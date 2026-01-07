Jude Bellingham, iritat de propriul club: „Au această tendință la Real Madrid”

16:20

Antena 1, deținătoarea drepturilor TV pentru Campionatul Mondial din 2026, ar fi propus TVR o ofertă de sublicențiere a unei părți din meciuri: 5 milioane pentru cel puțin o treime din meciuri. Postul public ar avea nevoie de o suplimentare a bugetului pentru 2026, ca să poată achiziționa drepturile TV. După ce a achiziționat drepturile TV pentru Mondialul din 2026 pentru o sumă estimată între 15 și 20 de milioane de euro, Antena 1 se confruntă cu o provocare majoră. ...