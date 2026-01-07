SUA a confiscat un petrolier în Marea Caraibelor

13:30

Comerţul electronic a început să lua amploare tot mai mare în ultima perioadă, Institutul Naţional de Statistică (INS) arătând că ponderea persoanelor cu vârste între 16 şi 74 de ani care au apelat la serviciile online pentru a comanda sau cumpăra bunuri şi servicii a fost în 2025 de 74,3% din totalul celor care au folosit internetul în ultimele 12 luni, INS precizând că este cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de anul anterior.