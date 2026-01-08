Cremă cu arnică și afine, făcută în casă, care te ajută să scapi rapid de vânătăi
Click.ro, 8 ianuarie 2026 06:10
Vânătăile apar adesea după o lovitură sau o căzătură și pot provoca durere, disconfort și un aspect inestetic al pielii. În loc să recurgi la produse chimice, poți folosi remedii naturale, eficiente și blânde, cum ar fi crema pentru vânătăi cu arnică și afine.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
06:10
Acum 2 ore
05:10
Refolosirea borcanelor de sticlă este o practică comună în bucătării, mai ales pentru cei care vor să reducă deșeurile și să economisească.
Acum 4 ore
04:10
Salteaua este, probabil, cel mai neglijat obiect din locuință. Dormim pe ea ani la rând, transpirăm, mâncăm uneori în pat, răcim, ne uităm la seriale până târziu – iar toate acestea lasă urme.
03:10
Ce trebuie să faci ca să treci peste durerea și dezamăgirea provocată de persoana iubită. Lecții din înțelepciunea chineză # Click.ro
Când cineva apropiat ne rănește, durerea resimțită nu afectează doar inima, ci și încrederea construită în timp. Trădările sau dezamăgirile din partea celor dragi pot părea copleșitoare și uneori ne întrebăm dacă rana se va vindeca vreodată.
Acum 6 ore
02:10
Trei zodii care reușesc, până la finalul lunii ianuarie, să învingă toate obstacolele. Acești nativi se vor bucura de cea mai strălucitoare aură din viața lor # Click.ro
Luna ianuarie se anunță a fi una cu adevărat transformatoare pentru anumite zodii. Acești nativi vor avea oportunitatea să depășească provocările și să își redefinească parcursul personal și profesional.
01:10
Ecografia abdominală este una dintre cele mai utilizate investigații imagistice în medicina modernă, oferind informații detaliate despre starea organelor interne și a structurilor abdominale.
Acum 8 ore
00:10
De ce simți un miros neplăcut atunci când îți dai cerceii jos. De la ce apare și ce spune, de fapt, despre igiena urechii tale # Click.ro
Ai observat vreodată că, atunci când îți dai jos cerceii după mai mult timp, apare un miros surprinzător de neplăcut, asemănător cu cel de șosete nespălate sau brânză stricată? Deși poate fi stânjenitor, acest fenomen este extrem de frecvent
7 ianuarie 2026
23:50
O dietă sănătoasă nu înseamnă că trebuie să renunțăm la mâncarea delicioasă. De acest lucru s-a convins și autoarea Vanessa Chiasson, care a dat jos peste zece kilograme cu ajutorul unei rețete sănătoase, pe care a descoperit-o din întâmplare.
23:40
Amendă usturătoare pentru un detaliu ignorat de mulți români. Orașul unde plătești până la 500 de lei dacă nu ai număr la casă # Click.ro
Un detaliu aparent banal, ignorat de mulți proprietari, poate aduce amenzi consistente în această primăvară. Autoritățile locale au început controale mai stricte pentru clădirile care nu au montat vizibil numărul de imobil, iar sancțiunile pot ajunge până la 500 de lei. Măsura a fost luată pentru a
23:30
Serialul plin de tensiune care a cucerit publicul din România. A ajuns rapid în topul preferințelor de pe Netflix # Click.ro
Este o tradiție care a început acum câțiva ani și pe care Netflix o continuă și în 2026. Pe 1 ianuarie, o nouă adaptare a unei cărți a autorului american Harlan Coben a fost lansată. Iar în numai câteva zile, acest serial s-a transformat în unul dintre cele mai populare de pe platforma de streaming.
23:20
Teren intravilan sau extravilan? Tot ce trebuie să știi înainte să cumperi și să construiești # Click.ro
Atunci când vine vorba despre achiziția unui teren sau despre o investiție imobiliară, diferențele dintre intravilan și extravilan pot face decisiv succesul unui proiect. Tipul de teren influențează direct prețul, posibilitatea de construire, accesul la utilități și valoarea pe termen lung a proprie
23:00
Aceste plante pot reduce stresul și anxietatea. Sunt foarte ușor de îngrijit și arată superb # Click.ro
Atunci când dorim să decorăm un spațiu și să îi aducem un plus de vitalitate, cea mai simplă metodă este să apelăm la plante. Însă ele nu au doar o valoare estetică, ci există și studii care arată că florile pot calma oamenii și pot chiar să contribuie la ameliorarea stresului și a anxietății.
23:00
10 luni de captivitate la ruși. Drama soldatului ucrainean care a slăbit 40 kg, a mâncat șobolani și a vrut să se spânzure # Click.ro
Oleksii Anulia este kickboxer și bodyguard din Cernigov. Viața lui s-a schimbat complet odată cu începutul războiului. În prima zi a invaziei ruse, s-a înrolat în armată pentru a-și proteja familia și orașul natal. În timpul luptelor, a fost luat prizonier și a supraviețuit în ciuda torturii și a co
Acum 12 ore
22:30
Care este diferența dintre somonul proaspăt și cel la conservă. Ce variantă este mai sănătoasă # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somonul este unul dintre cele mai sănătoase alimente pe care le putem consuma. Însă, mulți oameni se pot întreba ce diferență există între varianta proaspătă și cea la conservă, atunci când vine vorba despre efectele asupra organismului.
22:10
Cine este femeia care l-a cucerit pe Cătălin Scărlătescu. Primele imagini cu noua iubită, din vacanța exotică # Click.ro
Cătălin Scărlătescu pare să fi lăsat definitiv trecutul în urmă și să se bucure de un nou început în plan sentimental. Celebrul bucătar a fost surprins în vacanță peste hotare alături de o prezență feminină misterioasă, iar primele imagini apărute din Mexic au stârnit imediat curiozitatea fanilor. N
22:00
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate # Click.ro
Până la începutul verii, o zodie se detașează clar de restul printr-o succesiune de contexte astrale extrem de favorabile. Astrele se aliniază într-un mod rar, iar Universul pare să-i ofere exact ceea ce are nevoie: oportunități, validare, câștiguri financiare și momente de împlinire profundă.
21:50
Top 5 cele mai sigure țări din lume unde îți poți face vacanța în 2026. Aici călătorești fără riscuri # Click.ro
Atunci când gândim către ce destinație de vacanță să ne îndreptăm, un detaliu important pe care trebuie să îl avem în vedere este cât de sigur este, de fapt, locul la care visăm pentru turiști.
21:10
De ce nu trebuie rezervată vacanța de vară în ianuarie. Un expert spune care este cea mai ieftină lună # Click.ro
De-abia ne aflăm în primele zile ale lunii ianuarie, însă vremea rece din această perioadă ne face să ne gândim tot mai des la vacanța în care vom merge odată cu sosirea verii. Iar mulți dintre noi putem fi tentați să ne rezervăm deja un sejur în locația pe care visăm să o vizităm.
20:50
Ofertă rară într-un oraș din România! Apartament renovat și mobilat complet, scos la vânzare cu doar 7.000 de euro # Click.ro
Într-o perioadă în care prețurile locuințelor cresc constant, o ofertă din Lipova, județul Arad, pare pur și simplu ireală. Un apartament complet renovat și mobilat poate fi cumpărat pentru doar 7.000 de euro, un preț care atrage imediat atenția celor cu buget redus sau a celor care caută o investiț
20:40
Cum și-a obținut Mihail Sadoveanu averea impresionantă. Detaliile mai puțin știute despre autor # Click.ro
Mihail Sadoveanu este unul dintre cei mai cunoscuți autori români din toate timpurile. Cu toate acestea, doar foarte puțini oameni știu și cât de bogat era renumitul scriitor, mai ales pentru standardele vremurilor în care a trăit.
20:40
Mihai Albu a călătorit cu trenul spre Predeal, ca să evite iadul de pe DN1: „Am scăpat de patru ore în plus de nervi!” Ghinionul Monicăi Davidescu, aflată în trafic: „Calvar!” # Click.ro
Mihai Albu a călătorit cu trenul până la Predeal, ca să scape de infernul de pe DN1: „Ajungi rapid!” Ce a pățit însă Monica Davidescu, aflată la volan?
20:10
Divorț la notar în 2026! Cât te va costa să te separi amiabil, cu sau fără copii. Prețurile au crescut față de anii trecuți # Click.ro
Anul 2026 aduce nu doar facturi mai mari pentru locuințe și taxe, ci și costuri mai ridicate pentru divorțuri oficiale. Separarea la notar rămâne cea mai rapidă și discretă modalitate de a încheia o căsnicie amiabilă, însă cheltuielile pot varia semnificativ, mai ales când în joc sunt și copiii.
20:00
Este o cicatrice pe care cu siguranță am observat-o de-a lungul timpului pe brațul multor oameni. Iar deși poate părea o prezență destul de neobișnuită, această cicatrice are, de fapt, o explicație foarte banală și logică.
19:30
Cei mai mulți dintre noi aruncăm rapid bureții de vase atunci când se uzează, fără să stăm prea mult pe gânduri. Cu toate acestea, în realitate, indiferent de cât de banale pot părea a fi, aceste mici obiecte sunt mult mai utile decât am crezut.
19:30
Impozit majorat cu 1.500%. Un șofer de mașină hibrid plătește mai mult decât proprietarii de mașini vechi # Click.ro
Noul sistem de impozitare auto a creat situații controversate. Proprietarii de mașini hibride și moderne ajung să plătească mult mai mult decât cei care circulă cu mașini vechi și foarte poluante, cu diferențe de până la câteva mii de procente.
19:10
Reacția unui influencer american după ce a încercat mâncare românească pentru prima oară: „Secretul a ieșit la iveală” # Click.ro
Un cunoscut vlogger american a făcut senzație pe Internet după ce a încercat pentru prima oară mâncare tradițională românească. El a descoperit preparatele din țara noastră într-un restaurant din New York, iar reacțiile sale au devenit rapid virale în mediul online.
19:10
Cum să faci un tort de carne, vedeta sezonului, și cea mai bună prăjitură cu mălai și urdă. Îți vei impresiona musafirii # Click.ro
Carne la garniță sau tort de carne, vedeta unei petreceri reușite? Știați că tortul de carne este acum vedeta petrecerilor aniversare și al sărbătorilor?
18:50
În Harbin, unul dintre cele mai friguroase orașe din lume, iarna temperaturile scad frecvent până la minus 30 de grade Celsius, iar locuitorii trăiesc fără încălzire centralizată. Soluțiile tradiționale asiatice, cum ar fi platformele încălzite sau podelele calde, oferă o lecție surprinzătoare despr
18:50
Astrologii avertizează! Ce poți pierde în 2026, în funcție de zodie. Unii nativi rămân fără job, alții au probleme de sănătate # Click.ro
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru toate zodiile, iar astrologii atrag atenția că nu va fi un an ușor pentru mulți nativi.
18:30
Mesajul de încurajare al lui Rică Răducanu pentru Dan Petrescu, după ce a slăbit 30 de kilograme, din cauza bolii: „Să revii în fotbal, avem nevoie de tine!” # Click.ro
Mesajul de încurajare al lui Rică Răducanu pentru Dan Petrescu, după ce a slăbit 30 de kilograme, din cauza bolii: „Să revii în fotbal, avem nevoie de tine!”
18:10
Alex Bodi, foc și pară. Ce declarații acide a făcut la adresa Ramonei Olaru: „O să râdă toată lumea!” # Click.ro
Conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru a captat atenția publicului în ultimele zile, după ce asistenta de la Neatza a făcut declarații controversate despre standardele sale de viață și importanța banilor în alegerea unui partener. Afaceristul nu a ezitat să îi răspundă dur, iar tensiunile au e
Acum 24 ore
17:30
Răsturnare de situație în relația lui Ilie Năstase cu Ioana. Cei doi s-au împăcat: „Suntem oameni normali la cap” # Click.ro
După mai multe despărțiri și împăcări, Ilie și Ioana Năstase par să fi ales să dea o nouă șansă căsniciei lor. Deși în urmă cu doar câteva luni Ioana depusese cererea de divorț, cei doi au fost văzuți împreună de sărbători, iar fostul tenismen a declarat că relația lor merge bine și că au lăsat totu
17:30
Un refugiu pentru animale sălbatice din Ontario a organizat o petrecere pentru unul dintre urșii săi polari. Habitatul Urșilor Polari din Cochrane a anunțat că petrecerea aniversară a lui Ganuk, care a împlinit 16 ani, a inclus o mașină de jucărie mare
17:20
Daniel Pavel (46 de ani), prezentatorul reality show-ului “Desafio: Aventura” de la PROTV a început anul cum nu se poate mai bine.
17:20
Supa tradițională care te întinerește. Conține licopen și zeci de vitamine esențiale pentru piele, vedere și imunitate # Click.ro
Supa de roșii este o rețetă foarte simplă, populară printre români din întreaga țară. Însă, nu foarte multă lume știe și cât de benefică pentru sănătate este această mâncare delicioasă. Ea este plină de vitamine și foarte utilă pentru longevitate.
17:00
Rihanna (37 de ani) a atras toate privirile într-o serie de fotografii senzuale, postate marți pe Instagram. Cântăreața, care se laudă cu o avere de 1 miliard de dolari, și-a promovat noua linie de articole Savage X Fenty creată special pentru Ziua Îndrăgostiților. Ea s-a pozat într-un set de lenjer
16:50
Ultimul partener de viață al lui Brigitte Bardot rupe tăcerea. De ce boală gravă a suferit legendara actriță # Click.ro
Brigitte Bardot, una dintre cele mai mari actrițe și simboluri ale cinematografiei franceze, s-a stins din viață pe 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani. În ultimele luni, actrița s-a confruntat cu o boală gravă, iar soțul ei, Bernard d’Ormale, a dezvăluit pentru prima dată cum au fost ultimele clip
16:40
Cum îți dai seama că nu e bine să mănânci într-un restaurant. Semnele care arată că un local trebuie evitat # Click.ro
Un restaurant de slabă calitate poate fi recunoscut după mai multe semne subtile, nu numai după recenziile din mediul online.
16:30
Olga Naumova, originară din Belarus, a doborât recordul mondial pentru cel mai înalt salt de sky surfing, după 15 ani de experiență în acest sport. Pe 10 noiembrie 2025, Olga a decolat cu un elicopter în Syangboche, Nepal, și a urcat deasupra vârfurilor înzăpezite ale Muntelui Everest și ale lanțulu
16:10
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță de vis la început de an. Ce destinații au bifat cei doi soți # Click.ro
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au marcat atât finalul lui 2025, cât și primele zile ale acestui an cu o experiență inedită. Cei doi soți au profitat din plin de zilele libere și au bifat mai multe destinații de vis.
16:10
Doctor Cezar, adevărul despre beneficiile postului negru, atât de popular printre vedete! Cum ne revenim după sărbători? „Poate să-ți facă mai mult rău decât bine…” # Click.ro
Ce spune Doctor Cezar despre postul negru? Trebuie alternate perioadele de abundență cu cele de restricție.
16:10
Spania rămâne una dintre cele mai vizitate destinații din lume, dar nu toate locurile oferă experiența promisă. Între zonele frecventate de turiști și cele iubite de localnici există o diferență uriașă. Multe dintre atracțiile celebre au devenit capcane turistice scumpe și aglomerate.
16:10
Horoscop joi, 8 ianuarie. Ziua aduce multă mișcare la nivel relațional, dar și provocări legate de echilibru, responsabilități și bani.
15:40
Crimă cutremurătoare în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele din cauza unei datorii de 200 de lei. Gestul neașteptat pe care l-a făcut imediat după tragedie # Click.ro
Un incident grav a avut loc într-un cartier din Sectorul 2 al Capitalei, unde o neînțelegere între doi frați a avut un deznodământ dramatic. O altercație pornită pe fondul consumului de alcool a escaladat într-un act de violență extremă, care a dus la pierderea unei vieți omenești și a șocat inclusi
15:10
Zi specială pentru Simona Gherghe! Unde își petrece vacanța de ziua onomastică a fiului ei: „Tocmai am văzut că termometrul de pe telefon spune că sunt -20 de grade” # Click.ro
Simona Gherghe se bucură de o pauză binemeritată alături de familie, într-o vacanță petrecută în Austria. Prezentatoarea TV a ales o stațiune montană renumită pentru pârtiile sale, situată în apropierea unui ghețar, unde atât ea, cât și cei mici, au profitat din plin de sporturile de iarnă.
15:10
Ce s-a întâmplat azi, de Sf. Ioan, la mormântul lui Ion Dolănescu? Au pus boxa pe cavou și i-au cântat la microfon! Amintirile lui Ionuț Petrescu, presupusul fiu: „Era un om bun!” # Click.ro
Ce s-a întâmplat azi, de Sf. Ioan, la mormântul lui Ion Dolănescu. Au pus boxa pe cavou și i-au cântat la microfon! Amintirile lui Ionuț Petrescu, presupusul fiu: „Era un om bun!”
15:10
Antonia, experiență traumatizantă în cabinetul unui estetician: „Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți”. Ce i s-a întâmplat artistei în urmă cu un an # Click.ro
Antonia (36 de ani) a povestit o experiență traumatizantă prin care a trecut în urmă cu un an. Cântăreața a povestit cum a încercat un medic să o convingă să opteze pentru intervenții de care nu avea nevoie.
14:50
Peste două milioane de pensionari din Bulgaria își primesc azi prima pensie în euro. Cozi de la prima oră # Click.ro
Bulgaria a început marți plata pensiilor în euro. Peste două milioane de bătrâni își vor încasa sumele în moneda europeană. O parte dintre bani intră direct în conturile bancare, dar peste 600.000 de pensionari își vor ridica sumele de la oficii poștale.
14:40
Fiul unui cântăreț cunoscut plănuia să petreacă de Revelion în barul din Crans-Montana. Alegerea de ultim moment care l-a ținut departe de incendiul devastator # Click.ro
Băiatul unui cântăreț celebru urma să petreacă în barul Le Constellation, din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea în care un incendiu devastator a ucis 40 de persoane și a rănit alte 116.
14:10
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia” # Click.ro
Mamă de 4 copii, Alina Laufer nu mai are teamă de nimic. Are deja multă experiență și adoră să își plimbe copiii încă de mici, chiar foarte mici.
