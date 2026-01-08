Horoscop 9 ianuarie 2026. Zodia care primește un apel ce ii va schimba viața
Cancan.ro, 9 ianuarie 2026 00:20
Horoscop 9 ianuarie 2025. Află zodia care primește un apel ce ii va schimba viața, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar corpul îți cere […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
01:00
Noi detalii în cazul morții lui Bob Reiner și a soției sale. Motivul real pentru care Nick și-a ucis părinții # Cancan.ro
Căderea nervoasă a lui Nick Reiner în săptămânile premergătoare uciderii părinților săi, Rob și Michele Reiner, este direct legată de o decizie ciudată a medicilor de a schimba medicamentele pe care acesta le lua pentru […]
Acum 30 minute
00:40
Betty, jaguarul care n-a mai apucat să fie salvat. Povestea neagră a unei evadări, într-o grădină lăsată să se prăbușească # Cancan.ro
În 2008, Bucureștiul a fost martorul unui episod care a zguduit opinia publică și a lăsat o rană deschisă în memoria orașului: jaguarul negru Betty a evadat din cușca sa de la Grădina Zoologică din […]
Acum o oră
00:20
Horoscop 9 ianuarie 2025. Află zodia care primește un apel ce ii va schimba viața, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar corpul îți cere […]
Acum 2 ore
00:00
De când partenerul ei, Alex Dobrescu, se află în detenție, Cristina Cioran a preluat singură responsabilitatea creșterii celor doi copii ai săi. Vedeta, care locuiește alături de cei doi copii, Ema și Max, a recunoscut […]
00:00
Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ”Îl iert!” # Cancan.ro
Unul dintre concertele recente ale lui Florin Salam s-a terminat într-un mod total neașteptat, ce l-a lăsat atât pe artist, cât și pe cei prezenți cu gura căscată. Concertul a fost întrerupt de managerul locației, […]
8 ianuarie 2026
23:50
Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut” # Cancan.ro
Știți deja, este subiectul momentului. Alex Bodi a pus-o la zid pe Ramona Olaru, în emisiunea Dan Capatos Show, la CANCAN.RO, acolo unde a intervenit și Cătălin Cazacu, fostul logodnic al asistentei de la Neatza. […]
23:40
Universul A Knight of the Seven Kingdoms pare pregătit să se extindă serios, nu doar cu un sezon de probă. Serialul prequel din lumea Game of Thrones are deja confirmat sezonul 2, iar planurile din […]
23:30
Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta! # Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, continuă să ridice semne de întrebare majore, pe fondul tot mai multor informații grave apărute în ultima perioadă din viața sa. CANCAN.RO a stat de vorbă cu unul […]
23:20
O poză veche de peste 20 de ani, trimisă la redacție cu ștampilă de Cerbul de Aur, ne-a pus pe gânduri și ne-a făcut să zâmbim larg. Dan Bittman și Tania Budi, doi oameni care […]
23:10
Nemachiată, fără tocuri, fără filtre! Ramona Olaru nu se mai ascunde, după ce a fost pusă la zid de Alex Bodi # Cancan.ro
Ramona Olaru a fost surprinsă de CANCAN.RO fără machiaj, absolut naturală, așa cum s-a născut ea ”în cucuruz”, cum declara Alex Bodi la emisiunea lui Dan Capatos. A avut o zi plină, iar noi am […]
23:10
Cum i-a împăcat Alex Bodi pe Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău: ”Sper că a fost de folos” # Cancan.ro
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a făcut dezvăluiri picante despre strategiile sale de cucerire a femeilor. A spus ce stă în spatele talentului său de […]
Acum 4 ore
23:00
Jennifer Garner, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Ben Affleck: ”Realitatea a fost grea!” # Cancan.ro
Actrița Jennifer Garner a făcut recent un comentariu neașteptat legat de divorțul său de Ben Affleck. Declarația a fost surprinzătoare, întrucât, în general, ea este foarte discretă în legătură cu viața sa personală, iar de-a […]
22:50
Poza ajunsă zilele acestea pe biroul redacției CANCAN.RO ne-a teleportat direct cu peste 20 de ani în urmă, într-o epocă în care Jojo era peste tot: în cluburi, la TV, în topuri, în relații și, […]
22:50
Femeie împușcată în cap de un agent american. Prima reacție a administrației Trump: ”Aceasta pare a fi o tentativă de crimă” # Cancan.ro
Imagini cu un impact puternic au devenit virale la nivel internațional, surprinzând momentul în care o femeie de 37 de ani, mamă a trei copii, este împușcată mortal de un agent federal american în timpul […]
22:20
Actrița Amy Schumer își păstrează simțul umorului după ce a depus recent cererea de divorț de Chris Fischer. Schumer, în vârstă de 44 de ani, a postat miercuri pe Instagram Stories o fotografie în care […]
22:20
Cătălin Cazacu, prima reacție despre scandalul în care este implicată Ramona Olaru: ”Eu vreau să cred că este un om bun” # Cancan.ro
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi și Dan Capatos au luat la disecat declarația controversată a Ramonei Olaru, iar acestora li s-a alăturat și Cătălin Cazacu, […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și prof. Adrian Severin. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai […]
22:00
Alex Bodi nu se lasă! A pus tunurile din nou pe Ramona Olaru, la Dan Capatos Show: ” Tu nu ești o femeie cu bani dacă accepți să îți plătească milionarul cina” # Cancan.ro
În noua emisiune „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a făcut noi declarații incendiare despre conflictul său cu Ramona Olaru, subiect bine-cunoscut în mediul online. În cadrul ediției din data de 8 ianuarie a […]
21:10
Unele întâlniri par predestinate, iar anumiți oameni par făcuți unul pentru altul. Ei bine, în aceste cazuri pe lângă chimie este vorba și despre o potrivire indiscutabilă. Unele semne zodiacale rezonează de minune între ele […]
Acum 6 ore
20:50
Într-un univers dominat de personaje animate, supereroi și jucării tehnologizate, interesul copiilor pentru dinozauri continuă să rămână surprinzător de puternic. De la cei mai mici, care pot pronunța cu ușurință nume precum Triceratops sau Velociraptor, […]
20:30
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gabriel Bumbăcea a ajuns acasă. Ambulanța a fost chemată de urgență: familia a cedat! # Cancan.ro
Durere fără margini în familia lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani ce și-a dat ultima suflare pe un pat de spital. Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a ajuns acasă, iar familia a […]
20:10
Ziua de joi este pe încheiate, iar pentru a marca debutul prematur al weekendului, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc menit să-ţi stârnească un râs copios. Află care este rezoluţia lui Bulă pentru 2026 şi pregăteşte-te […]
20:10
Cine profită de noua tragedie din familia Kennedy. Acuzații grave după moartea nepoatei lui JFK # Cancan.ro
Producătorul Ryan Murphy a fost numit „insensibil” pentru că nu și-a amânat noua dramă bazată pe familia Kennedy în urma morții Tatianei Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy. Totul vine la doar câteva zile […]
19:50
Prețul procurilor notariale în 2026 rămâne un reper important pentru cei care au nevoie de împuterniciri pentru acte administrative, juridice sau tranzacții imobiliare. Majoritatea procurilor au un tarif standard de 121 de lei, ceea ce […]
19:50
Noi informații apar în cazul morții lui Gabriel Bumbăcea. Tânărul de 25 de ani și-a dat ultima suflare pe un pat de spital. Acum, un prieten al acestuia face publice ultimele mesaje pe care le-a […]
19:30
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro # Cancan.ro
Oana Roman și Catinca, fiica Mioarei Roman și a lui Iosif Zilahy, au fost date în judecată pentru împărțirea moștenirii lăsate de mama lor. Procesul a fost deschis de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului […]
19:20
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, prea hot în plină iarnă # Cancan.ro
Începutul anului este perioada în care evenimentele sunt aproape inexistente, astfel că multe dintre vedetele noastre au decis să plece într-o vacanță bine-meritată. Desigur că pe ținuturile exotice, cu plaje însorite și marea care le […]
Acum 8 ore
19:00
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București # Cancan.ro
Dacă visezi la o viață mai liniștită, la aer curat și la propriul colț de natură, există o localitate din România unde poți cumpăra o fermă complet funcțională cu doar 50.000 de euro. Proprietatea se […]
18:50
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere # Cancan.ro
Codruța Notar, o femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu, a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Astăzi, 8 ianuarie, femeia acuzat că […]
18:30
Se apropie termenul final pentru părinții care doresc să primească stimulentul anual de 600 de lei oferit de stat pentru economiile destinate copiilor. Contul Junior Centenar, creat automat pentru fiecare minor ca instrument de economisire […]
18:00
Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte dintre românii care depind de sprijinul statului. De la 1 martie 2026, indemnizația pe care aceștia o primesc se majorează. Cine sunt românii care o să […]
17:50
Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți # Cancan.ro
În 2026, proprietarii de locuințe din România se confruntă cu taxe locale considerabil mai mari, ca urmare a noilor reglementări fiscale aplicate de la începutul anului. Printre cei afectați de creșterea impozitelor se numără și […]
17:30
Afacerile cu fructe românești au început să devină tot mai populare, iar profitul le face cu ochiul multor investitori în agricultură. Pentru cei care sunt la început de drum, cel mai ușor este să cumpere […]
17:20
În România, tot mai multe persoane aleg să lucreze ca șoferi pentru platforme de transport alternativ precum Uber sau Bolt, fie pentru a-și suplimenta veniturile, fie ca activitate principală. Pentru o parte dintre cei aflaţi […]
17:10
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei # Cancan.ro
Au apărut noi informații în cazul morții tânărului din Buzău. Gabriel, în vârstă de 25 de ani, s-a stins din viață pe un pat de spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Deși […]
Acum 12 ore
17:00
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt # Cancan.ro
Un caz extrem de grav zguduie comunitatea românilor din Italia, după ce un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit mort într-o zonă izolată din provincia Veneția. Iată cum s-a întâmplat! […]
16:50
Cei care se gândesc să își achiziționeze un automobil în 2026 trebuie să fie bine pregătiți din punct de vedere financiar. Pe plângă prețul de achiziție propriu-zis al mașinii, proprietarii trebuie să scoată bani frumoși […]
16:40
Într-o piață imobiliară în care prețurile continuă să crească, o ofertă recent apărută în București a atras atenția printr-un preț aproape incredibil: o garsonieră de doar 17.000 de euro. Locuința situată în Sectorul 4 este […]
16:20
Sărbătorile au trecut, sarmaua s-a așezat, timpul zboară și numai mâine nu-i poimâine vine meciul capital cu Turcia. Așa că Mircea Lucescu, nu stă pe gânduri: a fost surprins de CANCAN.RO venind de la cumpărături […]
16:20
Test de inteligență | În această imagine s-au strecurat 4 greșeli. Doar un geniu le poate identifica pe toate # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
16:00
Tabel zodii 2026 | Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte # Cancan.ro
Anul 2026 se conturează ca o perioadă a contrastelor puternice în astrologie, cu luni extrem de favorabile pentru unele zodii și intervale mai tensionate pentru altele. Analiza astrală a anului scoate în evidență un ritm […]
15:40
Localitatea din România unde nu se mai află niciun câine în lanț. Proiectul s-ar putea extinde # Cancan.ro
Există o localitate în România unde niciun câine nu se mai află în lanț. În decembrie 2025, Ștefan Mandachi a lansat un proiect care avea ca scop eliberarea câinilor și mutarea lor în țarcuri. Inițiativa […]
15:20
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. Un […]
14:50
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple” # Cancan.ro
Episodul 3 al emisiunii Power Couple România – La bine și la greu, sezonul 3, difuzat pe 7 ianuarie 2026, a adus momente de tensiune și surprize pentru concurenți și pentru telespectatori. În centrul atenției […]
14:40
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici” # Cancan.ro
Participarea la „Desafio: Aventura”, noul show de la PRO TV, i-a scos pe concurenți din zona de confort și i-a aruncat direct în condiții extreme, greu de imaginat pentru telespectatori. Printre cei care au trăit […]
14:20
Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere # Cancan.ro
Anul 2026 se conturează ca unul istoric pentru infrastructura rutieră din România, cu deschiderea a sute de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Conform estimărilor, până la 284 de kilometri de drumuri rapide ar putea […]
14:20
Fotbalul este un sport al surprizelor, iar de aceea îl iubim. În ciuda faptului că unele echipe pot fi favorite în fața altora, nimic nu garantează victoria, ci totul se decide pe teren. Drept urmare, […]
14:10
Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative și oportunități financiare” # Cancan.ro
Anul 2026 aduce surprize pentru fiecare nativ al zodiacului, iar astrologul Sanda Ionescu ne spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, la ce să ne așteptăm. Fiecare zodie în parte va resimți influențele planetelor, în mod indirect. […]
14:00
În Olanda, o căsătorie a fost anulată din cauza inteligenței artificiale. O instanță judecătorească a decis că angajamentele scrise, care erau făcute cu ajutorul inteligenței artificiale și pronunțate în timpul căsătoriei, nu sunt conforme cu […]
13:50
Un Italian l-a lăudat pe Putin într-un autocar plin cu ucraineni. Urmările au fost grave # Cancan.ro
Un italian a plătit un preț mare după ce a început să-l laude pe Putin într-un autocar plin cu ucraineni. Bărbatul de 53 de ani se afla în autovehiculul care mergea din Italia spre Ucraina alături […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.