Banca Națională a Bulgariei intervine după plângeri privind schimbul de leva în euro
PSNews.ro, 8 ianuarie 2026 12:20
Banca Națională a Bulgariei (BNB) a intervenit pentru a răspunde rapoartelor privind băncile comerciale care impun comisioane și restricții neautorizate privind schimbul de leva în euro. Se pare că unele bănci refuzau să ofere servicii non-clienților, cereau un comision de 15 leva pentru astfel de schimburi, stabileau limite mai mici decât cele 30.000 de leva permise
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă. Şedinţa Comandamentului Energetic are loc la ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional. La ora 11:30, ministrul Energiei va susţine declaraţii de presă. Alba: 5.000 de consumatori fără curent electric Aproximativ 5.000 de
12:10
Un fost premier acuză: Bolojan a încercat reforma administrației, dar deocamdată rezultatul e aproape zero # PSNews.ro
Reforma administrației s-a împotmolit, în special din cauza opoziției PSD, spune fostul premier Theodor Stolojan, care atrage atenția că Executivul va avea o misiune cumplit de grea în anul 2026. Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, la RFI, că „greul de-abia acum începe". Theodor Stolojan spune că „anul trecut a avut loc partea cea mai
12:10
Donald Trump se va întâlni la Casa Albă cu reprezentanți ai companiilor petroliere din SUA. Se pune Venezuela la cale # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump se va întâlni, vineri, la Casa Albă cu directorii celor mai mari trei companii petroliere din SUA, potrivit Casei Albe, citată de Sky News. Reprezentanți ai companiilor Chevron, Exxon Mobil și ConocoPhillips intenționează să ia parte la întâlnirea cu președintele SUA, însă probabil se vor alătura și alții, potrivit unui oficial
12:10
Senatorul Marius Humelnicu, în fața judecătorilor: Începe procesul penal pentru conducere cu permisul suspendat # PSNews.ro
Senatorul PSD de Galați, Marius Humelnicu, se pregătește pentru prima înfățișare la Înalta Curte de Casație și Justiție, programată peste o săptămână. Acesta va apărea în fața magistraților pentru primul termen al dosarului penal în care este acuzat de conducerea unui vehicul având permisul suspendat, după ce Parchetul General a finalizat rechizitoriul și a dispus
12:10
FOTO Val de ironii online după ce Nicușor Dan a rămas înzăpezit în Franța: Grătar pe zăpadă cu Macron, Emily in nămeți # PSNews.ro
Preşedintele României era să rămână în Paris din cauza zăpezii care nu i-a lăsat Spartanul să decoleze. Nicușor Dan a fost prezent la Coaliţia de Voinţă, eveniment organizat pentru sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia. Ceva mai târziu, președintele avea să ducă propria luptă cu condiţiile meteorologice nefavorabile din Franţa, care l-au menţinut la sol
12:10
Când va fi deschis „Dracula Land”, unul dintre cele mai mari parcuri tematice din Europa # PSNews.ro
Un parc tematic inspirat de legenda vampirului cu același nume, denumit „Dracula Land", este în curs de dezvoltare în România și este programat să se deschidă între 2026 și 2027, la aproximativ 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni. Proiectul, evaluat la peste 1 miliard de euro, își propune să devină una
12:10
Încă o lovitură pentru proprietarii români. Impozitul pe locuință crește iar, chiar anul acesta. Calcule concrete # PSNews.ro
e-Proprietatea ar putea fi implementată chiar de anul acesta, formal este deja reglementată în pachetul 2 de măsuri fiscale pentru ca România să nu piardă banii din PNRR. E-Proprietatea va conduce la o nouă majorare a impozitelor, automată, deoarece formula de calcul a impozitelor va fi dictată de valoarea de piață a imobilelor și nu
Acum 2 ore
11:20
Europa sub zăpadă: Ninsoarea și gheața blochează zboruri și aglomerează autostrăzi în multe țări de pe continent # PSNews.ro
Peste 1.000 de pasageri blocați au petrecut noaptea la aeroportul internațional din Amsterdam, după ce zăpada și gheața care au lovit unele părți ale Europei au blocat miercuri sute de zboruri și au paralizat autostrăzile și căile ferate. La Paris, un schior a alunecat pe malul înzăpezit al Senei, iar drumurile și parcurile din jurul
11:20
UPDATE Viscol și nămeți peste România: circulație îngreunată, mașini surprinse în zăpadă; Bucureștiul nu a fost ocolit # PSNews.ro
Vortexul polar s-a extins peste România, aducând ninsori, ploi și temperaturi scăzute, care au creat probleme serioase în trafic. Zeci de șoferi, inclusiv conducători de camioane, au rămas blocați pe mai multe drumuri din țară, din cauza stratului consistent de zăpadă depus pe carosabil. În mai multe județe au fost impuse restricții de circulație, în
11:20
Harta noilor taxe și impozite. Cât i-au crescut taxele lui Bolojan pe casă și apartament. Impunere record de 800000 lei # PSNews.ro
Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate cifrele care arată cât i-au crescut taxele premierului Ilie Bolojan. Primarul din Oradea, respectiv primarul comunei Vadu Crişului, unde are casă premierul Bolojan, dezvăluie taxele pe care le are de plătit șeful Guvernului pe casă și apartament. Mai exact, sume duble. – Cât de mult ați majorat impozitele la
11:20
Circulaţia feroviară, îngreunată din cauza ninsorilor. Întârzierile ajung chiar și la patru ore. Cele mai afectate rute # PSNews.ro
Circulaţia feroviară este îngreunată, joi, din cauza problemelor cauzae de ninsori, în special în regionalele Craiova şi Timişoara, anunţă compania CFR Călători. Astfel, trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici are o întârziere de peste patru ore. "Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condiţiile meteorologice nefavorabile, circulaţia trenurilor se desfăşoară cu
Acum 4 ore
10:20
România, destinație strategică pentru investitorii greci: De la piață de vecinătate, la pilon central de expansiune # PSNews.ro
România își consolidează statutul de destinație prioritară pentru marile grupuri economice din Grecia, trecând de la o simplă piață de proximitate la rolul de pilon fundamental în planurile de afaceri pe termen lung, potrivit unei analize Fortune Greece. Această schimbare de paradigmă este susținută de investiții masive în capital, infrastructură și resurse umane. De ce
10:20
Nicușor Dan nu a redus cheltuielie Administrației Prezidențiale, le-a mutat la Ministerul Apărării – Victor Ciutacu # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat recent o reușită administrativă semnificativă, afirmând pe rețelele sociale că a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30% în anul 2025. Această economie de 30 de milioane de lei depășește angajamentul asumat în vara anului trecut, fiind prezentată ca o dovadă de eficiență și responsabilitate fiscală. Totuși, reducerea pare să fie
10:20
George Simion, îndemn la protest: „Nu mai comentaţi online, ieşiţi în stradă, trebuie să scăpăm de această guvernare!” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a anunțat organizarea unui nou protest față de actuala guvernare și a transmis un mesaj mobilizator la început de an către membrii partidului, cerându-le să își achite cotizația pentru 2026 și să se implice activ în acțiunile politice ale formațiunii. „Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și
10:20
Cursuri suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza ninsorilor # PSNews.ro
Cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu, din cauza ninsorilor care fac ca unele drumuri să fie impracticabile sau au provocat avarii în alimentarea cu electricitate sau încălzire.
09:10
De la blocaj, la escortă militară în Elveția: Aeronava președintelui, însoțită de avioane F-18 în semn de recunoștință # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a revenit astăzi la București, după o călătorie marcată de condiții meteorologice dificile și un moment simbolic deosebit. Deși blocat inițial pe aeroport din cauza zăpezii, zborul de întoarcere a oferit o dovadă neașteptată de recunoștință diplomatică. În timp ce traversa spațiul aerian al Elveției, aeronava oficială a fost escortată de două
Acum 24 ore
19:30
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile # PSNews.ro
Din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate joi și vineri în mai multe școli din trei județe. Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică sau cu agent termic ori au făcut drumurile impracticabile, în zilele de
19:30
Omătul discordiei. Scandal între doi primari, după ce unul dintre ei a deszăpezit o stradă admnistrată de celălalt # PSNews.ro
Scene surprinzătoare s-au produs în județul Gorj, unde doi primari s-au certat din cauza… zăpezii. Edilul PNL din Samarinești a deszăpezit un drum de acces care aparține, de fapt, localității vecine Motru, iar primarul PSD l-a reclamat la poliție, acuzându-l că ar fi distrus drumul, potrivit Antena 3 CNN. Polițiștii au constatat însă că drumul
19:30
Războiul rece din Arctic: strategia SUA în Groenlanda va schimba întreaga planetă. Ce vor face Rusia și China # PSNews.ro
Statele Unite ale Americii au pus ochii pe Groenlanda, iar de la simple declarații sunt pregătiți să treacă la fapte. Ceea ce SUA va face în Groenlanda va schimba întreaga planetă și va da startul marelui război alb din Arctic, despre care se tot vorbește de câțiva ani. Toate mutările pe care le face Washington
17:50
Ministrul Sănătății sesizează Colegiul Medicilor după moartea unui tânăr internat în Buzău # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va sesiza Colegiul Medicilor, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Marţi, mai multe persoane au protestat în curtea SJU Buzău, după ce tânărul, victima unui eveniment rutier, a decedat la scurt timp după ce
17:50
Viața în Chișinău este mai costisitoare decât în mai multe orașe din Ucraina, precum Kiev sau Odesa, dar rămâne mai accesibilă comparativ cu orașe din România, cum ar fi București, Cluj sau Brașov, transmite TVR Moldova. Informațiile au fost publicate la începutul anului de platforma Numbeo, care colectează date despre prețuri și nivelul de trai
17:50
Elevii revin joi la cursuri după vacanţa prilejuită de sărbătorile de iarnă. Din 6 februarie însă încep, pe rând, vacanțele de schi. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, anul şcolar 2025 – 2026 este structurat pe intervale de cursuri şi vacanţe, după cum urmează: *** intervale de cursuri – de luni 8 septembrie
17:50
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a menționat pentru prima dată că Madridul ar putea trimite trupe pentru a se alătura unei misiuni de păstrare a securității post-armistițiu în Ucraina. După ultima reuniune a Coaliției de Voință la Paris (Coalition of the Willing) la Paris, Sánchez a precizat că este gata să înceapă, de luni, o serie
17:50
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea crește facturile românilor după liberalizare # PSNews.ro
Schema de plafonare a prețului gazelor naturale, instituită în perioada pandemiei și menținută ulterior prin OUG nr. 6/2025, va înceta la 1 aprilie 2026. După această dată, prețurile nu vor mai fi stabilite de stat, iar consumatorii vor achita tarifele prevăzute în contractele de furnizare, direct influențate de evoluția pieței gazelor. Până la 31 martie
17:50
Hopincă intervine în scandalul impozitelor: Primarul Sectorului 2 cere cercetări disciplinare la direcția de resort # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a reacționat după ce Direcția Generală de Impozite și Taxe a afișat, în ultimele zile, sume diferite de plată pentru contribuabili, situație care a generat confuzie și nemulțumiri. „Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă", a declarat
17:50
Vacanţa de iarnă a elevilor se apropie de final, aceştia urmând să reia cursurile oficial de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la examenele pe care le au de susţinut în acest an. Un caz aparte îl reprezintă elevii de clasa a 12-a. Aceştia au de susţinut
16:50
Declarația unică 2026: ANAF a publicat noul formular 212 pentru PFA, chirii sau cripto. Poate fi completată online # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat noul model al Declarației Unice pentru anul 2026, document prin care persoanele fizice își declară veniturile realizate în 2025 și își stabilesc obligațiile fiscale aferente. Formularul este disponibil în format actualizat pe site-ul ANAF și poate fi completat direct online, în browser, fără descărcarea unui PDF. Declarația
16:50
Alertă meteo: România sub ciclon mediteranean și val de aer arctic, cu ninsori abundente și temperaturi extreme # PSNews.ro
Un ciclon mediteranean, dar și un val de aer arctic ajung deasupra țării noastre și aduc un adevărat episod de iarnă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara noastră va fi lovită de un val de ninsori și ger, iar temperaturile minime vor fi între -18 și -15 grade. Potrivit ANM, începând din 07 ianuarie și până în seara zilei de
16:50
Tensiuni în Atlantic: SUA preiau controlul asupra unui petrolier rusesc, Rusia reacționează cu nave și un submarin # PSNews.ro
Forțele speciale americ
16:50
”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție împotriva dezinformării # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Gândul. Potrivit surselor, viitorul departament de la Cotroceni va fi format din reprezentanți ai instituțiilor statului care au atribuții în acest sens. De altfel, […] Articolul ”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție împotriva dezinformării apare prima dată în PS News.
16:50
Premiul Charlemagne 2026: Tinerii care schimbă lumea pot câștiga finanțare și un stagiu în Parlamentul European # PSNews.ro
Cunoașteți tineri care schimbă lumea? Biroul Parlamentului European în România reamintește că Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni celebrează munca extraordinară pe care tânăra generație o depune zilnic și impactul durabil pe care îl are asupra viitorului Europei. Tinerii între 16 și 30 de ani se pot înscrie până pe 2 februarie pentru a avea șansa […] Articolul Premiul Charlemagne 2026: Tinerii care schimbă lumea pot câștiga finanțare și un stagiu în Parlamentul European apare prima dată în PS News.
16:50
Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Paris, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință, că România nu își schimbă poziția privind sprijinul acordat Ucrainei și nu ia în calcul trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean. „În primul rând, coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României care au participat au […] Articolul Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina apare prima dată în PS News.
15:50
Adrian Ahrițculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica. Românul urcă pe cei mai înalți 7 munți din lume # PSNews.ro
Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care și-a propus să urce pe cei mai înalți șapte munți din lume, a anunțat miercuri managerul sportivului, Adrian Ștefan Jurca. „Sunt pe Vinson”, a fost mesajul transmis de alpinistul din Petroșani și recepționat […] Articolul Adrian Ahrițculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica. Românul urcă pe cei mai înalți 7 munți din lume apare prima dată în PS News.
15:50
500 milioane euro pentru renașterea industriei la Iași – proiect comun al unui miliardar ucrainean și al unuia băcăuan # PSNews.ro
Un miliardar ucrainean și unul român readuc în joc industria grea de la Iași. Grupul Metinvest, controlat de Rinat Akhmetov, pregătește investiții de cel puțin 300 milioane euro în fosta fabrică de țevi ArcelorMittal, iar familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu ia în calcul până la 200 milioane euro pentru relansarea TotalGaz Iași. Ambele companii […] Articolul 500 milioane euro pentru renașterea industriei la Iași – proiect comun al unui miliardar ucrainean și al unuia băcăuan apare prima dată în PS News.
15:50
DiscoverEU: Comisia Europeană acordă tinerilor peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, că acordă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite DiscoverEU tinerilor, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a spațiului Schengen. Peste 40.000 de tineri care au vârsta de 18 ani vor putea călători gratuit cu trenul în Europa, după ce au fost selectați în cadrul celei […] Articolul DiscoverEU: Comisia Europeană acordă tinerilor peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE apare prima dată în PS News.
15:50
Protestele din Iran continuă. Două orașe, „preluate” de contestatari. Manifestațiile s-au extins în aproape toată țara # PSNews.ro
Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI) afirmă că orașele Abdanan (provincia Ilam) și Malekshahi au fost practic „preluate” de protestatari, pe fondul extinderii manifestațiilor la nivel național și al creșterii numărului de victime. „Astăzi a avut loc o evoluție majoră în două orașe din vestul Iranului care au fost parctic preluate, iar oamenii sărbătoresc […] Articolul Protestele din Iran continuă. Două orașe, „preluate” de contestatari. Manifestațiile s-au extins în aproape toată țara apare prima dată în PS News.
15:50
Final de vacanță: Trafic aglomerat pe Valea Prahovei, cu DN1 blocat între Predeal, Bușteni și Comarnic # PSNews.ro
Atenție, șoferi! Traficul pe Valea Prahovei este intens, cu coloane pe DN1 între Predeal, Bușteni și Comarnic. Aflați rutele alternative și sfaturile pentru a evita blocajele. Centrul INFOTRAFIC avertizează că traficul pe Valea Prahovei este puternic îngreunat. Coloane de autovehicule se formează pe DN1 sens Ploiești între Predeal, Azuga și Bușteni, dar și între Posada și Comarnic. Sensul de […] Articolul Final de vacanță: Trafic aglomerat pe Valea Prahovei, cu DN1 blocat între Predeal, Bușteni și Comarnic apare prima dată în PS News.
15:50
Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România, în topul țepelor SUA în ”reconstrucția” Afganistanului # PSNews.ro
Defunctul om de afaceri Fathi Taher, unul dintre cei mai puternici milionari ai României postdecembriste, dar cu legături strânse și în regimul comunist, se află în topul pagubelor suferite de SUA în ”reconstrucția” Afganistanului. Un proiect al fostului om de afaceri Fathi Taher, decedat în 2021, unul dintre primii și cei mai puternici milionari ai […] Articolul Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România, în topul țepelor SUA în ”reconstrucția” Afganistanului apare prima dată în PS News.
14:50
Mihai Fifor critică modul în care România gestionează deplasările prezidențiale: „Suntem făcuți de râs” # PSNews.ro
Fostul ministru și senator Mihai Fifor a lansat, pe rețelele sociale, un atac dur la adresa modului în care România organizează deplasările oficiale ale președintelui țării, subliniind un „eșec instituțional major” în contextul incidentului recent de la Paris. Într-o postare publicată pe Facebook, Fifor a explicat că este „absolut ridicol” ca președintele României să fi […] Articolul Mihai Fifor critică modul în care România gestionează deplasările prezidențiale: „Suntem făcuți de râs” apare prima dată în PS News.
14:50
HARTĂ 10 județe din țară sub atenționare de inundații. Alertă până joi seară în 6 bazine hidrografice # PSNews.ro
Hidrologii au emis, miercuri, Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Mehedinţi şi Cod galben pentru judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Olt, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Potrivit sursei citate, până joi seară, sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa. Hidrologii avertizează […] Articolul HARTĂ 10 județe din țară sub atenționare de inundații. Alertă până joi seară în 6 bazine hidrografice apare prima dată în PS News.
14:50
Piața muncii în 2025: PNRR a stabilizat unele domenii, dar sectoarele IT și automotive au resimțit criza # PSNews.ro
Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, a realizat o analiză la final de an privind evoluţia mediului economic şi a pieţei muncii în anul curent, precum şi perspectivele pentru anul viitor, pe baza dialogului cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai sectorului tehnologic. Concluziile arată că impactul economic a fost diferit de la un […] Articolul Piața muncii în 2025: PNRR a stabilizat unele domenii, dar sectoarele IT și automotive au resimțit criza apare prima dată în PS News.
14:50
Petrișor Peiu (AUR) avertizează: UE riscă o spirală a îndatorării din cauza finanțării Ucrainei # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că sprijinul financiar masiv acordat de Uniunea Europeană Ucrainei riscă să împingă statele membre într-o spirală periculoasă a îndatorării, susținând că datoria UE ar putea depăși 1.050 de miliarde de dolari până în 2027, în contextul unor costuri energetice în creștere și al extinderii bugetului european. Liderul senatorilor AUR, […] Articolul Petrișor Peiu (AUR) avertizează: UE riscă o spirală a îndatorării din cauza finanțării Ucrainei apare prima dată în PS News.
14:50
Nicușor Dan a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul privind anularea alegerilor din 2024 # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la prezentarea raportului despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Șeful statului a dat un răspuns neașteptat și a precizat că a citit în avion documentele ce stau la baza argumentelor din raport. Nicușor Dan a promis, în repetate rânduri, că va prezenta românilor raportul din ședința CSAT, referitor la […] Articolul Nicușor Dan a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul privind anularea alegerilor din 2024 apare prima dată în PS News.
14:50
Haosul impozitelor: Sumele s-au schimbat peste noapte, iar cei care deja au achitat s-au trezit că mai au de plătit # PSNews.ro
Taxele și impozitele pentru 2026 au fost calculate și recalculate, fiind inclusiv situații în care unii români au avut surpriza să aibă taxe mult mai mari decât s-au așteptat. Alții nu au putut să vadă cât au de plătit pentru că primăriile nu au terminat calculele. Sunt probleme și la taxele la locuințe calculate greșit. […] Articolul Haosul impozitelor: Sumele s-au schimbat peste noapte, iar cei care deja au achitat s-au trezit că mai au de plătit apare prima dată în PS News.
14:50
Final surpriză la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală # PSNews.ro
Angajamentul explicit prin care Washingtonul își exprima sprijinul pentru Kiev a fost eliminat în ultimul moment din declarația comună finală a liderilor europeni privind Ucraina, relatează astăzi Politico. Potrivit publicației, declarația referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, semnată aseară la Paris, a fost semnificativ scurtată față de varianta de lucru inițială, iar mai multe […] Articolul Final surpriză la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală apare prima dată în PS News.
13:50
Presa maghiară scrie că în România s-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace – autostrada care leagă Transilvania de Ungaria. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat planuri ambițioase. România va deschide 250 km de autostradă până în 2026, scrie mandiner.hu. Autostrada A3 între Târgu Mureș și Borș se extinde cu 68 […] Articolul Presa maghiară: În România s-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace apare prima dată în PS News.
13:50
Prescripția să trăiască! Cum a scăpat un consilier al lui Nicușor Dan de plata unui prejudiciu uriaș # PSNews.ro
Un consilier al președintelui Nicușor Dan, cu probleme în instanță, poate răsufla ușurat. Scapă de plata unui prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei, dintr-un dosar în care a fost dat în judecată de guvern, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Ce l-a salvat? Prescripția! Este vorba despre Eugen Tomac, intrat de curând în rândul […] Articolul Prescripția să trăiască! Cum a scăpat un consilier al lui Nicușor Dan de plata unui prejudiciu uriaș apare prima dată în PS News.
13:50
Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Un proiect solar scoate la lumină legături întunecat # PSNews.ro
Un proiect fotovoltaic de mici dimensiuni, dezvoltat în comuna Secu din județul Dolj de un startup care ar fi accesat fonduri europene, scoate la lumină o problemă de securitate aflată deja în atenția autorităților: existența unor rețele transfrontaliere de obținere a cetățeniei române. Rețele care nu facilitează doar libera circulație a persoanelor în spațiul comunitar, […] Articolul Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Un proiect solar scoate la lumină legături întunecat apare prima dată în PS News.
13:50
„Regretăm profund”. Primarul Nicolas Féraud a recunoscut că barul Le Constellation nu a fost verificat în ultimii 5 ani # PSNews.ro
În ultimii cinci ani, barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana nu a fost supus niciunei verificări de securitate împotriva incendiilor, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud. „Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a precizat primarul Nicolas Feraud. În 2025, singura evaluare efectuată a fost una acustică, care nu a […] Articolul „Regretăm profund”. Primarul Nicolas Féraud a recunoscut că barul Le Constellation nu a fost verificat în ultimii 5 ani apare prima dată în PS News.
