Horoscop 8 ianuarie 2026. Berbecii intră în lumea afacerilor
Gândul, 7 ianuarie 2026 15:10
Spontaneitatea este cea mai bună politică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 8 ianuarie 2026. Berbec Aranjamentele pentru o întâlnire pe care intenționezi să o organizezi ar putea merge prost. Totul ar putea fi dat peste cap și nimic nu s-ar întâmpla așa cum ai planificat. Acest lucru nu îți va opri […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:20
Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul # Gândul
Chiar dacă deține o maşină hibrid, un bucureștean s-a trezit că trebuie să plătească impozite mai mari decât un proprietar de autoturism vechi de mai bine de 20 de ani. Deși sunt mai poluante, mașinile vechi nu sunt la fel de mult taxate, arată Observator. Ce reducere acordau primăriile Iar exemplul care confirmă cele de […]
15:20
Nu numai taxele și impozitele pentru locuințe vor crește în 2026. Și cheltuielile de neevitat pentru destrămarea familiei vor fi consistente. Valoarea tarifelor percepute de notar diferă în funcție de existența sau numărul copiilor vor conta la divorț. Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o […]
15:20
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile # Gândul
Furtuna Goretti, prima denumită de meteorologi în 2026, a început să afecteze vestul și nord-vestul Europei cu vreme severă. Sistemul a fost numit de serviciul meteorologic francez Météo France și se întinde acum din Franța spre Regatul Unit și Irlanda. În nordul, estul și centrul Europei, vremea rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața […]
Acum 30 minute
15:10
Câți ani are Nicolae Lupșor, concurent la “Desafio: Aventura” de la Pro TV. Cum a ajuns „Regele Fitnessului” să fie remarcat la nivel european # Gândul
Nicolae Lupșor este unul dintre concurenții emisiunii „Desafio: Aventura” de la Pro TV. Este unul dintre cei mai experimentați concurenți din show, iar în mediul online este cunoscut drept „Regele Fitnessului”. Noua competiție aduce în atenție modul în care concurenții își testează limitele fizice și mentale în condiții extreme. Nicolae Lupșor este parte a echipei […]
15:10
Spontaneitatea este cea mai bună politică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 8 ianuarie 2026. Berbec Aranjamentele pentru o întâlnire pe care intenționezi să o organizezi ar putea merge prost. Totul ar putea fi dat peste cap și nimic nu s-ar întâmpla așa cum ai planificat. Acest lucru nu îți va opri […]
15:10
Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro # Gândul
Într-o mișcare care pune capăt definitiv erei lui Nicolás Maduro în zidurile de la Miraflores, președintele interimar, Delcy Rodríguez, a ordonat demiterea imediată și arestarea generalului Javier Marcano Tábata, care până acum a condus Direcția Generală de Contrainformații Militare (DGCIM) și Garda de Onoare Prezidențială. Căderea lui Marcano Tábata, omul responsabil pentru securitatea personală a […]
15:00
Ultima fraudă pe TikTok: în Spania, escrocii folosesc videoclipuri IA cu prințesa Leonor pentru a face bani # Gândul
Fundația „Prințesa de Austrias”, care o reprezintă pe prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani la tronul Spaniei, a anunțat că escrocii cibernetici folosesc videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), postate de profiluri false, pentru a obține bani de la cetățeni. În mai multe videoclipuri postate pe TikTok, conturile false care se […]
15:00
Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent # Gândul
Publicațiile maghiare scriu la unison, dar și uimite, că „ceva s-a schimbat” de la vârful UE față de România. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propulsează România cu miliarde de euro – un flux de fonduri „fără precedent”. Articolul publicat de Világgazdaság și preluat de Mediafax relevă accelerarea fluxului de fonduri din Uniunea Europeană către […]
Acum o oră
14:40
Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii” # Gândul
Fostul prezentator Leonard Miron, în vârstă de 56 de ani, a avut parte de situații deloc plăcute pe aeroportul din Madrid, unde a rămas fără ceasuri și bijuterii. Leonard Miron a devenit cunoscut publicului larg din postura de prezentator la Televiziunea Națională. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, acesta s-a mutat în Marea Britanie […]
14:40
Un criminal în serie din SUA a recunoscut un nou asasinat după 60 de ani. Cottingham este bănuit de uciderea sau mutilarea a 100 de femei # Gândul
Un criminal în serie notoriu în SUA, Richard Cottingham, a fost legat de încă o crimă brutală, după ce chiar el a mărturisit fapta care a rămas nerezolvată timp de decenii, victimă fiind o studentă la asistență medicală, în vârstă de 18 ani, din New Jersey. Cottingham, în vârstă de 79 de ani, cunoscut drept […]
14:30
O echipă din Superliga a făcut un profit uriaș de pe urma unui TRANSFER. „A încasat la semnătură cât câștiga într-un an” # Gândul
Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a spus că transferul lui Caio Ferreira la FC Riga s-a realizat. Brazilianul de 25 de ani va avea un salariu de 20.000 de euro lunar. El a luat și o primă de instalare de 50.000 de euro, cât era salariul său pe un an la FC Argeș. […]
14:30
Explodează și taxele pentru mașinile electrice, românii plătesc chiar de zece ori mai mult pentru că impozitul se calculează acum în funcție de puterea motorului. Reducerea aplicată de primării scade și ea. Dacă anul trecut era de 95%, anul acesta nu va fi mai mare de 30%. Practic, autoturismele dotate cu motoare hibrid vor fi […]
Acum 2 ore
14:20
Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan” # Gândul
Cristian Tudor Popescu evocă, pe Facebook, revolta cetățenilor români din cauza măririi impozitelor pe locuințe. Jurnalistul a susținut, în incursiunea sa publică, faptul că „încalcă o teoremă enunțată de președintele Dan”, și anume „Trebuie să privim în viitor, nu în trecut”. Jurnalistul a adus în atenție și Decretul-Lege nr. 61 din 1990 privind vânzarea de […]
14:10
Pentagonul a făcut bilanțul operațiunii pentru capturarea lui Nicolas Maduro: 7 răniți în rândul trupelor americane, dintre care 2 încă se recuperează # Gândul
În urma raidului secret desfășurat de forțele speciale americane în Venezuela, Pentagonul a confirmat că șapte militari americani au fost răniți în timpul operațiunii, dintre care cinci au revenit în serviciu, iar ceilalți doi se află în faza de recuperare, arată Business Insider. În ciuda operațiunilor violente din Caracas, niciun soldat american nu a fost […]
14:10
Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală # Gândul
Angajamentul explicit care arăta că Washingtonul va sprijini Kievul a fost anulat, în ultimul moment, în declarația comună finală a liderilor europeni pe Ucraina, dezvăluie astăzi Politico. Declarația privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, semnată ieri seară la Paris, a fost semnificativ scurtată în comparație cu proiectul inițial, relatează jurnaliștii Politico . Mai multe prevederi privind participarea […]
14:00
Tezaurul dacic, păzit în glumă. Fostul director al Muzeului Național de Istorie, acuzații grave: „Olandezii au mințit” # Gândul
Fostul director al Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander, a relatat într-un interviu acordat în presa internațională detalii despre furtul prețioaselor obiecte dacice din aur de la muzeul Drents din Țările de Jos, căruia îi fuseseră împrumutate. Oficialul susține că partea olandeză „a mințit” în ceea ce privește măsurile de securitate de la muzeu, pe […]
14:00
Un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București # Gândul
Un tramvai Imperio s-a defectat, miercuri, și a blocat una dintre cele mai importante linii din București. „Liniile 10, 11 și 25 – blocate pe Str. Progresului, pâna în intersecția cu Str. Răzoare, sens Bd. Timisoara. Cauza: incident tehnic. S-au luat măsuri de deviere”, transmit reprezentanții STB. Știre în curs de actualizare
13:50
Metoda „Biletul” a luat amploare în mai multe state europene și face ravagii printre șoferi. Este o metodă prin intermediul căreia hoții distrag atenția conducătorului auto și fură autoturismul sau diverse bunuri din interiorul său. O altă metodă a luat amploare în mai multe state din Europa. Este vorba despre metoda „Biletul” amplasat pe luneta […]
13:40
Paula Chirilă, în vârstă de 50 de ani, a spus ce relație are cu fiica sa, Carla. ”Nu uit că eu sunt părintele ei”, a explicat artista. Paula Chirilă este cunoscută ca actriță de teatru și film. Este cunoscută și din postura de prezentatoare de televiziune. De-a lungul anilor, aceasta a participat la numeroase […]
13:40
Un judecător din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis după ce o mașină care se afla în afara drumului s-a izbit de motocicleta sa # Gândul
Un judecător israelian de rang înalt, implicat în cazul de corupție al premierului Benjamin Netanyahu, a fost ucis după ce un vehicul care circula în afara drumului a intrat pe o autostradă principală și a intrat în motocicleta sa, relatează Daily Mail. Benny Sagi, președintele Tribunalului Districtual Beersheba, a murit la fața locului în urma […]
13:40
Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump # Gândul
Cioburi de sticlă, pereți găuriți, praf și resturi de vopsea acoperă mobilierul și podelele din mai multe case dintr-un cartier din Caracas, afectat după atacul Statelor Unite de sâmbătă. ”Invazia” lui Trump a culminat cu capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Cum s-a simțit atacul pentru localnici: „Pare că a trecut […]
13:30
Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați # Gândul
O friptură de vită reușită nu ține de noroc, ci este rezultatul unor alegeri inspirate și al câtorva reguli simple care trebuie respectate cu atenție. Iată cum se gătește corect și mai ales ce fel de carne trebuie pentru o friptură care să-i lase fără replică pe invitați. De la tipul de carne până la […]
Acum 4 ore
13:10
Motiv de sărbătoare. Rapperul Tekashi 6ix9ine este foarte fericit că e vecin cu Maduro în închisoarea din Brooklyn # Gândul
Rapperul american Tekashi 6ix9ine, aflat marți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, a sărbătorit faptul că se află în aceeași închisoare cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, relatează EFE. „Urmează să am cea mai bună echipă de baschet pe care aţi văzut-o vreodată în închisoare”, a scris el într-o postare. „Sunt pe cale să-l întâlnesc […]
13:10
Ce indemnizații pot primi victimele de la Crans-Montana? Cunoscut avocat elvețian explică ce trebuie să facă rapid familiile victimelor # Gândul
Incendiul catastrofal din 1 ianuarie, din stațiunea elvețiană Crans Montana, pune sub lupă mecanismele existente în Elveția în vederea despăgubirii victimelor. Pentru familiile acestora, există întrebări foarte pragmatice, chiar în timpul interminabilei așteptări la granița dintre viață și moarte, care marchează paturile de spital ale celor aflați în suferință. La ce indemnizații pot spera victimele […]
13:00
Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a prezentat la sediul de poliţie, marți seară, cu bagajul făcut, pentru a se preda după ce şi-a ucis fratele. Crima a avut loc într-o casă din Sectorul 2 al Capitalei, iar bărbatul în vârstă de 40 de ani a mers la Secţia 7 de Poliţie şi […]
13:00
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă” # Gândul
Statele Unite estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului militar de sâmbăta trecută pentru capturarea președintelui Venezuelean Nicolas Maduro, inclusiv zeci de victime care au rezultat într-un schimb de focuri la complexul său din Caracas, arată The Washington Post. Aproximativ 75 de persoane au decedat în urma operațiunii „eficiente”, dar […]
13:00
Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa # Gândul
Un real scandal a pornit în lumea săriturilor cu schiurile. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa. Acum, înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă (6-22 februarie 2026), sportivii ar putea ajunge în situația de a fi verificați vertiginos cu un scaner 3D. În lumea săriturilor […]
13:00
Nicușor Dan, pierdut în spațiu la Summitul „Coaliției Voinței” de la Paris. Președintele României dă din mâini, se comportă bizar și se împiedică de liderii UE la fotografia de familie # Gândul
Momente stânjenitoare pentru președintele României, Nicușor Dan, au fost surprinse de agențiile internaționale de știri, aseară, în Palatul Élysée, la Summitul istoric al „Coaliției Voinței” de la Paris. În timpul fotografiei de familie, de față cu majoritatea liderilor europeni și emisarilor americani, Nicușor Dan are un comportament ciudat, dă din mâini, se strâmbă în fața […]
12:50
Polițiștii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuința sa . anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violență pe trupul fetei. O tânără în vârstă de 23 de ani, din Blaj, a murit marți seară după ce i s-ar fi […]
12:50
Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul # Gândul
De Sfântul Ion, o tradiţie veche de zeci de ani încă se mai păstrează în satele din Oltenia. De Iordănit, cei care poartă numele Sfântului Ion sunt colindați. Sărbătoriţii sunt gazde primitoare. Le dau vin şi cozonac tinerilor care iordănesc. De Sfântul Ion, în satele oltenești petrecerea începe încă de la primele ore ale dimineții. […]
12:40
Muzicianul Cristian Faur, în vârstă de 54 de ani, a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”, a spus acesta. Cristian Faur este un cunoscut compozitor. Acesta este cunoscut publicului lar în special pentru melodia sa – “Let Me Try”, interpretată de Luminiţa Anghel şi trupa Sistem, care a ocupat […]
12:40
De ce sunt supraaglomerate „Urgențele” din Iași: are legătură cu o schimbare de lege care a produs un „tsunami” în sistemul medical # Gândul
Situație cât se poate de gravă la Iași, acolo unde o persoană din 10 nu are asigurare de sănătate, scrie publicația locală Ziarul de Iași. Și mai grav este că niciunul dintre cei 26.000 de oameni rămași recent fără asigurare nu se înghesuie să-și facă una. Au trecut patru luni de la modificarea legislației privind […]
12:20
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți # Gândul
Rusia a lansat azi noapte un atac aerian asupra Ucrainei cu o rachetă Iskander și 95 de drone. Apărarea aeriană ucraineană a distrus majoritatea țintelor, transmite Kyiv Post. În urma atacurilor rusești asupra orașelor Zaporijjea și Polohî, doi oameni au murit, iar încă nouă au fost răniți. Forțele ruse au desfășurat un nou atac aerian […]
12:20
Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții # Gândul
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l’Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d’Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. Sicriul lui Brigitte Bardot tocmai a ajuns la biserică, unde numeroase vedete au sosit pentru a-i aduce […]
12:10
Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate # Gândul
Proces cu scandal la Iași, acolo unde un bărbat din Târgu Frumos a fost sancționat drastic pentru o faptă comisă cu 12 ani în urmă, scrie Ziarul de Iași. Ani la rând, dosarul a fost uitat prin sertare, pentru ca într-un final procurorii să decidă că, de fapt, nu comisese nicio infracțiune. Cu toate acestea, […]
12:00
Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu exclude posibilitatea unei convorbiri în următoarele săptămâni cu Vladimir Putin, arată BFM TV. Liderul de la Élysée afirmă că restabilirea contactelor cu Rusia este necesară pentru a avansa eforturile de pace, iar discuția ar trebui să aibă loc „cât mai curând posibil”. Ultima dată când președinții francez și rus au […]
11:40
Ce spune Răzvan Fodor despre al doilea copil. ”Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar” # Gândul
Răzvan Fodor, în vârstă de 50 de ani, a explicat de ce el și soția sa, Irina Fodor, nu și-au mai mărit familia cu un al doilea copil. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fată care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație […]
11:40
Ion Cristoiu: Întrebat dacă intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional, Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul a mai spus că „Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene”, când este întrebat dacă „intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional”. „Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, istoria modernă […]
11:30
Sebastian Stan, în negocieri pentru apariția în „The Batman Part II”. Ce rol va avea actorul româno-american # Gândul
Actorul american de origine română Sebastian Stan, câştigător al Globului de Aur şi nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice”, este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios. Stan nu este străin de eroii şi răufăcătorii costumaţi, având în vedere că l-a interpretat […]
11:30
Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo # Gândul
Europa este, în multe regiuni, în plin episod de iarnă grea: strat consistent de zăpadă, drumuri alunecoase, restricții de circulație și un avertisment comun dat de meteorologi pentru traficul rutier și călătorii. Cinci persoane au murit în două regiuni diferite din Franța ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, au declarat autoritățile, iar o femeie a […]
Acum 6 ore
11:20
Cum să scapi de gheața formată pe oglinzile mașinii. Care este cea mai simplă şi ieftină metodă # Gândul
Ți se formează gheață pe oglinzile mașinii și vrei să scapi rapid de ea? Cauți o metodă prin care poți preveni formarea gheții pe suprafața respectivă? Odată cu schimbarea vremii, apariția ploii înghețate, a zăpezii și a temperaturilor scăzute, șoferii întâmpină noi provocări. Specialiștii aduc în atenție o metodă simplă și ieftină care te-ar putea […]
11:20
Rapid ratează transferul jucătorului cerut de Costel Gâlcă. „Am decis să nu facem tranzacția” # Gândul
Vești proaste pentru fanii giuleșteni: Rapid ratează transferul jucătorului pentru care antrenorul Costel Gâlcă își dăduse acordul. „Am decis să nu facem tranzacția”, spun șefii clubului cu care „feroviarii” au negociat în ultimele zile. Deși l-a dorit pe Marinos Tzionis (24 de ani), mijlocașul cipriot de la UTA nu va ajunge în Grant, așa cum […]
11:20
Cozi uriașe s-au format în Bulgaria la oficiile poștale, în contextul în care Guvernul de la Sofia a făcut primele plăți ale pensiilor în euro. La nivel național, peste 2 milioane de pensionari își primesc pensiile în euro pentru prima dată. Peste 60% dintre ei își vor primi banii prin transferuri bancare, în timp ce […]
11:10
Salariul pe care îl primește un nepalez în domeniul curățeniei în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful” # Gândul
Numărul muncitorilor nepalezi a crescut semnificativ în ultimii ani în România, aceștia au devenit esențiali în mai multe sectoare. Curățenia reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai mare cerere, însă cât primește un angajat pentru efortul depus. De ce vor muncitorii nepalezi să lucreze în țara noastră Pentru muncitorii nepalezi, România este o șansă reală […]
11:10
Țara europeană preferată de imigranții din Venezuela. Care sunt avantajele pe care le oferă sud-americanilor # Gândul
Majoritatea venezuelenilor care emigrează în Europa pentru a scăpa de persecuția politică, pentru a căuta mai multă libertate și securitate sau o viață mai bună au o destinație clară în minte: Spania, unde această comunitate este de departe cea mai mare de pe continent. Și continuă să crească. Recensământul oficial spaniol din 1 ianuarie 2025 […]
10:40
De ce brânzeturile cumpărate din supermarket pot deveni periculoase pentru sănătate. Ce spun specialiștii # Gândul
Te-ai gândit vreodată că brânzeturile cumpărate din supermarket ar putea să devină periculoase pentru sănătate? Specialiștii au analizat condițiile în care sănătatea ar putea fi afectată de acest aliment, precum și conținutul produselor. Iată mai jos detaliile. În cazul multor consumatori, brânzeturile sunt nelipsite din alimentație. Deși poate avea o textură perfectă și un gust […]
10:40
Turcii au pus banii pe masă pentru Alexandru Musi. Ce au decis șefii lui Dinamo când au văzut cât oferă bașkanii # Gândul
Alexandru Musi este cel mai curtat jucător din lotul lui Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul adus de la FCSB are oferte de la mai multe echipe din Turcia. Totuși, cel puțin pentru moment, șefii din Ștefan cel Mare nu vor să renunțe la serviciile sale. „Musi nu e transferabil, la momentul ăsta” […]
10:40
Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci # Gândul
Guvernul pregătește un nou set de reguli care schimbă modul în care funcționează companiile din România, mai ales în sectoarele considerate sensibile pentru stat. Omul de încredere al premierului Ilie Bolojan va aviza schimbările de acționariat cu investitori străini în domenii strategice precum energia și transporturile, dar și în bănci, mass-media și zona de inteligență […]
10:40
Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse # Gândul
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei. Liderul rus a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra […]
10:40
Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis două coduri galbene care anunță precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, valabile până astăzi la ora 12.00. A nins în mai multe zone ale țării, iar traficul a fost îngreunat. La primele ore ale dimineții nu a lipsit nici ceața în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.