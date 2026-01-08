Un fost ministru de Finanțe, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în urma unui accident rutier soldat cu doi morți
StirileProtv.ro, 8 ianuarie 2026 15:20
Daniel Chițoiu, fostul vicepremier și ministru de Finanțe, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după ce în 2020 a provocat un accident soldat cu doi morți.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Tânăr moldovean ucis în zona Veneției cu un glonț în tâmplă, procuror: „A fost o execuție”. Autorul – un polițist local # StirileProtv.ro
Tânărul de 25 de ani a fost găsit mort pe 31 decembrie trecut, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția.
15:10
Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil # StirileProtv.ro
Un poliţist a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui copil, pe parcursul anchetei constatându-se şi că deţinea ilegal muniţie pentru arme de vânătoare.
15:00
Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Grecia. Trafic perturbat la graniță de protestele fermierilor # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, în perioada următoare, sunt așteptate proteste ale fermierilor în Grecia, care pot afecta cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară.
Acum 2 ore
14:40
Bogdan Ivan: Luăm în calcul un scenariu B, cu reducerea treptată a plafonării prețului la gaze # StirileProtv.ro
Discuţiile cu operatorii privind eliminarea plafonării preţului la gaze au început încă din luna septembrie, pentru a avea mai multe scenarii şi a nu apărea o scumpire după 31 martie.
14:30
Revoltă în SUA după ce agenții pentru Imigrație au împușcat-o pe șoferița de 37 de ani. Edilul din Minneapolis, reacție dură # StirileProtv.ro
Revoltă în Statele Unite, după ce o femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal de un polițist al Autorității Federale pentru Imigrație, în orașul Minneapolis.
Acum 8 ore
09:00
Catedrala Națională se va închide pentru continuarea lucrărilor. Ultima zi în care mai poate fi vizitată # StirileProtv.ro
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.
09:00
Un bărbat a înscenat furtul unui BMW X5 la Iași pentru a încasa asigurarea de 30.000 euro, dar cheia mașinii l-a dat de gol # StirileProtv.ro
Un cetățean moldovean a încercat să păcălească o firmă de asigurări, înscenând furtul propriului autoturism, relatează Ziarul de Iași.
09:00
Decizie istorică: Trump scoate SUA din tratatul ONU pentru climă - lovitură majoră pentru lupta împotriva încălzirii globale # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump retrage Statele Unite din tratatul-cadru global privind schimbările climatice, într-o mișcare care intensifică eforturile sale de a inversa ani de negocieri internaționale menite să abordeze creșterea temperaturilor.
09:00
Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel, în semn de protest # StirileProtv.ro
Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa.
08:50
Situație critică în Alba. Numărul locuitorilor fără electricitate a crescut la aproape 5.000, în 9 localități # StirileProtv.ro
Numărul consumatorilor din judeţul Alba care nu au electricitate a crescut din nou, joi dimineaţă, ajungând la peste 4.800, din nouă unităţi administrativ-teritoriale. În judeţ sunt dislocate 24 de generatoare.
08:30
Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că cel puțin 100 de persoane au fost ucise în atacul condus de SUA asupra Venezuelei.
08:10
Anemia, cea mai frecventă boală, nu se tratează doar cu fier. Explicațiile medicilor # StirileProtv.ro
Anemia este cea mai frecventă boală. Nu se tratează cu fier, ci are nevoie de investigații amănunțite.
08:10
Studiu: Conservanți frecvent întâlniți pe etichetele alimentelor, asociați cu un risc crescut de cancer și diabet de tip 2 # StirileProtv.ro
Conservanții folosiți frecvent pentru a menține siguranța alimentelor și a le prelungi durata de valabilitate ar putea fi asociați unui risc mare pentru mai multe tipuri de cancer și diabet de tip 2, conform a două studii recente realizate în Franța.
08:00
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistiţiu # StirileProtv.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va convoca joi liderii partidelor politice pentru a le prezenta garanţiile de securitate oferite Kievului, inclusiv posibilitatea ca Franţa să trimită mii de militari în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia.
07:50
Accident mortal în Cluj. Un șofer a fugit de la fața locului după ce a lovit un pieton și a fost prins ulterior de polițiști # StirileProtv.ro
Un șofer de 36 de ani din județul Cluj a fost reținut după ce a fugit de la locul unui accident înfiorător. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!
07:50
Vremea de azi, 8 ianuarie. Ninsori, lapoviță și vânt puternic în majoritatea regiunilor. Minimele ating -15 grade # StirileProtv.ro
Vremea se răcește joi în toată România. În Banat și în Crișana vor fi chiar și -7 grade pe la amiază, dar în Dobrogea încă avem valori ridicate și 10 grade pe litoral.
07:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, cu scorul de 2-0, formația Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter este lider în clasament.
Acum 12 ore
07:40
Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Cariera „Briliantului”, de la atacant la FC Argeș la idol în marile cluburi europeme. FOTO # StirileProtv.ro
Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, joi, 47 de ani.
07:40
Analiză. Statele Unite au încercat să preia Groenlanda şi în trecut, dar fără succes # StirileProtv.ro
După capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, Donald Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei, reaprinzând temerile legate de o posibilă intervenție militară.
07:40
Haos pe șosele din cauza vremii: circulație restricționată pe mai multe drumuri naționale din vestul și nordul țării # StirileProtv.ro
Circulaţia rutieră este restricţionată, joi dimineaţă, pe DN 6 şi DN 58, în judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor, în timp ce în judeţul Harghita, pe DN 15A, şi în Sălaj, pe DN 1F, au fost impuse restricţii.
07:40
Ninsorile provoacă haos în traficul aerian din Europa. Aeroportul din Amsterdam a anulat cel puţin 800 de zboruri # StirileProtv.ro
Ninsorile şi poleiul au continuat să creeze probleme în mai multe zone din Europa, paralizând zborurile şi traficul rutier.
07:30
JD Vance, despre cazul femeii ucise de un agent federal în Minneapolis: „Este o tragedie provocată de ea însăşi”. FOTO # StirileProtv.ro
Moartea lui Renee Nicole Good, care a fost împuşcată mortal de un agent de imigrări la Minneapolis, a fost ”o tragedie provocată de ea însăşi”, a scris vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe platforma X.
07:30
„M-am săturat de prostie”. Senator republican cere concedierea consilierilor lui Trump după declarațiile despre Groenlanda # StirileProtv.ro
Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur, miercuri, recentele comentarii ale adjunctului şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, care a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei.
07:20
Trump vrea să majoreze cu 50% bugetul apărării: să ajungă la 1,5 miliarde de dolari în 2027. „Pentru binele ţării noastre” # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că, în urma discuțiilor cu senatori și alți lideri politici americani, s-a ajuns la concluzia că bugetul apărării pentru 2027 ar trebui să ajungă la 1,5 trilioane de dolari, cu 50% mai mare decât cel actual.
07:20
SUA se retrage din 66 de organizații internaționale , inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane” # StirileProtv.ro
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale considerate că „nu mai servesc interesele americane”, a transmis Casa Albă într-un mesaj publicat pe X.
Acum 24 ore
23:20
O femeie a fost ucisă de un agent federal în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de amploare împotriva imigrației # StirileProtv.ro
Un agent al Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis, miercuri, potrivit autorităților federale și locale.
23:20
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat # StirileProtv.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie de secol XXI”, iar Ministerul de Externe rus a cerut eliberarea echipajului. Casa Albă a precizat că echipajul navei ar putea fi judecaţi.
23:10
Patru localități din județul Alba nu au în continuare curent electric. Peste 200 de oameni „stau în întuneric” # StirileProtv.ro
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, miercuri seară, patru localităţi sunt în continuare nealimentate cu curent electric şi se intervine pentru remedierea situaţiei.
22:40
Prestaţie jenantă în tenisul profesionist. O jucătoare din Egipt a „reuşit” una din cele mai slabe evoluţii din istorie VIDEO # StirileProtv.ro
Jucătoarea egipteană de tenis Hajar Abdelkader a avut o prestaţie jenantă la Nairobi, într-un turneu ITF, pierzând în numai 37 de minute un meci în care a realizat doar trei puncte.
22:30
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Katy Perry și Justin Trudeau se întâlnesc de aproape șase luni. Potrivit unor surse, cuplul merge în continuare foarte bine în anul 2026, iar Katy îl consideră „irezistibil” dintr-un motiv anume.
22:20
Presa din Ungaria: Ursula von der Leyen face România măreață. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent # StirileProtv.ro
Presa ungară a scris despre situația economică a României și despre fondurile europene care au ajuns în ultimele luni în țara noastră, citându-l pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
22:00
Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții încep să preia munca murdară și prost plătită # StirileProtv.ro
Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții au început să fie folosiți pentru sortarea deșeurilor o muncă grea, murdară și de multe ori prost plătită.
21:50
Căsătorie anulată în Olanda după ce discursul de nuntă a fost generat de ChatGPT. Ce spune instanța # StirileProtv.ro
În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul Civil.
21:50
Protestele violente continuă în Iran. Moschee și magazin cu Corane şi cărţi de rugăciuni, atacate. Arestările se țin lanț # StirileProtv.ro
Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari.
21:40
Președintele Colegiului Medicilor: „Peste 1.500 de pacienți, consultați în șase zile de doar trei medici la UPU Buzău” # StirileProtv.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici pe tură la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
21:20
Horoscop 8 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar # StirileProtv.ro
Horoscop 8 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Mai avem chef și de treabă, că de distracție am tot avut – chef – și o să ne facem planuri cu bătaie lungă, că avem obiective de atins.
21:20
Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol # StirileProtv.ro
Casa Albă a declarat miercuri că SUA vor continua să influențeze deciziile noilor autorități din Venezuela, iar Washingtonul va controla pe termen nelimitat exporturile de petrol și veniturile aferente
21:20
Marco Rubio a confirmat întâlniri cu oficialii danezi pe fondul interesului SUA pentru Groenlanda # StirileProtv.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, informează CNN.
21:20
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat miercuri seară producerea unui incident tehnic pe secția de circulație Periș – Buftea, în zona București, care afectează traficul feroviar.
20:40
Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină # StirileProtv.ro
„Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă statele alianței nu vor fi alături de noi” - a transmis, sfidător, Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare. Președintele american a afirmat că, fără el, „Rusia ar fi avut toată Ucraina chiar acum".
20:30
Ucraineni arestați în timpul tranzacției de vânzare a copilului nou-născut. Cât au primit pe bebeluș # StirileProtv.ro
O mamă și partenerul ei au fost arestați după ce ar fi încercat să-și vândă nou-născutul. Mama ucraineancă născuse în urma cu doar o zi înainte de „tranzacție”.
20:30
Trenurile au revenit pline cu turiști, în București. Priveliștea dezolantă din Gara de Nord # StirileProtv.ro
La final de vacanță, trenurile au fost foarte aglomerate, mai ales cele care au plecat din stațiunile montane spre Capitală. Cei care nu și-au cumpărat biletele din timp au fost nevoiți să stea în picioare.
20:30
Aglomerație pe DN1. Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte au stat răbdători în mașini # StirileProtv.ro
Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte și au ajuns acolo cu mașina s-au înșirat răbdători de Drumul Național 1 pentru întoarcerea acasă. Coloana a avansat lent, dar mai bine decât se așteptau.
20:30
Un sărbătorit de Sfântul Ioan a primit cadou un buchet de pătrunjel. „Are o capră acasă, să-i dea de mâncare” # StirileProtv.ro
De Sfântul Ioan, peste două milioane de români își serbează onomastica. Obligați de nume să facă cinste și-au adunat prietenii și rudele și au stat ore întregi la povești și la glume.
20:30
Invazie de roboți la CES 2026, în Las Vegas. Spectaculoși, dar încă stângaci și dependenți de oameni # StirileProtv.ro
Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă, prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.
20:30
„Am băut apă și am înghițit greșit”. Cum a provocat un șofer român de TIR un accident pe o autostradă din Belgia # StirileProtv.ro
Un accident a avut loc pe o autostradă din Belgia. Un șofer român de TIR a pierdut controlul volanului, după ce, susține el, s-a înecat cu apă în timp ce conducea. În urma accidentului produs, mii de piese de mașini s-au răspândit pe autostradă.
20:30
Un bărbat a picat testul pentru permis după ce examinatorul a văzut ceva în mașina sa și a refuzat să se urce # StirileProtv.ro
Un bărbat a parcurs 458 de km pentru a susține examenul auto și a picat instantaneu deoarece scaunul din dreapta avea „câteva picături de ploaie pe el”, iar instructorul nu a vrut să urce.
20:30
Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune” # StirileProtv.ro
Groenlanda este în ochiul unei furtuni, deocamdată, diplomatice. Casa Albă a sugerat că o acțiune militară în Groenlanda este mereu o opțiune.
20:20
România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce spitale nu au personal # StirileProtv.ro
Statul pierde milioane de lei pentru instruirea absolvenților de medicină care nu ajung să profeseze. După șase ani de facultate, plătiți din bani publici, mii de tineri rămân în afara sistemului sanitar, spune ministrul Sănătății.
