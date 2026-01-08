Golul „despărțirii” » Semenyo o răpune pe Tottenham în prelungiri la ultimul meci pentru Bournemouth

21:30

Olimpiu Moruțan, 26 de ani, se pregătește să se despartă de Aris Salonic și e gata să revină în Turcia. Conform informațiilor GSP, are două oferte din țara viitoarei adversare de la barajul pentru Mondiale. „Otomanii” i-ar oferi jumătate de milion pe an, el ar vrea cu 250.000 de euro/an mai multOlimpiu Moruțan, 26 de ani, se poate despărți de Aris Salonic în mercato invernal. Grecii susțin că internaționalul român nu mai este în grațiile lui Manolo Jimenez. ...