UE în pericol de colaps din cauza finanțării Ucrainei? Planul ascuns al Bruxelles-ului ar putea afecta toate țările membre
Gândul, 7 ianuarie 2026 16:20
Ajutorul acordat Ucrainei poate demola blocul comunitar. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că sprijinul financiar masiv acordat de Uniunea Europeană Ucrainei riscă să împingă statele membre într-o spirală periculoasă a îndatorării, susținând că datoria UE ar putea depăși 1.050 de miliarde de dolari până în 2027. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că Uniunea […]
Acum 10 minute
16:40
Wilmark a dezvăluit ce fel de tată este. Coregraful are doi băieți, Loukas și Joakin, din mariajul cu Ioana. Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas […]
Acum 30 minute
16:30
În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs generat de ChatGPT. Instanțele olandeze au invalidat căsătoria în cauză, hotărând că un discurs scris cu ajutorul inteligenței artificiale nu îndeplinea cerințele Codului Civil, scrie Le figaro. În Olanda, ChatGPT a stricat o ceremonie de nuntă. Astfel, o instanță olandeză a anulat o căsătorie, hotărând […]
16:20
UE în pericol de colaps din cauza finanțării Ucrainei? Planul ascuns al Bruxelles-ului ar putea afecta toate țările membre # Gândul
Acum o oră
16:10
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile # Gândul
O familie din Marea Britanie a trăit un șoc teribil. Părinții lui Trevor au fot informați oficial că fiul lor de 17 ani a murit într-un accident rutier. Abia peste câteva săptămâni au aflat că adolescentul era, de fapt, în viață în timp ce se pregăteau de înmormântare, internat în spital, scrie The Mirror. Potrivit […]
16:00
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească # Gândul
Haos la început de an, odată cu demararea plăților la taxe și impozite. Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 au aflat cu stupoare că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta. Bucureștenii vizați s-au plâns imediat pe rețelele de socializare că, pe lângă problemele cu […]
15:50
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului # Gândul
În Harbin, un oraș situat în nord-estul Chinei, unde iernile vin cu temperaturi de până la -30 de grade Celsius, oamenii au descoperit metode ingenioase pentru a se încălzi. Yangang Xing, un profesor de arhitectură, descrie cum tradițiile locale pot oferi soluții eficiente pentru provocările energetice actuale din Europa. Acesta își amintește că în copilăria […]
Acum 2 ore
15:40
Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine” # Gândul
Mihai Mitoșeru a dezvăluit ce s-a schimbat în viața sa de când are o relație cu Alexandra. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine”, a afirmat acesta. Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a […]
15:40
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE # Gândul
Președintele Nicușor Dan va înființa în cadrul Administrației Prezidențiale un departament special împotriva dezinformării și fake-news, departament care va fi în directa sa coordonare, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Decizia vine pe fondul incapacității instituțiilor române, dar și a Comisiei Europene, de a stăvili fluxul de dezinformări în spațiul public, mai cu seamă pe rețelele sociale. […]
15:30
Un elicopter privat s-a prăbușit miercuri în regiunea Perm din Rusia după ce rotorul aparatului de zbor s-a agățat în liniile de electricitate. Accidentul s-a soldat cu moartea a două persoane. Elicopterul s-a prăbușit în districtul Bardymsky, pe teritoriul centrului de recreere Ashatli Park. Potrivit biroului regional al Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia (EMERCOM), ambele […]
15:30
Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu # Gândul
Tradiţionala slănină cu ceapă, stropită cu ţuică, este o mâncare sănătoasă „de la ţară”, naturală, fără E-uri şi prin urmare mai bună decât meniul celor care locuiesc la oraş. Acesta este un mit extrem de greşit, spune Preşedintele de Onoare al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Nicolae Hâncu. El susţine pentru Adevărul […]
15:30
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate # Gândul
Un grup de pasageri a reușit să „călătorească în timp” și să sărbătorească Anul Nou de două ori. Un număr de zboruri programate pentru începutul anului au atras atenția pentru că pleacă în 2026, dar ajung înapoi în 2025, oferind pasagerilor posibilitatea rară de a sărbători Anul Nou de două ori. Avionul care a decolat […]
15:30
SUA confiscă nava „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin, după o urmărire de mai multe săptămâni # Gândul
Statele Unite încearcă să preia controlul asupra unui petrolier legat de Venezuela, după o urmărire care a durat mai bine de două săptămâni peste Oceanul Atlantic, au declarat miercuri doi oficiali americani pentru Reuters. Confiscarea, care ar putea alimenta tensiunile cu Rusia, a avut loc după ce petrolierul, cunoscut inițial sub numele de Bella-1, a reușit […]
15:20
Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul # Gândul
Chiar dacă deține o maşină hibrid, un bucureștean s-a trezit că trebuie să plătească impozite mai mari decât un proprietar de autoturism vechi de mai bine de 20 de ani. Deși sunt mai poluante, mașinile vechi nu sunt la fel de mult taxate, arată Observator. Ce reducere acordau primăriile Iar exemplul care confirmă cele de […]
15:20
Nu numai taxele și impozitele pentru locuințe vor crește în 2026. Și cheltuielile de neevitat pentru destrămarea familiei vor fi consistente. Valoarea tarifelor percepute de notar diferă în funcție de existența sau numărul copiilor vor conta la divorț. Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o […]
15:20
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile # Gândul
Furtuna Goretti, prima denumită de meteorologi în 2026, a început să afecteze vestul și nord-vestul Europei cu vreme severă. Sistemul a fost numit de serviciul meteorologic francez Météo France și se întinde acum din Franța spre Regatul Unit și Irlanda. În nordul, estul și centrul Europei, vremea rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața […]
15:10
Câți ani are Nicolae Lupșor, concurent la “Desafio: Aventura” de la Pro TV. Cum a ajuns „Regele Fitnessului” să fie remarcat la nivel european # Gândul
Nicolae Lupșor este unul dintre concurenții emisiunii „Desafio: Aventura” de la Pro TV. Este unul dintre cei mai experimentați concurenți din show, iar în mediul online este cunoscut drept „Regele Fitnessului”. Noua competiție aduce în atenție modul în care concurenții își testează limitele fizice și mentale în condiții extreme. Nicolae Lupșor este parte a echipei […]
15:10
Spontaneitatea este cea mai bună politică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 8 ianuarie 2026. Berbec Aranjamentele pentru o întâlnire pe care intenționezi să o organizezi ar putea merge prost. Totul ar putea fi dat peste cap și nimic nu s-ar întâmpla așa cum ai planificat. Acest lucru nu îți va opri […]
15:10
Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro # Gândul
Într-o mișcare care pune capăt definitiv erei lui Nicolás Maduro în zidurile de la Miraflores, președintele interimar, Delcy Rodríguez, a ordonat demiterea imediată și arestarea generalului Javier Marcano Tábata, care până acum a condus Direcția Generală de Contrainformații Militare (DGCIM) și Garda de Onoare Prezidențială. Căderea lui Marcano Tábata, omul responsabil pentru securitatea personală a […]
15:00
Ultima fraudă pe TikTok: în Spania, escrocii folosesc videoclipuri IA cu prințesa Leonor pentru a face bani # Gândul
Fundația „Prințesa de Austrias”, care o reprezintă pe prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani la tronul Spaniei, a anunțat că escrocii cibernetici folosesc videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), postate de profiluri false, pentru a obține bani de la cetățeni. În mai multe videoclipuri postate pe TikTok, conturile false care se […]
15:00
Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent # Gândul
Publicațiile maghiare scriu la unison, dar și uimite, că „ceva s-a schimbat” de la vârful UE față de România. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propulsează România cu miliarde de euro – un flux de fonduri „fără precedent”. Articolul publicat de Világgazdaság și preluat de Mediafax relevă accelerarea fluxului de fonduri din Uniunea Europeană către […]
Acum 4 ore
14:40
Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii” # Gândul
Fostul prezentator Leonard Miron, în vârstă de 56 de ani, a avut parte de situații deloc plăcute pe aeroportul din Madrid, unde a rămas fără ceasuri și bijuterii. Leonard Miron a devenit cunoscut publicului larg din postura de prezentator la Televiziunea Națională. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, acesta s-a mutat în Marea Britanie […]
14:40
Un criminal în serie din SUA a recunoscut un nou asasinat după 60 de ani. Cottingham este bănuit de uciderea sau mutilarea a 100 de femei # Gândul
Un criminal în serie notoriu în SUA, Richard Cottingham, a fost legat de încă o crimă brutală, după ce chiar el a mărturisit fapta care a rămas nerezolvată timp de decenii, victimă fiind o studentă la asistență medicală, în vârstă de 18 ani, din New Jersey. Cottingham, în vârstă de 79 de ani, cunoscut drept […]
14:30
O echipă din Superliga a făcut un profit uriaș de pe urma unui TRANSFER. „A încasat la semnătură cât câștiga într-un an” # Gândul
Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a spus că transferul lui Caio Ferreira la FC Riga s-a realizat. Brazilianul de 25 de ani va avea un salariu de 20.000 de euro lunar. El a luat și o primă de instalare de 50.000 de euro, cât era salariul său pe un an la FC Argeș. […]
14:30
Explodează și taxele pentru mașinile electrice, românii plătesc chiar de zece ori mai mult pentru că impozitul se calculează acum în funcție de puterea motorului. Reducerea aplicată de primării scade și ea. Dacă anul trecut era de 95%, anul acesta nu va fi mai mare de 30%. Practic, autoturismele dotate cu motoare hibrid vor fi […]
14:20
Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan” # Gândul
Cristian Tudor Popescu evocă, pe Facebook, revolta cetățenilor români din cauza măririi impozitelor pe locuințe. Jurnalistul a susținut, în incursiunea sa publică, faptul că „încalcă o teoremă enunțată de președintele Dan”, și anume „Trebuie să privim în viitor, nu în trecut”. Jurnalistul a adus în atenție și Decretul-Lege nr. 61 din 1990 privind vânzarea de […]
14:10
Pentagonul a făcut bilanțul operațiunii pentru capturarea lui Nicolas Maduro: 7 răniți în rândul trupelor americane, dintre care 2 încă se recuperează # Gândul
În urma raidului secret desfășurat de forțele speciale americane în Venezuela, Pentagonul a confirmat că șapte militari americani au fost răniți în timpul operațiunii, dintre care cinci au revenit în serviciu, iar ceilalți doi se află în faza de recuperare, arată Business Insider. În ciuda operațiunilor violente din Caracas, niciun soldat american nu a fost […]
14:10
Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală # Gândul
Angajamentul explicit care arăta că Washingtonul va sprijini Kievul a fost anulat, în ultimul moment, în declarația comună finală a liderilor europeni pe Ucraina, dezvăluie astăzi Politico. Declarația privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, semnată ieri seară la Paris, a fost semnificativ scurtată în comparație cu proiectul inițial, relatează jurnaliștii Politico . Mai multe prevederi privind participarea […]
14:00
Tezaurul dacic, păzit în glumă. Fostul director al Muzeului Național de Istorie, acuzații grave: „Olandezii au mințit” # Gândul
Fostul director al Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander, a relatat într-un interviu acordat în presa internațională detalii despre furtul prețioaselor obiecte dacice din aur de la muzeul Drents din Țările de Jos, căruia îi fuseseră împrumutate. Oficialul susține că partea olandeză „a mințit” în ceea ce privește măsurile de securitate de la muzeu, pe […]
14:00
Un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București # Gândul
Un tramvai Imperio s-a defectat, miercuri, și a blocat una dintre cele mai importante linii din București. „Liniile 10, 11 și 25 – blocate pe Str. Progresului, pâna în intersecția cu Str. Răzoare, sens Bd. Timisoara. Cauza: incident tehnic. S-au luat măsuri de deviere”, transmit reprezentanții STB. Știre în curs de actualizare
13:50
Metoda „Biletul” a luat amploare în mai multe state europene și face ravagii printre șoferi. Este o metodă prin intermediul căreia hoții distrag atenția conducătorului auto și fură autoturismul sau diverse bunuri din interiorul său. O altă metodă a luat amploare în mai multe state din Europa. Este vorba despre metoda „Biletul” amplasat pe luneta […]
13:40
Paula Chirilă, în vârstă de 50 de ani, a spus ce relație are cu fiica sa, Carla. ”Nu uit că eu sunt părintele ei”, a explicat artista. Paula Chirilă este cunoscută ca actriță de teatru și film. Este cunoscută și din postura de prezentatoare de televiziune. De-a lungul anilor, aceasta a participat la numeroase […]
13:40
Un judecător din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis după ce o mașină care se afla în afara drumului s-a izbit de motocicleta sa # Gândul
Un judecător israelian de rang înalt, implicat în cazul de corupție al premierului Benjamin Netanyahu, a fost ucis după ce un vehicul care circula în afara drumului a intrat pe o autostradă principală și a intrat în motocicleta sa, relatează Daily Mail. Benny Sagi, președintele Tribunalului Districtual Beersheba, a murit la fața locului în urma […]
13:40
Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump # Gândul
Cioburi de sticlă, pereți găuriți, praf și resturi de vopsea acoperă mobilierul și podelele din mai multe case dintr-un cartier din Caracas, afectat după atacul Statelor Unite de sâmbătă. ”Invazia” lui Trump a culminat cu capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Cum s-a simțit atacul pentru localnici: „Pare că a trecut […]
13:30
Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați # Gândul
O friptură de vită reușită nu ține de noroc, ci este rezultatul unor alegeri inspirate și al câtorva reguli simple care trebuie respectate cu atenție. Iată cum se gătește corect și mai ales ce fel de carne trebuie pentru o friptură care să-i lase fără replică pe invitați. De la tipul de carne până la […]
13:10
Motiv de sărbătoare. Rapperul Tekashi 6ix9ine este foarte fericit că e vecin cu Maduro în închisoarea din Brooklyn # Gândul
Rapperul american Tekashi 6ix9ine, aflat marți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, a sărbătorit faptul că se află în aceeași închisoare cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, relatează EFE. „Urmează să am cea mai bună echipă de baschet pe care aţi văzut-o vreodată în închisoare”, a scris el într-o postare. „Sunt pe cale să-l întâlnesc […]
13:10
Ce indemnizații pot primi victimele de la Crans-Montana? Cunoscut avocat elvețian explică ce trebuie să facă rapid familiile victimelor # Gândul
Incendiul catastrofal din 1 ianuarie, din stațiunea elvețiană Crans Montana, pune sub lupă mecanismele existente în Elveția în vederea despăgubirii victimelor. Pentru familiile acestora, există întrebări foarte pragmatice, chiar în timpul interminabilei așteptări la granița dintre viață și moarte, care marchează paturile de spital ale celor aflați în suferință. La ce indemnizații pot spera victimele […]
13:00
Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a prezentat la sediul de poliţie, marți seară, cu bagajul făcut, pentru a se preda după ce şi-a ucis fratele. Crima a avut loc într-o casă din Sectorul 2 al Capitalei, iar bărbatul în vârstă de 40 de ani a mers la Secţia 7 de Poliţie şi […]
13:00
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă” # Gândul
Statele Unite estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului militar de sâmbăta trecută pentru capturarea președintelui Venezuelean Nicolas Maduro, inclusiv zeci de victime care au rezultat într-un schimb de focuri la complexul său din Caracas, arată The Washington Post. Aproximativ 75 de persoane au decedat în urma operațiunii „eficiente”, dar […]
13:00
Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa # Gândul
Un real scandal a pornit în lumea săriturilor cu schiurile. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa. Acum, înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă (6-22 februarie 2026), sportivii ar putea ajunge în situația de a fi verificați vertiginos cu un scaner 3D. În lumea săriturilor […]
13:00
Nicușor Dan, pierdut în spațiu la Summitul „Coaliției Voinței” de la Paris. Președintele României dă din mâini, se comportă bizar și se împiedică de liderii UE la fotografia de familie # Gândul
Momente stânjenitoare pentru președintele României, Nicușor Dan, au fost surprinse de agențiile internaționale de știri, aseară, în Palatul Élysée, la Summitul istoric al „Coaliției Voinței” de la Paris. În timpul fotografiei de familie, de față cu majoritatea liderilor europeni și emisarilor americani, Nicușor Dan are un comportament ciudat, dă din mâini, se strâmbă în fața […]
12:50
Polițiștii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuința sa . anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violență pe trupul fetei. O tânără în vârstă de 23 de ani, din Blaj, a murit marți seară după ce i s-ar fi […]
12:50
Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul # Gândul
De Sfântul Ion, o tradiţie veche de zeci de ani încă se mai păstrează în satele din Oltenia. De Iordănit, cei care poartă numele Sfântului Ion sunt colindați. Sărbătoriţii sunt gazde primitoare. Le dau vin şi cozonac tinerilor care iordănesc. De Sfântul Ion, în satele oltenești petrecerea începe încă de la primele ore ale dimineții. […]
Acum 6 ore
12:40
Muzicianul Cristian Faur, în vârstă de 54 de ani, a slăbit 60 de kilograme. ”Transformarea aceasta nu a fost un accident”, a spus acesta. Cristian Faur este un cunoscut compozitor. Acesta este cunoscut publicului lar în special pentru melodia sa – “Let Me Try”, interpretată de Luminiţa Anghel şi trupa Sistem, care a ocupat […]
12:40
De ce sunt supraaglomerate „Urgențele” din Iași: are legătură cu o schimbare de lege care a produs un „tsunami” în sistemul medical # Gândul
Situație cât se poate de gravă la Iași, acolo unde o persoană din 10 nu are asigurare de sănătate, scrie publicația locală Ziarul de Iași. Și mai grav este că niciunul dintre cei 26.000 de oameni rămași recent fără asigurare nu se înghesuie să-și facă una. Au trecut patru luni de la modificarea legislației privind […]
12:20
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți # Gândul
Rusia a lansat azi noapte un atac aerian asupra Ucrainei cu o rachetă Iskander și 95 de drone. Apărarea aeriană ucraineană a distrus majoritatea țintelor, transmite Kyiv Post. În urma atacurilor rusești asupra orașelor Zaporijjea și Polohî, doi oameni au murit, iar încă nouă au fost răniți. Forțele ruse au desfășurat un nou atac aerian […]
12:20
Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții # Gândul
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l’Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d’Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. Sicriul lui Brigitte Bardot tocmai a ajuns la biserică, unde numeroase vedete au sosit pentru a-i aduce […]
12:10
Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate # Gândul
Proces cu scandal la Iași, acolo unde un bărbat din Târgu Frumos a fost sancționat drastic pentru o faptă comisă cu 12 ani în urmă, scrie Ziarul de Iași. Ani la rând, dosarul a fost uitat prin sertare, pentru ca într-un final procurorii să decidă că, de fapt, nu comisese nicio infracțiune. Cu toate acestea, […]
12:00
Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu exclude posibilitatea unei convorbiri în următoarele săptămâni cu Vladimir Putin, arată BFM TV. Liderul de la Élysée afirmă că restabilirea contactelor cu Rusia este necesară pentru a avansa eforturile de pace, iar discuția ar trebui să aibă loc „cât mai curând posibil”. Ultima dată când președinții francez și rus au […]
11:40
Ce spune Răzvan Fodor despre al doilea copil. ”Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar” # Gândul
Răzvan Fodor, în vârstă de 50 de ani, a explicat de ce el și soția sa, Irina Fodor, nu și-au mai mărit familia cu un al doilea copil. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fată care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație […]
11:40
Ion Cristoiu: Întrebat dacă intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional, Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul a mai spus că „Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene”, când este întrebat dacă „intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional”. „Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, istoria modernă […]
