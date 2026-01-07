Breșă de securitate în Japonia. Cine ar putea beneficia de informații confidențiale

12:50

Sindicatul „Diamantul” a publicat mărturia unui jandarm de la Gruparea Mobilă din Constanța, care povestea că aceștia ar fi fost obligați să pună gresie. În postare, au folosit o imagine generată cu IA, pentru care au făcut un disclaimer. The post Șeful jandarmeriei acuză sindicatul că dezinformează prin imagini generate cu IA appeared first on Cotidianul RO.