SUA au confiscat un al doilea petrolier sancționat, într-o operațiune separată în Marea Caraibelor
Adevarul.ro, 7 ianuarie 2026 18:00
SUA au confiscat miercuri un alt petrolier în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, în urma unei operaţiuni separate în Marea Caraibilior.
Acum 10 minute
18:15
Primarul Rareș Hopincă a cerut cercetare disciplinară după afișarea unor sume diferite pentru impozitele pe 2026 # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2 al Bucureștiului, Rareș Hopincă, a anunțat că a solicitat declanșarea unei cercetări disciplinare la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) Sector 2, după ce mai mulți contribuabili au constatat că le-au fost afișate sume diferite de plată pentru 2026.
Acum 30 minute
18:00
Nicușor Dan vrea avion prezidențial, după ce aeronava Spartan a rămas blocată din cauza zăpezii # Adevarul.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă.
18:00
SUA au confiscat un al doilea petrolier sancționat, într-o operațiune separată în Marea Caraibelor # Adevarul.ro
SUA au confiscat miercuri un alt petrolier în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, în urma unei operaţiuni separate în Marea Caraibilior.
18:00
Moscova, furioasă după interceptarea petrolierului sub pavilion rusesc de către forțele SUA: „Un act de piraterie” # Adevarul.ro
Statele Unite și Rusia se află într-un schimb de acuzații după ce forțele americane au interceptat în Atlantic un petrolier înregistrat sub pavilion rusesc.
Acum o oră
17:45
Primele imagini din operațiunea SUA de preluare a petrolierului rus. „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde” # Adevarul.ro
Forțele americane au publicat imagini din timpul operațiunii în care au preluat controlul asupra unui petrolier suspectat că face parte din așa‑numita „flotă fantomă” a Rusiei.
17:45
Primar din Gorj reclamat la Poliție după ce a deszăpezit un drum din altă comună. Ce îi reproșează un consilier AUR # Adevarul.ro
Scene tensionate în județul Gorj, unde doi primari din localități vecine au ajuns în conflict după ce edilul unei comune a deszăpezit un drum care aparține, administrativ, altei unități administrativ-teritoriale.
Acum 2 ore
17:15
Gerul pune stăpânire pe România. Ciclon mediteranean cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță un episod de iarnă autentică în România, „demn de reputația lunii ianuarie”, determinat de un nou ciclon mediteranean care va traversa regiunea în următoarele zile.
17:00
Nicușor Dan se întoarce în România: aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Paris după 16 ore de blocaj # Adevarul.ro
Aeronava Spartan cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România a decolat miercuri de pe aeroportul din Paris.
16:45
Trump acuză fotografii că îl fac „puțin gras”. Democrații ripostează cu imagini virale: „Nu e vina fotografilor” # Adevarul.ro
O remarcă făcută de Donald Trump despre felul în care este fotografiat a stârnit un nou val de ironii pe rețelele sociale.
16:45
Vacanța școlară de iarnă s-a încheiat, iar elevii din toată țara revin la cursuri joi, 8 ianuarie 2026. Odată cu reluarea școlii începe și Modulul 3 din structura anului școlar 2025–2026.
16:30
Sub impulsul oferit de SUA, care a arătat cum trebuie rezolvată rapid o criză folosind lasoul pentru a aduce la ordine, și la arest, președinții scăpați din staulul democrației, liderii europeni au accelerat team-buildingul pentru pace și au ajuns la un consens privind ce se poate face în Ucraina.
16:30
SUA au câștigat bătălia materială în Venezuela, dar au pierdut-o pe cea simbolică.
Acum 4 ore
16:15
Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că Venezuela va trimite până la 50 de milioane de barili în SUA # Adevarul.ro
Prețurile globale ale petrolului au scăzut cu peste 1% după ce Donald Trump a declarat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de țiței din producția țării, aflată în prezent sub blocadă.
16:00
Imagini inedite cu Radu Drăgușin. Stoperul român, filmat la cratiță și punându-și câinele pe fugă # Adevarul.ro
Tottenham a publicat un video făcut acasă la Radu Drăgușin, în Londra.
16:00
Lider PSD, despre blocajul președintelui la Paris: „Ne facem de râs. Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl «fura» nimeni” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, critică dur modul în care a fost gestionată deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris.
15:45
Călătorii gratuite prin Europa pentru tinerii de 18 ani. UE lansează o nouă rundă DiscoverEU # Adevarul.ro
Comisia Europeană a lansat o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor peste 40.000 de permise gratuite pentru a călători prin Europa.
15:45
Ce spun canalele pro‑rusești despre operațiunea SUA din Venezuela: „Așa l-ar putea răpi și pe Putin” # Adevarul.ro
Operațiunea fulgerătoare a SUA împotriva Venezuelei, care s-a încheiat cu arestarea președintelui țării Nicolas Maduro a provocat un val de comentarii pline de admirație din partea comunității pro-război, chiar dacă că Rusia și Venezuela sunt legate printr-un acord de parteneriat strategic.
15:30
Fost consilier prezidențial, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris: „Este o ipocrizie publică mare” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat la Paris după ce avionul militar cu care urma să revină în țară nu a putut decola din cauza condițiilor meteo.
15:30
Surpriză la Raliul Dakar 2026. Campionul en-titre, Yazeed Al-Rajhi, nevoit să se retragă # Adevarul.ro
Miliardarul Yazeed Al-Rajhi provine dintr-una dintre cele mai bogate familii din Arabia Saudită.
15:30
Mesajul Rusiei după ce Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei # Adevarul.ro
Rusia și-a exprimat sprijinul pentru numirea Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar al Venezuelei, catalogând-o drept necesară pentru a proteja pacea și stabilitatea într-un context pe care Moscova l-a descris drept „amenințări neocoloniale flagrante și agresiune armată străină”.
15:15
„Soția mea urăște când fac asta”. Trump, ridiculizează sportivele transsexuale într-un gest teatral aplaudat în sală și criticat online # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a ironizat participarea sportivelor transsexuale în competiţiile feminine, imitând o scenetă de halterofilie la un eveniment public. Momentul a fost aplaudat de republicani şi activişti conservatori.
15:00
Cum a sărbătorit Crăciunul singura țară ortodoxă din Africa. Imagini spectaculoase cu tradiții vechi de secole # Adevarul.ro
Una dintre cele mai vechi țări creștine din lume a fost din nou în centrul atenției odată cu sărbătorirea Crăciunului de către zeci de milioane de credincioși.
14:45
Zelenski, vizită în Cipru la debutul președinției UE. Aderarea Ucrainei, prioritate pe agenda Nicosiei # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a sosit în Cipru pentru a se întâlni cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, precum și cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, a anunțat pe 7 ianuarie purtătorul de cuvânt al Președinției Ucrainei, Serhii Nikiforov.
14:30
Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica. Românul urcă pe cei mai înalți șapte munți din lume # Adevarul.ro
Adrian Ahrițculesei, din Petroșani, s-a suit pe Mount Vinson, aflat la aproape 5.000 de metri.
14:30
Președintele Statelor Unite nu dă niciun semn că ar renunța la ideea preluării controlului asupra Groenlandei, un teritoriu autonom care aparține Danemarcei, aliat apropiat al Washingtonului.
14:30
În drumurile mele prin țară, aud destul de des o întrebare, mai ales de la oameni care nu au timp de povești. „Bine, bine… dar unde se văd banii europeni?”
Acum 6 ore
14:00
Rapperul Tekashi 6ix9ine, fericit că împarte închisoarea cu Maduro și Luigi Mangione: „Sunt atât de norocos” # Adevarul.ro
Rapperul american Tekashi 6ix9ine, care a intrat marți în Centrul Metropolitan de Detenţie din Brooklyn, în statul american New York, a sărbătorit faptul că se află în aceeași închisoare cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi cu Luigi Mangione, acuzat de crimă.
14:00
Un tânăr de 19 ani a murit din cauza unei supradoze, după ce a consultat ChatGPT pentru canititățile de droguri pe care le lua # Adevarul.ro
Un student din California a murit din cauza unei supradoze după ce a apelat la ChatGPT pentru sfaturi despre cum să consume droguri, a afirmat mama sa.
14:00
Institutul Nobel din Norvegia afirmă că premiul nu poate fi transferat, după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să îl împartă cu Trump # Adevarul.ro
Institutul Nobel din Norvegia a confirmat marţi că un Premiu Nobel nu poate fi transferat către terţi, după ce laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, a declarat luni că doreşte să îl "împartă" cu preşedintele american Donald Trump.
13:45
Consilierul principal al lui Zelenski anunță „rezultate concrete” în discuțiile de la Paris. „Interesele naționale ucrainene vor fi apărate” # Adevarul.ro
Șeful de cabinet al lui Zelenski a anunțat „rezultate concrete” la discuțiile care se desfășoară la Paris. Ucraina cere sprijin aliat și refuză cedarea Donbasului în schimbul păcii.
13:45
Numeroși români spun că se gândesc de două ori înainte de a lăsa bacșiș livratorilor sau celor care se așteaptă să primească bani suplimentari pentru diverse servicii, chiar și atunci când valoarea bacșișului este de doar câțiva lei.
13:15
Pentagonul anunță că șapte soldați americani au fost răniți în raidul din Venezuela unde au fost capturați Maduro și soția lui # Adevarul.ro
Șapte militari americani au fost răniți în timpul operațiunii militare americane de sâmbătă din Venezuela, în care au fost capturați Nicolás Maduro și soția sa, a declarat miercuri un oficial al Pentagonului.
13:15
Președintele Columbiei răspunde atacurilor lui Trump: „Este o reflectare a creierului său senil” # Adevarul.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că preşedintele american Donald Trump are un „creier senil” deoarece, potrivit acestuia, republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”, într-un nou episod al escaladării disputelor verbale dintre cei doi, relatează Agerpres.
13:15
A murit Michael Reagan, fiul cel mare al fostului președinte SUA Ronald Reagan. Avea 80 de ani # Adevarul.ro
Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan și comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunțat marți Fundația şi Institutul Prezidențial Ronald Reagan care spus că a fost „un gardian neclintit al moștenirii tatălui său”, relatează Associated Press.
13:00
Liderul de la Kremlin a marcat Crăciunul pe stil vechi, înconjurat de spioni, într-o biserică secretă # Adevarul.ro
Putin a sărbătorit Crăciunul pe stil vechi într-o biserică dintr-o unitate militară din regiunea Moscovei, fiind înconjurat de ofițeri ai Serviciului de Informații Militare (GRU). Kremlinul nu a precizat locul exact al celebrării.
13:00
Cum au crescut taxele dintr-un sector al Capitalei de la o oră la alta. Oamenii, bulversați când au văzut că sunt datori, după ce plătiseră deja dările # Adevarul.ro
O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că încă sunt datori la stat, deși plătiseră deja impozitele. Oamenii spun că sumele s-au modificat peste noapte.
13:00
Două orașe din Iran, „preluate” de protestatari. Manifestațiile s-au extins în aproape toată țara # Adevarul.ro
Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI) a susținut că orașele Abdanan (provincia Ilam) și Malekshahi au fost practic „preluate” de protestatari, în timp ce protestele se extind în toată țara și numărul morților crește.
13:00
Acuzații grave. Minori de la Centrul de Reeducare Buziaș, închiși într-o cameră și obligați să întrețină relații sexuale între ei # Adevarul.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți adolescenți în vârstă de 15, 16 și 17 ani.
12:45
Turcii bat la români ca la fasole în cantonamentul din Antalya. Ultima clasată din Șuperlig a subordonat locul 7 din Superligă # Adevarul.ro
Echipele Universitatea Cluj și FC Argeș au cedat în meciurile de verificare disputate ieri în Antalya.
12:30
Confuzie gravă. Poliția a anunțat familia că un adolescent a murit înainte de Crăciun, cu toate că acesta trăia. Rudele l-au plâns trei săptămâni # Adevarul.ro
O confuzie care a făcut ca poliția să anunțe greșit o familie că fiul lor a murit într-un accident de mașină și alta că al lor era grav rănit a lăsat rudele să plângă un adolescent timp de trei săptămâni – în timp ce acesta era de fapt în viață în spital.
12:30
Control pe Telegram la un concert din Moscova: cum au fost pedepsiți abonații canalelor ucrainene # Adevarul.ro
Conturile de pe Telegram ale participanților la un concert punk din Moscova au fost controlate de forțele de ordine, iar mai multe persoane care erau abonate la canale ucrainene au fost bătute, relatează publicația independentă rusă ,,Meduza”.
12:30
În Europa, Trump a intrat de două ori pe ușă cu aceeași privire contabilă. În registrul lui continentul nu apare în coloana „comunitate de destin”. În schimb apare la capitolul bilanț de echilibrat și o arhitectură de suveranitate contestabilă.
12:30
Administrația Trump a încercat să șteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu. Zeci de procurori au fost concediați # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a încercat să șteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulțime de susținători republicani au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să împiedice ratificarea victoriei electorale a lui Joe Biden.
Acum 8 ore
12:15
Polițiștii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuința sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violență pe trupul victimei.
12:00
Nicușor Dan vrea avion prezidențial, după ce aeronava Spartan a rămas blocată din cauza zăpezii. Președintele nu pleacă nici miercuri din capitala Franței # Adevarul.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă.
12:00
Fostul lider venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost răniți în timp ce încercau să fugă de forțele americane # Adevarul.ro
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timp ce fugeau de forţele americane care încercau să-i captureze
11:45
Danemarca și Groenlanda cer discuții cu Rubio după declarațiile lui Trump privind insula arctică # Adevarul.ro
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declarațiile recente ale președintelui Donald Trump şi ale altor membri ai administrației sale cu privire la interesul lor de a obține insula din motive de securitate.
11:30
Unitatea de elită Alfa, din nou în acțiune. Explozii pe tot parcursul nopții la un depozit de muniții din adâncul Rusiei # Adevarul.ro
Conform surselor din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), atacuri reușite cu drone de lungă distanță au fost efectuate asupra unor depozite de muniții și de petrol în adâncimea teritoriului rus, informează Ukrinform.
11:15
Ultimul soț al celebrei Brigitte Bardot a dezvăluit ce boală cumplită a grăbit sfârșitul marii actrițe. De asemenea, el a povestit cum au fost ultimele luni din viața actriței.
11:00
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în județul Hunedoara. Opt persoane se aflau în vehicul # Adevarul.ro
Un microbuz în care se aflau opt persoane s-a răsturnat, miercuri dimineața, în afara părții carosabile, în orașul Călan, o femeie necesitând îngrijiri medicale, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.
