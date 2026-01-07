SUA a confiscat un petrolier în Marea Caraibelor
Bursa, 7 ianuarie 2026 19:20
SUA au confiscat miercuri dimineaţă o nouă navă în Caraibe care and #8222;desfăşura activităţi ilicite and #8221;, a anunţat Comandamentul Sud al SUA pe X
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
19:20
SUA au confiscat miercuri dimineaţă o nouă navă în Caraibe care and #8222;desfăşura activităţi ilicite and #8221;, a anunţat Comandamentul Sud al SUA pe X
Acum 2 ore
18:30
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană
18:00
Zelenski afirmă că nu a primit un răspuns concret cu privire la răspunsul UE în cazul în care Rusia va ataca din nou Ucraina # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se plânge miercuri că and #8221;nu a primit un răspuns clar and #8221; din partea aliaţilor săi europeni cu privire la felul în care vor reacţiona - în mod concret - în cazul unui nou atac rus în Ucraina, după o eventual încheiere a războiului
Acum 4 ore
17:20
Starmer: and #8221;Voi supune votului parlamentar o eventuală desfăşurare de trupe de menţinere a păcii în Ucraina and #8221; # Bursa
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucraina, în cadrul unor garanţii de securitate postbelice pentru această ţară, va fi supusă unui vot în parlamentul de la Londra
16:20
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie
Acum 6 ore
15:40
Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar
14:30
Muzeul Luvru şi-a putut deschide porţile miercuri, după ce angajaţii săi au decis să nu mai continue greva pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, potrivit unor surse citate de AFP.
Acum 8 ore
13:30
INS: Peste 74% dintre cei care au folosit internetul în ultimele 12 luni au cumpărat bunuri sau servicii # Bursa
Comerţul electronic a început să lua amploare tot mai mare în ultima perioadă, Institutul Naţional de Statistică (INS) arătând că ponderea persoanelor cu vârste între 16 şi 74 de ani care au apelat la serviciile online pentru a comanda sau cumpăra bunuri şi servicii a fost în 2025 de 74,3% din totalul celor care au folosit internetul în ultimele 12 luni, INS precizând că este cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de anul anterior.
13:10
INS: Peste 74% dintre cei care au folosit intenetul în ultimele 12 luni au cumpărat bunuri sau servicii # Bursa
Comerţul electronic a început să lua amploare tot mai mare în ultima perioadă, Institutul Naţional de Statistică (INS) arătând că ponderea persoanelor cu vârste între 16 şi 74 de ani care au apelat la serviciile online pentru a comanda sau cumpăra bunuri şi servicii a fost în 2025 de 74,3% din totalul celor care au folosit internetul în ultimele 12 luni, INS precizând că este cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de anul anterior.
13:00
Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, miercuri, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora 12:00 fiind 649 de gospodării fără curent electric, toate situate în judeţul Alba, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.
12:40
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în roluri de luptă - autorizate de aproximativ zece ani -, în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth denunţă cu regularitate măsuri and #8221;woke and #8221; - menite să crească oportunităţile minorităţilor - atât în armată, cât şi în întreprinderi sau universităţi, relatează AFP.
12:00
Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depăşit pragul de 25.000 de puncte, potrivit relatărilor DPA, marcând un record istoric, în ciuda dificultăţilor economiei germane şi a incertitudinilor internaţionale.
Acum 12 ore
11:30
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că ţara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul şi Cuba, ca parte a unei serii de cerinţe înainte de a extrage şi vinde petrolul venezuelean, potrivit declaraţiilor făcute marţi de oficiali americani, citaţi de ABC News, transmite EFE.
10:50
Comisia Europeană propune un acces rapid la unele fonduri din agricultură pentru sprijinirea fermierilor # Bursa
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să obţină acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură, din bugetul UE pentru perioada 2028-2034, pentru a-i ajuta pe fermieri, înaintea întâlnirii unde se va discuta un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur, transmit DPA şi Reuters.
10:20
Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează Reuters.
10:00
Clubul de fotbal FK Csikszereda nostru a ajuns la un acord cu suedezul Wilhelm Loeper, care va juca pentru echipa harghiteană, a anunţat gruparea din Superligă, marţi, pe pagina sa de Facebook.
09:50
Echipa naţională din Costa de Fildeş a învins marţi seara, la Marrakech, scor 3-0, echipa naţională din Burkina Faso, calificându-se în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni.
09:50
Josep Borrell: Trump îşi doreşte un guvern marionetă în Venezuela, la fel ca Putin în Ucraina # Bursa
Preşedintele american Donald Trump 'doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care (preşedintele rus Vladimir) Putin a vrut să-l instaleze în Ucraina şi pe care îl are deja în Belarus', a declarat marţi, într-un interviu pentru EFE, fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, spaniolul Josep Borrell.
09:50
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei. După 90 de minute scorul a fost 1-1. Cu această victorie PAOK s-a calificat în sferturi.
09:30
Arabia Saudită va deschide, de la 1 februarie, piaţa sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunţat marţi autoritatea de reglementare a pieţei de capital din regat, într-un nou pas menit să atragă mai mult capital internaţional şi să crească lichiditatea bursieră, relatează Reuters.
09:30
Emisiile de gaze cu efect de seră din Germania au scăzut cu 1,5% în 2025, potrivit unui grup de experţi, un ritm şi mai lent decât cel din ultimii doi ani, punând în pericol obiectivele climatice ale Germaniei, transmite Le Figaro.
09:30
Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat că intenţionează să implementeze roboţi umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, într-un pas important către automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din producţia auto, transmite Reuters.
09:30
Nicuşor Dan despre numirile la SRI şi SIE: Discutăm astfel încât să fie validate de Parlament # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Serviciul de Informaţii Externe vor fi făcute după discuţii cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.
09:20
Trump anunţă că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol # Bursa
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.
09:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit miercuri la 68 km est de Baculin, în Filipine, la o adâncime de 10 km (6 mile), a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.
Acum 24 ore
06:40
Australian Open va oferi în 2026 premii totale record, în valoare de aproape 75 de milioane de dolari, cel mai mare fond de premiere din istoria turneului.
06:40
Echipa Arcada Galaţi a pierdut marţi, în deplasare, cu formaţia portugheză Benfica, scor 1-3, în a doua manşă din 16-le Challenge Cup şi a ratat calificarea în optimile competiţiei, după jucarea and #8221;setului de aur and #8221;.
6 ianuarie 2026
21:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă, marţi seară, un fake news, potrivit căruia ar bloca accesul la selecţia pentru directorul Apele Române pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică
21:00
Ministrul Ecomomiei, Irinel Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convicat la minister pentru discuţii pe această temă
20:20
Departamentul american al sănătăţii a anunţat luni o reducere a numărului de vaccinuri recomandate pentru copii, într-un nou program descris ca fiind and #8222;mult mai rezonabil and #8221; de preşedintele Donald Trump, dar criticat pe scară largă de experţi
Ieri
19:40
Poliţia iraniană a folosit gaze lacrimogene marţi pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri şi videoclipuri postate pe reţelele de socializare
19:20
Echipa italiană Como a învins marţi, în deplasare, scor 3-0, formaţia Pisa, în etapa a 19-a din Serie A
18:50
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineaţă pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunţat marţi ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot
18:40
Volei masculin: Naţionala României s-a calificat în faza a doua a preliminariilor CE under 18 din 2026 # Bursa
Naţionala under 18 a României a învins, marţi, reprezentativa Greciei, scor 3-0 (25-15, 25-20, 25-19), şi s-a calificat în faza a doua a preliminariilor Campionatul European din 2026
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, în acest an
17:40
Echipa Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate marţi, în Antalya, scor 1-1, cu gruparea turcă Gaziantep
16:50
Asociaţii LGBT+ anunţă marţi că au depus o plângere la procurorul Parisului împotriva gigantului american al tehnologiei Meta şi patronului acestuia Mark Zuckerberg, pe care îi acuză de insultare şi discriminare homofobă şi transfobă
16:50
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban marţi, într-o postare pe Facebook
16:50
Segmentul vehiculelor electrice din Germania a înregistrat o creştere semnificativă în 2025, recuperând o parte din decalajul acumulat, dar cu toate acestea constructorii germani se confruntă în continuare cu provocări semnificative, în special din cauza concurenţei chineze
16:50
Uniunea Europeană i-a convocat miercuri pe miniştrii Agriculturii din statele membre pentru o ultimă rundă de discuţii, în încercarea de a convinge Italia şi alte state membre ezitante să semneze un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur
16:50
Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina, a cincea jucătoare a lumii şi nr.3 pe lista favoritelor, s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în două seturi, 6-3, 7-5, pe veterana chineză Zhang Shuai (36 ani)
16:50
Slovenia va organiza alegeri legislative la 22 martie, după ce preşedinta Natasa Pirc-Musar a semnat marţi un decret în care cere organizarea unui scrutin în statul membru NATO şi al Uniunii Europene, într-o cursă care va fi probabil foarte disputată
16:40
Nicuşor Dan: and #8221;Suntem într-un context internaţional dificil şi nu e momentul pentru revoluţii şi destabilizare and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la bordul avionului Spartan cu care s-a deplasat la Paris, întrebat ce îşi doreşte pentru România în acest an, că este un context internaţional dificil şi că nu este momentul pentru and #8222;revoluţii şi destabilizare în România and #8221;, motiv pentru care pledează pentru and #8222;o schimbare graduală and #8221;
16:40
Lia Olguţa Vasilescu: and #8221;Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare and #8221; # Bursa
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă marţi că Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie
15:40
Bogdan Ivan: and #8221;La ora 12:00 am avut 12.543 de consumatori temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate and #8221; # Bursa
Un număr de 12.543 de consumatori din toată ţara erau, marţi la prânz, temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate, anunţă ministrul Energiei, Bogdan Ivan
14:30
Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.
14:20
Orban: Ucraina prezintă o nouă factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari # Bursa
Ucraina a prezentat o nouă solicitare financiară, în valoare de 800 de miliarde de dolari, sumă despre care susţine că este necesară pentru acoperirea nevoilor ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, într-o postare pe Facebook, potrivit MTI.
13:50
Ministrul Anatolie Nosatîi: Războiul din Ucraina a accentuat necesitatea unei armate puternice # Bursa
Republica Moldova îşi consolidează capacităţile de apărare în contextul regional marcat de războiul din Ucraina şi de riscurile sporite de securitate, prin investiţii în echipamente moderne şi instruirea continuă a militarilor, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat agenţiei Moldpres.
12:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până joi, la prânz, pe râuri din şase judeţe.
12:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie Stephen Miller vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, and #8222;cooperează and #8221; cu SUA, informează EFE.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.