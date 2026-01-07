Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre problemele lui Valentin Țicu: „Nu știu dacă e pregătit să joace”
Fanatik, 7 ianuarie 2026 15:00
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre ultimul transfer al echipei, Valentin Țicu, și a recunoscut că acesta a venit cu o problemă la care se așteptau oficialii clubului.
Acum 30 minute
15:00
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre problemele lui Valentin Țicu: „Nu știu dacă e pregătit să joace"
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre ultimul transfer al echipei, Valentin Țicu, și a recunoscut că acesta a venit cu o problemă la care se așteptau oficialii clubului.
Acum o oră
14:30
Câți bani a luat campionul de la Jocurile Olimpice pe medaliile de aur scoase la licitație. Suma este uriașă # Fanatik
Cât a câștigat sportivul care și-a vândut medaliile de aur obținute la Jocurile Olimpice. La 41 de ani este gata să o ia de la capăt cu viața personală.
Acum 2 ore
14:10
Cum au rămas bucureştenii din sectorul 2 în continuare datori chiar şi după ce şi-au plătit impozitele. Autorităţile vin cu explicaţii: „Se lucrează în etape” # Fanatik
Bucureștenii din sectorul 2 au constatat că figurează cu datorii, chiar dacă au plătit impozitele pe locuințe. Autoritățile explică de ce sumele afișate online au fost diferite de la o oră la alta
14:00
Ciprian Deac nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania alături de coechipierii de la CFR Cluj, iar experimentatul fotbalist a primit deja mai multe oferte.
13:40
Anunț teribil venit din partea unui club de fotbal din Franța. Un tânăr fotbalist aflat în vacanță în Thailanda a căzut de pe o cascadă în timp ce voia să-și facă un selfie
13:20
Istoria fotbalului putea să fie diferită, asta dacă transferul lui Leo Messi la Barcelona nu se realiza și acesta rămânea în Argentina pe când era un tânăr junior.
Acum 4 ore
13:00
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri # Fanatik
Gestul unui fotbalist la Cupa Africii pe Națiuni a stârnit revoltă pe rețelele sociale. Fanii îl acuză de lipsă de respect și cer sancțiuni dure. Ce s-a întâmplat.
12:30
Mircea Lucescu a oferit primele declarații după ce a ales să nu se deplaseze în Antalya pentru perioada de pregătire a echipelor din SuperLiga. Care a fost motivul
12:30
Cât de aproape este Donald Trump să dezintegreze NATO. Cele trei scenarii pe care le are pe masă liderul de la Casa Albă ca să ocupe Groenlanda # Fanatik
Retorica agresivă a Casei Albe cu privire Groenlanda îi alarmează liderii europeni, care avertizează că folosirea forței împotriva unui aliat ar putea însemna sfârșitul NATO. Ce opţiuni mai Donald Trump la dispoziţie
12:10
Etapă de poveste în Premier League! Voyo transmite nu mai puțin de 8 meciuri într-o singură seară # Fanatik
Iubitorii Premier League au o seară de miercuri plină! Voyo transmite nu mai puțin de 8 partide din etapa 21 chiar în mijlocul săptămânii. Cum arată programul
11:40
Două ştiri rele de la FCSB: lui Tavi Popescu i s-a făcut rău în antrenament, iar Tănase nu a ieşit pe teren # Fanatik
FCSB efectuează un stagiu de pregătire în Antalya, dar nu toate sunt roz la echipa campioană. Lui Tavi Popescu i s-a făcut rău în antrenament, iar Tănase nu a intrat pe teren.
11:30
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției # Fanatik
Eugen Tomac, numit de președintele Nicușor Dan în postul de consilier onorific, a fost dat în judecată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
11:20
Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror. A început antrenamentele cu FCSB în Antalya. Foto şi video # Fanatik
Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul România - Austria 1-0. Fundaşul central trage tare şi a intrat deja la antrenamentele cu echipa, în Antalya.
Acum 6 ore
11:10
Turneul final al Cupei Africii pe Națiuni a ajuns în faza sferturilor de finală, acolo unde naționala fotbalistului de la Dinamo întâlnește marea favorită
10:30
„Au soluția în curte la ei!”. Unul dintre cei mai titrați conducători din fotbalul românesc știe cum poate promova Steaua în SuperLiga # Fanatik
Conducătorul cu cele mai multe trofee câștigate în fotbalul românesc știe cum poate Steaua să promoveze și a spus totul la FANATIK DINAMO.
10:10
Sentimente împărțite pentru Cristi Chivu înainte de Parma – Inter. De ce ar putea fi huiduit românul # Fanatik
Cristi Chivu revine la Parma din postura de antrenor al lui Inter, lider în Serie A. Duel special pe Tardini. De ce ar putea fi huiduit tehnicianul din România.
09:50
Fotbalistul căruia Gigi Becali a zis că-i dă „100 de pahare și o limuzină”, dat afară de la echipă # Fanatik
Fotbalistul care a fost așteptat cu surle și trâmbițe la FCSB, însă a eșuat lamentabil, a fost dat din nou afară! Atacantul nu a rezistat nici la o formație de divizie secundă
09:30
Scandal înainte de J.O. de Iarnă! Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul pentru a avea un avantaj în timpul probei # Fanatik
Scandal înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă. Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul pentru a obține un avantaj în proba de sărituri cu schiurile.
Acum 8 ore
09:10
Cele mai importante ale Spaniei se mută în Arabia Saudită pentru Supercupa Spaniei. Rămâi pe FANATIK și află toate detaliile despre meciurile granzilor iberici.
08:50
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician # Fanatik
Gică Hagi s-a relaxat de Revelion, după ce și-a luat o pauză în activitatea de antrenor, dar își pregătește revenirea pe banca tehnică, care s-ar putea produce chiar în prima parte a anului 2026
08:30
Fotbalistul de care abia s-a despărțit de CFR Cluj și-a găsit imediat echipă! Cu cine ar urma să semneze # Fanatik
Unul dintre jucătorii aflați pe „lista neagră” la CFR Cluj s-a despărțit de gruparea din Superliga, însă nu a rămas mult timp fără echipă. Cu cine ar urma să semneze.
08:10
Suporterii lui Strasbourg au „explodat” după ce antrenorul echipei a ajuns la Chelsea! Atac nemilos la președintele clubului: „O umilință. E timpul să pleci. Acum!” # Fanatik
Fanii celor de la Strasbourg au avut o reacție dură după ce antrenorul Liam Rosenior a părăsit echipa în timpul sezonului pentru a o prelua pe Chelsea. Cine ar urma să îl înlocuiască pe englez.
07:50
Fotbalistul de 70 de milioane de euro ratează Campionatul Mondial. Alertă maximă și la echipa de club # Fanatik
Unul dintre fotbaliștii exponențiali ai naționalei care a câștigat argintul și bronzul la ultimele două Mondiale s-a accidentat grav și are șanse mici să-și revină până la turneul final
07:30
Fostul președinte al Interului nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu pe banca tehnică! Rivalul său din Serie A ar fi fost alesul # Fanatik
Massimo Moratti, omul de afaceri care a condus destinele clubului Inter în perioada 1995-2013, a declarat că nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu la echipă în vară. Fostul președinte a dezvăluit și ce antrenor ar fi ales.
Acum 12 ore
07:00
A 19-a ediție a Cupei Presei la Șah rapid, care a reunit ziariștii arădeni, s-a terminat cu succesul reprezentantului FANATIK, care și-a apărat titlul de campion.
Acum 24 ore
00:30
Veste tragică în lumea fotbalului! Fostul campion cu Sporting Lisabona a murit subit la vârsta de 32 de ani, în timp ce se afla pe aeroport.
00:00
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească” # Fanatik
Jaqueline Cristian a decis să semneze un contract important cu un brand celebru. Astfel, oficial, în 2026, jucătoarea de tenis are un nou sponsor.
6 ianuarie 2026
23:50
Răzvan Lucescu, reacție uluitoare după ce PAOK s-a calificat dramatic în sferturile Cupei: „Ne-am distrat”. Cine a fost eroul echipei din Salonic. Video # Fanatik
PAOK a învins-o la loviturile de departajare pe Atromitos și s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, iar Răzvan Lucescu a avut o reacție surprinzătoare la final.
23:10
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată” # Fanatik
O celebră campioană olimpică a confirmat faptul că nu mai are mult de trăit. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer, iar timpul pentru ea trece într-un mod diferit.
23:10
Louis Munteanu, în pericol să rateze naționala României după transferul în MLS? Marius Niculae a spus ce condiție trebuie să îndeplinească atacantul # Fanatik
FRF se află în Antalya, unde majoritatea echipelor din SuperLiga își desfășoară cantonamentul de iarnă. Ce a spus Marius Niculae despre barajul echipei naționale din luna martie, dar și despre Maxim sau Louis Munteanu.
23:00
Patrick Olsen, mesaj de rămas bun la 6 luni după plecarea de la Dinamo: „Sper să pot reveni” # Fanatik
Un fotbalist care a plecat de la Dinamo în vara anului trecut, după un conflict cu antrenorul Zeljko Kopic, a transmis un mesaj de rămas bun fanilor, în care și-a exprimat și dorința de a reveni.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 7 ianuarie 2026. Câștig de 329 de lei cu fotbal din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 7 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos de 329 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
22:40
Marius Șumudică a cerut transferuri la Al Okhdood încă de la prima conferință de presă! Imagini tari cu antrenorul român. Video # Fanatik
Marius Șumudică a participat la prima conferință de presă din postura de antrenor principal al formației saudite Al-Okhdood. Tehnicianul român a dezvăluit de ce a semnat cu gruparea saudită.
22:20
Oficial! Cu ce echipă a semnat Erik ten Hag după dezastrul de la Manchester United si Bayer Leverkusen # Fanatik
E gata! Erik ten Hag o ia de la capăt după experiențele de coșmar de la Manchester United și Bayer Leverkusen. Cu ce echipă a semnat olandezul.
22:10
Mario Tudose, răspuns la ofertele pe care le-au făcut FCSB și Dinamo. Ce obiectiv tare are pentru 2026. Video # Fanatik
Mario Tudose, numele care e pe buzele granzilor din România și nu numai, a dat răspunsul ofertelor de la FCSB și Dinamo. Fundașul lui FC Argeș și-a fixat obiective mărețe pentru 2026
21:50
Andrei Coubiş a fost unul dintre cei mai curtaţi fotbalişti români în mercato. FANATIK a aflat că fundaşul central a semnat cu U Cluj şi vă prezintă detaliile mutării.
21:40
Bani mai mulți la Australian Open! Cât câștigă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, indiferent de rezultat # Fanatik
Primul Grand Slam al anului începe săptămâna viitoare și pune la bătaie premii record în istoria turneului de la Melbourne, unde România are trei jucătoare pe tabloul principal
21:10
Alex Chipciu a urmărit din tribună primul meci al celor de la U Cluj în 2026, 1-2 cu Karagumruk. FANATIK a aflat motivele pentru care n-a evoluat căpitanul "şepcilor roşii".
20:50
Dan Nistor, revoltat de ce a pățit Ciprian Deac la CFR Cluj: „E o umilință! Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți!” # Fanatik
Dan Nistor a reacționat direct din cantonamentul lui U Cluj din Antalya după ce a văzut cazul scandalos al fostului său coleg de la CFR Cluj. Ce mesaj a transmis.
20:30
Fostul jucător de la FCSB l-a oprit pe Gigi Becali pe stradă! După ce patronul l-a recunoscut, a urmat un dialog fabulos: „Toată viața o să te țin minte” # Fanatik
Gigi Becali s-a întâlnit cu fostul său jucător, întâmplător, și nu l-a recunoscut pe acesta, însă și-a adus aminte instant de greșeala făcută într-un meci crucial.
20:10
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună # Fanatik
Simona Halep a devenit din ce în ce mai apropiată de un bărbat. Cei doi s-au afișat deja de câteva ori în Dubai și au profitat de moment pentru a se fotografia.
20:00
L-a lăsat pe Chivu cu ochii-n soare! După ce s-a înțeles cu Inter, jucătorul s-a răzgândit și merge în La Liga # Fanatik
Inter caută întăriri pentru actuala perioadă de mercato, însă Cristi Chivu s-a lovit de un refuz, asta după ce jucătorul și-a dat acceptul inițial de a se transfera.
19:40
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au # Fanatik
Oficial, Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român. Alți doi antreprenori l-au surclasat pe miliardar. Cine sunt aceștia, cu ce se ocupă și ce avere au?
19:30
Florinel Coman, gol fabulos marcat pentru Al-Gharafa după ce și-a driblat adversarii ca Mbappe! Video # Fanatik
Florinel Coman a „spart gheața” în 2026. Gol fabulos marcat de fotbalistul român pentru Al-Gharafa după o fază asemănătoare cu cele făcute de marele Kylian Mbappe.
19:20
Cristiano Bergodi surprinde după ce U Cluj a fost învinsă în primul amical al iernii: „Nu am nevoie de jucători”. Ce a declarat despre lupta pentru play-off # Fanatik
Cristiano Bergodi a oferit o primă reacție după ce U Cluj a fost învinsă cu 2-1 de Fatih Karagumruk în Antalya. Antrenorul „șepcilor roșii” a făcut o afirmație surprinzătoare cu privire la perioada de transferuri.
19:00
Vadim Rață, mesaj pentru FCSB înaintea confruntării de peste 10 zile: „Probabil au văzut!”. Ce a spus despre plecarea lui Caio # Fanatik
FC Argeș a jucat un meci amical în cantonamentul din Antalya contra lui Bursaspor. Ce a spus Vadim Rață după fluierul final și ce mesaj a avut pentru FCSB, cei care i-au spionat pe piteșteni.
18:40
Denis Alibec își joacă șansa în Antalya. Gigi Becali, anunț categoric: „Rupeți-l, le-am spus să-l distrugă # Fanatik
Gigi Becali a transmis ce se întâmplă cu Denis Alibec în cantonamentul din Antalya. Va continua atacantul la FCSB după perioada de pregătire din iarnă?
18:10
Bozhidar Chorbadzhiyski și-a amintit de perioada petrecută la FCSB. Ce l-a marcat pe bulgarul lui Hermannstadt # Fanatik
Bozhidar Chorbadzhiyski, fostul fundaș central de la FCSB, actualmente la Hermannstadt, a spus de ce s-a întors în România. Ce a spus despre noua echipă, dar și despre experiența avută la formația bucureșteană.
17:50
Aflat pe lista Rapidului, jucătorul din SuperLiga surprinde: „Am aflat din online. Nimeni nu mi-a spus nimic” # Fanatik
Un fotbalist din Superliga care este dorit de Rapid a vorbit despre interesul giuleștenilor. Acesta a dezvăluit că ar fi pregătit pentru un transfer la gruparea antrenată de Costel Gâlcă.
17:30
Alex Maxim, veste bombă din Antalya! După ce și-a anunțat retragerea de la națională, căpitanul lui Gaziantep dezvăluie: „Ar fi un vis să fiu chemat cu Turcia”. Video # Fanatik
Alexandru Maxim, interviu tare după ce a înfruntat o echipă din SuperLiga. Mijlocașul român așteaptă convocarea la echipa națională pentru barajul contra Turciei.
