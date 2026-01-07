UPDATE. Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris
Primanews.ro, 7 ianuarie 2026 22:50
UPDATE. Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
23:00
SUA confiscă un petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord, după o urmărire de două săptămâni. Moscova acuză încălcarea dreptului maritim # Primanews.ro
SUA confiscă un petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord, după o urmărire de două săptămâni. Moscova acuză încălcarea dreptului maritim
Acum 30 minute
22:50
UPDATE. Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris # Primanews.ro
UPDATE. Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris
22:50
Trump lansează un nou atac la adresa NATO: „Noi vom fi acolo pentru Alianţă, chiar dacă ea nu va fi acolo pentru noi” # Primanews.ro
Trump lansează un nou atac la adresa NATO: „Noi vom fi acolo pentru Alianţă, chiar dacă ea nu va fi acolo pentru noi”
Acum 4 ore
19:40
Zelenski, după summitul de la Paris: Nu avem încă un răspuns clar despre cum ar reacţiona aliaţii în cazul unui nou atac al Rusiei # Primanews.ro
Zelenski, după summitul de la Paris: Nu avem încă un răspuns clar despre cum ar reacţiona aliaţii în cazul unui nou atac al Rusiei
Acum 6 ore
18:30
Cursuri suspendate joi şi vineri în mai multe şcoli din Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj din cauza vremii # Primanews.ro
Cursuri suspendate joi şi vineri în mai multe şcoli din Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj din cauza vremii
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan revine în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan revine în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris
17:40
Sfârşitul unei ere în NFL: John Harbaugh, demis de Baltimore Ravens după 18 sezoane la conducere # Primanews.ro
Sfârşitul unei ere în NFL: John Harbaugh, demis de Baltimore Ravens după 18 sezoane la conducere
17:40
Emma Răducanu rămâne optimistă după înfrângerea cu Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare # Primanews.ro
Emma Răducanu rămâne optimistă după înfrângerea cu Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare
17:40
Premier League: Nottingham Forest câştigă la Londra, 2-1 cu West Ham, după un final dramatic # Primanews.ro
Premier League: Nottingham Forest câştigă la Londra, 2-1 cu West Ham, după un final dramatic
17:40
Serie A: Juventus se impune clar la Sassuolo, 3-0, fără emoţii
17:30
Oamenii de ştiinţă au găsit o metodă mai sigură prin care celulele pot arde mai multe calorii # Primanews.ro
Oamenii de ştiinţă au găsit o metodă mai sigură prin care celulele pot arde mai multe calorii
17:30
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume. Clasamentul CIES al jucătorilor după valoarea de transfer # Primanews.ro
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume. Clasamentul CIES al jucătorilor după valoarea de transfer
17:30
„Nu mă văd antrenor”. Lionel Messi vorbeşte despre viitorul său după retragere şi despre viaţa din afara terenului # Primanews.ro
„Nu mă văd antrenor”. Lionel Messi vorbeşte despre viitorul său după retragere şi despre viaţa din afara terenului
17:30
Baschet: Alex Olah, jucător la CSO Voluntari şi la naţională, a suferit o ruptură de tendon ahilean # Primanews.ro
Baschet: Alex Olah, jucător la CSO Voluntari şi la naţională, a suferit o ruptură de tendon ahilean
17:20
Un studiu arată că diabetul de tip 2 modifică direct structura şi funcţionarea inimii # Primanews.ro
Un studiu arată că diabetul de tip 2 modifică direct structura şi funcţionarea inimii
17:20
Variant Bio lansează o platformă AI care foloseşte date genetice pentru descoperirea de medicamente # Primanews.ro
Variant Bio lansează o platformă AI care foloseşte date genetice pentru descoperirea de medicamente
17:10
Lee Jae Myung cere sprijinul Chinei pentru „îngheţarea” programului nuclear nord-coreean, în schimbul unei „compensaţii” # Primanews.ro
Lee Jae Myung cere sprijinul Chinei pentru „îngheţarea” programului nuclear nord-coreean, în schimbul unei „compensaţii”
17:10
Nestlé retrage de la vânzare noi loturi de lapte praf pentru bebeluşi, din cauza unei toxine care poate provoca greaţă şi vărsături # Primanews.ro
Nestlé retrage de la vânzare noi loturi de lapte praf pentru bebeluşi, din cauza unei toxine care poate provoca greaţă şi vărsături
Acum 8 ore
16:50
Ironii politice pe X după ce Trump acuză fotografii că îl fac să arate „puţin gras”
16:40
Taxă de acces la Fontana di Trevi. Cât plătesc, de azi, turiştii pentru a vizita celebrul monument? # Primanews.ro
Taxă de acces la Fontana di Trevi. Cât plătesc, de azi, turiştii pentru a vizita celebrul monument?
Acum 12 ore
14:40
Trump către aleşii republicani: Dacă nu câştigăm alegerile din noiembrie, voi fi pus sub acuzare # Primanews.ro
Trump către aleşii republicani: Dacă nu câştigăm alegerile din noiembrie, voi fi pus sub acuzare
13:40
A dispărut ultimul martor al Codrilor Vlăsiei. Stejarul de 300 de ani, devenit simbol al Bucureştiului, s-a prăbuşit # Primanews.ro
A dispărut ultimul martor al Codrilor Vlăsiei. Stejarul de 300 de ani, devenit simbol al Bucureştiului, s-a prăbuşit
13:30
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire de urgenţă cu Marco Rubio
13:30
Josep Borrell: Trump are deja suficiente baze militare în Groelanda pentru a coborî steagul danez şi a-l ridica pe cel american fără a trage un foc de armă # Primanews.ro
Josep Borrell: Trump are deja suficiente baze militare în Groelanda pentru a coborî steagul danez şi a-l ridica pe cel american fără a trage un foc de armă
13:30
Trump: SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean 'sancţionat' # Primanews.ro
Trump: SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean 'sancţionat'
13:20
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu Marco Rubio
13:10
Trump cere Venezuelei să pună capăt relaţiilor cu China şi Rusia
13:00
ANALIZĂ. Ce au convenit la summitul de la Paris aliaţii Ucrainei şi ce rol au Statele Unite # Primanews.ro
ANALIZĂ. Ce au convenit la summitul de la Paris aliaţii Ucrainei şi ce rol au Statele Unite
12:30
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava nu poate decola din cauza ninsorii # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava nu poate decola din cauza ninsorii
12:30
Casa Albă: Trump discută achiziţionarea Groenlandei, dar utilizarea armatei este întotdeauna o opţiune # Primanews.ro
Casa Albă: Trump discută achiziţionarea Groenlandei, dar utilizarea armatei este întotdeauna o opţiune
12:10
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan nu poate decola din cauza ninsorii # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan nu poate decola din cauza ninsorii
Acum 24 ore
08:10
Tragedia din Crans-Montana: autorităţile recunosc lipsa controalelor de siguranţă la barul mistuit de flăcări / 40 de morţi şi peste 100 de răniţi # Primanews.ro
Tragedia din Crans-Montana: autorităţile recunosc lipsa controalelor de siguranţă la barul mistuit de flăcări / 40 de morţi şi peste 100 de răniţi
6 ianuarie 2026
23:40
Cum ar putea decurge procesul lui Maduro. Precedentul Noriega: ce ne spune cazul dictatorului panamez capturat de SUA pentru trafic de droguri # Primanews.ro
Cum ar putea decurge procesul lui Maduro. Precedentul Noriega: ce ne spune cazul dictatorului panamez capturat de SUA pentru trafic de droguri
23:30
Nicuşor Dan spune că vrea să facă în perioada următoare numirile la conducerea SRI şi SIE şi va negocia cu PSD / Ce priorităţi are pentru începutul anului # Primanews.ro
Nicuşor Dan spune că vrea să facă în perioada următoare numirile la conducerea SRI şi SIE şi va negocia cu PSD / Ce priorităţi are pentru începutul anului
23:30
Ucraina, mai aproape de garanţii ferme: Declaraţia de la Paris deschide calea unei forţe multinaţionale / Ce au decis liderii # Primanews.ro
Ucraina, mai aproape de garanţii ferme: Declaraţia de la Paris deschide calea unei forţe multinaţionale / Ce au decis liderii
23:20
Alertă MAE pentru românii din Franţa: Cod portocaliu de ninsori şi polei în zeci de regiuni / Zboruri anulate pe aeroporturile din Paris # Primanews.ro
Alertă MAE pentru românii din Franţa: Cod portocaliu de ninsori şi polei în zeci de regiuni / Zboruri anulate pe aeroporturile din Paris
23:20
VIDEO. Nicuşor Dan, după summitul decisiv pentru Ucraina: SUA intră în garanţiile de securitate / Document militar, trimis în Parlamente / „Am nişte oameni în cap” pentru şefia serviciilor # Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, după summitul decisiv pentru Ucraina: SUA intră în garanţiile de securitate / Document militar, trimis în Parlamente / „Am nişte oameni în cap” pentru şefia serviciilor
23:20
Summit decisiv pentru Ucraina: Macron, Starmer şi Zelenski semnează acordul pentru o forţă multinaţională / SUA vor coordona monitorizarea armistiţiului # Primanews.ro
Summit decisiv pentru Ucraina: Macron, Starmer şi Zelenski semnează acordul pentru o forţă multinaţională / SUA vor coordona monitorizarea armistiţiului
Ieri
16:30
Trump anunţă cine se va ocupa de coordonarea tranziţiei în Venezuela
16:20
CFR Cluj se desparte de jucătorul adus în toamnă de la Nantes
16:10
Front comun împotriva lui Trump: şapte puteri europene apără suveranitatea Groenlandei # Primanews.ro
Front comun împotriva lui Trump: şapte puteri europene apără suveranitatea Groenlandei
16:10
ULTIMA ORĂ. Summit Paris: Aliaţii Ucrainei avansează spre garanţii de securitate juridic obligatorii # Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. Summit Paris: Aliaţii Ucrainei avansează spre garanţii de securitate juridic obligatorii
15:50
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela
15:40
Antrenor nou pentru Chelsea
13:30
Un grup de hackeri susţine că a accesat datele medicale a peste 100.000 de utilizatori ai unei platforme din Noua Zeelandă # Primanews.ro
Un grup de hackeri susţine că a accesat datele medicale a peste 100.000 de utilizatori ai unei platforme din Noua Zeelandă
12:50
Apple ar putea să nu lanseze iPhone 18 în 2026
12:40
Delcy Rodriguez a fost învestită drept preşedinte interimar al Venezuelei
12:20
Casa Albă: Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda
12:00
Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, la Paris. Liderii europeni, ucraineni şi americani trebuie să convină asupra garanţiilor de securitate în cazul unui armistiţiu în Ucraina # Primanews.ro
Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, la Paris. Liderii europeni, ucraineni şi americani trebuie să convină asupra garanţiilor de securitate în cazul unui armistiţiu în Ucraina
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Avertisment dur din Europa: O invazie a Groenlandei de către Trump ar putea însemna sfârşitul NATO # Primanews.ro
Avertisment dur din Europa: O invazie a Groenlandei de către Trump ar putea însemna sfârşitul NATO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.