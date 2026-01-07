Avionul Spartan care l-a adus la București pe Nicușor Dan, escortat deasupra Elveției de aeronave militare F-18
Cotidianul de Hunedoara, 7 ianuarie 2026 21:00
Pe parcursul zborului de întoarcere către România, deasupra Elveției, avionul în care se afla Nicușor Dan a fost escortat de două avioane militare F-18. Într-o postare pe rețelele sociale, șeful statului a precizat că a fost vorba despre „un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana".
• • •
Grav accident în județul Neamț. Șase persoane, între care și doi copii, la spital
Evenimentul rutier s-a produs în orașul Roman, fiind implicate trei autoturisme.
Acceptarea, la Paris, de către SUA a declarației diluate a Coaliției de Voință ar putea avea un preț mare pentru UE
Într-o declarație publicată pe rețeaua Truth Social, Donald Trump afirmă puterea pe care SUA o are în cadrul NATO.
Noi negocieri SUA – Ucraina privind cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie
Într-o declarație publică, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că negociatorii americani și ucraineni vor reexamina problemele legate de teritoriu și cele privitoare la centrala nucleară ocupată Zaporojie.
Un copil de 14 ani a murit după ce mașina familiei sale a căzut în râul Bistrița, la Vatra Dornei. Mama și doi copii sunt în stare gravă, ceilalți doi sunt stabili. Ancheta continuă.
Plată cu scandal a taxelor locale în Sectorul 2. Reacția primarului Hopincă
Mai mulți cetățeni ai Sectorului 2 al Capitalei au sesizat nereguli în momentul în care au dorit să plătească taxele locale prin aplicația Ghișeul.ro.
În mai multe județe se suspendă cursurile din cauza vremii. Lista unităților de învățământ închise
Șase unități de învățământ din trei județe sunt închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Ministrul Sănătății sesizează Colegiul Medicilor. Decesul de la Buzău, controversat
Pacientul a fost internat în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale. Ulterior, starea de sănătate s-a deteriorat brusc.
Exporturile americane de GNL în Europa se vor dubla în intervalul 2024-2030 și vor crește dependența energetică a Europei
Forțele SUA au interceptat în Atlantic un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de două săptămâni. Nava încălcase blocada impusă Venezuelei.
Presa americană scrie că Trump nu ar dori ca Machado să ajungă la putere în Venezuela pentru că aceasta a acceptat premiul Nobel pentru Pace. Machado a zis la Fox News că și-ar dori să împartă premiul cu Donald Trump.
Aldrich Ames, cel mai notoriu spion din istoria CIA, a murit în închisoare la 84 de ani. Condamnat pe viață pentru trădare și spionaj în favoarea URSS.
Trump se plânge că „pare gras" în poze. Democrații răsucesc cuțitul în rană
„Mă faci să par puţin gras şi asta nu-mi place", i-a spus Trump unui fotograf de la The New York Times.
Analiștii financiari se așteaptă la un an 2026 presărat cu riscuri și provocări pentru mediul economic românesc, dar subliniază și câteva oportunități majore.
Netflix propune achiziţionarea doar a studioului de film Warner Bros şi a întregului grup HBO (canale şi platforma de streaming HBO Max) pentru 82,7 miliarde de dolari, inclusiv datoriile.
Cât valorează, de fapt, impozitul pe locuință: o noapte de cazare, șase pizza, un bilet la concert, o schimbare de cauciucuri
Un impozit aparent abstract devine, prin comparații simple și familiare, o sumă foarte concretă: de la pizza și benzină, până la cazare la munte sau drumuri cu trenul, într-un context în care taxele pe locuințe aproape s-au dublat în 2026.
Lamine Yamal e cel mai valoros fotbalist. Care este topul jucătorilor în funcție de valoarea de piață
Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
Cine sunt politicienii care au pompat bani cu duiumul în propriile partide
Pe măsura banilor vărsați în visteria propriilor partide, mulți dintre politicieni s-au ales cu locuri călduțe în Parlament sau cu funcții importante, de la nivel european până la cel local.
Funeraliile lui Brigitte Bardot au fost pline de emoție și muzică, cu artiști renumiți care au adus un ultim omagiu celebrei actrițe la Saint-Tropez. Evenimentul a reunit prieteni, personalități și sute de admiratori.
Lider PSD, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat în Paris: „Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel spectacol"
„Insistența de a transporta șeful statului cu un avion militar de transport tactic este o aiureală instituționalizată".
„Legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș", a spus primarul din Oradea pentru Antena3 CNN
Breșă de securitate în Japonia. Cine ar putea beneficia de informații confidențiale
NRA a fost înființată după dezastrul nuclear de la Fukushima pentru a supraveghea siguranța nucleară, inclusiv repornirea reactoarelor țării.
Va fi înființat un departament special la Palatul Cotroceni.
Plată pentru justiție fictivă, mii de euro în joc. DNA a refăcut traseul banilor
Un funcționar TAROM ar fi pretins că poate influența magistrați din București și ar fi cerut 13.000 de euro pentru o condamnare cu suspendare.
Centrul INFOTRAFIC anunță aglomerație pe DN1, pe sensurile spre Ploiești și Brașov, în contextul revenirii din vacanță. Șoferii sunt sfătuiți să opteze pentru rute alternative și să conducă prudent pentru a evita incidentele.
Kidman şi Urban, două dintre cele mai mari vedete din Australia din ultimele decenii, s-au cunoscut în Los Angeles în 2005 şi s-au căsătorit la Sydney în anul următor.
Messi nu se vede antrenor. Ce planuri are după încheierea carierei de fotbalist
Messi spune că starea sa de spirit depinde de multe lucruri, chiar şi de lucruri mărunte şi nesemnificative.
Totodată, a fost emis un cod galben pentru alte opt județe. Mai multe râuri din sudul țării ar putea să iasă din matcă și să provoace inundații.
Domeniul energiei este o altă dimensiune unde interesele României și Turciei converg puternic. Ambele țări au învățat, pe fondul crizelor recente, importanța independenței energetice față de Rusia și a diversificării surselor.
Ministerul Energiei anunță că mii de gospodării au fost reconectate după avariile din rețeaua electrică cauzate de vremea severă, iar autoritățile continuă intervențiile pentru restabilirea completă a alimentării.
„Avem absolut nevoie de Groenlanda", a spus Donald Trump despre insula care face parte din Danemarca, țară membră NATO, într-un interviu acordat The Atlantic.
Măicuțele, spaima Internetului, fac milioane de vizualizări pe rețelele de socializare
"Aici nu facem nimic, simt că viața mea nu mai are sens", explică sora Maria Chiara, care se simțea foarte abătută.
Află cum și unde poți preda bradul de Crăciun după sărbători în București și alte orașe, evitând amenzi și contribuind la protejarea mediului prin reciclare corectă.
Nu este prima dată când Trump se confruntă cu critici pentru atitudinea sa față de problemele transgender.
Șeful jandarmeriei acuză sindicatul că dezinformează prin imagini generate cu IA
Sindicatul „Diamantul" a publicat mărturia unui jandarm de la Gruparea Mobilă din Constanța, care povestea că aceștia ar fi fost obligați să pună gresie. În postare, au folosit o imagine generată cu IA, pentru care au făcut un disclaimer.
În ciuda anilor care au trecut, dezbaterea despre limitele satirei și protecția presei libere într-o lume divizată nu s-a potolit.
Întârzierile în construcţie şi alte preocupări legate de Santagiulia Ice Hockey Arena şi de facilitatea secundară Rho au fost în centrul atenţiei presei timp de săptămâni, NHL revenind la Jocurile Olimpice de iarnă pentru prima dată după 2014, iar turneul feminin începând pe 5 februarie.
De Ziua Culturii Naţionale, eteatru.ro, cea mai mare colecţie de teatru radiofonic din țară
Prima difuzare de teatru la radio a avut loc la 18 februarie 1929, odată cu transmiterea piesei „Ce ştia satul", de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan), marcând începutul unei istorii culturale care continuă şi astăzi.
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani după o luptă cu cancerul, anunță soțul ei. Actrița s-a stins la domiciliul său din Saint-Tropez.
Nu doar tichete de masă în 2026! Lista beneficiilor extrasalariale pe care le poți primi ca angajat în România
Ca angajat al unei companii private în România, poți avea dreptul la numeroase beneficii extrasalariale. Află de aici care sunt avantajele de care te poți bucura în 2026!
Enzo Maresca a vorbit pentru prima oară după demiterea de la Chelsea, chiar în ziua în care clubul londonez a anunțat instalarea lui Liam Rosenior, fostul antrenor al lui Strasbourg, ca principal.
„Sunt pe Vinson", a transmis alpinistul petroșănean către managerul său, după ce a ajuns în punctul cel mai înalt al Antarticii.
O femeie de 23 de ani a fost găsită moartă în casa ei, marți
Dacia, pe primul loc în celebrul Raliu Dakar, pentru prima dată în istorie # Cotidianul de Hunedoara
Dacia participă în acest al doilea sezon de Dakkar cu patru echipaje, pentru a-și majora șansele de a câștiga această competiție. The post Dacia, pe primul loc în celebrul Raliu Dakar, pentru prima dată în istorie appeared first on Cotidianul RO.
Danemarca și Groenlanda cer o întâlnire cu Marco Rubio după declarațiile lui Donald Trump despre anexarea Groenlandei. The post Danemarca și Groenlanda cer o întâlnire cu Marco Rubio appeared first on Cotidianul RO.
Justiție fără martori. Completurile de la Înalta Curte care judecă demnitarii în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Pentru prima dată în ultimii 15 de ani, instanța supremă a ales completurile de judecată de cinci judecători în materie penală și civilă fără a invita presa. The post Justiție fără martori. Completurile de la Înalta Curte care judecă demnitarii în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Preşedintele Columbiei îl jignește pe Trump, spune că ”are un creier senil„ # Cotidianul de Hunedoara
Petro pune contrele cu Trump pe seama unui dezacord privind "iraţionalitatea capitalismului", care "împinge umanitatea, doar prin lăcomie, la dispariţie". The post Preşedintele Columbiei îl jignește pe Trump, spune că ”are un creier senil„ appeared first on Cotidianul RO.
În 2026 se taie panglica pentru 244 de km de autostradă și drumuri expres. The post Bornă istorică pentru autostrăzile din România appeared first on Cotidianul RO.
Ar trebui să cumpere România un avion prezidențial? De ce costurile le dau bătăi de cap inclusiv americanilor # Cotidianul de Hunedoara
De ce nu are România o aeronavă prezidențială? Și dacă ar fi să cumpere, cât ar costa? The post Ar trebui să cumpere România un avion prezidențial? De ce costurile le dau bătăi de cap inclusiv americanilor appeared first on Cotidianul RO.
