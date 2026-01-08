Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Traficul este restricţionat
Gândul, 8 ianuarie 2026 12:20
Începând de joi, 8 ianuarie, circulaţia rutieră se desfăşoară, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 – Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, începând de joi, circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN 5 […]
Larisa Iordache, în vârstă de 29 de ani, a făcut declarații despre mariajul său. Fosta gimnastă a dat detalii din relația cu soțul său. Larisa Iordache este una dintre cele mai titrate gimnaste din România și din lume. Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Cristian Chiriță, chiar în prima zi […]
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, potrivit Agerpres. Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Naţională a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 9:00 […]
Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva” # Gândul
Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat la vârsta de 47 de ani. Când alții trag din greu pentru a aduna ani de vechime în câmpul muncii, ca să strângă puncte de contributivitate, Veștemeanu a ales să se bucure de pensia specială, după cum scrie Turneul Sfatului. Într-o declarație acordată respectivei publicații locale, el […]
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital # Gândul
Ecourile scandalului provocat de prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș, sunt departe de a fi stinse. Unele persoane aflate în acel moment la coadă sunt încă revoltate pentru lipsa de respect a reprezentantului Guvernului în teritoriu, care s-a băgat în faţă, deşi în acel timp medicii depuneau […]
Mănăstirea Izbuc din județul Bihor este unul dintre cele mai cunoscute și vizitate lăcașuri de cult din zona de vest a României. Ea este apreciată pentru încărcătura sa spirituală, cât și pentru fenomenul natural unica care îi poartă numele. Ea se află amplasată într-un cadru natural de poveste și liniștitor, mănăstirea atrage anual mii de […]
Angelina Jolie este determinată să închidă definitiv un capitol important din viața sa. După ani întregi petrecuți sub presiunea Hollywood-ului, actrița a decis să își vândă locuința din Los Angeles și să se pregătească pentru un nou început, concentrat pe proiecte personale și pe locuri unde simte că își poate recăpăta libertatea și intimitatea. Potrivit […]
Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american # Gândul
China a spart e-mailurile folosite de membrii personalului unor comisii puternice din Camera Reprezentanților din SUA, ca parte a unei campanii de spionaj cibernetic cunoscută sub numele de Salt Typhoon, a relatat miercuri Financial Times. Atacurile au fost detectate în luna decembrie, însă vestea atacului cibernetic al chinezilor a fost făcută public tocmai acum. China […]
AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România # Gândul
În contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, cei de la AUR au depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România. Inițiativa legislativă are în vedere marcarea, la nivel național, a unui an dedicat consolidării relației […]
România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Meteorologii avertizează că va ninge în majoritatea zonelor țării. Totodată, vântul va bate și cu rafale de până la 120 de km/h la altitudini de peste 1.700 de metri. România a fost traversată de un ciclon mediteranean și, astfel, asistăm la un proces de răcire. Temperaturile ajung și la -15 grade. Administrația Națională de Meteorologie […]
Cătălin Botezatu, despre criza economică. ”Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre criza economică. ”Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă”, a comentat acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes […]
Un suporter din Congo, vedetă la Cupa Africii: a stat nemișcat pe parcursul meciurilor. De ce a cedat la ultima partidă și cum l-a umilit un fotbalist # Gândul
Un suporter al selecționatei RD Congo a ajuns vedetă la Cupa Africii pe Națiuni după ce, în timpul meciurilor disputate de echipa sa favorită, a stat nemișcat. El spune că face acest lucru încă din 2013, dar abia acum, la competiția din Maroc, a fost remarcat de jurnaliștii acreditați, devenind faimos. În faza grupelor la […]
Momentul unei vânzări sau achiziții imobiliare vine, de cele mai multe ori, cu emoții și decizii importante. Dincolo de valoarea sentimentală a unei proprietăți, este esențial ca transferul să se facă în condiții de siguranță juridică, atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător. De ce contează cartea funciară într-o tranzacție Cartea funciară este documentul oficial […]
Alertă meteo în Bulgaria: ploi torențiale și rafale de vânt, peste 100 l/mp, inundații și comunități izolate # Gândul
În Bulgaria, vremea extremă a afectat mai multe regiuni, unde ploile torențiale și furtunile au provocat inundații, întreruperi de curent, dar și pagube materiale. Ploile au depășit 108 litri pe metru pătrat în ultimele 24 de ore și au provocat inundații severe în sudul Bulgariei, în special în regiunea Krumovgrad, situată în apropierea graniței cu […]
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student # Gândul
Luni, 12 ianuarie, „Podcast cu Prioritate” by ProMotor deschide anul 2026 cu episodul 89, primul episod al noului an, avându-l ca invitat pe Mihai Comșiț, coordonator al proiectului BlueStreamline Formula Student din Brașov. Episodul va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, și marchează startul unei noi serii de discuții dedicate performanței, educației tehnice […]
Ion Cristoiu: Paris: Coaliția de Voință e de fapt Coaliția celor care se întâlnesc ca să se afle în treabă # Gândul
În cea mai recentă pastilă a sa, Ion Cristoiu a vorbit despre Coaliția de Voință de la Paris. La reuniune a fost dezbătută propunerea de desfășurare a unei forțe de menținere a păcii în Ucraina, cu un posibil sprijin logistic și de informații din partea Statelor Unite.
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi # Gândul
Preşedintele României era să rămână în Paris din cauza zăpezii care nu i-a lăsat Spartanul să decoleze. Nicușor Dan a fost prezent la Coaliţia de Voinţă, eveniment organizat pentru sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia. Ceva mai târziu, președintele avea să ducă propria luptă cu condiţiile meteorologice nefavorabile din Franţa, care l-au menţinut la sol […]
Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, în Minneapolis, de agenții ICE. Părinții victimei reacționează # Gândul
Un agent al Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis, miercuri, potrivit autorităților federale și locale. Incidentul a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce administrația Trump a anunțat declanșarea unei operațiuni de amploare împotriva imigrației în Minnesota. Într-un […]
Joi, administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru municipiul București, valabilă până sâmbătă dimineață. A fost anunțată răcirea vremii, dar și precipitații mixte și intensificări ale vântului, relatează Mediafax. Începând de joi, ora 10:00, până vineri, la ora 08:00, vremea se va răci, iar regimul termic se va apropia de cel specific […]
JD Vance, reacție dură după ce o femeie a fost împușcată mortal de agenți de imigrare la Minneapolis: „O tragedie provocată de ea însăși” # Gândul
Vicepreședintele SUA JD Vance a declarat că moartea femeii împușcate de agenți ai imigrației federale la Minneapolis reprezintă „o tragedie provocată de ea însăși”. Incidentul a generat tensiuni majore în oraș, iar autoritățile au decis închiderea școlilor publice din Minneapolis pentru restul săptămânii, invocând motive de siguranță. Moartea lui Renee Nicole Good, împușcată mortal în […]
Generalii din Europa avertizează populația să se pregătească de război, dar locuitorii din Occident resping planurile militarilor # Gândul
Declarația făcută în noiembrie de generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al forțelor armate franceze, a căzut ca un trăsnet asupra opiniei publice din Franța. El a spus că trebuie acceptată ideea unor pierderi umane majore și că posibilitatea unui conflict cu Rusia până în 2030 înseamnă că întreaga societate, nu doar armata, trebuie să […]
Daca te-ai întrebat vreodată de ce sunt amari castraveții, trebuie să știi că gustul este cauzat de o substanță naturală numită curcubitacină, însă există și soluții simple pentru a preveni sau corecta această problemă. Gustul amar poate fi deranjant, însă are cauze bine definite, iar dacă le cunoști, poți preveni afectarea gustului. De ce sunt […]
Adrian Severin: „Aparițiile lui Nicușor Dan ar fi trebuit însoțite de muzică, ca în filmele cu Charlie Chaplin” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat dur una dintre cele mai noi apariții publice ale președintelui Nicușor Dan dintr-o călătorie diplomatică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, a criticat o apariție de la o întâlnire oficială a președintelui Nicușor Dan. Acesta susține […]
Donald Trump se așteaptă ca SUA să conducă Venezuela pentru o perioadă lungă de timp: „Doar timpul va spune” cât va dura situația # Gândul
Donald Trump a declarat miercuri seara că Statele Unite se așteaptă să conducă Venezuela și să exploateze rezervele sale uriașe de petrol pentru o perioadă îndelungată. Într-un interviu amplu acordat The New York Times, președintele american a spus că nu există un termen clar și că „doar timpul va spune” cât va dura această situație. […]
Nominalizările la SAG Awards 2026. „One Battle After Another”, un record de 7 selecţii. Surprizele sezonului # Gândul
„One Battle After Another” a rescris cărţile de recorduri, iar mesajul actorilor din acest sezon al premiilor pare să fie că filmele în limba engleză domină în continuare voturile. Această concluzie a reieşit atunci când au fost anunţate nominalizările pentru Actor Awards, cunoscut anterior sub numele de Screen Actors Guild Awards. Nominalizările pentru film şi […]
Autoritățile dintr-o capitală europeană vor să introducă sistemul „par-impar” în traficul auto, aplicat și de România în perioada comunistă # Gândul
Traficul este o mare problemă în Belgrad, iar tot mai mulți locuitori ai capitalei Serbiei se întreabă dacă revenirea la sistemul de circulație „par-impar”, aplicat în fosta Iugoslavie și folosit și în România în perioada comunistă, ar putea contribui la reducerea ambuteiajelor. Sistemul de circulație „par-impar”, aplicat în fosta Iugoslavie în anul 1979, a fost introdus ca […]
Ce alimente nu ar trebui reîncălzite niciodată la microunde. Riscuri pentru sănătate și greșeli frecvente # Gândul
Pentru multe persoane, cuptorul cu microunde este indispensabil, fie că este acasă sau la birou. Ușor de folosit și rapid, el este soluția ideală pentru reîncălzirea mâncării. Specialiștii atrag atenția că există alimente care nu se reîncălzesc la microunde, acestea pot deveni periculoase pentru sănătate sau își pot pierde calitățile nutritive. În unele cazuri, reîncălzirea […]
Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo # Gândul
Joi, din cauza ninsorilor care fac ca unele drumuri să fie impracticabile, cursurile şcolare au fost suspendate sau se desfăşoară online la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu. Ministerul Educaţiei a anunţat că, potrivit informaţiilor primite de […]
Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump” # Gândul
În timp ce negocierile de pace cu Ucraina continuă, Vladimir Putin va evita să facă o mutare care să-l provoace pe Donald Trump pe segmentul „Venezuela”. Și, dacă prețul petrolului va scădea din cauza acțiunilor SUA în Venezuela, acest lucru nu va face decât să slăbească și mai mult Rusia. Aceasta este opinia lui John […]
O maşină în care se aflau un adult şi doi copii a ajuns într-o râpă din comuna argeşeană Băiculeşti, satul Anghineşti, chiar în apropierea unei biserici. Din cauza carosabilului alunecos, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, în comuna Băiculești, satul Anghinești (zona bisericii). Au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu […]
Pentru că ninge abundent, Dominic Fritz a ieşit la deszăpezit, pe străzile Timişoarei, fără diacritice la „zăpadă” # Gândul
Pentru că nu putea rămâne mai prejos ca primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, care a ieşit de două ori, în poze, la deszăpezire cu lopata, edilul de la Timişoara a ieşit şi el, miercuri noaptea. Însă, nu cu mâna pe vreo lopată sau la volanul vreunui utilat, ci chiar în maşina de deszăpezire. La […]
Război în Ucraina, ziua 1.414. Regiuni întregi din Ucraina, rămase fără energie: rușii au făcut prăpăd în sud-est, lovind cu rachete și drone # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 8 ianuarie 2026, în a 1.414-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacurile rusești de miercuri noaptea au întrerupt complet alimentarea cu energie electrică în două regiuni din sud-estul Ucrainei, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev. Dnipropetrovsk și Zaporojie, în beznă „Ca urmare a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum dreptul internațional nu a murit în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Problema este de exces aici. Să ne înțelegem, toată ideea asta că dreptul internațional… Că […]
Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat # Gândul
Ninsorile abundente au provocat joi dimineață restricții majore de circulație pe mai multe drumuri naționale. Traficul este restricționat sau chiar oprit pe segmente din DN 6 și DN 58, în județul Caraș-Severin, în timp ce pe DN 15A, în Harghita, și DN 1F, în Sălaj, au fost impuse restricții de tonaj. În județul Timiș, circulația […]
La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand # Gândul
Municipiul Tg Jiu a fost inundat de apele ieşite pe străzile oraşului, iar în apropierea Coloanei Infinitului, localnicii n-au putut decât să asiste neputincioşi la refularea canalizării menajere, după ce capacele puţurilor au sărit pur şi simplu din cauza presiunii. Potrivit primarului Marcel Romanescu, citat de gorjonline.ro, una dintre cauzele principale pentru care lacul Panduraşu […]
Tabel ninsori | Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, câte zile ninge și care va fi temperatura minimă în ianuarie, potrivit meteorologilor # Gândul
Începutul lui 2026 ne arată că iarna și-a intrat serios în drepturi în drepturi în aproape toată țara. Mai mult, datele centralizate pentru cele mai mari 25 de orașe din România arată că ninsorile vor acoperi majoritatea regiunilor în zilele următoare. Sunt așteptate căderi masive de zăpadă în zonele de munte și în nordul țării. […]
Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul” # Gândul
În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, peste 150 de aeronave americane au pătruns în spațiul aerian venezuelean, au dezactivat apărarea aeriană a regimului și l-au scos pe președintele Nicolás Maduro din complexul său – puternic păzit – din Caracas. Absolute Resolve a fost o operațiune îndrăzneață, cu un mesaj tranșant: puterea militară americană […]
Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum conflictul din Venezuela este, de fapt, un război cu China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „În Ucraina, încă o dată spun, ucrainenii sunt un factor subsidiar. Americanii […]
„Avalanșă” de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore. 72 de persoane salvate, 24 transportate la spital # Gândul
În ultimele 24 de ore, Salvamont România a intervenit în zeci de situații de urgență în zona montană. Nu mai puțin de 68 de apeluri au fost înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont, iar 72 de persoane au avut nevoie de ajutorul salvatorilor montani, o parte dintre ele fiind transportate la spital. Potrivit datelor transmise de […]
Zăpada şi condiţiile meteo nefavorabile au impus restricţii de circulaţie pe DN 15, între Topliţa şi Borsec. Timp de 2 ore, camioanele de mare tonaj, de peste 7,5 tone, au fost oprite de autorităţi să mai tranziteze până la deszăpezirea în condiţii de siguranţă a arterei de drum. DRDP Braşov a anunţat că, de la […]
Rareș a făcut calculul complet. Câți lei a făcut în 2025 ca șofer Bolt, după ce a plătit toate taxele: „Este mai ok la flotă decât la PFA?” # Gândul
Un șofer de Bolt a făcut calculul la venitul pe care l-a făcut pe anul 2025 din ridesharing, la acești bani, pentru că are PFA, Rareș a scăzut taxele pe care le-a plătit la stat, iar la final a ajuns la o sumă destul de consistentă. Câți lei a făcut în 2025 ca șofer Bolt, […]
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo # Gândul
Joi dimineaţa, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din ultima perioadă perioadă. Şedinţa Comandamentului Energetic urmează să abă loc la ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, urmând ca la ora 11:30, ministrul Energiei să susţine declaraţii de presă. În Alba, numărul consumatorilor care nu […]
Andi Moisescu și-a dat „restart” după divorțul de Olivia Steer. Cum arată începutul de an al proaspătului burlac # Gândul
După un an complicat pe plan personal, Andi Moisescu pare hotărât să o ia de la zero. La 53 de ani, vedeta TV a fost surprinsă la început de an într-o ipostază calculată și disciplinată, semn că 2026 debutează cu un nou capitol pentru unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din România. Ianuarie este, pentru […]
Cresc pensiile pentru acești pensionari români, începând cu 1 martie 2026. Cine se încadrează # Gândul
Vești bune pentru acești pensionari, pensiile lor vor crește de la 1 martie 2026 cu o sumă destul de consistentă. Anumite beneficii care sunt asociate pensiilor se calculează în funcție de Indicatorul Social de Referință, acesta reprezintă o valoare în lei, stabilită de stat, care servește drept bază de calcul pentru mai multe beneficii și […]
Dan Dungaciu: „Pentru Trump, globalizarea a fost un „bad deal”. Și-a dat seama că lumea a început să urască SUA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump și-a propus să schimbe ordinea mondială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „America nu mai poate funcționa așa. America a susținut pe banii ei globalizarea. America și-a […]
Boc revine la lopată: „Haideți să ne facem fiecare datoria!”. Comentatorii s-au împărțit rapid în doua tabere # Gândul
Primarul Emil Boc s-a filmat din nou dând la zăpadă în Cluj Napoca. Edilul i-a îndemnat pe locuitori să îi urmeze exemplul, însă comentariile au fost împărțite în mediul online. În videoclipul postat pe rețelele de socializare, Boc îi încuraja pe clujeni să își curețe trotuarul din fața propietății. În caz contrar, edilul a avertizat […]
Când se deschide parcul tematic „Dracula Land”, uriașa investiție de peste 1 miliard de euro de lângă București. Va crea 5.000 de locuri de muncă # Gândul
Parcul tematic Dracula Land, dedicat legendei lui Dracula, urmează să fie deschis oficial între anii 2026 și 2027, la aproximativ 20 de minute de București și la doar 15 minute de Aeroportul Otopeni. Proiectul, evaluat la peste un miliard de euro, este una dintre cele mai ambițioase investiții private din România și vizează transformarea zonei […]
Gigi Becali a vrut să dea 5 milioane de euro pe un atacant român. De ce a picat transferul care ar fi făcut din FCSB o echipă invincibilă # Gândul
Gigi Becali a fost pe punctul să realizeze cel mai scump transfer din istoria FCSB, dar mutarea a picat în ultimul moment. Dacă îi reușea această mutare, echipa sa ar fi devenit invincibilă în Liga 1, crede omul de afaceri. Jucătorul pe care l-a dorit Becali a fost Louis Munteanu, recent vândut de CFR Cluj […]
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a discutat cu gazda despre ultimele evoluții geopolitice, amintindu-și de o emisiune anterioară din anul trecut. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a menționat un material pregătit special, legat de „Meery Christmas Serghei”, evidențiind declarația lui Marco Rubio. […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 824. Președintele Iranului face apel la forțele de ordine să nu vizeze protestatarii # Gândul
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut forțelor de securitate să nu ia „nicio măsură” împotriva protestatarilor, făcând distincție între aceștia și oamenii „revoltați” din țară, potrivit unei relatări a agenției de știri Mehr. „Astăzi, Pezeshkian a ordonat să nu se ia nicio măsură de securitate împotriva protestatarilor și a celor care participă la mitinguri”, a […]
