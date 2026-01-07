Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro

10:40

Alexandru Musi este cel mai curtat jucător din lotul lui Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul adus de la FCSB are oferte de la mai multe echipe din Turcia. Totuși, cel puțin pentru moment, șefii din Ștefan cel Mare nu vor să renunțe la serviciile sale. „Musi nu e transferabil, la momentul ăsta” […]