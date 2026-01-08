În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment
8 ianuarie 2026
Continuând o tradiție de aproape douăzeci de ani, o gară locală din Japonia a numit o pisică calico, Yontama, în funcția de al treilea șef de gară felin. Aceasta îi succede predecesorului său, Nitama, care a decedat în noiembrie și a fost numit ulterior șef de gară onorific. Acest obicei, de a numi o pisică […]
• • •
Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați # Gândul
Taxele au explodat la începutul anului, iar românilor le este aproape imposibil să mai facă față. Un cetățean care deține un apartament, unde există sediul unei firme, a plătit impozit în 2026 suma de 68.000 de lei, față de 200 de lei, anul trecut. Un alt exemplu este cel al unui bucureștean care și-a cumpărat […]
Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale # Gândul
Președintele american a făcut un mic spectacol de glume care a stârnit râsete pe mapamondul social media. Ironizând sportivi transsexuali, liderul de la Casa Albă nu l-a „cruțat” nici pe omologul său francez. Donald Trump a relatat modul cum a decurs o conversație cu liderul de la Champ-Elisee, prin care îl obliga să accepte cerințele asupra […]
Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, face eforturi pentru a se menține într-o formă fizică foarte bună. ”Am început anul cu dietă”, a mărturisit artista. Cristina Spătar este foarte preocupată de felul în care arată. Artista are foarte mare grijă de forma sa fizică. Aceasta a mărturisit, pentru click.ro, că a început anul […]
Mii de turiști din Republica Moldova aleg să petrecă în România sărbătorile de iarnă pe stil vechi. Cereri record la agențiile de turism # Gândul
Mii de turiști din Republica Moldova vin în România, ca să petreacă Crăciunul și Revelionul pe stil vechi 2026. Stațiuni montane, orașe culturale și centre comerciale sunt luate cu asalt, în timp ce agențiile de turism înregistrează cereri record. Anual, sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în România mii de vizitatori din Republica Moldova. […]
Confruntări de stradă între protestatari și agenții federali în Minneapolis. Un manifestant a fost reținut de forțele de ordine # Gândul
Protestatarii din Minneapolis se confruntă cu agenți federali la o zi după ce un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în propria ei mașină. Uciderea lui Renee Nicole Good (37 de ani) în timpul unei operațiuni a ofițerilor Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a generat proteste masive pe străzile din […]
Accident inedit la Predeal. Un șofer a ieșit cu mașina de pe carosabil și a „aterizat” direct pe acoperișul unei pensiuni # Gândul
Un accident inedit s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unei mașini a pierdut controlul asupra direcţiei de mers. Vehiculul a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni, iar imaginile surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate pe rețelele de socializare au provocat reacţii contradictorii în rândul internauţilor. Mai mulți oameni […]
Transylvania Open 2026 are pe tabloul principal nume sonore! Sorana Cîrstea, Emma Răducanu sau Donna Vekic joacă la Cluj # Gândul
Transylvania Open WTA 250 revine în 2026 cu o ediție puternică și aduce la Cluj jucătoare de top mondial, inclusiv o fostă câștigătoare a trofeului de la Cluj. Sorana Cîrstea, aflată într-o perioadă bună a carierei, cu o revenire în top 50 mondial și o nominalizare la „Comeback of the Year” revine la Cluj-Napoca pentru […]
Șut a plecat de la FCSB. Gigi Becali anunță înlocuitorul. „Exact asta îmi doream, unul mai agresiv și defensiv” # Gândul
Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Șut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, și a spus că înlocuitorul va fi anunțat în curând. Adrian Șut a plecat din cantonamentul FCSB din Antalya și va face vizita medicală, după care urmează să semneze cu Al Ain. Mijlocașul de 26 de ani va câștiga […]
Schimbul de prizonieri care a dus la dezghețarea relațiilor dintre Franța și Rusia după patru ani de tensiuni # Gândul
Pe 7 februarie 2022, cu două săptămâni înainte de invazia rusă a Ucrainei la scară largă, Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Președintele francez și dictatorul de la Kremlin s-au așezat la o masă lungă. Față în față, la o distanță de 6 metri. Putin ar fi recurs la această modalitate de teama coronavirusului, […]
Alina Laufer a dezvăluit ce planuri are la început de an 2026. Printre altele, blonda și-a propus să scape de câteva kilograme. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți […]
Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești # Gândul
Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a efectuat marți o vizită oficială în Hargeisa, capitala Somalilandului, cu o aeronavă a companiei sibiene Fly Lili. Potrivit guvernului israelian, vizita a avut loc în condiții de maximă discreție, la solicitarea serviciilor de securitate, și a fost făcută publică abia după încheierea acesteia. Potrivit unui comunicat oficial, […]
Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții # Gândul
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a convocat, joi, 9 ianuarie, Comitetul ministerial pentru situații de urgență, în contextul avertizărilor meteo de vreme rea. Ministrul Mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (C.M.S.U), constituit la nivelul MMAP. Şedinţa extraordinară a C.M.S.U a fost organizată ca urmare a informării, atenţionării […]
UE este acuzată că alimentează războiul lui Putin prin importul de gaze naturale din Rusia. În loc să scadă, importurile din Rusia au crescut # Gândul
În 2025 și la începutul anului 2026, Uniunea Europeană se confruntă cu critici intense deoarece, în ciuda obiectivului de a elimina energia rusă, importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia au înregistrat creșteri semnificative și au oferit Kremlinului venituri esențiale pentru finanțarea războiului din Ucraina, scrie The Guardian. Guvernele europene au fost acuzate că […]
Magicianul Robert Tudor, celebru și pentru câștigarea emisiunii Power Couple alături de soția sa, a trecut, recent, printr-o experiență neplăcută în Dubai. El și soția sa, Elena, au hotărât să viziteze Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Chiar și așa, călătoria lor a fost marcată de o surpriză neplăcută. La întoarcerea la cazare, […]
AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice # Gândul
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a anunțat că va declanșa o serie de controale fulger la nivelul a 847 de autorități publice. Verificările se fac pentru a se vedea dacă procedurile legale de selecție în cazul directorilor de companii de stat sau din administrațiile locale au fost respectate. Verificările inițiate de […]
Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem” # Gândul
Hotelul de patru stele pe care Simona Halep îl deține în Poiana Brașov a devenit una dintre cele mai apreciate locații din stațiune, mai ales în această perioadă a anului, în ciuda prețurilor piperate. Reprezentanții hotelului au publicat, recent, recenzia unuia dintre turiștii care s-au cazat Unul dintre oaspeții hotelului descris experiența avută în urma […]
Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu # Gândul
Care este zodia pentru care anul 2026 va fi cel mai frumos an din viață, conform astrologului Camelia Pătrășcanu. Celebrul astrolog a vorbit pe canalul său de YouTube despre horoscopul anului 2026. Din punctul de vedere al Cameliei Pătrășcanu, zodia Balanță este cea pentru care acest an va fi cel mai frumos din viață. Și […]
Avertismentul meteorologilor. România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori # Gândul
România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară, avertizează meteorologii. Elena Mateescu, directorul ANM, anunță că vremea se va răci accentuat în următoarele zile, cu nopți geroase, temperaturi de până la -15 grade, vânt puternic și vizibilitate redusă. Frigul intens ar putea persista cel puțin până spre […]
Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declanșat oficial procedura de numire a șefilor marilor parchete, având în vedere că mandatele șefilor Parchetului General și DNA expiră pe 30 martie 2026 și, din punct de vedere legal, procesul este unul de durată. Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026, în vederea […]
Senatul SUA vrea să limiteze puterile lui Trump în Venezuela. Rezoluția bipartizană are șanse mici, iar Trump poate folosi oricând dreptul de veto # Gândul
Senatul Statelor Unite urmează să voteze astăzi o rezoluție bipartizană privind puterile de război care vizează limitarea autorității președintelui Trump de a întreprinde noi acțiuni militare împotriva Venezuelei fără aprobarea Congresului, scrie The Guardian. Votul în Senat vine la doar câteva zile după ce forțele speciale ale Statelor Unite au desfășurat un raid în Venezuela […]
Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a făcut declarații despre mariajul său cu Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii. Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI. În […]
Alimentul sănătos cu care ar trebui să înlocuim cartofii prăjiți, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Trei linguri de mămăligă înseamnă o felie de pâine. Vorbim despre amidon, care se absoarbe lent în sânge și este cea mai bună variantă de carbohidrați. Bunicii noștri mâncau zilnic mămăligă, iar făina o păstrau pentru pâine și cozonaci de sărbătoare. Mălaiul face parte din categoria glucidelor lente, conține amidon care se absoarbe treptat în […]
Cazul bizar al tânărului de 18 ani care s-a trezit din operație vorbind fluent limba spaniolă # Gândul
Iată cazul bizar al tânărului american de 18 ani care s-a trezit din operație vorbind fluent limba spaniolă! Schimbarea bruscă a limbii este, cel mai probabil, probabil cauzată de o afecțiune rară care are doar 100 de cazuri confirmate. Află povestea, pe larg! Un american a dezvăluit cum este să sufere de o afecțiune neuropsihiatrică […]
Șantaj la Băluță. Ce s-ar ascunde în spatele unui așa-zis “raport anonim” care privește Sectorul 4. “Pista Goleac și jocul murdar” # Gândul
O dezvăluire postată pe TikTok de Culisele Statului Paralel arată că în spatele unui așa-zis „raport anonim” care circulă de mai bine de o lună în Sectorul 4 se conturează tot mai clar o singură direcție. Nu un demers civic. Nu un avertisment de integritate. Ci o operațiune de presiune, cu țintă precisă și miză […]
Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă # Gândul
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Bistrița-Năsăud a decis închiderea școlilor în ziua de vineri, 9 ianuarie, din cauza avertizărilor de ninsoare și vânt valabile până sâmbătă dimineața. Autoritățile au decis joi închiderea școlilor din Bistrița-Năsăud, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24–48 de ore. „În urma analizării situației operative și a […]
Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei. La ce preț va ajunge astfel țițeiul # Gândul
Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele SUA le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril, potrivit Wall Street Journal. Planul luat în considerare include exercitarea unui anumit control de către […]
Iarna trage pe dreapta trenurile CFR Călători. Peste 108 ore de întârziere după o defecţiune pe ruta Periş-Buftea # Gândul
Renumite pentru lentoarea lor intrată, trenurile operate de CFR Călători au mai bifat un record negativ, de data asta din cauza iernii și a unor defecțiuni tehnice. Astfel, trenurile care au circulat, miercuri seara, pe secţia Periş-Buftea (județul Ilfov) au acumulat întârzieri totale de 6.525 de minute (peste 108 ore de întârziere). Motivul invocat de […]
Cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, a dezvăluit câte kilograme are. Artista a explicat și ce rutina de întreținere are. Claudia Pavel, alias Cream, este una dintre cele mai sexy vedete de pe scena muzicală din România. La vârsta de 15 ani, Claudia Pavel și-a făcut debutul pe scena muzicală din România alături de grupul Candy. […]
Radu Miruță susține că Donald Trump „a invadat Venezuela”. În mod surprinzător, ministrul Apărării compară blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris cu capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele de comando ale SUA. „Tot condiții meteo” # Gândul
Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, stârnesc controverse după ce a apelat la o comparație cel puțin neobișnuită: blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris ar fi, în esență, similară cu „invazia din Venezuela” sau „extragerea” lui Nicolas Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite. În timp ce a invocat „condițiile meteo” drept explicație […]
Câte trupe plănuiesc Marea Britanie și Franța să trimită în Ucraina pentru asigurarea păcii. Germania ar putea trimite soldați în România și Polonia # Gândul
Forța combinată de menținere a păcii în Ucraina ar putea fi limitată la 15.000 de soldați din Franța și Marea Britanie, după ce șefii armatei au avertizat că numărul de militari din aceste două țări este subdimensionat. Așa cum au menționat Emmanuel Macron și Keir Starmer la întâlnirea „Coaliției de Voință”, de la Paris, cele […]
Execuție în stil mafiot la Veneția. Ucigașul lui Sergiu Tarna este un polițist, conform procuraturii # Gândul
Sergiu Tarna, un tânărul de 25 de ani a fost găsit mort pe 31 decembrie trecut, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Carabinierii din Veneția au efectuat o arestare în cadrul anchetei privind uciderea cetățeanului moldovean, în vârstă de 25 de ani, găsit mort pe 31 decembrie, împușcat în tâmplă. […]
Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ministrul dă vina pe vreme și e de acord ca președinția să aibă un avion propriu # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, lămurește controversele din jurul zborului lui Nicușor Dan la Paris cu avionul militar C-27J Spartan. Ministrul dă vina pe vreme, și spune că avionul nu avea nimic în neregulă. „Starea meteo de la București în momentul în care nava ar fi trebuit să aterizeze, era sub nivelul pentru care aparatul […]
Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută # Gândul
Un britanic cu un detector de metale a descoperit o monedă antică ce ar putea oferi dovezi ale comerțului dintre două triburi, cu mii de ani în urmă. Moneda dezgropată de un pasionat de detectoare de metale în Lelley, East Yorkshire, Marea Britanie, datează din jurul anilor 50–10 î.Hr., din perioada Epocii Fierului, potrivit BBC. Este […]
Comunicările confuze ar putea fi la ordinea zilei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 9 ianuarie 2026. Berbec Astăzi ar putea apărea un conflict de programare. O întâlnire de afaceri ar putea interfera cu un eveniment social. S-ar putea să te îndoiești dacă poți participa la ambele, dar dacă planifici cu atenție, […]
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul soldat cu doi morți. Decizia este definitivă # Gândul
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru accidentul din 2019, care a dus la pierderea a două vieți omenești. Ancheta a stabilit că acesta poartă integral vina accidentului. Curtea de Apel Pitești a decis, joi 8 ianuarie, condamnarea definitivă a fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de […]
O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al mioarelor # Gândul
Aproximativ 50 de oi au intrat într-un supermarket din Germania, după ce s-au pierdut de turmă. Reprezentanții magazinului au transmis că nu au de gând să ceară despăgubiri ciobanului și au transmis, ironic, faptul că intenționează să preia pentru un an întreaga grijă a turmei de 50 de oi, inclusiv furnizarea de hrană. Incidentul a […]
OpenAI a anunțat un nou produs numit ChatGPT Health, care le permite utilizatorilor să conecteze în mod securizat dosarele medicale și aplicațiile de wellness la ChatGPT, pentru răspunsuri mai relevante și mai bine ancorate în datele personale de sănătate. Compania subliniază că funcția nu este destinată diagnosticării sau tratamentului și nu înlocuiește consultația medicală, scrie […]
Ce spune Răzvan Bănică despre soția sa, Sandra Izbașa. ”Am privit-o întotdeauna ca pe sufletul meu pereche, nicidecum ca pe un trofeu” # Gândul
Răzvan Bănică a făcut o declarație extraordinară despre soția sa, Sandra Izbașa. ”Am privit-o întotdeauna ca pe sufletul meu pereche, nicidecum ca pe un trofeu”, a spus acesta. Sandra Izbașa este o gimnastă română de talie mondială, participantă și medaliată, începând cu anul 2006, la competiții de mare anvergură, europene, mondiale și olimpice. La Jocurile […]
În spatele așa-zisului „raport anonim” care circulă de mai bine de o lună în Sectorul 4 se conturează tot mai clar o singură direcție. Nu un demers civic. Nu un avertisment de integritate. Ci o operațiune de presiune, cu țintă precisă și miză financiară, arată o dezvăluire postată pe TikTok de Culisele Statului Paralel. Potrivit […]
Alocațiile pentru copii, „înghețate” și în 2026. „O rușine! Am refuzat alocațiile din România și am luat din Italia” # Gândul
Vești deloc bune pentru părinți și în 2026: pentru al doilea an consecutiv, Guvernul Bolojan a decis să „înghețe” alocațiile copiilor, scrie Ziarul de Iași. Nu vor fi majorări, deși legea prevede actualizarea lor cu rata inflației. Premierul Ilie Bolojan a decis să prelungească blocajul început în 2025, astfel adâncind pierderile financiare pentru fiecare copil […]
Când este bine să spui rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla. Cum te poate ajuta cea mai importantă sfântă din Moldova # Gândul
Rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla este una dintre cele mai profunde și mai încărcate rugăciuni din tradiția ortodoxă. Nu este doar o evocare a unei vieți sfinte, ci o mărturisire a idealului creștin la nevoinței, al smereniei și al iubirii totale față de Hristos. Ce semnificație are rugăciunea către Sfânta Teodora Rugăciunea către Sfânta […]
Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România # Gândul
An de an, sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în România mii de basarabeni care trec Prutul doar ca să petreacă în „Patria Mamă”. În 2026, Crăciunul se sărbătorește zilele acestea, iar Revelionul pe stil vechi va fi celebrat în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, scrie Ziarul de Iași. Un al doilea val […]
(P) Infestările cu ploșnițe cresc accelerat în marile orașe. Specialiștii avertizează că populația se confruntă cu un val mai dificil ca în alți ani # Gândul
În mai multe orașe mari din România, numărul sesizărilor privind prezența ploșnițelor este în creștere constantă, iar specialiștii atrag atenția că problema nu mai poate fi tratată ca un incident izolat. Tot mai mulți proprietari de locuințe, chiriași și administratori de clădiri și caută o firma de dezinsectie, după ce metodele obișnuite de combatere au […]
Complexul Energetic Oltenia trimite acasă 154 de salariați ai Minprest Serv. Lider de sindicat:”Sunt consecințele unui management defectuos” # Gândul
Complexul Energetic Oltenia a notificat, la sfârșitul anului 2025, Minprest Serv că reduce bugetul alocat serviciilor acestei subunități. 154 de salariați își vor pierde, luna aceasta, locurile de muncă. Anul trecut, alți peste 80 de oameni au rămas fără serviciu. Sindicatul Liber Alfa Minprest anunță că reducerile de posturi din societate se datorează închiderii unor […]
Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a dat detalii despre educația pe care încearcă să o ofere fetiței sale, Anastasia. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Vedeta a […]
Când intră alocațiile și sprijinul de creștere copil în ianuarie 2026. Autoritățile au anunțat și ora exactă # Gândul
Este oficial: alocațiile și sprijinul de creștere copil vor intra în ianuarie 2026 cu zi întârziere față de data obișnuită. Anul acesta, banii vor fi virați vineri, 9 ianuarie. Important de știut, scrie Newsweek: de obicei, sumele de bani intră în conturi după ora 12:00 în ziua menționată. De ce s-au întârziat plățile În mod […]
Ninge viscolit peste Deveselu. Drumarii abia fac faţă zăpezii care cade pe mai multe drumuri naţionale # Gândul
Drumarii abia fac faţă zăpezii viscolite de pe mai multe drumuri naţionale din ţară. La ieşirea de pe DN 64 e foarte rău, spun şoferii care au tranzitat zona. În afara localităţilor viscoleşte peste tot şi se acţionează cu utilaje cu lamă. Pe DN 64, la Km5-2+200 Dobrosloveni, zăpada cade abundent, iar în afara localităţilor […]
POLITICO: Cum va încerca Europa să salveze Groenlanda de Trump. Bruxellesul ar putea interveni militar dacă SUA invadează insula # Gândul
Europa va încerca să scoată Groenlanda din mâinile lui Trump, scrie publicația POLITICO. Jurnaliștii acesteia au discutat cu oficiali, diplomați, experți și angajați NATO, conturând 4 potențiale strategii apte să înfrâneze visurile glorioase ale președintelui american. Guvernele europene au început să realizeze gravitatea planurilor lui Donald Trump. Decidenții politici nu mai ignoră retorica insolentă a […]
