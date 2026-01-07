Biletul zilei la pariuri, joi, 8 ianuarie 2026. Câștig de 303 de lei cu fotbal
Fanatik, 7 ianuarie 2026 22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 8 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 303 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League și Supercupa Spaniei
Acum 10 minute
22:50
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit care este, de fapt, omul care l-a trădat cel mai tare. Omul de afaceri a rămas profund dezamăgit după ce a fost abandonat în Senat.
22:50
Denis Drăguș a ajuns în Antalya după ce a semnat cu noua echipă. Coleg cu alți doi români: „Mă bucur că s-a rezolvat!”. Video # Fanatik
Denis Drăguș este pregătit pentru o nouă aventură în Turcia. Atacantul român a sosit în Antalya și va merge direct în cantonamentul lui Gaziantep. Drăguș va fi coleg cu alți doi fotbaliști români
Acum 30 minute
22:40
22:40
Tatăl lui Lisav Eissat vorbește despre interesul lui Dinamo pentru internaționalul român: „Este jucătorul celui mai mare club din Israel”. Exclusiv # Fanatik
Tatăl lui Lisav Eissat a făcut lumină în cazul unui posibil transfer al internaționalului român la Dinamo. Stoperul în vârstă de 20 de ani joacă la Maccabi Haifa, cu care mai are contract până în 2027
Acum o oră
22:20
Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei: „Nu mi-au dat viza, deși eram cetățean german!”. De ce vrea să plece în China # Fanatik
Giovanni Becali și locul unde nu a avut acces niciodată. Cine i-a provocat cea mai mare dezamăgire de când se află în lumea fotbalului.
22:10
Anunț devastator pentru fostul Balon de Aur: „Investigațiile au relevat un diagnostic de cancer”. A fost adversarul României la un turneu final # Fanatik
Un fost mare fotbalist și antrenor a fost diagnosticat cu cancer, conform unui anunț făcut de familia acestuia. Ce urmează pentru fostul Balon de Aur.
Acum 2 ore
21:50
Live video Parma – Inter, în etapa 19 din Serie A. Cristi Chivu revine pe terenul fostei sale echipe # Fanatik
Parma se va duela cu liderul Inter în etapa 19 din Seria A. Meciul este special pentru Cristi Chivu, antrenorul român revenind pe terenul echipei pe care a pregătit-o în sezonul trecut. Vezi toate detaliile pe FANATIK.
21:30
Dinamo face al doilea transfer din această iarnă. FANATIK a aflat că jucătorul va semna contractul în Antalya.
21:20
„Decarul” FCSB-ului, Florin Tănase, a vorbit despre partida pe care o consideră a fi cea mai importantă din anul 2026. Acesta a prefațat și duelul amical dintre gruparea „roș-albastră” și Beșiktaș.
21:10
Ce ascunde Templul Francmasoneriei din Oradea, locul care a dat naștere teoriilor conspirației. Români celebri care au fost masoni # Fanatik
Templul Francmasoneriei de la Oradea ascunde multe povești: are în spate o istorie destul de zbuciumată, iar azi e unul din cele mai interesante muzee ale orașului din Bihor.
Acum 4 ore
20:40
Primele probleme adevărate pentru Dan Șucu la Genoa! Ce au putut să facă fanii la baza de antrenament: ”Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”. Foto # Fanatik
Genoa are parte de un nou sezon teribil de greu, iar fanii par să-și fi pierdut răbdarea. Ce mesaj au avut suporterii ”Grifonului” pentru patronul Dan Șucu.
20:30
Transfer spectaculos înainte de FCSB – Fenerbahce! Internaționalul francez cu 80 de meciuri în Premier League a semnat # Fanatik
Fenerbahçe dă o lovitură importantă pe piața transferurilor înaintea duelului cu FCSB din Europa League. Turcii au ajuns la un acord pentru un transfer definitiv de 29 de milioane de euro.
20:10
Un nou conflict pe harta lumii. Criza economică şi furia socială ameninţă să prăbuşească regimul islamic din Iran, după 46 de ani # Fanatik
Protestele de stradă zguduie Iranul, iar apelul la luptă al prințului Reza Pahlavi și zvonurile despre un plan de fugă al ayatollahului Khamenei sporesc presiunea asupra regimului de la Teheran.
19:50
Doliu în fotbalul mondial! Legenda clubului a murit: „Unul dintre cei mai mari din toate timpurile” # Fanatik
Legenda unui club imens din fotbalul mondial a decedat la vârsta de 80 de ani. Ce mesaj a transmis gruparea la care acesta a scris istorie.
19:40
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul # Fanatik
Un fost jucător de fotbal căruia partenera i-a fost infidelă cu un coleg a anunțat că a venit pe lume al cincelea copil. A dezvăluit ce prenume poartă.
19:20
Fanatik a discutat cu părinții lui Lisav Eissat la meciul lui Dinamo: „I-am zis sa aleagă România!”. Video # Fanatik
Lisav Eissat, din nou în centrul atenției. FANATIK a vorbit cu părinții tânărului fotbalist. Cum și de ce a ales să joace, de fapt, pentru naționala României în cele din urmă.
19:10
Prezență surpriză! Acționarul milionar de la Renovatio s-a dus în Antalya să o vadă pe Dinamo la treabă. Foto exclusiv # Fanatik
Dinamo a jucat un amical cu Young Boys Berna, în cantonamentul din Antalya, iar la meci a asistat, alături de Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii de la Renovatio.
19:10
Furie la Moscova, după ce două petroliere din flota din umbră a Rusiei au fost confiscate de SUA. Care ar putea fi urmările unei astfel de acţiuni # Fanatik
Capturarea de către SUA a două petroliere din flota din umbră a lui Putin riscă să ducă la o nouă escaladare a relaţiilor dintre SUA și Rusia. Moscova îi acuză pe americani de piraterie şi spune că va reacţiona.
Acum 6 ore
18:50
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv # Fanatik
Meriton Korenica, tot mai aproape de transferul în SUA. Patronul Neluțu Varga va încasa o avere pentru 75% din drepturile federative ale jucătorului kosovar
18:40
Jucătorul care îl admiră pe Gigi Becali, transfer neașteptat în SuperLiga! A semnat cu o echipă aflată la retrogradare # Fanatik
Un atacant care nu și-a ascuns admirația față de Gigi Becali a fost protagonistul unui transfer. Jucătorul va evolua pentru o altă echipă din SuperLiga.
18:10
Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare. Povestea lui Kolokol, „clopotul morţii” care a îngropat reţelele secrete ale SUA # Fanatik
Aldrich Ames, cel mai devastator agent dublu din istoria CIA, a murit în închisoare. A compromis mai mulţi spioni decât oricine altcineva în istoria SUA, dar a fost trădat de propria lăcomie.
18:10
Bătaie generală la meciul Universității Craiova din Antalya! Meciul a fost întrerupt 5 minute. Video # Fanatik
Primul meci amical al Universității Craiova din Antalya s-a lăsat cu o bătaie generală. Arbitrul a întrerupt preț de 5 minute partida disputată de olteni cu Konyaspor.
18:00
U Cluj – Dinamo a început in Antalya, cu 10 zile mai devreme. Cum s-au salutat Bergodi și Kopic. Video # Fanatik
Duelurile tari din SuperLiga au început încă din Antalya. Cum au fost surprinși Cristiano Bergodi și Zeljko Kopic, antrenorii lui U Cluj și Dinamo, în cantonamentul din Turcia.
17:30
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale judecătorilor # Fanatik
Un dosar în care George Simion se judecă cu liderul PSD Dan Nica a ajuns ”cartoful fierbinte” al Curții de Apel București. Nimeni nu vrea să judece procesul, iar dosarul a ajuns chiar la sora șefului AUR.
17:10
Ianis Hagi a vorbit după Alanya – Metaloglobus despre Turcia – România: „Cu asta ne culcăm, cu asta ne trezim”. Video # Fanatik
Ianis Hagi a marcat din lovitură liberă în amicalul câștigat de Alanyaspor cu Metaloglobus și a vorbit despre viitorul său, forma sportivă și barajul României cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial.
Acum 8 ore
16:50
Nicușor Dan, blocat la Paris. Va avea România un avion prezidențial în 2026? Ce spune un expert în securitate despre aeronava folosită de președinte # Fanatik
Președintele Nicușor Dan a rămas blocat în Paris, după summitul „Coaliției de Voință”. Acesta a călătorit cu o aeronavă militară Spartan. Va avea România un avion prezidențial în 2026?
16:40
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26, jocul adorat de milioane de români # Fanatik
Rapid l-a adus pe Daniel Paraschiv (26 de ani), iar fanii îl caută deja în EA SPORTS FC 26. Analiza FANATIK: profil, plusuri/minusuri și ratingul din joc.
16:10
Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă în amicalul Alanyaspor – Metaloglobus! I-a dat indicații antrenorului în timpul meciului! Video # Fanatik
Amical perfect pentru Ianis Hagi! Mijlocașul român a deschis scorul în duelul dintre Alanyaspor și Metaloglobus. Ce indicații i-a dat fotbalistul antrenorului său.
16:10
Se spulberă visul lui Trump după aventura din Venezuela? Petrolul, marea miză, îi pune în încurcătură pe americani # Fanatik
Visul lui Trump, acela de a pune mâna pe petrolul din Venezuela, pare să fie destul de îndepărtat, cel puțin la cum arată tabloul acum. De ce nu se înghesuie greii din industrie la planul său?
16:00
Neluțu Varga despre „cazul Deac”: „Cipi este Cristiano Ronaldo al lui CFR Cluj! Eu cu el știm adevărul”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga anunță ce post important va ocupa Ciprian Deac în club. „Sunt extraordinar de deranjat că unii au spus că eu aș fi umilit legenda...” și-a început patronul lui CFR Cluj declarațiile pentru Fanatik.
16:00
Andrei Coubiș a ajuns în cantonamentul din Antalya al Universității Cluj fără bagaj, dar cu iubita! Primele imagini cu fundașul împrumutat de la AC Milan. Video # Fanatik
Universitatea Cluj a reușit un transfer spectaculos în această iarnă și l-a luat sub formă de împrumut pe Andrei Coubiș, fundaș ce aparține celor de la AC Milan.
15:50
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare # Fanatik
Ultimele informații despre separarea dintre Ilie Năstase și cea de-a cincea soție, Ioana Simion. Celebrul tenismen a dat cărțile pe față despre relație.
15:30
Șefii BNR vor mașini noi în 2026. Suma uriașă alocată pentru achiziția de automobile. Care e cel mai mare contract pregătit de Banca Națională # Fanatik
Câți bani alocă instituția condusă de Mugur Isărescu pentru achiziția de mașini noi. Cele mai mari contracte publice pregătite de BNR pentru anul 2026
15:20
Fotbaliștii români strălucesc în EA FC 26, iar Darius Olaru a primit un cartonaș special în campania „Joga Bonito”. Mijlocașul FCSB a reacționat după recenzia făcută de unul dintre cei mai cunoscuți gameri din lume.
15:00
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre problemele lui Valentin Țicu: „Nu știu dacă e pregătit să joace” # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre ultimul transfer al echipei, Valentin Țicu, și a recunoscut că acesta a venit cu o problemă la care se așteptau oficialii clubului.
Acum 12 ore
14:30
Câți bani a luat campionul de la Jocurile Olimpice pe medaliile de aur scoase la licitație. Suma este uriașă # Fanatik
Cât a câștigat sportivul care și-a vândut medaliile de aur obținute la Jocurile Olimpice. La 41 de ani este gata să o ia de la capăt cu viața personală.
14:10
Cum au rămas bucureştenii din sectorul 2 în continuare datori chiar şi după ce şi-au plătit impozitele. Autorităţile vin cu explicaţii: „Se lucrează în etape” # Fanatik
Bucureștenii din sectorul 2 au constatat că figurează cu datorii, chiar dacă au plătit impozitele pe locuințe. Autoritățile explică de ce sumele afișate online au fost diferite de la o oră la alta
14:00
Ciprian Deac nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania alături de coechipierii de la CFR Cluj, iar experimentatul fotbalist a primit deja mai multe oferte.
13:40
Anunț teribil venit din partea unui club de fotbal din Franța. Un tânăr fotbalist aflat în vacanță în Thailanda a căzut de pe o cascadă în timp ce voia să-și facă un selfie
13:20
Istoria fotbalului putea să fie diferită, asta dacă transferul lui Leo Messi la Barcelona nu se realiza și acesta rămânea în Argentina pe când era un tânăr junior.
13:00
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri # Fanatik
Gestul unui fotbalist la Cupa Africii pe Națiuni a stârnit revoltă pe rețelele sociale. Fanii îl acuză de lipsă de respect și cer sancțiuni dure. Ce s-a întâmplat.
12:30
Mircea Lucescu a oferit primele declarații după ce a ales să nu se deplaseze în Antalya pentru perioada de pregătire a echipelor din SuperLiga. Care a fost motivul
12:30
Cât de aproape este Donald Trump să dezintegreze NATO. Cele trei scenarii pe care le are pe masă liderul de la Casa Albă ca să ocupe Groenlanda # Fanatik
Retorica agresivă a Casei Albe cu privire Groenlanda îi alarmează liderii europeni, care avertizează că folosirea forței împotriva unui aliat ar putea însemna sfârșitul NATO. Ce opţiuni mai Donald Trump la dispoziţie
12:10
Etapă de poveste în Premier League! Voyo transmite nu mai puțin de 8 meciuri într-o singură seară # Fanatik
Iubitorii Premier League au o seară de miercuri plină! Voyo transmite nu mai puțin de 8 partide din etapa 21 chiar în mijlocul săptămânii. Cum arată programul
11:40
Două ştiri rele de la FCSB: lui Tavi Popescu i s-a făcut rău în antrenament, iar Tănase nu a ieşit pe teren # Fanatik
FCSB efectuează un stagiu de pregătire în Antalya, dar nu toate sunt roz la echipa campioană. Lui Tavi Popescu i s-a făcut rău în antrenament, iar Tănase nu a intrat pe teren.
11:30
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției # Fanatik
Eugen Tomac, numit de președintele Nicușor Dan în postul de consilier onorific, a fost dat în judecată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
11:20
Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror. A început antrenamentele cu FCSB în Antalya. Foto şi video # Fanatik
Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul România - Austria 1-0. Fundaşul central trage tare şi a intrat deja la antrenamentele cu echipa, în Antalya.
11:10
Turneul final al Cupei Africii pe Națiuni a ajuns în faza sferturilor de finală, acolo unde naționala fotbalistului de la Dinamo întâlnește marea favorită
10:30
„Au soluția în curte la ei!”. Unul dintre cei mai titrați conducători din fotbalul românesc știe cum poate promova Steaua în SuperLiga # Fanatik
Conducătorul cu cele mai multe trofee câștigate în fotbalul românesc știe cum poate Steaua să promoveze și a spus totul la FANATIK DINAMO.
10:10
Sentimente împărțite pentru Cristi Chivu înainte de Parma – Inter. De ce ar putea fi huiduit românul # Fanatik
Cristi Chivu revine la Parma din postura de antrenor al lui Inter, lider în Serie A. Duel special pe Tardini. De ce ar putea fi huiduit tehnicianul din România.
