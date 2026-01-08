Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina
DigiFM.ro, 8 ianuarie 2026 09:20
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, convoacă, joi după-amiază, şefii partidelor politice pentru a le prezenta ”garanţiile de securitate” promise de europeni Kievului, în special de Franţa, care ar putea trimite ”câteva mii” de soldaţi în Ucraina în cazul unui armistiţiu cu Rusia, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
09:20
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina # DigiFM.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, convoacă, joi după-amiază, şefii partidelor politice pentru a le prezenta ”garanţiile de securitate” promise de europeni Kievului, în special de Franţa, care ar putea trimite ”câteva mii” de soldaţi în Ucraina în cazul unui armistiţiu cu Rusia, relatează AFP.
09:20
Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte joi 47 de ani # DigiFM.ro
Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, joi, 47 de ani.
09:20
Medicul Iuliu Torje, după cazul tânărului de 25 de ani care a murit la SJU Buzău: „Tromboembolismul pulmonar este o complicaţie gravă” # DigiFM.ro
Medicul Iuliu Torje a afirmat, în contextul decesului unui tânăr de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău după un accident rutier având o fractură de femur, că unele evoluţii dramatice pot apărea chiar şi atunci când protocoalele medicale sunt respectate, subliniind că medicina nu este o ştiinţă exactă.
Acum o oră
09:10
„M-am săturat de prostie”. Un senator republican critică comentariile despre Groenlanda ale lui Stephen Miller, important consilier al lui Trump # DigiFM.ro
Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur, miercuri, recentele comentarii ale adjunctului şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, care a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei. Senatorul a calificat remarcile drept „amatoristice” şi „absurde” şi l-a îndemnat pe preşedintele Donald Trump să concedieze persoanele care îi dau astfel de sfaturi, relatează CNN.
Acum 24 ore
17:20
Un ciclon mediteraneean lovește România. Ninsori și ger până pe 15 ianuarie: „Un episod autentic de iarnă” # DigiFM.ro
România intră sub influența unui ciclon mediteraneean puternic, care aduce un episod de iarnă severă, cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi extrem de scăzute, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Fenomenele vor debuta miercuri noaptea, 7 ianuarie, și se vor menține cel puțin până pe 15 ianuarie, afectând cea mai mare parte a țării.
17:10
Aeronava Spartan cu care Nicuşor Dan revine în ţară a decolat de pe aeroportul din Paris. Președintele României a fost blocat 8 ore # DigiFM.ro
Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a decolat de pe aeroport, după ce ninsoarea s-a oprit şi pista a putut fi curăţată. Delegaţia şefului statului trebuia să ajungă în ţară marţi seara însă aeronava militară nu a putut decola nici marţi seara şi nici miercuri dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
16:10
Trump se plânge că fotografii îl fac să pară „puțin gras”. Democrații îl ironizează cu un mesaj viral care explodează pe rețelele sociale # DigiFM.ro
Un mesaj postat pe X de un cont cu legături cu democraţii a devenit viral, cu peste 225.000 de vizualizări, după ce a ironizat greutatea lui Donald Trump, care s-a plâns că unui fotografi îl facă să pară ”puţin gras”.
16:10
Lionel Messi, despre planurile sale pentru după încheierea carierei de fotbalist: „Nu mă văd antrenor" # DigiFM.ro
Campionul mondial argentinian Lionel Messi a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit unele detalii despre personalitatea sa în afara terenului. Messi nu exclude o reconversie în lumea fotbalului, relatează Le Figaro.
14:50
Globurile de Aur. Prima ceremonie majoră de premii de la Hollywood are loc duminică. Date importante # DigiFM.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora estică, la Beverly Hilton din Beverly Hills, şi va fi transmisă în direct de CBS şi în streaming live pe Paramount+. La începutul sezonului de premii de la Hollywood vor participa nominalizaţi precum Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo şi Emma Stone.
14:10
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt virale # DigiFM.ro
Un vlogger american, cunoscut pentru clipurile sale despre mâncare, a descoperit bucătăria românească într-un restaurant din New York și a avut o reacție care a devenit rapid virală. Fără să știe aproape nimic despre România și fără a avea așteptări, acesta a decis să comande mai multe preparate tradiționale și să filmeze întreaga experiență, iar concluziile sale au stârnit mii de reacții online.
14:00
Nicole Kidman şi Keith Urban au divorţat oficial, punând capăt căsniciei de 19 ani a unuia dintre cele mai proeminente cupluri din lumea divertismentului.
12:50
Lamine Yamal este cel mai valoros fotbalist din lume. CIES a anunţat clasamentul mondial al jucătorilor în funcţie de valoarea de transfer # DigiFM.ro
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
12:40
Femeile, din nou sub lupă în armata SUA. Pentagonul reevaluează rolurile de luptă și promite criterii dure, fără „agendă ideologică” # DigiFM.ro
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în roluri de luptă - autorizate de aproximativ zece ani -, în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth denunţă cu regularitate măsuri ”woke” - menite să crească oportunităţile minorităţilor - atât în armată, cât şi în întreprinderi sau universităţi, relatează AFP.
11:40
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc, miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.
11:10
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan cu care urma să revină în ţară nu poate decola din cauza ninsorii # DigiFM.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revibă din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, însă nici miercuri dimineaţă nu a fost posibilă decolarea.
10:00
Venezuela declară o săptămână de doliu pentru militarii ucişi în atacul SUA. Aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, şapte zile de doliu pentru membrii armatei ucişi în raidul american de la sfârşitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro, transmite Reuters. Oficiali americani citaţi de Washington Post apreciază că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului.
10:00
Crăciun în Rusia. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea. Preşedintele rus a transmis urări credincioşilor care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia rusă de ştiri TASS, citând biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.
Ieri
09:10
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan, a murit la vârsta la 80 de ani # DigiFM.ro
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan şi comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunţat marţi Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan care spus că a fost „un gardian neclintit al moştenirii tatălui său”.
09:00
Ortodocşii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan, cel care a anunţat venirea lui Hristos. Aproape 2 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica # DigiFM.ro
Ortodocşii îl sărbătoresc, miercuri, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan mai este numit şi Înaintemergătorul, pentru că este cel care a anunţat venirea lui Hristos.
09:00
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit miercuri la 68 km est de Baculin, în Filipine, la o adâncime de 10 km (6 mile), a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.
6 ianuarie 2026
16:40
Crăciunul pentru creştinii ortodocşi de rit vechi se sărbătorește pe 7 ianuarie. Când e petrecerea de Revelion # DigiFM.ro
Crăciunul este sărbătorit în calendarul pe stil vechi pe 7 ianuarie. De asemenea, creştinii ortodocşi de rit vechi întâmpină Anul Nou în noaptea din 13 spre 14 ianuarie.
16:40
Fostul iubit al Cristinei Cioran este închis la Rahova, iar copiii lor nu știu nimic: "Mă întreabă zilnic când vine acasă" # DigiFM.ro
Din toamna lui 2025, Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, ispășește o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare. Acesta este încarcerat la Rahova, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc. În prezent este în faza de apel și speră să reușească să reducă din pedeapsă.
16:20
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe # DigiFM.ro
Boboteaza, sărbătorită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox. Cu această ocazie, în biserici are loc Sfințirea cea Mare a Apei, iar credincioșii primesc Agheasma Mare. O întrebare frecventă este: câte zile se poate lua Agheasma Mare de la biserică și consuma acasă?
16:00
Cristina Cioran a ajuns la sentimente mai bune pentru fostul iubit, cu care a fost în mari scandaluri. "Când am rămas însărcinată, am uitat tot, l-am iertat pentru tot" # DigiFM.ro
Din toamna lui 2025, Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, ispășește o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare. Acesta este încarcerat la Rahova, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc. În prezent este în faza de apel și speră să reușească să reducă din pedeapsă.
15:50
Proprietarul barului din Elveția, care a ars de Anul Nou, a fost condamnat în Franța, în 2008, pentru proxenetism # DigiFM.ro
Proprietarul barului ”Le Constellation”, din Crans-Montana, Elveţia, în care au murit 40 de persoane într-un incendiu în noaptea de Anul Nou, a fost condamnat în Franţa, în 2008, cu privire la proxenetism, relatează AFP.
14:40
Ruben Amorim, dat afară de la Manchester United. Antrenorul portughez a rezistat doar 14 luni, dar va primi o sumă fabuloasă # DigiFM.ro
Ajuns la cârma echipei Manchester United în noiembrie 2024, Ruben Amorim a fost demis luni, 5 ianuarie, ca urmare a rezultatelor slabe şi a relaţiilor tensionate cu conducerea grupării. Între sosirea sa de la Sporting Lisabona şi demiterea sa, conducerea de la United a cheltuit o sumă importantă cu tehnicianul portughez.
14:10
Primarul din Crans-Montana recunoaște că nu s-a verificat de cinci ani siguranța la incendiu la barul care a ars de Revelion. 40 de persoane au murit, 116 au fost rănite # DigiFM.ro
Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranţei la incendiu la barul unde au murit 40 de oameni, în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, a declarat marţi, 6 ianuarie, primarul localităţii, Nicolas Feraud, citat de dpa.
13:40
Chelsea Londra a anunţat numirea lui Liam Rosenior în funcţia de antrenor principal, la câteva ore după ce tehnicianul a părăsit formaţia franceză Strasbourg. Englezul a semnat un contract cu clubul până în 2032.
12:40
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Trump pentru "acțiunile curajoase" care au dus la capturarea lui Maduro # DigiFM.ro
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump pentru "acţiunile curajoase" care, a spus ea, au dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, informează EFE.
12:00
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un apartament: "Nu vă bazați pe contribuția mea" # DigiFM.ro
Actrița Manuela Hărăbor s-a revoltat pe rețelele sociale, după ce a aflat cât are de plătit impozit în 2026. Susținătoare a lui Călin Georgescu și contestatoare în special a premierului Ilie Bolojan, Manuela a spus că nu are de gând să plătească impozitul pe casă și mașină până în ultima zi a anului.
11:00
Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, în a doua jumătate a lunii ianuarie # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni, anunţă marţi meteorologii, care precizează însă că această perioadă va fi precedată de o săptămână cu temperaturi mai coborâte în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice şi local în cele centrale şi cu cantităţi mari de precipitaţii la nivelul întregii ţări.
11:00
Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko și e în optimi la Brisbane. O va întâlni pe Arina Sabalenka # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5).
10:40
De la zero așteptări de succes la zeci de mii de oameni care-i aclamau. Brian Austin Green dezvăluie momentul în care actorii din "Beverly Hills, 90210" și-au dat seama că au devenit celebri # DigiFM.ro
Brian Austin Green a povestit despre clipa în care a realizat că "Beverly Hills, 90210" devenise un fenomen uriaș și cât de rapid s-au schimbat viețile actorilor.
10:00
Nicușor Dan participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, la Paris # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan participă, marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai 'Coaliției de Voință' (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale.
10:00
Un avocat care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe Nicolas Maduro # DigiFM.ro
Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe liderul venezuelean răsturnat, Nicolas Maduro, într-un caz ce ar putea pune sub semnul întrebării cererile de imunitate ale liderilor străini, precum şi legalitatea capturării sale
09:50
Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată luni, 5 ianuarie, la Londra, la mai bine de trei luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul Palestina, informează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Boboteaza. Semnificații, tradiții și obiceiuri. Botezul Domnului este sărbătorit în ziua de 6 ianuarie # DigiFM.ro
Boboteaza este sărbătorită la 6 ianuarie şi, împreună cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuit în 7 ianuarie, marchează finalul perioadei de 12 zile a sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului. De Bobotează şi de Sfântul Ioan, în funcţie de fiecare zonă a ţării, se colindă, se prezice viitorul în noul an, fetele își pun busuioc sub pernă ca să îşi viseze ursitul, iar bărbaţii se întrec înot pentru a scoate crucea aruncată de preot în apă.
5 ianuarie 2026
18:50
Radu Paraschivescu, în prima ediție a matinalului din 2026: de la Maduro la scandalul iscat în jurul concertului de Anul Nou de la Viena # DigiFM.ro
Prima ediție a matinalului Digi FM din 2026 îl are invitat pe Radu Paraschivescu. Pornind de la avalanșa de clipuri și montaje generate cu inteligență artificială, Paraschivescu vorbește despre confuzia publică dintre el și Nicolás Maduro, despre viralizare și ușurința cu care realitatea poate fi distorsionată online.
16:50
Amanda Anisimova, în premieră pe podiumul clasamentului WTA. Pe ce locuri se află sportivele din România # DigiFM.ro
Americanca Amanda Anisimova ocupă în premieră treapta a treia a podiumului clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a urcat o poziţie faţă de săptămâna trecută.
16:50
Trump avertizează că Iranul va fi „lovit foarte tare” dacă vor fi ucişi protestatari: „Urmărim situaţia cu mare atenţie” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat duminică Iranul că va fi "lovit foarte tare" dacă vor mai muri protestatari în timpul tulburărilor care zguduie ţara de mai bine de o săptămână, informează dpa.
16:50
„Regele tonului” a plătit o sumă record pentru un ton roşu gigant, la o licitaţie în Japonia: „Am fost surprins de preţ” # DigiFM.ro
Proprietarul unui lanţ de restaurante a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru un ton roşu gigant în cadrul prestigioasei licitaţii de Anul Nou de la principala piaţă de peşte din Tokyo, scrie AFP.
16:40
Maduro, adus ca un trofeu la New York. Liderul venezuelean a fost transportat cu elicopterul, încătușat și păzit de forțe speciale americane # DigiFM.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au sosit luni la un tribunal, la New York, unde urmează să compară, la două zile după ce au fost răpiţi de la Caracas, într-o operaţiune militară americană-şoc, care a deschis calea unor planuri ale Washingtonului de a domina această ţară bogată în petrol, relatează AFP.
16:40
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce se schimbă pentru milioane de români după decizia CCR # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi.
14:20
Cazare gratuită pe o insulă din Grecia pentru cei care acceptă să aibă grijă de cele 3.000 de pisici ale străzii # DigiFM.ro
O experiență inedită îi așteaptă pe iubitorii de animale care visează la o perioadă petrecută pe o insulă grecească: pe Syros, voluntarii pot beneficia de cazare gratuită dacă se implică în îngrijirea celor aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân care trăiesc pe insulă. Inițiativa aparține organizației caritabile Syros Cats, activă încă din anii ’90.
14:00
Ali Khamenei ar avea pregătit un plan de fugă din Iran. Surse vorbesc despre „Planul B” al liderului suprem, cu destinația Moscova # DigiFM.ro
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, ar avea pregătit un plan de rezervă pentru a părăsi țara în cazul în care protestele interne scapă de sub control, potrivit unui material publicat de The Times, care citează surse din servicii de informații occidentale, inclusiv din Israel. Scenariul, descris drept „Planul B”, ar presupune evacuarea rapidă a lui Khamenei și a unui cerc restrâns de apropiați către Rusia.
13:50
Protest în faţa primăriei oraşului sucevean Salcea. Oamenii sunt nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale # DigiFM.ro
Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea din judeţul Suceava au protestat luni în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Primarul localităţii, Ezekiel Belţic, care a discutat cu oamenii şi a fost apostrofat în repetate rânduri, a promis că va organiza o întâlnire cu locuitorii în următoarea perioadă. El a precizat că nu fuge de răspundere, recunoscând că există nemulţumiri ale locuitorilor.
13:40
Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfinţire Mare a Apei, identică cu cea din ziua de Bobotează. Apa sfinţită va fi îmbuteliată în 300.000 de PET-uri # DigiFM.ro
Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a oficiat, luni, slujba de Sfinţire Mare a Apei, identică cu cea din ziua de Bobotează. El a sfinţit apa aflată în butoaie amplasate în faţa Catedralei arhiepiscopale ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Apa sfinţită va fi îmbuteliată în 300.000 de PET-uri, care vor fi oferite credincioşilor de Bobotează.
13:00
Brigitte Bardot va fi înmormântată miercuri lângă părinți și primul soț. Marine Le Pen va fi prezentă la ceremonie # DigiFM.ro
Ultimul rămas bun de la Brigitte Bardot, legenda filmului francez care în ultima parte a vieţii a devenit o apărătoare pasionată a drepturilor animalelor, va avea loc miercuri, 7 ianuarie, la Saint-Tropez, pe Riviera Franceză, în prezenţa liderei de dreapta Marine Le Pen.
12:50
Radu Paraschivescu, în prima ediție a matinalului din 2026: de la Maduro la scandalul iscat în jurul concertului de Anul Nou de la Viena # DigiFM.ro
Prima ediție a matinalului Digi FM din 2026 îl are invitat pe Radu Paraschivescu. Pornind de la avalanșa de clipuri și montaje generate cu inteligență artificială, Paraschivescu vorbește despre confuzia publică dintre el și Nicolás Maduro, despre viralizare și ușurința cu care realitatea poate fi distorsionată online.
12:30
Trump amenință și Columbia cu o operațiune militară. A spus că țara e condusă de "un om bolnav căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite": # DigiFM.ro
După atacul american asupra Venezuelei, preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a îndreptat duminică discursul în direcţia Columbiei, lansând noi ameninţări, informează dpa. La rândul său, preşedintele columbian, Gustavo Petro, a afirmat că nici măcar Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană, potrivit EFE.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.