Mai puţin de 2 milioane de euro! Gigi Becali a anunţat suma reală pe care o va încasa din transferul lui Adrian Şut
Primasport.ro, 8 ianuarie 2026 16:50
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
17:20
După nouă luni de la accidentare, Joyskim Dawa este gata de revenire: „Voi fi la un nivel top! Sper să fie ultima dată când se întâmplă” # Primasport.ro
După nouă luni de la accidentare, Joyskim Dawa este gata de revenire: „Voi fi la un nivel top! Sper să fie ultima dată când se întâmplă”
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:30
OFICIAL | Csikszereda transferă pe bandă rulantă! Formaţia din Miercurea Ciuc a realizat a patra mutare a iernii # Primasport.ro
OFICIAL | Csikszereda transferă pe bandă rulantă! Formaţia din Miercurea Ciuc a realizat a patra mutare a iernii
Acum 4 ore
15:30
Stolz şi-a găsit echipă după revenirea la Genoa de la Rapid! Cu cine s-a înţeles portarul # Primasport.ro
Stolz şi-a găsit echipă după revenirea la Genoa de la Rapid! Cu cine s-a înţeles portarul
15:10
Scandal şi acuzaţii între patinatorii Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, campioni olimpici în 2022 # Primasport.ro
Scandal şi acuzaţii între patinatorii Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, campioni olimpici în 2022
15:10
După cinci ani, Emma Răducanu revine la Transylvania Open
15:10
Emanuel Gyenes, locul 27 în etapa a cincea la clasa moto din Raliul Dakar
15:00
14:50
Echipa de volei Dinamo Bucureşti transferă o extremă de la Panathinaikos Atena
14:50
Chinezoaica Zheng Qinwen, finalistă în 2024, nu va evolua la ediţia din acest an a Australian Open # Primasport.ro
Chinezoaica Zheng Qinwen, finalistă în 2024, nu va evolua la ediţia din acest an a Australian Open
14:50
Jucătorii de la ”U” Cluj au deszăpezit trotuarele din zona Spitalului Judeţean de Urgenţă # Primasport.ro
Jucătorii de la ”U” Cluj au deszăpezit trotuarele din zona Spitalului Judeţean de Urgenţă
14:50
14:40
Prima reacţie a lui Adrian Şut despre plecarea de la FCSB!
14:20
Terry Yorath, fost mijlocaş şi selecţioner al Ţării Galilor, a murit la 75 de ani
14:20
Rapid vrea să dea lovitura cu un portar de top! Se poartă discuţii pentru o revenire în Superligă # Primasport.ro
Rapid vrea să dea lovitura cu un portar de top! Se poartă discuţii pentru o revenire în Superligă
13:40
Naţionala României pleacă la Campionatul European de polo. Competiţie începe pe 10 ianurie # Primasport.ro
Naţionala României pleacă la Campionatul European de polo. Competiţie începe pe 10 ianurie
13:40
Hansi Flick, mulţumit de prestaţia jucătorilor săi la meciul cu Athletic Bilbao. ”Am marcat goluri fantastice” # Primasport.ro
Hansi Flick, mulţumit de prestaţia jucătorilor săi la meciul cu Athletic Bilbao. ”Am marcat goluri fantastice”
13:40
Trei jucătoare de şah din România participă la European Women’s Rapid & Blitz Chess Championship # Primasport.ro
Trei jucătoare de şah din România participă la European Women’s Rapid & Blitz Chess Championship
Acum 6 ore
13:30
Patru jucători sunt OUT de la clubul din Superligă! Antrenorul le-a bătut obrazul, apoi i-a îndepărtat # Primasport.ro
Patru jucători sunt OUT de la clubul din Superligă! Antrenorul le-a bătut obrazul, apoi i-a îndepărtat
12:20
Adrian Şut a plecat de la FCSB! Unde va juca mijlocaşul şi ce sumă va încasa Becali
12:00
Deac a rupt tăcerea după scandalul de la CFR: "Nu sunt aici pentru Daniel Pancu"
Acum 8 ore
11:30
CFR Cluj, poziţie clară cu privire la Deac: "Asta ne dorim de la el"
10:50
Strigător la cer! Situaţie alarmantă la un club din Superligă: "Ne plouă în vestiar!" # Primasport.ro
Strigător la cer! Situaţie alarmantă la un club din Superligă: "Ne plouă în vestiar!"
09:50
Arată cu degetul înspre Mihai Rotaru, la 4 ani de la plecare: "Am rămas cu un gust amar" # Primasport.ro
Arată cu degetul înspre Mihai Rotaru, la 4 ani de la plecare: "Am rămas cu un gust amar"
09:40
Ruben Amorim ar fi avut o altercaţie violentă cu un jucător de la Manchester United
Acum 12 ore
09:30
Metaloglobus se întăreşte cu un jucător de la Sepsi
09:10
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka în două seturi la WTA Brisbane
09:10
Adrian Mutu, cel supranumit ”Briliantul” sau ”Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte 47 de ani # Primasport.ro
Adrian Mutu, cel supranumit ”Briliantul” sau ”Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte 47 de ani
Acum 24 ore
04:20
Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite # Primasport.ro
Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite
00:10
Radu Drăguşin nu se mai poate impune la Tottenham! Rezervă şi la meciul cu Bournemouth # Primasport.ro
Radu Drăguşin nu se mai poate impune la Tottenham! Rezervă şi la meciul cu Bournemouth
00:00
Barcelona a făcut recital în semifinalele Supercupei Spaniei
00:00
VIDEO | Parma - Inter 0-2. Cristi Chivu nu se cramponează de fosta echipă
7 ianuarie 2026
23:10
VIDEO | Reyer Venezia - UBT Cluj 90-83. Italienii au controlat meciul cap-coadă
23:00
Jucătorii Nigeriei ameninţă să boicoteze meciul din sferturile Cupei Africii
22:30
Viitorul lui Olimpiu Moruţan în Grecia este incertt! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia # Primasport.ro
Viitorul lui Olimpiu Moruţan în Grecia este incertt! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia
22:20
22:10
22:10
Ioan Varga, reacţie clară după ce Deac s-a arătat nemulţumit că a ratat cantonamentul: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare. Sunt extraordinar de deranjat!” # Primasport.ro
Ioan Varga, reacţie clară după ce Deac s-a arătat nemulţumit că a ratat cantonamentul: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare. Sunt extraordinar de deranjat!”
22:00
Nova Gorica – CSM Lugoj 3-0, în turul optimilor Challenge Cup la volei feminin
22:00
VIDEO | Napoli - Verona 2-2. Gazdele au revenit spectaculos, dar nu au mai putut marca decisiv # Primasport.ro
VIDEO | Napoli - Verona 2-2. Gazdele au revenit spectaculos, dar nu au mai putut marca decisiv
21:50
Dinamo a mai rezolvat un transfer! Fratele unui jucător din naţionala României semnează în cantonament # Primasport.ro
Dinamo a mai rezolvat un transfer! Fratele unui jucător din naţionala României semnează în cantonament
21:50
Transfer internaţional pregătit de Dinamo! „Câinii” vor să-şi întărească apărarea cu un fundaş din Olanda # Primasport.ro
Transfer internaţional pregătit de Dinamo! „Câinii” vor să-şi întărească apărarea cu un fundaş din Olanda
21:30
Zeljko Kopic şi-a felicitat elevii după victoria cu Young Boys Berna: „Este plăcut cum să începi anul cu o victorie” # Primasport.ro
Zeljko Kopic şi-a felicitat elevii după victoria cu Young Boys Berna: „Este plăcut cum să începi anul cu o victorie”
21:20
Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup la volei # Primasport.ro
Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup la volei
21:00
Bombă pe piaţa de mercato! FCSB şi Dinamo se luptă pentru semnătura unui jucător din naţionala României # Primasport.ro
Bombă pe piaţa de mercato! FCSB şi Dinamo se luptă pentru semnătura unui jucător din naţionala României
20:50
Legendarul Kevin Keegan a fost diagnosticat cu cancer
20:50
Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în ”16-imi” la WTT Champions Doha 2026 # Primasport.ro
Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în ”16-imi” la WTT Champions Doha 2026
20:40
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele pentru SUA! Ioan Varga: „Este o chestiune de zile” # Primasport.ro
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele pentru SUA! Ioan Varga: „Este o chestiune de zile”
20:40
Retragere de marcă în ciclism! Simon Yates spune stop la 33 de ani
20:00
Andrei Nicolescu, lăsat cu gura căscată după victoria cu Young Boys Berna: „A fost spectaculos”. Preşedintele lui Dinamo, detalii despre situaţia lui Musi şi Ţicu | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, lăsat cu gura căscată după victoria cu Young Boys Berna: „A fost spectaculos”. Preşedintele lui Dinamo, detalii despre situaţia lui Musi şi Ţicu | VIDEO EXCLUSIV
