Tottenham stă pe un butoi cu pulbere! Concurentul lui Radu Drăgușin a răbufnit la adresa conducerii și a fost susținut de coechipieri
Fanatik, 8 ianuarie 2026 13:50
Problemele de la Tottenham par din ce în ce mai serioase, asta după ce meciul cu Bournemouth a fost pierdut, 2-3, iar căpitanul echipei a avut un mesaj public.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
14:10
Ce afacere plănuiește fostul gimnast, Marian Drăgulescu: ”Acest an se anunță a fi unul destul de greu” # Fanatik
Marian Drăgulescu a dezvăluit care sunt planurile pe care dorește să se concentreze în anul ce a început recent. La ce aspiră, de fapt, fostul sportiv român.
14:10
Panica se răspândește în Mexic, cel mai rău scenariu poate deveni realitate. Manevra pe care ar pregăti-o Donald Trump # Fanatik
După intervenţia SUA în Venezuela, elita politică şi economică din Mexic discută despre o ipoteză care ar putea schimba radical echilibrul regional, cu costuri umane uriașe și consecințe greu de controlat.
Acum 15 minute
14:00
Adrian Șut și transferul perfect: o afacere bună pentru toți, dar și o oglindă a valorii reale. Editorial de Andrei Vochin # Fanatik
Transferul lui Adrian Șut la Al-Ain Dubai pentru 2 milioane de euro vine la momentul ideal pentru toate părțile implicate.
Acum 30 minute
13:50
Tottenham stă pe un butoi cu pulbere! Concurentul lui Radu Drăgușin a răbufnit la adresa conducerii și a fost susținut de coechipieri # Fanatik
Problemele de la Tottenham par din ce în ce mai serioase, asta după ce meciul cu Bournemouth a fost pierdut, 2-3, iar căpitanul echipei a avut un mesaj public.
Acum o oră
13:40
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului # Fanatik
Adrian Șut este ca și transferat la Al-Ain, formație care este pe primul loc în campionatul Emiratelor Arabe Unite, iar viitoarea echipă a românului este una dintre cele mai bine cotate.
Acum 2 ore
13:10
Atac la securitatea națională a României? Ghiseul.ro, vizat de un sabotaj cibernetic. Specialist: „Este efectuat de către state ostile” # Fanatik
Ghișeul.ro a fost vizat de un atac cibernetic. Expertul în securitate avertizează asupra gravității situației și posibilelor implicații pentru România.
12:50
Fotbalul mondial este în doliu după ce un nume uriaș a decedat. Acesta a fost adversarul României într-un meci istoric pentru „Generația de Aur”.
12:40
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei # Fanatik
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea să își cumpere un nou sediu. Suma uriașă alocată pentru achiziția unei clădiri.
12:20
Starul de la Newcastle, dus direct la spital după meciul cu Leeds din Premier League! A părăsit terenul pe targă: „Nu arată deloc bine” # Fanatik
Newcastle s-a impus dramatic în meciul cu Leeds, 4-3, dar „coțofenele” au primit și o veste extrem de proastă. Un fotbalist al echipei a ajuns la spital, iar situația sa pare a fi foarte dificilă.
Acum 4 ore
11:50
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite, la echipa de pe primul loc, Al-Ain, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK
11:40
Cristi Chivu, avertisment pentru jucătorii săi chiar dacă Inter e pe primul loc în Serie A: „Mă enervez rău!” # Fanatik
Inter a reușit o nouă victorie, 2-0, cu Parma, în Serie A, iar trupa condusă de Cristi Chivu conduce clasamentul din campionatul italian, însă tehnicianul are un avertisment pentru elevii săi.
11:40
De la euforia sărbătorilor, la depresie: de ce apare și cum o depășim mai ușor. Psihologii explică fenomenul „Blue Monday” # Fanatik
Depresia post-sărbători este un fenomen des întâlnit printre români, mai ales după ce se întorc din concedii. Psihologii ne explică de ce apare, cum se manifestă și cum poate fi depășită
11:40
Adrian Șut urmează să plece de la FCSB și va semna cu liderul la zi din campionatul din Emiratele Arabe Unite, iar jucătorul român va avea un salariu uriaș.
11:20
Radu Drăgușin, martor la scene teribile! Conflict între jucătorii lui Tottenham și suporteri. Video # Fanatik
Tottenham a pierdut un nou meci în Premier League, de data aceasta în mod dramatic, contra celor de la Bournemouth, 2-3, după un gol venit în minutul 90+5.
11:10
Marius Șumudică, mesaj ferm pentru noii săi jucători: „Cine nu face asta trebuie să își facă bagajele!” # Fanatik
Marius Șumudică a preluat formația saudită Al-Okhdood, aflată într-o situație foarte dificilă în clasament. Înainte de primul meci oficial, tehnicianul român a lansat un avertisment clar jucătorilor.
10:50
Scandal monstru la echipa lui Radu Drăgușin! Ce a putut să facă antrenorul Thomas Frank: i se pregătește deja demiterea! # Fanatik
Antrenorul Thomas Frank a făcut un gest incredibil înainte de partida contra lui Bournemouth, pe care Tottenham avea să o piardă dramatic, scor 2-3. Cum a reacționat tehnicianul.
10:40
Jose Mourinho a distrus pe toată lumea după ce Benfica a fost eliminată de fosta adversară a lui CFR Cluj: „Oribil! Inexplicabil” # Fanatik
Jose Mourinho și-a criticat dur jucătorii, dar și pe „centralul” Joao Pinheiro, după ce Benfica a fost eliminată în semifinalelele Cupei Ligii Portugaliei.
10:20
Echipa anului în EA FC 26: Andrei Rațiu, printre nominalizați. Cum îți votezi favoritul în jocul adorat de milioane de români # Fanatik
Andrei Rațiu se află printre cei peste 80 de jucători din care poți alege pentru echipa anului în jocul EA FC 26. Cine sunt fotbaliștii propuși și cum poți intra să îți votezi favoritul.
Acum 6 ore
10:10
Salariul uriaş refuzat de Nsimba de la echipa lui Mitriţă! Motivele pentru care a rămas la Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Steven Nsimba a refuzat un salariu uriaş din China pentru a rămâne la Universitatea Craiova. Atacantul vrea să câştige titlul în SuperLiga şi să devină campion cu oltenii.
09:50
Ruben Amorim s-a umplut de bani după plecarea de la Manchester United! Topul antrenorilor care s-au îmbogățit de pe urma demiterilor # Fanatik
Aventura lui Ruben Amorim la Manchester United s-a încheiat după doar 14 luni. Însă, portughezul a încasat o sumă impresionantă de bani după demitere.
09:40
Prima decizie luată de Dan Șucu la Genoa, după ce a fost contestat de suporteri. Se întâmplă chiar la primul meci # Fanatik
Dan Șucu a luat o primă decizie după revolta fanilor de la Genoa. Ce va face patronul „grifonilor” la următorul meci din Serie A.
09:20
Scene incredibile la Barcelona – Bilbao, în Supercupa Spaniei! Arbitrul a uitat de cea mai nouă regulă din fotbal, iar portarul și-a făcut de cap # Fanatik
Supercupa Spaniei a fost cadrul unui moment incredibil. Arbitrul a uitat cea mai nouă regulă implementată în fotbal. Ce s-a întâmplat, de fapt.
09:10
Cât e impozitul pentru un apartament de 60 mp în București și cât costă în Paris sau Londra. „Să raportăm aceste taxe la nivelul salarial” # Fanatik
Cât plătești pentru un apartament de 60 mp în București comparativ cu Paris, Londra sau alte capitale europene. Vezi cum impozitele pot fi chiar de 50 de ori mai mari decât în România!
08:50
La asta nu se aștepta nimeni! Care e băutura preferată a lui Lionel Messi: „Sunt mai ciudat decât pare” # Fanatik
Lionel Messi vorbește deschis despre viața sa din Miami, marele obiectiv de la Campionatului Mondial și băutura preferată cu care face față căldurii din Florida.
08:50
Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimii ani, mijlocașul Adrian Șut, este cu bagajele făcute și urmează să plece de la campioana României.
08:30
Alex Musi, declarație sinceră după 6 luni la Dinamo: „Auzisem altceva!”. Ce a vorbit cu tatăl său înainte de debut # Fanatik
Alexandru Musi, fotbalistul transferat de Dinamo în vară, de la marea rivală, FCSB, a vorbit despre ce a găsit la echipa din Ștefan cel Mare în primele 6 luni.
Acum 8 ore
08:10
Topul celor mai valoroși fotbaliști din lume! La ce sumă este cotat Lamine Yamal, locul 1, și cine completează podiumul # Fanatik
Specialiștii de la CIES Football Observatory au actualizat clasamentul celor mai valoroși fotbaliști, iar ierarhia este condusă de Lamine Yamal. Cum arată top 10.
07:50
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu. Va ajunge atacantul de la FCSB lângă antrenor în Arabia Saudită? Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
07:30
Ce flotă de lux are Neymar! Costă peste 50.000.000 de euro și conține avion, elicopter și mașina lui Batman # Fanatik
Neymar nu se uită la bani. Ce colecție impresionantă demnă de filmele de la Hollywood are superstarul brazilian. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
07:10
Clauza de milioane de euro a lui Bauza nu a fost activată! Ce urmează pentru „perla” lui Adrian Mititelu # Fanatik
Juan Bauza a fost unul dintre jucătorii străini care a atras atenția prin evoluțiile sale din SuperLiga, iar calitatea pe care o arăta în joc a rămas în memoria microbiștilor.
06:50
Cuvinte mari de la Aryna Sabalenka pentru Sorana Cîrstea! Cum s-a terminat disputa lor de la Brisbane # Fanatik
Liderul mondial WTA și jucătoarea din România, care va împlini 36 de ani în aprilie, s-au întâlnit pentru a treia oară în cariera lor, în optimile turneului australian
06:30
Craiova, a doua casă pentru Oleksandr Romanchuk! Mesajul emoționant al fundașului ucrainean după doar șase luni în tricoul Universității: „Am frați, nu doar colegi!” # Fanatik
Oleksandr Romanchuk s-a integrat rapid la Universitatea Craiova și vorbește în cadrul unui interviu despre viața în Bănie, relația cu echipa și suportul fanilor.
06:20
Gianni Infantino anunță colaborarea care va schimba Cupa Mondială! Tehnologia AI acaparează stadioanele din America # Fanatik
Gianni Infantino a anunțat schimbări majore înainte de startul Cupei Mondiale din 2026. Tehnologia AI va fi prezentă la toate naționalele participante la turneul final.
Acum 12 ore
06:00
Dosarul ”neutralizării lui Călin Georgescu”, închis definitiv de procurori. Magistrații spun că ”nu există interes public” # Fanatik
Un bărbat care a scris pe Facebook despre necesitatea ”neutralizării” lui Călin Georgescu a scăpat de toate acuzațiile. Avocatul suveranistului s-a opus ordonanței, susținând că autorul ar trebui trimis în judecată
Acum 24 ore
00:50
Remarcații lui Cristi Chivu după Parma – Inter 0-2. Starul de 22 de milioane de euro, primul pe listă: „A făcut un meci mare” # Fanatik
Cristi Chivu a oferit primele declarații după victoria obținută de Inter pe terenul Parmei. Ce spune antrenorul român despre succesul realizat în fața fostei sale echipe.
00:40
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la 6 victorii consecutive în Serie A. Cum au reacționat italienii, după 2-0 cu Parma: „Crucial” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a continuat seria excelentă de rezultate în Serie A și și-a mărit avansul în clasament. Ce a scris presa din Italia după succesul obținut la Parma.
7 ianuarie 2026
23:50
Ion Țiriac, aprecieri uriașe din partea lui Codin Maticiuc: ”A fost dispus să îi folosim imaginea în campaniile noastre” # Fanatik
Ion Țiriac a primit o serie de laude de la Codin Maticiuc, chiar de onomastica sa. Ce a dorit afaceristul să-i transmită miliardarului de Sfântul Ion.
23:40
Anzor Mekvabishvili dezvăluie „infernul” din Antalya după ce a marcat un gol spectaculos în Universitatea Craiova – Konyaspor 1-0: „Nu e ușor deloc!” # Fanatik
Anzor Mekvabishvili dezvăluie cât de dure sunt antrenamentele din Antalya, după ce a marcat golul victoriei Universității Craiova cu Konyaspor, scor 1-0.
23:10
Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii # Fanatik
Cine este sportiva care a semnat cu Arsenal și care a ajuns în vizorul internauților. Reacțiile celor din spațiul virtual sunt de-a dreptul savuroase.
22:50
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit care este, de fapt, omul care l-a trădat cel mai tare. Omul de afaceri a rămas profund dezamăgit după ce a fost abandonat în Senat.
22:50
Denis Drăguș a ajuns în Antalya după ce a semnat cu noua echipă. Coleg cu alți doi români: „Mă bucur că s-a rezolvat!”. Video # Fanatik
Denis Drăguș este pregătit pentru o nouă aventură în Turcia. Atacantul român a sosit în Antalya și va merge direct în cantonamentul lui Gaziantep. Drăguș va fi coleg cu alți doi fotbaliști români
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 8 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 303 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League și Supercupa Spaniei
22:40
Tatăl lui Lisav Eissat vorbește despre interesul lui Dinamo pentru internaționalul român: „Este jucătorul celui mai mare club din Israel”. Exclusiv # Fanatik
Tatăl lui Lisav Eissat a făcut lumină în cazul unui posibil transfer al internaționalului român la Dinamo. Stoperul în vârstă de 20 de ani joacă la Maccabi Haifa, cu care mai are contract până în 2027
22:20
Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei: „Nu mi-au dat viza, deși eram cetățean german!”. De ce vrea să plece în China # Fanatik
Giovanni Becali și locul unde nu a avut acces niciodată. Cine i-a provocat cea mai mare dezamăgire de când se află în lumea fotbalului.
22:10
Anunț devastator pentru fostul Balon de Aur: „Investigațiile au relevat un diagnostic de cancer”. A fost adversarul României la un turneu final # Fanatik
Un fost mare fotbalist și antrenor a fost diagnosticat cu cancer, conform unui anunț făcut de familia acestuia. Ce urmează pentru fostul Balon de Aur.
21:50
Live video Parma – Inter, în etapa 19 din Serie A. Cristi Chivu revine pe terenul fostei sale echipe # Fanatik
Parma se va duela cu liderul Inter în etapa 19 din Seria A. Meciul este special pentru Cristi Chivu, antrenorul român revenind pe terenul echipei pe care a pregătit-o în sezonul trecut. Vezi toate detaliile pe FANATIK.
21:30
Dinamo face al doilea transfer din această iarnă. FANATIK a aflat că jucătorul va semna contractul în Antalya.
21:20
„Decarul” FCSB-ului, Florin Tănase, a vorbit despre partida pe care o consideră a fi cea mai importantă din anul 2026. Acesta a prefațat și duelul amical dintre gruparea „roș-albastră” și Beșiktaș.
21:10
Ce ascunde Templul Francmasoneriei din Oradea, locul care a dat naștere teoriilor conspirației. Români celebri care au fost masoni # Fanatik
Templul Francmasoneriei de la Oradea ascunde multe povești: are în spate o istorie destul de zbuciumată, iar azi e unul din cele mai interesante muzee ale orașului din Bihor.
20:40
Primele probleme adevărate pentru Dan Șucu la Genoa! Ce au putut să facă fanii la baza de antrenament: ”Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”. Foto # Fanatik
Genoa are parte de un nou sezon teribil de greu, iar fanii par să-și fi pierdut răbdarea. Ce mesaj au avut suporterii ”Grifonului” pentru patronul Dan Șucu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.