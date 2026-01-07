Prestaţie jenantă în tenisul profesionist. O jucătoare din Egipt a „reuşit” una din cele mai slabe evoluţii din istorie VIDEO
StirileProtv.ro, 7 ianuarie 2026 22:40
Jucătoarea egipteană de tenis Hajar Abdelkader a avut o prestaţie jenantă la Nairobi, într-un turneu ITF, pierzând în numai 37 de minute un meci în care a realizat doar trei puncte.
• • •
Acum 30 minute
22:40
22:30
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Katy Perry și Justin Trudeau se întâlnesc de aproape șase luni. Potrivit unor surse, cuplul merge în continuare foarte bine în anul 2026, iar Katy îl consideră „irezistibil” dintr-un motiv anume.
Acum o oră
22:20
Presa din Ungaria: Ursula von der Leyen face România măreață. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent # StirileProtv.ro
Presa ungară a scris despre situația economică a României și despre fondurile europene care au ajuns în ultimele luni în țara noastră, citându-l pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
22:00
Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții încep să preia munca murdară și prost plătită # StirileProtv.ro
Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții au început să fie folosiți pentru sortarea deșeurilor o muncă grea, murdară și de multe ori prost plătită.
Acum 2 ore
21:50
Căsătorie anulată în Olanda după ce discursul de nuntă a fost generat de ChatGPT. Ce spune instanța # StirileProtv.ro
În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul Civil.
21:50
Protestele violente continuă în Iran. Moschee și magazin cu Corane şi cărţi de rugăciuni, atacate. Arestările se țin lanț # StirileProtv.ro
Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari.
21:40
Președintele Colegiului Medicilor: „Peste 1.500 de pacienți, consultați în șase zile de doar trei medici la UPU Buzău” # StirileProtv.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici pe tură la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
21:20
Horoscop 8 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar # StirileProtv.ro
Horoscop 8 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Mai avem chef și de treabă, că de distracție am tot avut – chef – și o să ne facem planuri cu bătaie lungă, că avem obiective de atins.
21:20
Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol # StirileProtv.ro
Casa Albă a declarat miercuri că SUA vor continua să influențeze deciziile noilor autorități din Venezuela, iar Washingtonul va controla pe termen nelimitat exporturile de petrol și veniturile aferente
21:20
Marco Rubio a confirmat întâlniri cu oficialii danezi pe fondul interesului SUA pentru Groenlanda # StirileProtv.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, informează CNN.
21:20
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat miercuri seară producerea unui incident tehnic pe secția de circulație Periș – Buftea, în zona București, care afectează traficul feroviar.
Acum 4 ore
20:40
Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină # StirileProtv.ro
„Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă statele alianței nu vor fi alături de noi” - a transmis, sfidător, Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare. Președintele american a afirmat că, fără el, „Rusia ar fi avut toată Ucraina chiar acum".
20:30
Ucraineni arestați în timpul tranzacției de vânzare a copilului nou-născut. Cât au primit pe bebeluș # StirileProtv.ro
O mamă și partenerul ei au fost arestați după ce ar fi încercat să-și vândă nou-născutul. Mama ucraineancă născuse în urma cu doar o zi înainte de „tranzacție”.
20:30
Trenurile au revenit pline cu turiști, în București. Priveliștea dezolantă din Gara de Nord # StirileProtv.ro
La final de vacanță, trenurile au fost foarte aglomerate, mai ales cele care au plecat din stațiunile montane spre Capitală. Cei care nu și-au cumpărat biletele din timp au fost nevoiți să stea în picioare.
20:30
Aglomerație pe DN1. Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte au stat răbdători în mașini # StirileProtv.ro
Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte și au ajuns acolo cu mașina s-au înșirat răbdători de Drumul Național 1 pentru întoarcerea acasă. Coloana a avansat lent, dar mai bine decât se așteptau.
20:30
Un sărbătorit de Sfântul Ioan a primit cadou un buchet de pătrunjel. „Are o capră acasă, să-i dea de mâncare” # StirileProtv.ro
De Sfântul Ioan, peste două milioane de români își serbează onomastica. Obligați de nume să facă cinste și-au adunat prietenii și rudele și au stat ore întregi la povești și la glume.
20:30
Invazie de roboți la CES 2026, în Las Vegas. Spectaculoși, dar încă stângaci și dependenți de oameni # StirileProtv.ro
Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă, prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.
20:30
„Am băut apă și am înghițit greșit”. Cum a provocat un șofer român de TIR un accident pe o autostradă din Belgia # StirileProtv.ro
Un accident a avut loc pe o autostradă din Belgia. Un șofer român de TIR a pierdut controlul volanului, după ce, susține el, s-a înecat cu apă în timp ce conducea. În urma accidentului produs, mii de piese de mașini s-au răspândit pe autostradă.
20:30
Un bărbat a picat testul pentru permis după ce examinatorul a văzut ceva în mașina sa și a refuzat să se urce # StirileProtv.ro
Un bărbat a parcurs 458 de km pentru a susține examenul auto și a picat instantaneu deoarece scaunul din dreapta avea „câteva picături de ploaie pe el”, iar instructorul nu a vrut să urce.
20:30
Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune” # StirileProtv.ro
Groenlanda este în ochiul unei furtuni, deocamdată, diplomatice. Casa Albă a sugerat că o acțiune militară în Groenlanda este mereu o opțiune.
20:20
România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce spitale nu au personal # StirileProtv.ro
Statul pierde milioane de lei pentru instruirea absolvenților de medicină care nu ajung să profeseze. După șase ani de facultate, plătiți din bani publici, mii de tineri rămân în afara sistemului sanitar, spune ministrul Sănătății.
20:20
Zelenski a plecat de la Paris fără garanții de securitate solide. Prevederea privind sprijinul SUA pentru Ucraina, eliminat # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a transmis că nu a primit din partea europenilor garanții suficient de solide încât să excludă o viitoare agresiune a Rusiei. Concluzia amară vine la finalul unei reuniuni a membrilor Coaliției de Voință, la Paris.
19:50
Noi detalii despre moartea tânărului de la spitalul din Buzău. Prietenă: „Mi s-a spus că nu mai are nicio șansă” # StirileProtv.ro
Proteste violente la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani. Era internat de câteva zile cu o fractură la femur în urma unui accident rutier.
19:50
Mesajul afișat pentru români de un magazin online popular din China, după taxa pentru coletele non-UE introdusă la 1 ianuarie # StirileProtv.ro
Fiți atenți când comandați produse de pe platformele din afara Uniunii Europene, pentru că vă puteți trezi cu un cost suplimentar.
19:40
Când am putea avea gaze mai ieftine în România, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău # StirileProtv.ro
Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.
19:30
Zelenski le-a propus americanilor pe cine să captureze în stilul „Maduro”: „Toată lumea poate vedea rezultatul” # StirileProtv.ro
SUA ar trebui să exercite presiuni asupra Rusiei „desfășurând un fel de operațiune” pentru a-l îndepărta de la putere pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, la fel cum au făcut cu Nicolas Maduro, a declarat, miercuri, Volodimir Zelenski.
19:30
Continuă haosul provocat de vremea rea în România. Val de accidente în zonele cu ninsori și polei # StirileProtv.ro
Val de accidente în jumătatea de țară aflată sub cod galben de vreme rea. Mulți șoferi au derapat pe drumurile acoperite cu zăpadă ori polei.
19:30
Accident grav în județul Neamț. Șase persoane, între care doi copii, au fost duse de urgență la spital. FOTO # StirileProtv.ro
Şase persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs la Roman, judeţul Neamţ, în acesta fiind implicate trei autoturisme.
19:20
Ce este C-27J Spartan, avionul militar cu care a mers președintele Nicușor Dan în Franța # StirileProtv.ro
Rămas blocat de marți seară în Paris, din cauza ninsorii, președintele Nicușor Dan a plecat spre București miercuri după amiază.
19:10
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă” # StirileProtv.ro
Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.
Acum 6 ore
18:40
Zelenski: Aliații europeni nu au oferit „un răspuns clar” referitor la reacția unui nou atac rusesc împotriva Ucrainei # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora "un răspuns clar".
18:30
Dacia a revenit pe podium în Raliul Dakar. Cele patru echipaje nu au avut probleme tehnice și au adunat puncte # StirileProtv.ro
Echipajele Dacia Sandriders au avut un parcurs foarte bun în etapa a patra a Raliului Dakar, una în care, spre deosebire de zilele precedente, echipa nu s-a mai confruntat cu probleme tehnice sau ghinioane.
18:30
Un adolescent de 17 ani a fost declarat mort de poliție, dar era în comă la spital. Familia îi organiza înmormântarea # StirileProtv.ro
Un tânăr de 17 ani a fost declarat decedat de poliție în urma unui accident, însă el era internat în spital. Familia îi organiza deja înmormântarea.
18:20
Negocieri SUA-Ucraina la Paris. Teritoriile şi centrala de la Zaporojie, principalele blocaje în realizarea păcii # StirileProtv.ro
Negociatorii americani şi ucraineni urmau să reexamineze miercuri problemele spinoase legate de teritorii şi de soarta centralei nucleare ocupate de la Zaporojie.
18:10
Delir la Moscova după ce americanii au capturat petrolierul rus „Marinera” în Atlantic. Ce acuză rușii # StirileProtv.ro
Ministerul rus al Transporturilor denunţă miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Marina americană împotriva petrolierului rus M/V Bella 1 - redenumit Marinera - în ape internaţionale, cu care a pierdut legătura, relatează Le Monde.
17:50
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile # StirileProtv.ro
Elevii din șase școli din țară vor avea o vacanță prelungită, după ce inspectoratele școlare au decis că nu pot deschide unitățile de învățământ din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
17:40
Record de șomeri în țara cu cea mai puternică economie din Europa. Este cel mai ridicat nivel din 2013 încoace # StirileProtv.ro
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană, transmite Reuters.
17:40
Gestul făcut de o fată de 14 ani când părinții săi se certau violent. Poliția a apărut la ușă # StirileProtv.ro
O minoră de 14 ani din Cluj a sunat la 112 să ceară ajutor, când părinții ei se certau violent. În scurtă vreme au intervenit polițiștii, iar adulții sunt acum cercetați penal.
17:40
Reacția primarului Sectorului 2, după ce contribuabilii s-au trezit cu sume noi de plată, în urma achitării impozitelor # StirileProtv.ro
Primarul Sectorului 2 pregătește măsuri disciplinare la Direcția de Taxe și Impozite din subordinea Primăriei, după ce unii cetățeni care și-au achitat impozitele au descoperit sume noi de plată.
17:30
Protestatarii din Iran ar fi ”cucerit” două orașe. Apel disperat la președintele Donald Trump: ”Nu-i lăsa să ne omoare” # StirileProtv.ro
Protestatarii din Iran au lansat marți un apel direct către președintele Donald Trump, căruia i-au cerut să intervină, în a zecea zi consecutivă de revolte față de regimul din Teheran.
17:20
Ce fac localnicii din Tălmăcel de Sf. Ioan ca să le meargă bine în 2026. Obicei vechi de 100 de ani # StirileProtv.ro
Un obicei aparte de Sfântul Ioan se păstrează, de mai bine de o sută de ani, în satul Tălmăcel din județul Sibiu.
17:20
Bucurie de Sfântul Ioan pentru copiii din Iași. Asociația părintelui Damaschin a organizat o petrecere-surpriză # StirileProtv.ro
De Sfântul Ioan, Asociația Umanitară Glasul Vieții a organizat o petrecere pentru copii în Iași, iar toți participanții, indiferent dacă poartă acest nume sau nu, au primit dulciuri și cadouri.
17:10
Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO # StirileProtv.ro
Statele Unite au capturat, miercuri, un al doilea petrolier, de data aceasta în Marea Caraibilor, potrivit Comandamentului Sud al SUA.
17:00
Italia, stat-cheie pentru acordul UE–Mercosur. Politico: România, printre statele care ar putea complica votul # StirileProtv.ro
Bruxelles-ul are nevoie până vineri de sprijinul Italiei pentru a obține majoritatea necesară aprobării acordului comercial UE și Mercosur. Politico notează că România se află printre statele care ar putea complica votul.
17:00
Nicușor Dan se întoarce în România cu mare întârziere. Aeronava militară Spartan a reușit să decoleze din Franța # StirileProtv.ro
Aeronava militară de tip Spartan, cu care președintele Nicușor Dan a călătorit la Summit-ul Coaliției de Voință de la Paris, a reușit să decoleze din Franța abia după ce ninsoarea s-a oprit, iar pista aeroportului a fost curățată.
17:00
Reprezentanții Ministerului Finanțelor din Bulgaria nu au avut și nu intenționează să aibă întâlniri pentru a prelungi perioada de o lună de circulație duală a levei și a euro, informează instituția ca răspuns la întrebările primite pe această temă.
Acum 8 ore
16:50
Elevii din România revin la ore, joi, 8 ianuarie. Când vor avea următoarea vacanță. Calendarul anului școlar 2025-2026 # StirileProtv.ro
Elevii din România revin joi la ore, odată cu încheierea vacanței de iarnă, marcând începutul celui de-al treilea modul al anului școlar 2025-2026.
16:30
Trupe britanice în Ucraina, doar dacă parlamentul votează propunerea premierului Keir Starmer. „Voi informa Camera” # StirileProtv.ro
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat miercuri că orice eventuală desfășurare de forțe britanice în Ucraina, în cadrul unor garanții de securitate după încheierea războiului, va fi supusă aprobării Parlamentului de la Londra.
16:20
Ministrul Sănătății sesizează Colegiul Medicilor după moartea unui tânăr internat în Buzău # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va sesiza Colegiul Medicilor, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
16:00
Comemorarea „martirilor” din Asaltul Capitoliului. Parlamentarii din comisia de anchetă „să fie judecați și spânzurați” # StirileProtv.ro
La Washington, zeci de susţinători ai preşedintelui american Donald Trump s-au adunat marţi pentru a marca cinci ani de la luarea cu asalt a Capitoliului, un episod care a zguduit democraţia americană.
