devenit un nou punct de criză în relațiile dintre SUA și Rusia, potrivit unui oficial american.
10:40
Sebastian Stan va juca în "The Batman 2" alături de Robert Pattinson. Ce rol va avea # ObservatorNews
Actorul american de origine română Sebastian Stan, câştigător al Globului de Aur şi nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice”, este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios.
10:40
Aldrich Ames, cel mai periculos spion din SUA, a murit. A vândut secrete ruşilor pentru "o casă şi un Jaguar" # ObservatorNews
Aldrich Ames, unul dintre cei mai periculoşi spioni din istoria SUA, fost ofiţer CIA devenit agent dublu al URSS şi, ulterior, al Rusiei, a murit la 84 de ani într-o închisoare federală din Statele Unite, scrie BBC.
10:20
SONDAJ: Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? # ObservatorNews
Noul sistem de impozitare auto a creat multe nemulțumiri. Paradoxal, mașinile hibride, mai puţin poluante, ajung să plătească impozite mai mari decât mașinile vechi și foarte poluante. De exemplu, un șofer cu mașină hibrid s-a trezit cu o creștere uriașă: impozitul i-a sărit cu 1.500%. Dacă până acum plătea 145 de lei, de anul acesta trebuie să achite 2.244 de lei.
10:10
Presa maghiară: "Von der Leyen propulsează România. Ceva s-a schimbat, e fără precedent" # ObservatorNews
Publicațiile maghiare scriu că "ceva s-a schimbat" și că Ursula von der Leyen propulsează România cu miliarde de euro - un flux de fonduri "fără precedent".
10:10
WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda, nu să o invadeze, le-a spus Rubio congresmenilor americani # ObservatorNews
Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus congresmenilor americani că recentele ameninţări ale administraţiei împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă şi că obiectivul lui Trump este de a cumpăra insula de la Danemarca, au declarat surse informate citate de publicaţiile The Wall Street Journal şi The New York Times. În fapt, liderul de la Casa Albă le-a cerut consilierilor să îi prezinte un plan actualizat pentru achiziţionarea teritoriului, au declarat marţi oficiali americani.
10:00
Două zile s-au încheiat din formatul care le arată celor de acasă ce înseamnă puterea în cuplu și care subliniază câte frici pot fi depășite, atunci când ai încredere în omul de lângă tine: Power Couple! Cel de-al treilea sezon a pornit cu provocări neașteptate, cu decizii surprinzătoare și cu rezultate pe care nimeni nu ar fi pariat. În această seară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, se trage linie și două echipe ajung la votul care le va stabili viitorul în competiție.
09:50
Scene amuzante în Paris. Un echipaj de poliţie a fost "atacat" cu bulgări de zăpadă # ObservatorNews
Zăpada, gheața și temperaturile scăzute continuă să facă ravagii în anumite părți ale Europei.
Acum 6 ore
09:40
O metodă banală, cu un obiect de îmbrăcăminte pe care toată lumea îl are în casă, poate preveni formarea gheţii pe oglinzile maşinii.
09:30
O frumoasă capitală europeană a fost desemnată de o companie aeriană low-cost drept una dintre destinațiile de top pentru 2026.
09:20
Un mare producător auto va folosi roboți umanoizi în fabrici. Până la 30.000, produşi anual # ObservatorNews
Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat că intenţionează să implementeze roboţi umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, într-un pas important către automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din producţia auto, transmite Reuters.
09:20
Trump anunţă că Venezuela va preda până la 50 de milioane de barili de petrol. Va fi vândut la preţul pieţei # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de "petrol sancţionat", o mişcare pe care a prezentat-o ca fiind în beneficiul ambelor naţiuni.
09:10
Incident şocant în Capitală. Un bărbat a mers la poliţie şi s-a predat spunând că şi-a ucis fratele # ObservatorNews
Incident şocant, aseară, în Sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a prezentat la sediul de poliţie pentru a se preda, după ce şi-ar fi omorât fratele.
08:40
"Nu mai am viaţă". Un actor francez vrea să fie eutanasiat după eşecul unei operaţii de rutină # ObservatorNews
Dramaturgul și actorul francez Arnaud Denis trăiește un adevărat calvar după o operație banală. În 2023 i-a fost implantată o proteză Medtronic pentru o hernie inghinală. De atunci, el suferă de complicații grave și de un sindrom inflamator rar, iar în lipsa unor soluții medicale, a depus o cerere de eutanasie în Belgia, scrie presa franceză.
08:30
Apă neagră la robinet, dar facturi ca pentru apă potabilă. Revoltă la Curtea de Argeș după trei luni de coșmar # ObservatorNews
Apă tulbure, de culoare neagră, imposibil de băut sau de spălat! Asta curge la robinetele a zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeş. Iar situaţia nu este de ieri de azi, ci persistă de aproape trei luni, de atunci de când a fost golit Barajul Vidraru. Deşi apa nu poate fi folosită nici măcar pentru igiena personală, oamenii plătesc în continuare preț de apă potabilă.
08:20
Accident mortal în Neamţ, după ce un şofer a adormit la volan. Alte 5 persoane la spital # ObservatorNews
Accident mortal în județul Neamț. Un bărbat de 41 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost grav rănite, după un impact violent produs într-o localitate din județ.
08:20
Principiile pentru planificarea financiară în familie: cum economişeşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei # ObservatorNews
Iancu Guda, specialistul economic al Observator, ne explică principiile pentru planificarea financiară în familie.
08:10
Statele Unite intensifică retorica referitoare la Groenlanda: "Cu ce drept îşi asumă Danemarca controlul?" # ObservatorNews
Donald Trump nu exclude posibilitatea utilizării armatei Statelor Unite pentru a anexa Groenlanda. La Paris, liderii europeni au discutat şi despre situaţia insulei. Şefa guvernului danez a avertizat că o acţiune militară va avea consecinţe uriaşe.
08:10
La mulți ani Ionuț și Ionela. Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi # ObservatorNews
Pe 7 ianuarie 2026, îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar peste 1,9 milioane de români își serbează onomastica. Dacă ai în viața ta un Ion, o Ioana sau orice alt nume derivat, surprinde-i cu o urare inspirată! Am pregătit cele mai noi și variate mesaje de Sfântul Ioan 2026, de la cele clasice și călduroase, până la amuzante sau potrivite pentru colegi și contexte formale.
08:10
Putin a participat la slujba din Ajunul Crăciunului pe rit vechi, alături de veterani din războiul din Ucraina # ObservatorNews
Vladimir Putin a participat ieri la slujba din Ajunul Crăciunului pe rit vechi. Liderul de la Kremlin a fost însoţit de veterani care au făcut parte din operaţiunea militară din Ucraina şi de familiile lor.
07:50
Horoscop 8 ianuarie 2026. Zodia care primește o veste bună și cea care trebuie să evite deciziile pripite # ObservatorNews
Horoscop 8 ianuarie 2026. Energia zilei aduce claritate, inspirație și momente de echilibru emoțional. Berbecii au nevoie de organizare, Gemenii strălucesc în comunicare, iar Peștii se lasă ghidați de intuiție.
Acum 8 ore
07:40
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat la Paris din cauza condiţiilor meteo. Autorităţile au emis cod portocaliu # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan nu a putut reveni în ţară, marţi seara, după ce a participat la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă", care a avut loc la Paris, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile din capitala Franţei.
07:20
07:20
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei # ObservatorNews
Un detaliu aparent banal poate deveni rapid şi costisitor. Din primăvară, clujenii care nu au afişat vizibil numărul casei riscă să primească amenzi usturătoare. Sancţiunile pot ajunge până la 500 de lei și vor fi aplicate de Poliția Locală din Cluj-Napoca. Măsura are un scop clar: să ajute echipajele de urgență să ajungă mai rapid la intervenții, atunci când fiecare minut contează.
07:10
Chevron continuă exporturile de petrol din Venezuela. Exporturile pentru clienţii chinezi, suspendate # ObservatorNews
Venezuela continua marţi să încarce petrol doar pentru compania americană Chevron, în timp ce operaţiunile companiei de stat PDVSA pentru livrările destinate principalilor săi clienţi din China rămâneau suspendate pentru a cincea zi consecutiv, potrivit datelor de monitorizare a transporturilor maritime.
