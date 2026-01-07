Astrolog: Această zodie trăiește cel mai mare „rebrand” al vieții în 2026. Transformare completă
Jurnalul.ro, 7 ianuarie 2026 15:10
Anul 2026 aduce o schimbare radicală pentru o zodie, potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim, care susține că acest semn este „destinat unei reinventări totale a sinelui”.
• • •
Acum 10 minute
15:10
Acum 30 minute
15:00
Fifor critică blocarea președintelui la Paris: Ținem morțiș să ne facem de râsul lumii # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur blocarea președintelui României la Paris, spunând că „este de neînțeles insistența cu care ținem morțiș să ne facem de râsul lumii” și acuzând un eșec major de organizare în gestionarea deplasărilor externe ale șefului statului.
Acum o oră
14:40
O nouă ediție Power Couple, lider detașat de audiență! Prima săptămână se încheie cu proba de cuplu, dar și cu momente decisive, la Antena 1: ”Avem un bonus de 2.000 de euro, iar cel mai slab cuplu este propus la eliminare” # Jurnalul.ro
Două zile s-au încheiat din formatul care le arată celor de acasă ce înseamnă puterea în cuplu și care subliniază câte frici pot fi depășite, atunci când ai încredere în omul de lângă tine: Power Couple!
14:30
Suspectul în cazul vandalizării casei vicepreședintelui JD Vance din Ohio a fost încarcerat # Jurnalul.ro
Bărbatul acuzat că a vandalizat casa vicepreședintelui JD Vance din Ohio în timpul nopții și că a provocat alte daune materiale a fost arestat marți, așteptând să fie judecat în dosare separate la nivel statal și federal.
Acum 2 ore
14:10
Odată ce primăriile au început să publice noile impozite pe proprietăți, în țară crește nemulțumirea cetățenilor care peste noapte s-au trezit că au de plată sume foarte mari. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, economistul Bogdan Glăvan, care este și profesor universitar de economie, a acuzat Guvernul Bolojan de “terorism fiscal”.
14:00
Ninsoarea abundentă din Franța perturbă și zborurile din România: decolări anulate sau întârziate # Jurnalul.ro
Traficul aerian din Europa suferă perturbări în contextul ninsorilor abundente. În aceste condiții, și zborurile de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” se confruntă cu întârzieri. În plus, un mare aeroport european a anulat, miercuri, sute de zboruri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
13:40
Cum îi jefuiește Guvernul Blojan pe români: Impozite URIAȘE pe proprietăți. Haos la administrațiile locale # Jurnalul.ro
Majorarea excesivă a impozitelor pe case, terenuri și mașini îi șochează pe proprietari, care s-au trezit cu sume majorate peste noapte. Guvernul Ilie Bolojan nu a redus cheltuielile bugetare, așa cum a promis, alegând să bage adânc mâinile în buzunarele românilor pentru a le susține.
13:30
Sebastian Stan, în discuții pentru un rol în „The Batman Part II”, alături de Robert Pattinson # Jurnalul.ro
Actorul român stabilit în SUA, Sebastian Stan, ar putea face pasul din universul Marvel în cel DC. Starul cunoscut pentru rolul Winter Soldier este în discuții pentru a se alătura distribuției filmului „The Batman Part II”, sequelul regizat și scris de Matt Reeves.
13:30
Ghid complet pentru înțelegerea lambriurilor PVC: structură, materiale, dimensiuni și metode de instalare pentru renovări rapide și curate.
13:20
Arome senzuale pentru serile de iarnă: cum să creați o atmosferă relaxantă în propria locuință? # Jurnalul.ro
Iarna este o perioadă în care încetinim ritmul în mod natural. Zilele mai scurte, frigul de la fereastră și serile lungi ne fac să ne dorim mai mult să ne relaxăm acasă. Una dintre cele mai simple, dar și cele mai eficiente modalități de a crea o atmosferă confortabilă este prin intermediul parfumurilor. Aromele potrivite vă pot calma, pot îmbunătăți starea de spirit și vă pot face locuința o adevărată oază de liniște.
Acum 4 ore
13:10
Vindecarea și recuperarea nu se rezumă doar la forța fizică. Ele depind și de conștientizarea emoțională, răbdare și capacitatea de a încetini atunci când viața necesită odihnă.
13:00
Chatbotul lui Musk, reacții negative la nivel global din cauza imaginilor sexuale cu femei și copii # Jurnalul.ro
Chatbotul AI Grok al lui Elon Musk se confruntă cu reacții negative din partea guvernelor din întreaga lume, după o recentă creștere a numărului de imagini sexualizate cu femei și copii generate fără consimțământul acestora de către instrumentul bazat pe inteligență artificială.
12:30
Agentul CIA responsabil de una dintre cele mai grave trădări din istoria SUA a murit în închisoare # Jurnalul.ro
Un agent CIA care a trecut de partea inamicului și a orchestrat una dintre cele mai grave breșe de securitate din istoria Statelor Unite, vânzând secrete Uniunii Sovietice și Rusiei, a murit în închisoare.
12:10
Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la 1416,3 kilometri aflați în exploatare la care adăugăm 840,7 contractați pentru (proiectare și) execuție și încă 486,2 aflați în licitație de lucrări.
12:00
Trump își avertizează republicanii: „Dacă nu câștigăm alegerile intermediare, voi fi pus sub acuzare!” # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că republicanii trebuie să câștige alegerile parlamentare intermediare din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democrați.
11:40
Un incendiu puternic izbucnit în toiul nopții de marți spre miercuri într-un bloc din Bacău, a mobilizat mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe. Zeci de persoane au fost evacuate în siguranță din cauza flăcărilor și a fumului dens.
11:40
Franța a interzis definitiv utilizarea substanțelor chimice permanente în cosmetice, îmbrăcăminte și ceară pentru schiuri.
11:30
WSJ: Agresivitatea lui Trump față de Groenlanda e menită să aducă Danemarca la negocieri # Jurnalul.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, le-a transmis liderilor Congresului SUA, într-un briefing clasificat, că retorica tot mai dură a administrației Trump la adresa Groenlandei nu indică o invazie iminentă, iar obiectivul urmărit rămâne achiziționarea insulei de la Danemarca.
11:20
Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Mehedinți și Dolj, valabilă de miercuri seara până joi la prânz. Alte 10 județe sunt sub Cod galben.
Acum 6 ore
11:10
Horoscop zilnic, 8 ianuarie 2026: Berbecii preiau conducerea, Leii sunt motivați, iar Peștii lasă ceva în urmă # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 8 ianuarie 2026: Taurii au nevoie de atenție, Racii pun relațiile pe prim-plan, iar Fecioarele sunt pe drumul cel bun.
11:00
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (5,20 miliarde de dolari) în Elveția în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, arată datele vamale.
11:00
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța: amintiri din copilărie și discuții despre avionul prezidențial # Jurnalul.ro
O ninsoare rară l-a ținut pe președintele Nicușor Dan blocat în Franța, prilej pentru amintiri din copilărie, povești din perioada studenției și discuții despre lipsa unui avion prezidențial modern.
10:40
Nave militare rusești escortează un petrolier din Venezuela urmărit de forțele americane # Jurnalul.ro
Rusia a trimis nave militare pentru a escorta un petrolier urmărit și de forțele americane în Atlantic, a relatat CBS News, citat de BBC.
10:40
La mulți ani Ionuț și Ionela. Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi # Jurnalul.ro
Pe 7 ianuarie 2026, este sărbătorit Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, cel care a botezat pe Mântuitorul și a fost numit Înaintemergătorul Domnului. Mesaje pentru cei peste 1,9 milioan de persoane ce poartă numele sfântului.
10:30
Trump își asumă rolul de „trezorier al Venezuelei”: va vinde petrolul către SUA și va controla banii # Jurnalul.ro
Trump anunță că autoritățile interimare din Venezuela vor livra SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol
10:30
Societatea DAS Iași a câștigat contractul pentru modernizarea parcării etajate de la terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni.
10:20
Presa maghiară: „Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent” # Jurnalul.ro
Publicațiile maghiare scriu că „ceva s-a schimbat” și că Ursula von der Leyen propulsează România cu miliarde de euro - un flux de fonduri „fără precedent”.
10:20
Condițiile meteo dificile din ultimele ore au afectat funcționarea instalațiilor pe cablu și starea pârtiilor din cele mai frecventate stațiuni montane, Sinaia și Poiana Brașov.
10:10
Legendele României: Mărgărita Miller-Verghy, copila genială, femeia tenace, scriitoarea-pionier # Jurnalul.ro
Romancieră, traducătoare, jurnalistă, militantă pentru drepturile femeilor, autoare de manuale școlare și cărți educative, Mărgărita Miller-Verghy s-a născut la Iași în 1 ianuarie 1865 și a murit la București, în 31 decembrie 1953.
10:00
Consumul regulat de apă este una dintre cele mai simple și mai eficiente recomandări pentru sănătate.
09:40
Tocănița de urzici este unul dintre cele mai iubite preparate românești, apreciat atât pentru gustul său delicat, cât și pentru valoarea nutritivă ridicată.
09:30
„Austeritatea” la primăria lui Fritz debutează, în 2026, cu pietonalizarea unui cartier și construirea de terenuri de sport de 14 milioane de euro # Jurnalul.ro
Cum se strânge cureaua cheltuielilor publice la Timișoara. Trei contracte, scoase la „mezat” în ultimele ore ale anului 2025, înainte de explozia taxelor și impozitelor locale pentru populație
09:20
Cum au oprit teroriștii curentul în Berlin: atacul Vulkangruppe și lecțiile pentru securitatea energetică # Jurnalul.ro
Un atentat revendicat de extrema stângă a provocat un blackout masiv la Berlin, afectând zeci de mii de oameni. Ce riscuri ascunde radicalizarea și cum poate reacționa statul german.
Acum 8 ore
09:10
Brigitte Bardot va fi înmormântată lângă mare, în stațiunea Saint-Tropez, de pe Riviera Franceză # Jurnalul.ro
Brigitte Bardot, imaginea simbol a cinematografiei franceze, care a murit luna trecută la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântată miercuri lângă mare, în stațiunea Saint-Tropez de pe Riviera Franceză. Marine Le Pen este așteptată să participe la înmormântare.
09:10
Pe 7 ianuarie 2026, Universul transmite un mesaj clar și puternic către patru semne zodiacale.
08:50
Modernizarea Aeroportului Craiova transformă județul Dolj într-un pol major de creștere # Jurnalul.ro
România traversează una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa recentă în domeniul transporturilor aeriene.
08:30
Statul ar putea fi obligat să se îndrepte cu acțiune în regres împotriva magistraților care au comis erori judiciare # Jurnalul.ro
În plină bătălie guvernamentală cu justiția, în Parlament a apărut un proiect de lege, inițiat de un parlamentar al Opoziției, prin care se dorește introducerea unor măsuri de răspundere a magistraților pentru erorile judiciare.
08:10
Noua ordine mondială a lui Trump: sfârșitul hegemoniei americane, apariția imperiilor regionale # Jurnalul.ro
În timp ce capitala Venezuelei era zguduită de bombele americane, lumea asista la primele simptome ale unei hegemonii aflate în declin.
08:00
Președintele Nicușor Dan a rămas peste noapte la Paris, unde a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”, în condițiile în care transportul aerian este grav perturbat de ninsorile abundente care au pus capitala Franței sub Cod Portocaliu.
07:50
Capturarea spectaculoasă a președintelui venezuelean, Nicolás Maduro, de către forțele speciale americane reprezintă o lovitură dură pentru China, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Caracasului. Paradoxal, pe rețelele sociale chineze, operațiunea este însă intens dezbătută și chiar lăudată ca posibil model pentru o eventuală acțiune militară a Beijingului împotriva Taiwanului.
07:30
Chiar dacă sunt impozitate cu TVA - taxa pe valoarea adăugată, fostul ICM, impozitul pe circulația mărfurilor, principalul impozit pe consumațiune, cum ar veni -, imobilele nu se regăsesc în coșul de consum folosit pentru calcularea IPC - indicele prețurilor de consum -, cel care evidențiază nivelul inflației sau al scumpetei, ca să recurgem iar la termenii clasici.
Acum 12 ore
07:10
Programele de finanțare a întoarcerii diasporei au eșuat
06:50
Mavrocordat, Moruzi, Scarlat - iată trei nume grecești fanariote ce-au marcat, într-un fel sau altul, trecutul Țării Românești și al Moldovei, nume ale unor personaje bine ancorate în lumea otomană a Constantinopolului.
06:30
Poet (mai ales), dramaturg, romancier și publicist, François Édouard Joachim Coppé a fost născut la Paris în 12 ianuarie 1842 și a murit în capitala Franței în 23 mai 1908. Să-l (re)cunoaștem!
06:10
„Complexul rezultă, evident, din ciocnirea dintre o exigență de adaptare și structura specială a individului, inadecvată exigenței”. Această definiție - propusă de Carl Gustav Jung încă din 1928 - supune atenției aspectul relațional în apariția complexului.
Acum 24 ore
01:10
Cel de-al treilea sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN va avea premiera joi, 8 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Serialul original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care a captivat milioane de telespectatori cu difuzarea primelor două sezoane, se întoarce din 8 ianuarie şi va putea fi urmărit în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.
00:50
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, că demersul opoziției privind suspendarea sa din funcție este „total neserios”.
00:30
Pe 7 ianuarie 2026, greutățile financiare încep să se risipească pentru trei semne zodiacale.
00:20
Soluția ministrului Sănătății în scandalul gărzilor: 12 ore, în loc de 24 și gărzi la domiciliu # Jurnalul.ro
O nouă criză în Sănătate, încă din primele zile din 2026. Sute de medici revoltați și sindicaliștii acuză „durata inumană” a gărzilor: „32 deore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieți”
00:00
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, vrea să plătească puțin peste 700.000 de euro (3.558.340 lei, fără TVA) pentru repararea podului hobanat din Parcul Drumul Taberei.
