Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați

12:40

Situație cât se poate de gravă la Iași, acolo unde o persoană din 10 nu are asigurare de sănătate, scrie publicația locală Ziarul de Iași. Și mai grav este că niciunul dintre cei 26.000 de oameni rămași recent fără asigurare nu se înghesuie să-și facă una. Au trecut patru luni de la modificarea legislației privind […]