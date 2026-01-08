Intervenţie contracronometru la Târgu Jiu. Doi poliţişti au salvat o femeie blocată într-o maşină scufundată
ObservatorNews, 8 ianuarie 2026 13:50
Operaţiune dramatică de salvare la Târgu Jiu. Doi poliţişti au reuşit să scoată din apele aproape îngheţate ale Jiului o femeie care căzuse cu maşina în râu. Situaţia a fost extrem de periculoasă pentru că autoturismul era deja pe jumătate în apă.
Acum 5 minute
14:10
Accident grav în Vaslui. Un tânăr a murit şi doi au fost răniţi după ce şoferul a pierdut controlul maşinii # ObservatorNews
Accident grav pe o şosea din Vaslui care leagă România de Ucraina. Un tânăr de 28 de ani a murit iar alte două persoane au fost rănite, după ce maşinile în care erau s-au ciocnit frontal.
14:10
Un ciclon mediteranean şi un val de aer polar s-au întâlnit deasupra României, aşa că avem din nou parte de un episod de iarnă adevărată. Ninsorile viscolite şi poleiul au făcut probleme în mai multe zone din ţară. După acest episod cu ninsori şi vânt puternic meteorologii spun că se va instala gerul în trei sferturi din ţară.
Acum 30 minute
13:50
13:50
A lovit un bătrân cu maşina, dar a crezut că trece peste o haină. A continuat să conducă cu victima între roţi # ObservatorNews
Accident cumplit produs într-o comună din Cluj. Un bărbat a fost lovit de o maşină, iar şoferul a crezut că trece peste o haină aruncată în drum. Aşa că a continuat să conducă prin sat, cu victima agăţată între roţi. Când şi-a dat seama ce s-a întâmplat, şoferul a abandonat autoturismul şi a fugit.
Acum o oră
13:30
Primele pensii în euro plătite sub pază, în Bulgaria. Oamenii sunt zăpăciţi de trecerea la moneda europeană # ObservatorNews
Bulgarii sunt zăpăciţi de trecerea la euro. Pe lângă preţurile care au explodat oamenii au probleme şi cu schimbul valutar. Li se cer comisioane mari pentru conversia valutară.
13:30
Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor. Focul a fost localizat pe acoperişul clădirii # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul clădirii. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, nefiind nevoie ca angajaţii să fie evacuaţi.
13:30
Analiză. De ce tace Vladimir Putin după înlăturarea lui Maduro și capturarea petrolierului rusesc # ObservatorNews
Jocurile petrolului au ajuns la conflict direct, deschis SUA - RUSIA. Donald Trump, prin militarii săi şi paza de coastă, a capturat un vas din flota fantomă a Rusiei în nordul oceanului Atlantic, după o săptămână de urmări şi încercări de capturare şi o tentativa prealabilă de confiscare în care garda de coastă americană a fost respinsă de personalul de la bordul petrolierului. Nava nu avea petrol încărcat pentru că nu reuşise să alimenteze în portul din Venezuela, dar ar putea ascunde inclusiv arme ruseşti la bord.
13:20
Curs BNR, 8 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 8 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
Acum 2 ore
13:00
NASA ia în considerare să recheme echipajul de pe Staţia Spaţială, din cauza unei "probleme medicale" # ObservatorNews
NASA ia în considerare aducerea înapoi pe Terra a echipajului de pe Staţia Spaţială Internaţională din cauza unei probleme medicale nespecificate referitoare la unul dintre astronauţi, după ce a anulat o ieşire în spaţiu programată pentru joi, a spus Agenţia spaţială americană. O purtătoare de cuvânt a NASA a spus că astronautul cu probleme medicale, a cărui identitate nu a precizat-o, era în stare stabilă pe laboratorul orbital.
12:40
Europa ia în calcul soluții extreme pentru a opri planurile președintelui Donald Trump legate de Groenlanda, prezentate în cadrul unei analize marca POLITICO.
12:40
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două # ObservatorNews
O femeie din Minneapolis a fost împușcată în cap, miercuri, în propria mașină, de către agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement), responsabili cu prinderea și expulzarea imigranților ilegali. Femeia era cetățean american. În momentul împușcăturii, încerca să plece cu mașina din zona unde protestase față de un raid ICE desfășurat în cartier. O înregistrare video surprinde momentul în care mașina femeii lângă care se aflau doi agenti ICE, dă cu spatele şi porneşte. Unul deschide focul și trage direct către capul femeii. Deşi agenţii nu par să fi fost loviţi serios cu maşina, ei se apără spunând că intenţia victimei ar fi fost de a-i ucide.
12:40
Orașele populare pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră # ObservatorNews
Mereu vorbim despre cele mai bune destinații, cele mai frumoase orașe, dar rareori despre locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe listă apar unele dintre cele mai faimoase locuri din lume. Aglomerația, prețurile ridicate și lipsa de autenticitate le-au adus, în timp, pe așa-numita "listă neagră".
12:20
Medicii trag un semnal de alarmă, după vacanţa şcolară: Numărul copiilor cu viroze şi gripă e în creștere # ObservatorNews
Astăzi începe şcoala, iar medicii avertizează: numărul copiilor cu viroze e în creștere. Iar întoarcerea în colectivitate va fi un catalizator pentru infecţii. Părinții sunt sfătuiți să nu trimită elevii bolnavi la cursuri. În spitale cu greu se mai găsesc locuri pentru pacienţi.
Acum 4 ore
12:10
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 8 ianuarie 2026.
12:10
Vineri, 9 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Mucenic Polieuct, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
12:10
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 9 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
12:10
9 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 ianuarie de-a lungul timpului.
12:00
Cum și-a ademenit polițistul din Prahova victimele. Acuzat de viol, era urmărit pentru alte nereguli # ObservatorNews
Un poliţist din Prahova a fost arestat după ce două femei care îi ceruseră ajutorul ca să scape de soţii violenţi s-au plâns că le-a abuzat şi el. Agentul era oricum în atenţia superiorilor, din cauza deselor concedii medicale ilegale. Acum, şefii lui vor să afle dacă individul nu are, cumva, şi alte victime la activ.
11:40
Momentul în care elicopterul unui oligarh se prăbuşeşte după ce agaţă cablurile telecabinei, în Rusia # ObservatorNews
Incident aviatic în regiunea Perm din Rusia. Un elicopter privat s-a prăbușit după ce a agăţat cablurile unei telecabine. La bord se afla oligarhul rus Iliaş Gimadutdinov, care a murit în accident, potrivit TASS.
11:10
Joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de căştiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
11:00
(P) Îngrijirea după tratamente dentare: ghid pentru pacienții cu coroane și implanturi # ObservatorNews
Când ajungem în punctul în care suntem nevoiți să apelăm la soluții de protetică dentară, înseamnă că am înțeles valoarea pe care o are sănătatea orală în viața noastră. Nu este vorba doar despre estetică, ci despre funcționalitate, încredere și confort zilnic. Dar, dincolo de intervenția propriu-zisă, miza este întreținerea pe termen lung. Implanturile și coroanele nu sunt o soluție de tip „instalează și uită”, ci necesită o rutină clară, constantă și conștientă.
11:00
Felul în care alegi să organizezi o petrecere privată s-a schimbat mult în ultimii ani, iar 2026 vine cu așteptări și mai clare. Nu mai este vorba doar despre muzică bună și mâncare corectă, ci despre experiență, atmosferă și felul în care te face să te simți evenimentul de la început până la final.
10:40
Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de viscol în munți și de vânt puternic în mai multe județe, cu rafale de 70-90 km/h. Meteorologii au emis, joi, o informare valabilă până sâmbătă la ora 10:00.
10:40
Trafic oprit sau restricţionat în mai multe judeţe din cauza ninsorii. Lista drumurilor afectate # ObservatorNews
Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud. Poliția Română transmite că sunt impuse restricții de circulație în județul Caraș-Severin, pe drumul spre Timișoara, în urma ninsorilor abundente. Traficul este afectat şi pe DN 6, între localitățile Armeniș și Slatina-Timiș, dar și pe DN 58, între localitățile Soceni și Brebu. În momentul de față, autoritățile acționează pentru deszăpezire.
10:30
Ministrul de Interne din Venezuela susţine că aproximativ 100 de oameni au fost ucişi în operaţiunea SUA # ObservatorNews
Ministrul venezuelean de interne, Diosdado Cabello, a declarat miercuri seara că aproximativ 100 de persoane au fost ucise şi un număr similar - rănite în cursul raidului SUA la Caracas în weekendul trecut, care a avut ca scop capturarea liderului autoritar Nicolas Maduro.
10:20
Muncim şi opt luni pe an ca să plătim taxe şi impozite şi doar patru luni pentru noi. Este concluzia analiştilor, care subliniază că povara dărilor a devenit sufocantă atât pentru populaţie, cât şi pentru firme în 2026.
Acum 6 ore
10:10
Trump: Venezuela va cumpăra exclusiv produse americane cu veniturile din petrolul ei vândut de noi # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri pe platforma sa Truth Social că Venezuela s‑ar fi angajat să utilizeze veniturile obținute din vânzarea petrolului, ca parte a unui nou acord cu Washington, pentru a achiziționa exclusiv produse fabricate în Statele Unite.
10:00
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, a explicat în cadrul rubricii IQ Financiar de ce este important să planificăm obiectivele în planul nostru pe termen lung, nu doar anul acesta sau la anul.
10:00
Administraţia Trump schimbă recomandările alimentare şi declară război zahărului adăugat # ObservatorNews
Administrația Trump declară război zaharurilor adăugate și pune accentul pe grăsimile saturate în noile recomandări alimentare valabile până în 2030.
09:50
Şcoli închise în mai multe judeţe din cauza ninsorilor abundente. Cursurile se fac în format hibrid sau online # ObservatorNews
Vremea de iarnă a dat peste cap cursurile în mai multe județe din țară. Ninsorile abundente, gerul și problemele apărute în unele școli au dus la suspendarea orelor sau la mutarea acestora în format online, pentru a evita riscurile pentru elevi și cadrele didactice.
09:20
Gamingul, un fenomen periculos sau doar un hobby inofensiv? Specialiştii au păreri diferite # ObservatorNews
Jocurile video câştigă din ce în ce mai mult teren în rândul tinerilor din generaţia Z. Cifrele sunt îngrijorătoare: 4 din 10 adolescenţi se joacă zilnic pe calculator. Pentru unii a devenit un hobby, pentru alţii, însă, gaming-ul este un pericol care pândeşte din umbră. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi spun că acest obicei poate avea efecte negative serioase asupra comportamentului.
09:10
Donald Trump vrea să crească bugetul apărării din SUA la 1.500 de miliarde de dolari # ObservatorNews
Donald Trump vrea ca bugetul apărării să crească de la 1.000 de miliarde la 1.500 de miliarde de dolari în 2027. El va interzice companiilor din domeniul apărării să plătească dividende şi să răscumpere acţiuni până când nu vor creşte producţia.
08:50
08:40
O femeie din SUA a fost ucisă de un agent de imigraţie. JD Vance: "O tragedie provocată chiar de victimă" # ObservatorNews
O femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent federal de imigraţie pe motiv că ar fi încercat să dea cu maşina peste ofiţeri. Martorii spun însă că victima, care avea cetăţenie americană, nu a fost agresivă.
08:40
Medic, despre tânărul mort la spital, cu fractură de femur: Astfel de tragedii ţin de biologia umană # ObservatorNews
Medicul Iuliu Torje a afirmat, în contextul decesului unui tânăr de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău după un accident rutier având o fractură de femur, că unele evoluţii dramatice pot apărea chiar şi atunci când protocoalele medicale sunt respectate, subliniind că medicina nu este o ştiinţă exactă.
08:30
Întârzieri de sute de minute în Gara de Nord: "Mama mea e blocată în tren, nu are roaming, nu are nimic" # ObservatorNews
Ultima zi de vacanţa s-a transformat într-un adevărat test de răbdare pentru sute de pasageri ai unui tren care avea ca destinaţie Gara de Nord.
Acum 8 ore
08:10
România, lovită de un ciclon mediteranean. Zonele în care ninsorile şi poleiul au făcut prăpăd # ObservatorNews
Iarna îşi intră tot mai mult în drepturi. Ninsorile abundente şi poleiul au făcut prăpăd în mai multe zone din ţară. O persoană a ajuns în stare gravă la spital, după ce maşina în care se afla a derapat şi s-a răsturnat într-un şanţ, iar în zonele montane mai multe trasee au fost închise după ce salvamontiştii au anunţat risc de avalanşe. Meteorologii nu vin cu veşti bune nici pentru zilele următoare.
08:00
Gerul pune stăpânire pe România. Temperaturile scad până la -18°C. Sunt aşteptate ninsori în nord şi în vest # ObservatorNews
Se anunță un episod de iarnă autentică în țara noastră. Gerul va pune stăpânire, zilele astea, pe România, şi vom avea temperaturi de până la -18 grade.
07:40
Discursul anual al preşedintelui american despre starea naţiunii, programat pentru 24 februarie # ObservatorNews
Discursul anual despre starea Uniunii va fi ţinut de Donald Trump la data de 24 februarie în faţa Congresului american, a anunţat miercuri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.
07:40
Horoscop 9 ianuarie 2026. O zi cu multă energie pentru a pune la punct proiecte importante. Rămâneţi motivaţi.
07:00
Donald Trump retrage SUA din zeci de organizaţii internaţionale: "Funcţionează contrar intereselor SUA" # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care "funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA", a anunţat Casa Albă.
Acum 12 ore
03:00
Acum 24 ore
22:30
Rucsac găsit în masivul Piatra Mare, unde s-a semnalat prezența unui urs. Proprietarul, de negăsit # ObservatorNews
Un rucsac în care se aflau mai multe haine a fost găsit abandonat în masivul Piatra Mare, unde s-a semnalat prezența unui urs. Proprietarul nu a fost descoperit deocamdată.
22:10
Locul unde morții nu putrezesc niciodată. Trupuri perfect conservate, cu expresii faciale intacte # ObservatorNews
O cercetare arheologică fără precedent, desfășurată pe parcursul a 15 ani, a scos la iveală un fenomen unic pe Pământ. Există un loc unde morții nu putrezesc niciodată și își păstrează, uneori, chiar expresiile faciale. Mai mult, cercetătorii au descoperit microbi vechi de secole, perfect conservați, potrivit unui studiu publicat în revista științifică Nature.
21:50
Power Couple, 7 ianuarie 2026. Adda şi Cătălin Rizea vs. Dilinca şi Mădălin Şerban. Cine a câştigat duelul # ObservatorNews
Episodul difuzat pe 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu a adus în faţa concurenţilor o probă spectaculoasă şi plină de adrenalină.
21:50
Plătea 450 de euro chirie părinților, dar aceștia au cerut mai mult. Conflict într-o familie din Serbia # ObservatorNews
Caz inedit în Serbia, unde o tânără de 20 de ani s-a certat cu părinții, după ce i-au mărit chiria. Fata plătea deja 450 de euro, însă aceștia i-au mai cerut încă 250 de euro în plus. Cum tânăra a refuzat să mai dea, oamenii au dat-o afară din casă.
21:30
Probleme pe calea ferată Periş - Buftea, după ce muncitorii au secţionat accidental cablurile de semnalizare # ObservatorNews
Un incident tehnic s-a produs miercuri seară pe calea ferată, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare, informează News.ro. În urma evenimentului, circulaţia feroviară se desfăşoară în regim de siguranţă, însă trenurile de călători pot înregistra întârzieri.
21:00
Vreme extremă în Europa. Cea mai grea situaţie este în Franţa, care a ajuns la al doilea cel mai ridicat grad de alertă. Cu maşina, cu trenul sau cu avionul, transportul e paralizat. Mii de zboruri au fost anulate de pe marile aeroporturi europene. Iar în Italia, torţa olimpică şi-a croit cu greu drum prin zăpadă spre Milano. În Scoţia, autorităţile locale sunt pe punctul de a cere sprijinul armatei pentru a ajuta oamenii.
20:50
Situație inedită în instanța din Țările de Jos. O căsătorie a fost anulată pe motiv că discursul a fost scris cu Chat GPT.
20:50
