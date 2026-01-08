Intervenţie contracronometru la Târgu Jiu. Doi poliţişti au salvat o femeie blocată într-o maşină scufundată

12:40

O femeie din Minneapolis a fost împușcată în cap, miercuri, în propria mașină, de către agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement), responsabili cu prinderea și expulzarea imigranților ilegali. Femeia era cetățean american. În momentul împușcăturii, încerca să plece cu mașina din zona unde protestase față de un raid ICE desfășurat în cartier. O înregistrare video surprinde momentul în care mașina femeii lângă care se aflau doi agenti ICE, dă cu spatele şi porneşte. Unul deschide focul și trage direct către capul femeii. Deşi agenţii nu par să fi fost loviţi serios cu maşina, ei se apără spunând că intenţia victimei ar fi fost de a-i ucide.