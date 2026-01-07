Breșă de securitate în Japonia. Cine ar putea beneficia de informații confidențiale
Cotidianul de Hunedoara, 7 ianuarie 2026 15:00
NRA a fost înființată după dezastrul nuclear de la Fukushima pentru a supraveghea siguranța nucleară, inclusiv repornirea reactoarelor țării. The post Breșă de securitate în Japonia. Cine ar putea beneficia de informații confidențiale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
15:10
Lider PSD, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat în Paris: „Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel spectacol” # Cotidianul de Hunedoara
„Insistența de a transporta șeful statului cu un avion militar de transport tactic este o aiureală instituționalizată”. The post Lider PSD, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat în Paris: „Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel spectacol” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:00
„Legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș”, a spus primarul din Oradea pentru Antena3 CNN The post Cu cât a crescut impozitul plătit de Bolojan pe casă și apartament appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Breșă de securitate în Japonia. Cine ar putea beneficia de informații confidențiale
NRA a fost înființată după dezastrul nuclear de la Fukushima pentru a supraveghea siguranța nucleară, inclusiv repornirea reactoarelor țării. The post Breșă de securitate în Japonia. Cine ar putea beneficia de informații confidențiale appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Va fi înființat un departament special la Palatul Cotroceni. The post Nicușor Dan vrea departament anti fake-news la Cotroceni SURSE appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Plată pentru justiție fictivă, mii de euro în joc. DNA a refăcut traseul banilor # Cotidianul de Hunedoara
Un funcționar TAROM ar fi pretins că poate influența magistrați din București și ar fi cerut 13.000 de euro pentru o condamnare cu suspendare. The post Plată pentru justiție fictivă, mii de euro în joc. DNA a refăcut traseul banilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:40
Centrul INFOTRAFIC anunță aglomerație pe DN1, pe sensurile spre Ploiești și Brașov, în contextul revenirii din vacanță. Șoferii sunt sfătuiți să opteze pentru rute alternative și să conducă prudent pentru a evita incidentele. The post Atenție, șoferi! Aglomerație pe DN1 spre București appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Kidman şi Urban, două dintre cele mai mari vedete din Australia din ultimele decenii, s-au cunoscut în Los Angeles în 2005 şi s-au căsătorit la Sydney în anul următor. The post Nicole Kidman şi Keith Urban au divorţat după 19 ani de căsătorie appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Messi nu se vede antrenor. Ce planuri are după încheierea carierei de fotbalist # Cotidianul de Hunedoara
Messi spune că starea sa de spirit depinde de multe lucruri, chiar şi de lucruri mărunte şi nesemnificative. The post Messi nu se vede antrenor. Ce planuri are după încheierea carierei de fotbalist appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:50
Totodată, a fost emis un cod galben pentru alte opt județe. Mai multe râuri din sudul țării ar putea să iasă din matcă și să provoace inundații. The post Cod portocaliu de inundații. Hidrologii au emis mai multe avertizări appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Domeniul energiei este o altă dimensiune unde interesele României și Turciei converg puternic. Ambele țări au învățat, pe fondul crizelor recente, importanța independenței energetice față de Rusia și a diversificării surselor. The post Axă pontică București-Ankara, un imperativ strategic în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ministerul Energiei anunță că mii de gospodării au fost reconectate după avariile din rețeaua electrică cauzate de vremea severă, iar autoritățile continuă intervențiile pentru restabilirea completă a alimentării. The post Peste 27.500 de gospodării reconectate la curent în 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
13:20
„Avem absolut nevoie de Groenlanda”, a spus Donald Trump despre insula care face parte din Danemarca, țară membră NATO, într-un interviu acordat The Atlantic. The post Trump ar vrea de fapt să cumpere Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Măicuțele, spaima Internetului, fac milioane de vizualizări pe rețelele de socializare # Cotidianul de Hunedoara
”Aici nu facem nimic, simt că viața mea nu mai are sens”, explică sora Maria Chiara, care se simțea foarte abătută. The post Măicuțele, spaima Internetului, fac milioane de vizualizări pe rețelele de socializare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:10
Află cum și unde poți preda bradul de Crăciun după sărbători în București și alte orașe, evitând amenzi și contribuind la protejarea mediului prin reciclare corectă. The post Gata cu brazii aruncați pe stradă: amenzi date de primării appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Nu este prima dată când Trump se confruntă cu critici pentru atitudinea sa față de problemele transgender. The post Trump batjocorește sportivii transgender – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Șeful jandarmeriei acuză sindicatul că dezinformează prin imagini generate cu IA # Cotidianul de Hunedoara
Sindicatul „Diamantul” a publicat mărturia unui jandarm de la Gruparea Mobilă din Constanța, care povestea că aceștia ar fi fost obligați să pună gresie. În postare, au folosit o imagine generată cu IA, pentru care au făcut un disclaimer. The post Șeful jandarmeriei acuză sindicatul că dezinformează prin imagini generate cu IA appeared first on Cotidianul RO.
12:30
În ciuda anilor care au trecut, dezbaterea despre limitele satirei și protecția presei libere într-o lume divizată nu s-a potolit. The post 11 ani de la Charlie Hebdo appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Întârzierile în construcţie şi alte preocupări legate de Santagiulia Ice Hockey Arena şi de facilitatea secundară Rho au fost în centrul atenţiei presei timp de săptămâni, NHL revenind la Jocurile Olimpice de iarnă pentru prima dată după 2014, iar turneul feminin începând pe 5 februarie. The post Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în pericol appeared first on Cotidianul RO.
12:30
De Ziua Culturii Naţionale, eteatru.ro, cea mai mare colecţie de teatru radiofonic din țară # Cotidianul de Hunedoara
Prima difuzare de teatru la radio a avut loc la 18 februarie 1929, odată cu transmiterea piesei „Ce ştia satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan), marcând începutul unei istorii culturale care continuă şi astăzi. The post De Ziua Culturii Naţionale, eteatru.ro, cea mai mare colecţie de teatru radiofonic din țară appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani după o luptă cu cancerul, anunță soțul ei. Actrița s-a stins la domiciliul său din Saint-Tropez. The post Brigitte Bardot a fost „răpusă de cancer”, potrivit soţului ei appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Nu doar tichete de masă în 2026! Lista beneficiilor extrasalariale pe care le poți primi ca angajat în România # Cotidianul de Hunedoara
Ca angajat al unei companii private în România, poți avea dreptul la numeroase beneficii extrasalariale. Află de aici care sunt avantajele de care te poți bucura în 2026! The post Nu doar tichete de masă în 2026! Lista beneficiilor extrasalariale pe care le poți primi ca angajat în România appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Enzo Maresca a vorbit pentru prima oară după demiterea de la Chelsea, chiar în ziua în care clubul londonez a anunțat instalarea lui Liam Rosenior, fostul antrenor al lui Strasbourg, ca principal. The post Enzo Maresca, prima reacție după ce a fost demis de Chelsea appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„Sunt pe Vinson”, a transmis alpinistul petroșănean către managerul său, după ce a ajuns în punctul cel mai înalt al Antarticii. The post Un alpinist român a cucerit cel mai înalt vârf din Antartica appeared first on Cotidianul RO.
12:00
O femeie de 23 de ani a fost găsită moartă în casa ei, marți seara, după ce i s-a făcut rău. The post Moarte suspectă la Alba appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Dacia, pe primul loc în celebrul Raliu Dakar, pentru prima dată în istorie # Cotidianul de Hunedoara
Dacia participă în acest al doilea sezon de Dakkar cu patru echipaje, pentru a-și majora șansele de a câștiga această competiție. The post Dacia, pe primul loc în celebrul Raliu Dakar, pentru prima dată în istorie appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Danemarca și Groenlanda cer o întâlnire cu Marco Rubio după declarațiile lui Donald Trump despre anexarea Groenlandei. The post Danemarca și Groenlanda cer o întâlnire cu Marco Rubio appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Justiție fără martori. Completurile de la Înalta Curte care judecă demnitarii în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Pentru prima dată în ultimii 15 de ani, instanța supremă a ales completurile de judecată de cinci judecători în materie penală și civilă fără a invita presa. The post Justiție fără martori. Completurile de la Înalta Curte care judecă demnitarii în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Preşedintele Columbiei îl jignește pe Trump, spune că ”are un creier senil„ # Cotidianul de Hunedoara
Petro pune contrele cu Trump pe seama unui dezacord privind "iraţionalitatea capitalismului", care "împinge umanitatea, doar prin lăcomie, la dispariţie". The post Preşedintele Columbiei îl jignește pe Trump, spune că ”are un creier senil„ appeared first on Cotidianul RO.
11:30
În 2026 se taie panglica pentru 244 de km de autostradă și drumuri expres. The post Bornă istorică pentru autostrăzile din România appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Ar trebui să cumpere România un avion prezidențial? De ce costurile le dau bătăi de cap inclusiv americanilor # Cotidianul de Hunedoara
De ce nu are România o aeronavă prezidențială? Și dacă ar fi să cumpere, cât ar costa? The post Ar trebui să cumpere România un avion prezidențial? De ce costurile le dau bătăi de cap inclusiv americanilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:00
Directorul care a împrumutat tezaurul dacic olandezilor îi acuză că l-au mințit # Cotidianul de Hunedoara
„Îi iubesc pe olandezi și am vrut să împărtășesc patrimoniul României cu lumea întreagă.” The post Directorul care a împrumutat tezaurul dacic olandezilor îi acuză că l-au mințit appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Blocat pe pista din Paris, Nicușor Dan recunoaște că avem nevoie de un avion prezidențial # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan se află blocat pe pista aeroportului din Paris, după ce a participat marți la reuniunea Coaliției pentru Voință. The post Blocat pe pista din Paris, Nicușor Dan recunoaște că avem nevoie de un avion prezidențial appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Maduro este închis în prezent într-un centru de detenție din New York. El este judecat pentru conspirație la narcoterorism și posesie de arme împotriva Statelor Unite. The post Venezuela, o săptămână de doliu pentru militarii ucişi în atacul SUA appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Decizia de mărire a premiilor vine după ce un grup de jucători de top au intensificat presiunea asupra organizatorilor turneelor de Grand Slam în octombrie. The post Australian Open va avea premii record în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Power Rangerul roz a șters trei site-uri extremiste în fața unei săli pline # Cotidianul de Hunedoara
Fondatorul unuia dintre site-uri acuză faptul că acțiunea reprezintă un act de cyberterorism. Hackerul și-a terminat prezentarea în fața unui public numeros prin a șterge trei site-uri care promovau supremația rasei albe. The post Power Rangerul roz a șters trei site-uri extremiste în fața unei săli pline appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Sebastian Stan ar putea juca în The Batman Part II alături de Robert Pattinson. Filmul regizat de Matt Reeves este așteptat în 2027. The post Sebastian Stan se alătură lui Robert Pattinson în „The Batman 2” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Dana Gîrbovan reacționează după afirmațiile deputatului AKM, Cătălin Rădulescu # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Rădulescu spunea că modificările aduse Codului penal și Codului de procedură penală din perioada 2017/2018 nu au fost rezultatul exclusiv al deciziilor politice, ci al colaborării cu o „echipă de oameni redutabili din justiție”, printre care se afla și judecătoarea Dana Gîrbovan. The post Dana Gîrbovan reacționează după afirmațiile deputatului AKM, Cătălin Rădulescu appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Noul studiu leagă bolile de inimă şi diabetul în moduri care nu au mai fost demonstrate până acum, oferind perspective noi asupra unor strategii de tratament potenţiale. The post Diabetul modifică fizic inima pacienţilor appeared first on Cotidianul RO.
09:40
„Coaliția pentru voință” a fost și este întreținută de Emmanuel Macron și Comisia Europeană. Vrînd-nevrînd, la sfîrșitul războiului, va urma un decont. Şi toate deconturile sunt periculoase. The post Coaliția pentru bunăvoință și caprovarzism appeared first on Cotidianul RO.
09:30
În mesajul său, liderul rus a lăudat Biserica pentru susținerea „operațiunii militare speciale” și a discutat cu oamenii prezenți la ceremonie. The post Putin a sărbătorit Crăciunul pe rit vechi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:50
Cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur are loc duminică la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills. The post Globurile de Aur: Cine prezintă gala appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Fericiți în România, 2026: managementul așteptărilor și victoriile de etapă # Cotidianul de Hunedoara
În vremuri de criză, fericirea nu vine din lipsa problemelor. Vine din convingerea că ele pot fi gestionate și depășite cu inteligență. Iar asta, aparent contraintuitiv, este deja un mare succes. The post Fericiți în România, 2026: managementul așteptărilor și victoriile de etapă appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Președintele Nicușor Dan s-a aflat în Franța pentru reuniunea „Coaliția de Voință”, însă întoarcerea sa în țară a fost imposibilă marți noapte. Avionul militar Spartan a rămas blocat la Paris. The post Nicușor Dan, blocat la Paris appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Inteligența artificială permite crearea rapidă de conținut pe TikTok, chiar și fără experiență tehnică. Poți câștiga bani din conturi fără să te expui personal, din afiliere, servicii digitale sau pagini de nișă. Rezultatele pot să apară în timp, prin consecvență și o strategie clară. The post Cum să faci bani cu inteligența artificială pe TikTok appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Operațiunea vizează stocurile de țiței acumulate de Caracas în timpul embargoului și ar putea genera încasări de până la 2,75 miliarde de dolari. The post Venezuela livrează SUA stocuri uriașe de țiței, anunță Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:50
Sfântul Ioan Botezătorul era cunoscut ca proroc al pocăinței, el chema oamenii la pocăință pentru iertarea păcatelor și-i boteza în Iordan. The post Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Contracte la secundă. Sute de mii de lei „scuturați” din bani publici dintr-un foc # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cazurile identificate de Cotidianul este din județul Brașov, în timp ce altul în Prahova. The post Contracte la secundă. Sute de mii de lei „scuturați” din bani publici dintr-un foc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Nicușor Dan a dat asigurări ca actuala coaliție de guvernare este funcțională și se va menține și în următorii ani. The post Nicușor Dan despre jocurile PSD din coaliție: Cine să fie pisica? appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Pensiile speciale. Ce plan are Nicușor Dan dacă judecătorul CCR va fi revocat # Cotidianul de Hunedoara
În conferința de presă organizată după vizita de la Paris, Nicușor Dan a vorbit și desore contestația care-l vizează pe judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș. The post Pensiile speciale. Ce plan are Nicușor Dan dacă judecătorul CCR va fi revocat appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Nicușor Dan după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cum sprijină România garanțiile de securitate ale Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan, președintele României, a făcut declarații după reuniunea de la Paris a membrilor „Coaliției de Voință”. The post Nicușor Dan după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cum sprijină România garanțiile de securitate ale Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
