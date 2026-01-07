Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica
Ziarul Lumina, 7 ianuarie 2026
Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul făcea parte dintr-un neam de seamă, dar, părăsindu-şi averile şi ţara şi toată desfătarea lumească, a venit la Ierusalim pentru a se închina la Sfântul Mormânt al
După ce, luna trecută, a intrat în vigoare legea prin care s-a majorat valoarea impozabilă a clădirilor de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp (cu aproximativ 79%), iar consiliile locale au decis, fiecare, baza de
„Iată, securea stă la rădăcina pomului. Orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă în foc.”Cuvântul aspru și limpede, rostit cu putere profetică, deschide ca o sabie de foc înțelesul
„În vremea aceea, ucenicii au păstrat cuvântul lui Iisus, întrebându-se între ei: Ce înseamnă a învia din morți? Și L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic fariseii și cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar Iisus le-a răspuns: Ilie, venind întâi, va așeza iarăși toate. Și cum este scris despre Fiul Omului, că va să pătimească multe și să fie defăimat? Dar vă zic vouă că Ilie a și venit, și i-au făcut toate câte au voit, precum s-a scris despre el. Și, venind la ucenici, a văzut mulțime mare împrejurul lor și pe cărturari sfădindu-se cu ei. Și, îndată, toată mulțimea, văzându-L, s-a spăimântat și, alergând, I se închina.”
Am realizat un interviu-fluviu cu părintele Valerian despre multele teme ale omului credincios, despre căile Domnului, despre poruncile Bisericii - toate privite din perspectiva mântuirii. Părintele aducea în
Un nou studiu preclinic realizat de o echipă de cercetători ai Universității din Statele Unite susține ideea că boala Alzheimer, considerată până acum ireversibilă, ar putea fi vindecată și chiar cu
Chiar dacă pare o poziție relaxantă, statul picior peste picior nu este câtuși de puțin benefic pentru sănătate, atrage atenția un expert în ergonomie din Marea Britanie, citat de Daily Mail. Acesta a explicat
Suferința rinichilor se poate manifesta inclusiv la nivelul pielii, motiv pentru care recunoașterea acestor simptome este esențială pentru a diagnostica și trata la timp bolile renale. Pielea uscată, mâncărimea
Sute de credincioși buzoieni au participat marți, 6 ianuarie, cu evlavie la rânduielile sfinte prilejuite de praznicul Botezului Domnului, precum și la tradiționala procesiune la râul Buzău.La Catedrala
Suntem în plină iarnă, iar temperaturile foarte scăzute cresc cu aproape 30% riscul de infarct, spune într-o postare pe o rețea socială dr. Tudor Ciuhodaru, specialist în medicina de urgență, care vine și cu
De Botezul Domnului, 6 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, ur
Numeroși credincioși au venit la Catedrala Arhiepiscopală din orașul Târgoviște, marți, 6 ianuarie, cu prilejul sărbătorii Botezului Domnului, pentru a lua parte la Sfânta Liturghie săvârșită de
În ziua praznicului împărătesc al Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
În primii doi ani de viață, un copil nu are așteptări formulate verbal sau conștient reflectate în cuvinte. El are în principal nevoi primare, fundamentale: să fie ținut în brațe, auzit, liniștit și
Mănăstirea Hozeva și cuvioșii ei nevoitori pot fi așezați, fără șovăire, alături de marii Părinți ai monahismului palestinian. Locul, cu asprimea și tăcerea lui îndreptată către Dumnezeu, trimite cu
Sărbătoarea Botezului Domnului, precum și ziua de cinstire a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul au fost încununate și în acest an de un program liturgic special la Paraclisul Catedralei Naționale din București.
Mii de credincioși au participat marți, 6 ianuarie, la slujba Aghesmei Mari și la binecuvântarea apelor Mării Negre și Dunării. Ierarhii din eparhiile scăldate de mare și fluviu au mers în procesiuni
Praznicul Botezului Domnului a adunat şi în acest an mulțimi de credincioşi la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu pentru a participa la Sfânta Liturghie şi Sfinţirea cea Mare a apei. Slujbele
În ziua praznicului împărătesc al Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie, mii de credincioși și‑au îndreptat pașii spre Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, unde au participat la Sfânta Liturghie
Sărbătoarea Botezului Domnului, cunoscută în popor ca Boboteaza, a fost celebrată cu evlavie marți dimineață la Catedrala Mitropolitană din Iași. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii,
Marți, 6 ianuarie, în ziua de serbare a Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie și Sfințirea cea Mare a apei la Catedrala
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie de sărbătoarea Bobotezei împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar,
„În vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este Cel despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de
A doua zi după Botezul Domnului, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au rânduit a se prăznui Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, căci se cădea a cinsti cu praznic pe cel ce a slujit la taina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia X, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 122-123„Că nu era cu putință ca Ioan, luându-L pe Hristos de mână, să meargă din
La Iordan avem două lucrări diferite. Prima lucrare a fost Botezul Domnului Iisus de către Ioan - botezul pocăinței. Acest botez este primit şi de Domnul Iisus Hristos, nu pentru că ar fi avut nevoie de
Praznicul împărătesc al Dumnezeieștii Arătări a fost sărbătorit cu fast liturgic astăzi, 6 ianuarie 2026, pe Colina Patriarhiei din București. Sfințirea cea Mare a apei după rânduiala specială din ziua Bobotezei a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în pridvorul Reședinței Patriarhale, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La final, credincioșii și pelerinii prezenți au fost binecuvântați prin stropire cu apă sfințită și au mers la casele lor cu Agheasmă Mare, îmbuteliată în recipiente pregătite anterior.
Fiule Tit, harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea și poftele lumești și, în veacul de acum, să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și
Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, epistola 292, Către Palladios*, în Părinți și Scriitori Bisericești (2010), vol. 3, p. 461„Jumătate din dorințele mele mi le-a împlinit Dumnezeu Cel Sfânt, rânduind
Pe când Ioan boteza în râul Iordan pe fiii lui Israel care-şi mărturiseau păcatele, a venit la el Domnul Iisus Hristos, din Galileea, fiind de 30 de ani. În acea vreme, Ioan spunea poporului: „Eu vă botez cu ap
„În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine? Și răspunzând, Iisus a
„Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem.” (Romani 14, 8) Așa și‑a început frumosul și înduioșătorul
În ziua precedentă praznicului Botezului Domnului, 5 ianuarie, în biserici a fost rânduit un program liturgic special. La Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită
„Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să‑I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (Matei 3,
În ultimii ani, voci realiste din spațiul Bisericii au anticipat anumite schimbări și direcții în educație, unele crize în viața de familie, toate într-o căutare de răspunsuri la întrebarea: Care este drumul cel bun sau ce ar trebui să facem pentru a descoperi măsura cea adevărată în fața atâtor provocări? Unora li se păreau judecăți hazardate, dar timpul - vai! - a arătat că nu s-au înșelat. S-a ajuns astăzi ca schimbările să nu se producă repede, ci foarte repede. Aproape că nu mai e vreme de reflecție, de puțină așezare, pentru că valuri noi, nebănuite, izbesc cu putere. S-a creat o întreagă literatură de parenting, ba chiar a apărut și o alta antiparenting.
Contemplând teologic, eclesiologic și liturgic Catedrala Națională, am putea spune că este un Chivot al Sfintelor Taine ale lui Hristos, învăluit în norul Duhului Sfânt, și Tron pământesc al Celui Preaînalt, după modelul celui ceresc, precum și așternut al picioarelor Lui, care face din capitala României „cetate a marelui Împărat” (cf. Matei 5, 35).
Daruri de sinaxar din Sfânta Mănăstire Tismana - Monahia Antonina Diaconu, mielușeaua lui Hristos # Ziarul Lumina
Monahia Antonina Diaconu, viețuitoare a Sfintei Mănăstiri Tismana, a fost propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe lista recentă de canonizări, închinată în mod implicit monahismului feminin.
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Matei 4, 12-17În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit să
2026 - „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”, în Patriarhia Română # Ziarul Lumina
Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea în Patriarhia Română a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).
Familia creştină autentică este locul unde orice lucru începe cu o rugăciune adresată lui Dumnezeu, în sânul ei omul făcând primii paşi nu doar pe drumul vieţii, ci şi pe calea credinţei. Proclamarea de
Fraţilor, deşi sunt liber faţă de toţi, m-am făcut rob tuturor, ca să dobândesc pe cei mai mulţi. Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca să dobândesc pe iudei; cu cei de sub lege, ca unul de sub lege, deşi eu nu
Sfântul Teopempt era episcop în zilele lui Diocleţian (284-305) şi, ridicând acest împărat păgân prigoană împotriva creştinilor, a dat poruncă aspră ca pretutindeni cei ce-L m
Aproape jumătate dintre cele 119 persoane rănite în incendiul produs în noaptea de Anul Nou în barul Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana vor fi tratate în străinătate, a anunţat,
Statele Unite l-au capturat sâmbătă pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro printr-un atac-surpriză desfășurat de armata americană la Caracas. Maduro și soția sa se află acum la un centru de detenție din New
Sub motto-ul „O Uniune autonomă, deschisă către lume”, Cipru a preluat la 1 ianuarie, de la Danemarca, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state
Peste 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme din sud-vestul Berlinului au rămas sâmbătă fără energie în urma unui incendiu care a afectat reţeaua de cabluri care face legătura cu centrala electrică
O mișcare de protest are loc în cel puţin 25 de oraşe din Iran, conform unui bilanţ al AFP bazat pe anunţuri oficiale şi relatări din mass-media. Protestele au izbucnit la 28 decembrie la Teheran, pe fondul
Pe fondul scăderii drastice a finanţării, Organizația Națiunilor Unite (ONU) îşi va reduce planul umanitar pentru anul acesta, condamnând „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni,
Astăzi se împlinesc 58 de ani de la începutul mișcării reformiste din Cehoslovacia, cunoscută sub numele de „Primăvara de la Praga”, considerată o importantă fisură în blocul comunist aflat sub sfera de in
Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași își extinde, începând cu 24 ianuarie 2026, oferta expozițională prin deschiderea a două noi săli tematice, intitulate „Salonul casei boierești” și „Viața
