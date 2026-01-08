Adrian Şut a plecat de la FCSB! Unde va juca mijlocaşul şi ce sumă va încasa Becali

Primasport.ro, 8 ianuarie 2026 12:20

Adrian Şut a plecat de la FCSB! Unde va juca mijlocaşul şi ce sumă va încasa Becali

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
12:20
Adrian Şut a plecat de la FCSB! Unde va juca mijlocaşul şi ce sumă va încasa Becali Primasport.ro
Adrian Şut a plecat de la FCSB! Unde va juca mijlocaşul şi ce sumă va încasa Becali
Acum o oră
12:00
Deac a rupt tăcerea după scandalul de la CFR: "Nu sunt aici pentru Daniel Pancu" Primasport.ro
Deac a rupt tăcerea după scandalul de la CFR: "Nu sunt aici pentru Daniel Pancu"
Acum 2 ore
11:30
CFR Cluj, poziţie clară cu privire la Deac: "Asta ne dorim de la el" Primasport.ro
CFR Cluj, poziţie clară cu privire la Deac: "Asta ne dorim de la el"
10:50
Strigător la cer! Situaţie alarmantă la un club din Superligă: "Ne plouă în vestiar!" Primasport.ro
Strigător la cer! Situaţie alarmantă la un club din Superligă: "Ne plouă în vestiar!"
Acum 4 ore
09:50
Arată cu degetul înspre Mihai Rotaru, la 4 ani de la plecare: "Am rămas cu un gust amar" Primasport.ro
Arată cu degetul înspre Mihai Rotaru, la 4 ani de la plecare: "Am rămas cu un gust amar"
09:40
Ruben Amorim ar fi avut o altercaţie violentă cu un jucător de la Manchester United Primasport.ro
Ruben Amorim ar fi avut o altercaţie violentă cu un jucător de la Manchester United
09:30
Metaloglobus se întăreşte cu un jucător de la Sepsi Primasport.ro
Metaloglobus se întăreşte cu un jucător de la Sepsi
09:10
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka în două seturi la WTA Brisbane Primasport.ro
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka în două seturi la WTA Brisbane
09:10
Adrian Mutu, cel supranumit ”Briliantul” sau ”Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte 47 de ani Primasport.ro
Adrian Mutu, cel supranumit ”Briliantul” sau ”Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte 47 de ani
Acum 12 ore
04:20
Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite Primasport.ro
Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite
00:10
Radu Drăguşin nu se mai poate impune la Tottenham! Rezervă şi la meciul cu Bournemouth Primasport.ro
Radu Drăguşin nu se mai poate impune la Tottenham! Rezervă şi la meciul cu Bournemouth
00:00
Barcelona a făcut recital în semifinalele Supercupei Spaniei Primasport.ro
Barcelona a făcut recital în semifinalele Supercupei Spaniei
00:00
VIDEO | Parma - Inter 0-2. Cristi Chivu nu se cramponează de fosta echipă Primasport.ro
VIDEO | Parma - Inter 0-2. Cristi Chivu nu se cramponează de fosta echipă
Acum 24 ore
23:10
VIDEO | Reyer Venezia - UBT Cluj 90-83. Italienii au controlat meciul cap-coadă Primasport.ro
VIDEO | Reyer Venezia - UBT Cluj 90-83. Italienii au controlat meciul cap-coadă
23:00
Jucătorii Nigeriei ameninţă să boicoteze meciul din sferturile Cupei Africii Primasport.ro
Jucătorii Nigeriei ameninţă să boicoteze meciul din sferturile Cupei Africii
22:30
Viitorul lui Olimpiu Moruţan în Grecia este incertt! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia Primasport.ro
Viitorul lui Olimpiu Moruţan în Grecia este incertt! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia
22:20
Viitorul mijlocaşului Olimpiu Moruţan este unul incert! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia Primasport.ro
Viitorul mijlocaşului Olimpiu Moruţan este unul incert! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia
22:10
Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite să semneze Primasport.ro
Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite să semneze
22:10
Ioan Varga, reacţie clară după ce Deac s-a arătat nemulţumit că a ratat cantonamentul: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare. Sunt extraordinar de deranjat!” Primasport.ro
Ioan Varga, reacţie clară după ce Deac s-a arătat nemulţumit că a ratat cantonamentul: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare. Sunt extraordinar de deranjat!”
22:00
Nova Gorica – CSM Lugoj 3-0, în turul optimilor Challenge Cup la volei feminin Primasport.ro
Nova Gorica – CSM Lugoj 3-0, în turul optimilor Challenge Cup la volei feminin
22:00
VIDEO | Napoli - Verona 2-2. Gazdele au revenit spectaculos, dar nu au mai putut marca decisiv Primasport.ro
VIDEO | Napoli - Verona 2-2. Gazdele au revenit spectaculos, dar nu au mai putut marca decisiv
21:50
Dinamo a mai rezolvat un transfer! Fratele unui jucător din naţionala României semnează în cantonament Primasport.ro
Dinamo a mai rezolvat un transfer! Fratele unui jucător din naţionala României semnează în cantonament
21:50
Transfer internaţional pregătit de Dinamo! „Câinii” vor să-şi întărească apărarea cu un fundaş din Olanda Primasport.ro
Transfer internaţional pregătit de Dinamo! „Câinii” vor să-şi întărească apărarea cu un fundaş din Olanda
21:30
Zeljko Kopic şi-a felicitat elevii după victoria cu Young Boys Berna: „Este plăcut cum să începi anul cu o victorie” Primasport.ro
Zeljko Kopic şi-a felicitat elevii după victoria cu Young Boys Berna: „Este plăcut cum să începi anul cu o victorie”
21:20
Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup la volei Primasport.ro
Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup la volei
21:00
Bombă pe piaţa de mercato! FCSB şi Dinamo se luptă pentru semnătura unui jucător din naţionala României Primasport.ro
Bombă pe piaţa de mercato! FCSB şi Dinamo se luptă pentru semnătura unui jucător din naţionala României
20:50
Legendarul Kevin Keegan a fost diagnosticat cu cancer Primasport.ro
Legendarul Kevin Keegan a fost diagnosticat cu cancer
20:50
Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în ”16-imi” la WTT Champions Doha 2026 Primasport.ro
Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în ”16-imi” la WTT Champions Doha 2026
20:40
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele pentru SUA! Ioan Varga: „Este o chestiune de zile” Primasport.ro
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele pentru SUA! Ioan Varga: „Este o chestiune de zile”
20:40
Retragere de marcă în ciclism! Simon Yates spune stop la 33 de ani Primasport.ro
Retragere de marcă în ciclism! Simon Yates spune stop la 33 de ani
20:00
Andrei Nicolescu, lăsat cu gura căscată după victoria cu Young Boys Berna: „A fost spectaculos”. Preşedintele lui Dinamo, detalii despre situaţia lui Musi şi Ţicu | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu, lăsat cu gura căscată după victoria cu Young Boys Berna: „A fost spectaculos”. Preşedintele lui Dinamo, detalii despre situaţia lui Musi şi Ţicu | VIDEO EXCLUSIV
19:20
Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul Primasport.ro
Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul
19:10
Transfer stelar în handbalul feminin! Căpitanul naţionalei Franţei a semnat Primasport.ro
Transfer stelar în handbalul feminin! Căpitanul naţionalei Franţei a semnat
18:30
Lovitura începutului de an pentru FCSB! Un fost jucător al „roş-albaştrilor” a dat-o în judecată pe campioana României Primasport.ro
Lovitura începutului de an pentru FCSB! Un fost jucător al „roş-albaştrilor” a dat-o în judecată pe campioana României
18:30
Dinamo - Young Boys Berna 2-0. ”Câinii” încep perfect anul Primasport.ro
Dinamo - Young Boys Berna 2-0. ”Câinii” încep perfect anul
18:20
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fost nevoit să oprească meciul Primasport.ro
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fost nevoit să oprească meciul
18:10
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fluierat finalul prematur Primasport.ro
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fluierat finalul prematur
18:00
Henk Lategan a câştigat etapa a 4-a şi este noul lider al Raliului Dakar la clasa auto. Dacia e pe 2 Primasport.ro
Henk Lategan a câştigat etapa a 4-a şi este noul lider al Raliului Dakar la clasa auto. Dacia e pe 2
17:50
Un nigerian ce a impresionat în Republica Moldova a semnat în Superliga Primasport.ro
Un nigerian ce a impresionat în Republica Moldova a semnat în Superliga
17:40
Metaloglobus face eforturi să evite retrogradarea! ”Lanterna roşie” l-a transferat pe unul din cei mai experimentaţi jucători din Superliga Primasport.ro
Metaloglobus face eforturi să evite retrogradarea! ”Lanterna roşie” l-a transferat pe unul din cei mai experimentaţi jucători din Superliga
17:20
Christ Afalna a plecat de la Slobozia şi a semnat cu alt club din Superliga Primasport.ro
Christ Afalna a plecat de la Slobozia şi a semnat cu alt club din Superliga
17:10
Gigi Becali şi-a dat acordul! Jucătorul de la FCSB este aproape să semneze în străinătate Primasport.ro
Gigi Becali şi-a dat acordul! Jucătorul de la FCSB este aproape să semneze în străinătate
17:10
Lovitură în Superliga! Denis Bordun, unul din cei mai buni tineri, a semnat! Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Denis Bordun, unul din cei mai buni tineri, a semnat!
17:00
Încă un transfer bifat de Csikszereda! Ciucanii şi-au adus mijlocaş cu profil ofensiv Primasport.ro
Încă un transfer bifat de Csikszereda! Ciucanii şi-au adus mijlocaş cu profil ofensiv
16:30
Apelul familiei lui Jules Bianchi după furtul ultimului cart al campionului decedat Primasport.ro
Apelul familiei lui Jules Bianchi după furtul ultimului cart al campionului decedat
16:30
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara Primasport.ro
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara
16:20
S-a terminat amicalul dintre Alanyaspor şi Metaloglobus. Ianis Hagi a marcat Primasport.ro
S-a terminat amicalul dintre Alanyaspor şi Metaloglobus. Ianis Hagi a marcat
16:20
Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto Primasport.ro
Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto
15:30
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi Primasport.ro
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi
15:20
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el Primasport.ro
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.