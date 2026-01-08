Golul „despărțirii” » Semenyo o răpune pe Tottenham în prelungiri la ultimul meci pentru Bournemouth
Gazeta Sporturilor, 8 ianuarie 2026 09:30
Bournemouth a învins-o pe Tottenham cu 3-2 pe teren propriu, miercuri seară, într-un meci din etapa a 21-a a Premier League. Cele două echipe au oferit o confruntare extrem de dramatică, cu cinci goluri, iar reușita lui Antoine Semenyo (26 de ani) din final a adus victoria echipei lui Andoni Iraola. A fost probabil ultima apariție a ghanezului în tricoul „cireșelor”. ...
Acum 5 minute
09:50
Titularul echipei naționale s-a accidentat în Antalya » Care este starea fotbalistului lăudat de Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Alex Chipciu, 36 de ani, veteranul și căpitanul celor de la Universitatea Cluj, s-a accidentat la primele antrenamente din Antalya și nu a jucat în partida de pregătire a „studenților” cu turcii de la Fatih Karagumruk, încheiată cu succesul trupei din provincia Istanbulului, scor 2-1.Chicpiu a acuzat o problemă musculară. ...
Acum 10 minute
09:40
Newcastle a învins-o pe Leeds cu cel mai târziu gol al victoriei din istoria Premier League, marcat de Harvey Barnes în minutul 102!Seara de Premier League s-a încheiat spectaculos. De la 22:15 am asistat la 11 goluri în doar două meciuri, Burnley -Manchester United 2-2 și Newcastle - Leeds 4-3. ...
09:40
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a acuzat lipsa de eficacitate a echipei sale în remiza cu Brighton (1-1).În a treia remiză consecutivă înregistrată de Manchester City în Premier League, Erling Haaland a deschis scorul din penalty, dar a și ratat câteva mari ocazii, ceea ce finalmente i-a costat 2 puncte pe „cetățeni”. ...
Acum 30 minute
09:30
Viața unui fotbalist spaniol în România: „Chiar vreau să învăț asta!” » Ce i se pare „un dezastru” în țara adoptivă # Gazeta Sporturilor
Dinamovistul Alberto Soro, 26 de ani, a dezvăluit pentru GSP.ro că Bucureștiul și România arată și sunt mai bine decât credea. Dorește să învețe limba română cât mai bine. Nu suportă traficul din Capitală, „un dezastru”, a reacționat ibericul, râzând.Alberto Soro și-a dat un restart în carieră în tricoul lui Dinamo, a devenit o piesă esențială în tricoul „câinilor”. ...
09:30
Acum o oră
09:10
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!” # Gazeta Sporturilor
Artista Theo Rose, pe numele real Theodora Maria Diaconu, a dezvăluit într-un mod inedit echipa favorită de fotbal. Theo Rose este una dintre cele mai în vogă artiste din România. Originară din Izvoarele, județul Prahova, n-a stat departe de fotbal. Tatăl ei s-a ocupat ani buni de echipa din localitatea natală. ...
09:00
09:00
La finalul meciului Bournemouth - Tottenham 3-2, în care Radu Drăgușin a fost rezervă, jucătorii lui Tottenham s-au luat la harță cu propriii suporteri.Pentru Tottenham a fost a treia partidă consecutivă fără victorie în Premier League, iar suporterii și-au pierdut răbdarea cu jucătorii lui Thomas Frank. ...
09:00
Imagini rare! Președintele liderului a scos lopata și a venit la deszăpezit cu antrenorul și căpitanul # Gazeta Sporturilor
Corvinul Hunedoara, liderul la zi din Liga 2, a demarat o acțiune de deszăpezire la un liceu din oraș, în prim-plan cu președintele, antrenorul și căpitanul echipei. Liga 2 este momentan oprită și se va relua abia la finalul lunii februarie. Înainte de pregătirea de iarnă, oficialii hunedoreni s-au întâlnit și au dat o mână de ajutor pentru a înlătura zăpada de pe trotuarele și din zona Liceului Tehnologic „Matei Corvin” din Hunedoara. ...
09:00
Nu uită cum „l-a executat” Mihai Rotaru la Craiova: „Am rămas cu un gust amar. M-au marginalizat!” + Autoreproș: „Trebuia să pun alte condiții la contract” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint a pregătit Universitatea Craiova doar 58 de zile în perioada iunie – august 2022, când colaborarea șubredă cu patronul Mihai „Mike” Rotaru a dus la demiterea sa rapidă după numai șapte meciuri pe banca juveților. ...
Acum 2 ore
08:30
Șoc înainte de Cupa Mondială » Sute de saci cu rămășițe umane, găsiți lângă stadion # Gazeta Sporturilor
Înainte de Cupa Mondială de fotbal din acest an, cresc îngrijorările legate de siguranță, după ce sute de saci cu rămășițe umane au fost găsiți în apropierea stadionului Akron din statul mexican Jalisco. Mexicul va organiza Campionatul Mondial alături de Statele Unite ale Americii și Canada.Pe arena Akron se vor disputa patru meciuri din faza grupelor. Stadionul, care este casa clubului Chivas de Guadalajara, va găzdui, de asemenea, barajul intercontinental din martie. ...
08:20
Antonio Conte, înaintea duelului direct: „Chivu spune că nu-i pasă ce spun eu?!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, a vorbit după 2-2 cu Verona despre reacția lui Cristi Chivu la niște comentarii făcute de el cu ceva timp în urmă.Antonio Conte a căutat să treacă pe cât posibil mai repede de dezamăgitorul 2-2 cu Verona, meci în care echipa sa a revenit de la 0-2, și s-a referit la revederea cu Cristi Chivu, de duminică. ...
08:20
Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (27 de ani), a câștigat miercuri partida amicală jucată contra celor de la Metaloglobus, în cantonamentul din Antalya, scor 2-0. Internaționalul român și-a trecut numele pe lista marcatorilor. În cantonamentul din Turcia, echipa lui Mihai Teja a avut meci contra echipei unde evoluează Ianis Hagi și Umit Akdag. ...
08:00
Coelho nu îi menajează deloc » Jucătorii Craiovei, epuizați după primul amical al iernii # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a obținut o victorie în fața celor de la Konyaspor, scor 1-0, în primul amical al iernii disputat în Antalya, miercuri după-amiaza, grație golului reușit de Anzor, direct din lovitură liberă. După meci, jucătorii lui Filipe Coelho (45 de ani) au vorbit despre prima parte a cantonamentului de pe pământ turcesc. ...
Acum 4 ore
07:40
Cristi Chivu a reacționat după victoria echipei sale, Inter, în fața celor de la Parma (2-0), la rezultatul înregistrat de viitoarea sa adversară Napoli.Napoli, pe care Inter o va întâlni pe 11 ianuarie, s-a încurcat acasă cu Verona (2-2). Condusă cu 2-0 la pauză, echipa lui Antonio Conte a revenit în repriza secundă, prin golurile lui McTominay (54) și Di Lorenzo (82). ...
07:40
Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) nu a reușit să treacă de liderul mondial Aryna Sabalenka (27 de ani) în optimile turneului de 500 de puncte WTA de la Brisbane. Românca a a cedat în minimum de seturi, scor 3-6, 3-6, într-un joc care a durat o oră și 20 de minute. ...
Acum 12 ore
01:00
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a oferit prima reacție după ce echipa lui s-a impus pe terenul Parmei, scor 2-0, în etapa 19 din Serie A. În urma acestui succes, formația românului își consolidează poziția de lider în Serie A.Chivu s-a întors cu noroc pe Stadio Ennio Tardini, iar la final și-a lăudat jucătorii pentru atitudine și a explicat că apărarea Parmei nu a fost ușor de desfăcut. ...
00:20
Notele primite de Cristi Chivu după Parma - Inter » Presa din Italia îl laudă pe român: „Niciodată în dubii” # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Interul lui Cristi Chivu a învins cu 2-0 fosta sa echipă, Parma, într-un meci din etapa #19 din Serie A.Italienii au lăudat prestația Interului, iar jurnaliștii de la Tutto Mercato Web l-au notat pe tehnicianul român cu 7.Ce a scris presa din Italia după Parma - Inter: „Inter a scăpat nevătămată din ceața de pe Tardini. ...
7 ianuarie 2026
23:20
A dat-o în judecată pe FCSB la un an de la despărțire! Ce sumă îi cere lui Becali # Gazeta Sporturilor
Andrei Vlad (26 de ani), portarul lui Aktobe, a dat-o în judecată pe FCSB, club pentru care a fost legitimat în perioada 2017-2025. Goalkeeperul susține că Gigi Becali (67 de ani) trebuie să-i plătească o sumă importantă de bani.Vlad solicită 20.000 de euro, sumă care se referă la bonusuri pentru cupele europene, potrivit iamsport.ro. În acest sens, Vlad a deschis un proces împotriva roș-albaștrilor la Tribunalul București. ...
23:10
Denis Drăguș a sosit în Antalya pentru a semna cu noua echipă: „E o onoare, abia aștept să joc” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Denis Drăguș a ajuns în urmă cu puține momente în Antalya. El e noul jucător al lui Gaziantep, echipă la care mai sunt Deian Sorescu și Alex Maxim.După ce nu a mai intrat în planurile celor de la Eyupsor, Drăguș încearcă să-și lanseze cariera la Gaziantep, sub comanda lui Burak Yilmaz, fostul mare atacant al Turciei. El a sosit în această seară în Antalya, iar de mâine va fi la antrenamentele echipei. ...
22:40
Dinamo continuă campania de transferuri din această iarnă și a intrat la negocieri pentru fundașul central olandez Pascal Mulder (26 de ani). Stoperul evoluează pentru FC Emmen, locul 11 în liga a doua din Olanda.Ar fi cel de-al doilea transfer pe care l-ar realiza „câinii” în această iarnă, după legitimarea fundașului stânga Valentin Țicu (25 de ani).Mulder ar veni să întărească un post pe care „câinii” stau rău din punct de vedere numeric. ...
22:30
Tottenham, în doliu » Al patrulea marcator din istoria clubului a murit la 80 de ani # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul legendar al lui Tottenham, Martin Chivers, a decedat la vârsta de 80 de ani. Englezul a fost un atacant redutabil, ocupând locul al patrulea în clasamentul istoric al marcatorilor lui Spurs, cu 174 de goluri în 367 de meciuri oficiale.Chivers a sosit la clubul londonez în 1968 de la Southampton pentru 125.000 de lire sterline, o sumă care reprezenta la acea vreme un record britanic de transfer. ...
22:30
Prima decizie a lui Dan Șucu după protestul fanilor lui Genoa » Daniele De Rossi a făcut anunțul # Gazeta Sporturilor
Daniele De Rossi, tehnicianul celor de la Genoa, a prefațat partida „Grifonului” cu AC Milan, meci din etapa #19 din Serie A.Antrenorul celor de la Genoa a anunțat faptul că Dan Șucu, patronul echipei, va fi prezent pe San Siro pentru a asista la meci. Această decizie vine după ce fanii „Grifonului” au afișat astăzi un banner de protest la baza de antrenament a echipei. ...
22:10
Ce decădere! Bilel Omrani a fost dat afară de la echipă: „Mult succes în carieră!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul nigerian Bilel Omrani (32 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Karditsa, locul 2 în al doilea eșalon din Grecia. Anunțul a fost făcut de club, prin intermediul rețelelor de socializare.Omrani evolua pentru Karditsa din iulie 2025. Fostul lui club doar ce promovase în liga secundă din Grecia. ...
22:10
Napoli a obținut doar o remiză pe teren propriu în etapa 19 din Serie A, 2-2 cu Verona, după ce oaspeții au intrat cu un avantaj de două goluri la pauză. Astfel, formația pregătită de Antonio Conte a ajuns la borna de 38 de puncte, la un punct în spatele liderului Inter, care joacă acum în deplasare cu Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu. De cealaltă parte, Verona ocupă locul 18, cu doar 13 puncte. ...
21:30
Olimpiu Moruțan pleacă din Grecia! Exclus la Craiova și Rapid, unde va ajunge și ce salariu vrea internaționalul # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan, 26 de ani, se pregătește să se despartă de Aris Salonic și e gata să revină în Turcia. Conform informațiilor GSP, are două oferte din țara viitoarei adversare de la barajul pentru Mondiale. „Otomanii” i-ar oferi jumătate de milion pe an, el ar vrea cu 250.000 de euro/an mai multOlimpiu Moruțan, 26 de ani, se poate despărți de Aris Salonic în mercato invernal. Grecii susțin că internaționalul român nu mai este în grațiile lui Manolo Jimenez. ...
21:20
21:20
Legenda lui Liverpool și câștigător al Balonului de Aur, diagnosticat cu cancer # Gazeta Sporturilor
Kevin Keegan, legenda lui Liverpool și fost internațional englez, în vârstă de 74 de ani, a fost recent diagnosticat cu cancer, a anunțat familia sa miercuri, printr-un comunicat. Acesta se află în spital pentru investigații suplimentare înainte de a începe tratamentul.Kevin Keegan a debutat la Scunthorpe United în 1968, iar ulterior a mai evoluat pentru Liverpool, Hamburg, Southampton și Newcastle United. ...
21:20
21:20
Groenlanda, teritoriul vizat de Donald Trump, a făcut o numire-surpriză și vrea înapoi la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Jakob Larsen (51 de ani) a fost numit selecționerul naționalei de handbal feminin din Groenlanda. Își propune să obțină în următorii ani o primă victorie la Campionatul Mondial. Jakob Larsen a acceptat un dublu rol. Rămâne antrenorul echipei de club HH Elite și va conduce naționala feminină a Groenlandei. Și-a propus un obiectiv îndrăzneț, o primă victorie la turneele finale mondiale. Groenlanda a mai participat la două ediții de Campionat Mondial, în 2001 și 2023. ...
21:20
21:20
21:10
Naționala Nigeriei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după victoria cu 4-0 împotriva Mozambicului. În următoarea fază, selecționata africană ar trebui să joace contra Algeriei, pe 10 ianuarie, de la 18:00.Cu toate acestea, jucătorii Nigeriei au refuzat să călătorească la Marrakech, orașul unde este programat meciul cu Algeria. ...
21:10
Jude Bellingham este nemulțumit de modul în care sunt abordate unele probleme la Real Madrid. Mijlocașul englez consideră că la echipa sa se vorbește prea repede despre criză, în special în presă.Așa a declarat internaționalul englez cu o zi înainte de semifinala Supercupei Spaniei împotriva lui Atletico Madrid, la Jeddah, în Arabia Saudită.Jude Bellingham a vorbit despre problemele de la Real Madrid: „Îl susținem cu toții pe Xabi Alonso”„Este abia ianuarie. ...
21:00
CFR Cluj mai dă o lovitură financiară: încă un titular pleacă pe milioane de euro! » Negocieri aproape finalizate # Gazeta Sporturilor
După ce l-a vândut pe Louis Munteanu, CFR Cluj e gata să mai trimită un jucător la D.C. United. E vorba de Meriton Korenica (29 de ani), negocierile fiind aproape de finalizare.Aflată în căutare de fonduri pentru a rezolva probleme financiare, CFR Cluj urmează să se despartă de un nou titular. Meriton Korenica e tot mai aproape să ajungă la D.C. United, asta deși de serviciile lui s-a interesat și Apollon Limassol, din Cipru, așa cum GSP a scris pe 23 decembrie. ...
Acum 24 ore
20:50
Fostul campion de la Wimbledon trage un semnal de alarmă cu privire la rivalitatea dintre Alcaraz și Sinner: „Nu este sănătos # Gazeta Sporturilor
Pat Cash (60 de ani), campion la Wimbledon în 1987, a vorbit despre rivalitatea dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) și a explicat de ce crede că nu e sănătoasă pentru tenis. De asemenea, fostul sportiv australian a numit câțiva jucători care pot amenința dominația primilor doi tenismeni ai lumii. ...
20:30
Mijlocașul dreapta Denis Bordun (20 de ani) și-a prelungit contractul cu Oțelul Galați până în 2029. Anunțul a fost făcut de clubul din Superliga, prin intermediul canalelor oficiale. Fotbalist format în cadrul clubului, Bordun reprezintă o variantă pentru postul de under.Oțelul a terminat 2025 pe locul 6, cu 33 de puncte. ...
20:30
Andrei Nicolescu, dat pe spate de jucătorul lui Dinamo la primul amical din Antalya: „A fost spectaculos!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție în direct în urma meciului amical câștigat de trupa antrenată de Zeljko Kopic cu Young Boys, scor 2-0, în prima partidă de verificare a cantonamentului din Antalya.Oficialul „câinilor” l-a remarcat în mod special pe atacantul Mamoudou Karamoko, autorul unui gol în meciul amical cu formația din Elveția. ...
20:20
Bela Bartha, prestație foarte bună în runda secundă a Ligii Campionilor » Trentino a ajuns la 13 victorii consecutive # Gazeta Sporturilor
Bela Bartha (25 de ani), liderul naționalei României, a avut o prestație grozavă în ultimul meci din Liga Campionilor al lui Trentino. Voleibalistul originar din Ocna Mureș a adunat 14 puncte în victoria de pe terenul echipei franceze Tours, scor 3-1 (19-25, 26-24, 25-12, 25-20).Trentino, campioana en-titre a Italiei, se află într-o formă excepțională. ...
20:00
A forțat plecarea de la club și a semnat în Superliga: „Nu s-a procedat corect” # Gazeta Sporturilor
Un transfer surpriză s-a produs astăzi în Superliga: Christ Afalna, golgheterul celor de la Unirea Slobozia, s-a transferat la Hermannstadt, ambele fiind în cursă pentru evitarea retrogradării. Se pare că despărțirea nu s-a produs în condiții plăcute, potrivit oficialilor de la Unirea Slobozia.Christ Afalna a forțat plecarea de la club, el fiind sub contract până în vară cu Unirea Slobozia. Mutarea s-a realizat foarte rapid, astăzi, în decursul a câteva ore. ...
20:00
Pus pe liber de Dan Șucu, Mario Balotelli semnează cu ultima clasată din liga a doua # Gazeta Sporturilor
Liber de contract după despărțirea de Genoa de la finalul stagiunii precedente, Mario Balotelli (35 de ani) a ajuns la un acord cu Al Ittifaq FC, „lanterna roșie” din liga secundă a Emiratelor Arabe Unite.Fostul internațional italian va fi prezentat la noua echipă pe data de 12 ianuarie, potrivit SkySports, iar contractul este valabil timp de doi ani și jumătate. ...
19:50
Denis Drăguș își dă restart sub comanda fostului căpitan al Turciei. Primul adversar? FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș, 26 de ani, ar trebui să ajungă miercuri noaptea la Gaziantep, în cantonamentul din Antalya, sub comanda lui Burak Yilmaz, 40 de ani, fostul golgeter și căpitan al Turciei. Drăguș va face echipă cu conaționalii Deian Sorescu și Alex Maxim, vineri este amical cu FC Argeș la BelekChinul poate lua sfârșit pentru Denis Drăguș. Turcii îl pot ajuta pe atacantul tricolorilor să-și dea restart și să fie în formă pentru naționala României. ...
19:40
Ioan Andone intervine în „scandalul Ciprian Deac”: „Prostii! N-ai voie să faci așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ioan Andone (65 de ani) s-a pronunțat în „scandalul Ciprian Deac”, mijlocașul lui CFR Cluj. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a decis să nu-l ia în cantonamentul din Spania, iar fotbalistul e liber să-și caute echipă.Cum contractul acestuia cu CFR Cluj expiră oficial la 30 iunie 2026, el poate semna deja cu orice echipă. ...
19:40
Vin transferurile la Dinamo? Anunțul lui Zeljko Kopic, după amicalul cu Young Boys: „Suntem în tratative” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat primul amical al iernii, scor 2-0, în fața celor de la Young Boys. Reușitele „câinilor” au fost semnate de Nikita Stoinov, aflat la primul gol în alb și roșu, și Mamodou Karamoko, ambele în prima repriză. După terminarea partidei din Antalya, Zeljko Kopic, tehnicianul croat al dinamoviștilor s-a arătat extrem de mulțumit. În primul rând, de atitudinea și determinarea elevilor săi. ...
19:30
Bătaie generală la primul amical al Universității Craiova din Antalya: Coelho a intrat pe teren » Imagini de pe gazon # Gazeta Sporturilor
Primul meci amical al Universității Craiova, victoria în fața celor de la Konyaspor, scor 1-0, s-a terminat cu o bătaie generală pe teren.Oltenii au fost nemulțumiți de câteva decizii ale arbitrilor, iar totul a culimnat cu o bătaie între jucătorii celor două echipe. ...
19:00
19:00
Imagini uluitoare din Nairobi, de la un turneu de tenis: o egipteancă a fost învinsă cu 6-0, 6-0, fără să știe regulile sportului # Gazeta Sporturilor
Un turneu W35 din Nairobi, Kenya, a oferit niște imagini uluitoare, care au făcut rapid înconjorul lumii. Lorena Schaedel (24 de ani, 1026 WTA) a avut-o ca adversară pe Hajar Abdelkader (21 de ani), beneficiara unui wild-card, iar duelul a fost extrem de dezechilibrat, 6-0, 6-0, ridicând suspiciuni cu privire la tenismena din Egipt.În primul tur al turneului W35 Nairobi ITF, Lorena Schaedel s-a duelat cu Hajar Abdelkader. ...
19:00
Au furat startul! Cel mai nou stadion din Superliga e gata de inaugurare peste 3 zile # Gazeta Sporturilor
Așteptarea a luat sfârșit! Unirea Slobozia se pregătește pentru primul meci pe stadionul „1 Mai”. Din informațiile GSP.ro, formația antrenată de Andrei Prepeliță (40 de ani) va juca amicalul cu Oțelul Galați de pe 10 ianuarie pe arena din Slobozia.Duelul va începe la ora 15:00 și va fi al doilea și ultimul amical al iernii pentru Slobozia. Joi, pe 8 ianuarie, o va întâlni pe Câmpulung Muscel, echipă din Liga 2. ...
