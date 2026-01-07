Dinamo pregătește transferul căpitanului și urmează modelul Rapidului
Dinamo continuă campania de transferuri din această iarnă și a intrat la negocieri pentru fundașul central olandez Pascal Mulder (26 de ani). Stoperul evoluează pentru FC Emmen, locul 11 în liga a doua din Olanda.Ar fi cel de-al doilea transfer pe care l-ar realiza „câinii” în această iarnă, după legitimarea fundașului stânga Valentin Țicu (25 de ani).Mulder ar veni să întărească un post pe care „câinii” stau rău din punct de vedere numeric. ...
Tottenham, în doliu » Al patrulea marcator din istoria clubului a murit la 80 de ani # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul legendar al lui Tottenham, Martin Chivers, a decedat la vârsta de 80 de ani. Englezul a fost un atacant redutabil, ocupând locul al patrulea în clasamentul istoric al marcatorilor lui Spurs, cu 174 de goluri în 367 de meciuri oficiale.Chivers a sosit la clubul londonez în 1968 de la Southampton pentru 125.000 de lire sterline, o sumă care reprezenta la acea vreme un record britanic de transfer. ...
Prima decizie a lui Dan Șucu după protestul fanilor lui Genoa » Daniele De Rossi a făcut anunțul # Gazeta Sporturilor
Daniele De Rossi, tehnicianul celor de la Genoa, a prefațat partida „Grifonului” cu AC Milan, meci din etapa #19 din Serie A.Antrenorul celor de la Genoa a anunțat faptul că Dan Șucu, patronul echipei, va fi prezent pe San Siro pentru a asista la meci. Această decizie vine după ce fanii „Grifonului” au afișat astăzi un banner de protest la baza de antrenament a echipei. ...
Ce decădere! Bilel Omrani a fost dat afară de la echipă: „Mult succes în carieră!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul nigerian Bilel Omrani (32 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Karditsa, locul 2 în al doilea eșalon din Grecia. Anunțul a fost făcut de club, prin intermediul rețelelor de socializare.Omrani evolua pentru Karditsa din iulie 2025. Fostul lui club doar ce promovase în liga secundă din Grecia. ...
Napoli a obținut doar o remiză pe teren propriu în etapa 19 din Serie A, 2-2 cu Verona, după ce oaspeții au intrat cu un avantaj de două goluri la pauză. Astfel, formația pregătită de Antonio Conte a ajuns la borna de 38 de puncte, la un punct în spatele liderului Inter, care joacă acum în deplasare cu Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu. De cealaltă parte, Verona ocupă locul 18, cu doar 13 puncte. ...
Olimpiu Moruțan pleacă din Grecia! Exclus la Craiova și Rapid, unde va ajunge și ce salariu vrea internaționalul # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan, 26 de ani, se pregătește să se despartă de Aris Salonic și e gata să revină în Turcia. Conform informațiilor GSP, are două oferte din țara viitoarei adversare de la barajul pentru Mondiale. „Otomanii” i-ar oferi jumătate de milion pe an, el ar vrea cu 250.000 de euro/an mai multOlimpiu Moruțan, 26 de ani, se poate despărți de Aris Salonic în mercato invernal. Grecii susțin că internaționalul român nu mai este în grațiile lui Manolo Jimenez. ...
Legenda lui Liverpool și câștigător al Balonului de Aur, diagnosticat cu cancer # Gazeta Sporturilor
Kevin Keegan, legenda lui Liverpool și fost internațional englez, în vârstă de 74 de ani, a fost recent diagnosticat cu cancer, a anunțat familia sa miercuri, printr-un comunicat. Acesta se află în spital pentru investigații suplimentare înainte de a începe tratamentul.Kevin Keegan a debutat la Scunthorpe United în 1968, iar ulterior a mai evoluat pentru Liverpool, Hamburg, Southampton și Newcastle United. ...
Groenlanda, teritoriul vizat de Donald Trump, a făcut o numire-surpriză și vrea înapoi la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Jakob Larsen (51 de ani) a fost numit selecționerul naționalei de handbal feminin din Groenlanda. Își propune să obțină în următorii ani o primă victorie la Campionatul Mondial. Jakob Larsen a acceptat un dublu rol. Rămâne antrenorul echipei de club HH Elite și va conduce naționala feminină a Groenlandei. Și-a propus un obiectiv îndrăzneț, o primă victorie la turneele finale mondiale. Groenlanda a mai participat la două ediții de Campionat Mondial, în 2001 și 2023. ...
Naționala Nigeriei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după victoria cu 4-0 împotriva Mozambicului. În următoarea fază, selecționata africană ar trebui să joace contra Algeriei, pe 10 ianuarie, de la 18:00.Cu toate acestea, jucătorii Nigeriei au refuzat să călătorească la Marrakech, orașul unde este programat meciul cu Algeria. ...
Jude Bellingham este nemulțumit de modul în care sunt abordate unele probleme la Real Madrid. Mijlocașul englez consideră că la echipa sa se vorbește prea repede despre criză, în special în presă.Așa a declarat internaționalul englez cu o zi înainte de semifinala Supercupei Spaniei împotriva lui Atletico Madrid, la Jeddah, în Arabia Saudită.Jude Bellingham a vorbit despre problemele de la Real Madrid: „Îl susținem cu toții pe Xabi Alonso”„Este abia ianuarie. ...
CFR Cluj mai dă o lovitură financiară: încă un titular pleacă pe milioane de euro! » Negocieri aproape finalizate # Gazeta Sporturilor
După ce l-a vândut pe Louis Munteanu, CFR Cluj e gata să mai trimită un jucător la D.C. United. E vorba de Meriton Korenica (29 de ani), negocierile fiind aproape de finalizare.Aflată în căutare de fonduri pentru a rezolva probleme financiare, CFR Cluj urmează să se despartă de un nou titular. Meriton Korenica e tot mai aproape să ajungă la D.C. United, asta deși de serviciile lui s-a interesat și Apollon Limassol, din Cipru, așa cum GSP a scris pe 23 decembrie. ...
Fostul campion de la Wimbledon trage un semnal de alarmă cu privire la rivalitatea dintre Alcaraz și Sinner: „Nu este sănătos # Gazeta Sporturilor
Pat Cash (60 de ani), campion la Wimbledon în 1987, a vorbit despre rivalitatea dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) și a explicat de ce crede că nu e sănătoasă pentru tenis. De asemenea, fostul sportiv australian a numit câțiva jucători care pot amenința dominația primilor doi tenismeni ai lumii. ...
Mijlocașul dreapta Denis Bordun (20 de ani) și-a prelungit contractul cu Oțelul Galați până în 2029. Anunțul a fost făcut de clubul din Superliga, prin intermediul canalelor oficiale. Fotbalist format în cadrul clubului, Bordun reprezintă o variantă pentru postul de under.Oțelul a terminat 2025 pe locul 6, cu 33 de puncte. ...
Andrei Nicolescu, dat pe spate de jucătorul lui Dinamo la primul amical din Antalya: „A fost spectaculos!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție în direct în urma meciului amical câștigat de trupa antrenată de Zeljko Kopic cu Young Boys, scor 2-0, în prima partidă de verificare a cantonamentului din Antalya.Oficialul „câinilor” l-a remarcat în mod special pe atacantul Mamoudou Karamoko, autorul unui gol în meciul amical cu formația din Elveția. ...
Bela Bartha, prestație foarte bună în runda secundă a Ligii Campionilor » Trentino a ajuns la 13 victorii consecutive # Gazeta Sporturilor
Bela Bartha (25 de ani), liderul naționalei României, a avut o prestație grozavă în ultimul meci din Liga Campionilor al lui Trentino. Voleibalistul originar din Ocna Mureș a adunat 14 puncte în victoria de pe terenul echipei franceze Tours, scor 3-1 (19-25, 26-24, 25-12, 25-20).Trentino, campioana en-titre a Italiei, se află într-o formă excepțională. ...
A forțat plecarea de la club și a semnat în Superliga: „Nu s-a procedat corect” # Gazeta Sporturilor
Un transfer surpriză s-a produs astăzi în Superliga: Christ Afalna, golgheterul celor de la Unirea Slobozia, s-a transferat la Hermannstadt, ambele fiind în cursă pentru evitarea retrogradării. Se pare că despărțirea nu s-a produs în condiții plăcute, potrivit oficialilor de la Unirea Slobozia.Christ Afalna a forțat plecarea de la club, el fiind sub contract până în vară cu Unirea Slobozia. Mutarea s-a realizat foarte rapid, astăzi, în decursul a câteva ore. ...
Pus pe liber de Dan Șucu, Mario Balotelli semnează cu ultima clasată din liga a doua # Gazeta Sporturilor
Liber de contract după despărțirea de Genoa de la finalul stagiunii precedente, Mario Balotelli (35 de ani) a ajuns la un acord cu Al Ittifaq FC, „lanterna roșie” din liga secundă a Emiratelor Arabe Unite.Fostul internațional italian va fi prezentat la noua echipă pe data de 12 ianuarie, potrivit SkySports, iar contractul este valabil timp de doi ani și jumătate. ...
Denis Drăguș își dă restart sub comanda fostului căpitan al Turciei. Primul adversar? FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș, 26 de ani, ar trebui să ajungă miercuri noaptea la Gaziantep, în cantonamentul din Antalya, sub comanda lui Burak Yilmaz, 40 de ani, fostul golgeter și căpitan al Turciei. Drăguș va face echipă cu conaționalii Deian Sorescu și Alex Maxim, vineri este amical cu FC Argeș la BelekChinul poate lua sfârșit pentru Denis Drăguș. Turcii îl pot ajuta pe atacantul tricolorilor să-și dea restart și să fie în formă pentru naționala României. ...
Ioan Andone intervine în „scandalul Ciprian Deac”: „Prostii! N-ai voie să faci așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ioan Andone (65 de ani) s-a pronunțat în „scandalul Ciprian Deac”, mijlocașul lui CFR Cluj. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a decis să nu-l ia în cantonamentul din Spania, iar fotbalistul e liber să-și caute echipă.Cum contractul acestuia cu CFR Cluj expiră oficial la 30 iunie 2026, el poate semna deja cu orice echipă. ...
Vin transferurile la Dinamo? Anunțul lui Zeljko Kopic, după amicalul cu Young Boys: „Suntem în tratative” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat primul amical al iernii, scor 2-0, în fața celor de la Young Boys. Reușitele „câinilor” au fost semnate de Nikita Stoinov, aflat la primul gol în alb și roșu, și Mamodou Karamoko, ambele în prima repriză. După terminarea partidei din Antalya, Zeljko Kopic, tehnicianul croat al dinamoviștilor s-a arătat extrem de mulțumit. În primul rând, de atitudinea și determinarea elevilor săi. ...
Bătaie generală la primul amical al Universității Craiova din Antalya: Coelho a intrat pe teren » Imagini de pe gazon # Gazeta Sporturilor
Primul meci amical al Universității Craiova, victoria în fața celor de la Konyaspor, scor 1-0, s-a terminat cu o bătaie generală pe teren.Oltenii au fost nemulțumiți de câteva decizii ale arbitrilor, iar totul a culimnat cu o bătaie între jucătorii celor două echipe. ...
Imagini uluitoare din Nairobi, de la un turneu de tenis: o egipteancă a fost învinsă cu 6-0, 6-0, fără să știe regulile sportului # Gazeta Sporturilor
Un turneu W35 din Nairobi, Kenya, a oferit niște imagini uluitoare, care au făcut rapid înconjorul lumii. Lorena Schaedel (24 de ani, 1026 WTA) a avut-o ca adversară pe Hajar Abdelkader (21 de ani), beneficiara unui wild-card, iar duelul a fost extrem de dezechilibrat, 6-0, 6-0, ridicând suspiciuni cu privire la tenismena din Egipt.În primul tur al turneului W35 Nairobi ITF, Lorena Schaedel s-a duelat cu Hajar Abdelkader. ...
Au furat startul! Cel mai nou stadion din Superliga e gata de inaugurare peste 3 zile # Gazeta Sporturilor
Așteptarea a luat sfârșit! Unirea Slobozia se pregătește pentru primul meci pe stadionul „1 Mai”. Din informațiile GSP.ro, formația antrenată de Andrei Prepeliță (40 de ani) va juca amicalul cu Oțelul Galați de pe 10 ianuarie pe arena din Slobozia.Duelul va începe la ora 15:00 și va fi al doilea și ultimul amical al iernii pentru Slobozia. Joi, pe 8 ianuarie, o va întâlni pe Câmpulung Muscel, echipă din Liga 2. ...
Dorinel Munteanu a luat decizia: nu se mai bazează pe fiul unui fost fotbalist cunoscut al Diviziei A » Reacția jucătorului: „Sunt în discuții cu ei” # Gazeta Sporturilor
Hermaannstadt, club care-și propune supraviețuirea în prima ligă sub comanda lui Dorinel Munteanu, nu se bazează în cantonamentul din Antalya pe Ianis Mihart, unul dintre fotbaliștii care îndeplineau regula U21. Extrema în vârstă de 21 de ani, care e fiul fostului fotbalist Cornel Mihart, a rămas acasă, unde își caută un angajament fezabil până în vară. ...
Aflați în cantonament acasă, la Arad, cei de la UTA au bifat primul transfer din 2026, aducându-l pe Ime Ndon (22 ani), de la Milsami Orhei, formație din primul eșalon al Republicii Moldova.Transfer gratis, dar au lăsat 30% la Milsami OrheiNigerianul a ajuns azi la noua sa echipă și a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 cu opțiunie de prelungire pentru un an și ar urma să preia tricoul cu numărul 15. ...
Andrei Coubiș a ajuns în cantonamentul lui U Cluj » Primele declarații: „Sper să mă cheme domnul Lucescu la echipa națională!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș (22 de ani) s-a înțeles cu U Cluj, așa cum GSP a anunțat de ieri, a aterizat deja în Antalya și a ajuns la hotel, în cantonamentul echipei.Fundașul crescut de cei de la AC Milan va ajunge la Cluj sub formă de împrumut timp de 6 luni, cu opțiune de cumpărare în vară. Atunci Universitatea Cluj va trata cu Sampdoria pentru transferul jucătorului. Deși Coubiș figurează împrumutat la Sampdoria, fundașul nu mai aparține de AC Milan. ...
O nouă lovitură pe piața transferurilor! Campioana olimpică, mondială și europeană va juca în România # Gazeta Sporturilor
SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat transferul lui Grace Zaadi (32 de ani), campioană europeană, mondială și olimpică. La doi ani după ce a plecat de la CSM București, franțuzoaica va reveni în România, semnând un contract cu valabilitate pe doi ani.Luni, 5 ianuarie, SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut un meci fabulos împotriva Coronei Brașov, scor 34-33, după un final gestionat excelent de galben-albastre. ...
La un punct de play-off cu UTA, Adrian Mihalcea a făcut strategia pentru partea a doua a sezonului: „Asta ne dorim” # Gazeta Sporturilor
Una dintre puținele echipe care au rămas acasă pentru scurta perioadă de pregătire de iarnă, UTA s-a reunit pe 4 ianuarie în efectiv aproape complet. Iar antrenorul Adrian Mihalcea a oferit toate detaliile despre situația echipei într-un interviu pentru GSP.ro.Singura absență este deocamdată cea a lui Marinos Tzionis, care a primit acceptul clubului de a-și continua recuperarea în Statele Unite, el urmând să se alăture colegilor în câteva zile. ...
Transfer în Superliga! Și-au cedat jucătorul rivalei de la retrogradare: „Bine ai venit!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Christ Afalna (27 de ani) este noul fotbalist al celor de la Hermannstadt! Anunțul a fost făcut de sibieni, prin intermediul rețelelor de socializare. Camerunezul a evoluat în prima parte a sezonului pentru Unirea Slobozia. Cele două echipe sunt implicate în lupta pentru evitarea retrogradării.Afalna a semnat un contract cu echipa pregătită de Dorinel Munteanu (57 de ani) pe un an și jumătate. ...
Situație absurdă în baschetul european! O echipă a rămas cu un singur jucător pe teren, iar meciul s-a încheiat în minutul 7 # Gazeta Sporturilor
Play-in-ul Basketball Champions League (BCL), a treia competiție continentală de baschet, a oferit marți, 6 ianuarie, o situație bizară, în timpul meciului dintre Hapoel Holon (Israel) și Trapani Shark (Italia). Oaspeții au avut doar 5 baschetbaliști pe foaia de joc, iar partida s-a încheiat după 7 minute, la scorul de 38-5 pentru gazde, când „rechinii” rămăseseră cu un singur jucător pe teren. ...
Ultimele informații despre Juan Bauza: continuă cel puțin până în mai în Columbia » Poate reveni în Superliga? Reacția lui Mititelu # Gazeta Sporturilor
Juan Bauza (29 de ani), mijlocaș care a evoluat în ultimele 6 luni la Atletico Nacional, figurează în planurile columbienilor și pentru a doua parte a sezonului. Împrumutat de FCU Craiova la formația din Columbia, acesta va continua în America de Sud.Dorit în trecut de echipe precum FCSB sau Rapid, argentinianul ar putea reveni în România, dar abia din vară.Ultimele informații despre Bauza: continuă până în mai la Nacional. ...
Părinții lui Leam și Lisav Eissat, prezenți la cantonamentul lui Dinamo din Antalya, au discutat cu Andrei Nicolescu # Gazeta Sporturilor
Părinții lui Leam Eissat au venit în cantonamentul din Antalya, unde extrema stângă în vârstă de 18 ani se află în probe la Dinamo. Aceștia și-au făcut apariția la meciul amical disputat de „câini” cu Young Boys și au purtat discuții cu președintele clubului, Andrei Nicolescu. ...
Fanii de la Genoa au afișat un banner la baza de antrenament a „Grifonului” ce pare a fi un mesaj amenințător la adresa lui Dan Șucu. Pânza semnată de trei grupuri de ultrași critică strategia de mercato din această iarnă. Suporterii echipei de pe locul 17 din Serie A așteaptă transferuri, dar acestea întârzie să apară. Grupurile de fani 5R, CRB și LR au semnat un banner comun și l-au afișat la centrul de antrenament.FOTO. ...
Retragere șocantă în ciclism! Câștigătorul din 2025 al Turul Italiei nu va mai concura: „Poate că e o surpriză pentru mulți” # Gazeta Sporturilor
Britanicul Simon Yates (33 de ani), câștigător anul trecut al Giro și în 2018 în Turul Spaniei, a comunicat că se retrage din activitate cu efect imediat.Unul dintre cicliștii importanți ai ultimilor ani, Simon Yates a surprins anunțându-și retragerea din activitate cu efect imediat, o decizie pe care a explicat-o pe larg într-un mesaj postat pe rețelele sociale. ...
