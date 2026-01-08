Fostul ministrul al Finanțelor Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru accidentul rutier provocat în 2019, în care au murit doi oameni
HotNews.ro, 8 ianuarie 2026 15:20
Curtea de Apel Pitești a decis joi, 8 ianuarie, condamnarea la 4 ani de închisoare cu executare a fostului ministru al Finanțelor Daniel Chițioiu, pentru ucidere din culpă. Chițoiu a fost găsit vinovat de producerea…
• • •
Acum 10 minute
15:40
Șeful Netflix afirmă că revine mereu să citească o carte din 1902 fiindcă e mai bună decât orice manual de afaceri # HotNews.ro
Netflix se află în mijlocul unei bătălii cu mize uriașe pentru a achiziționa Warner Bros Discovery, o tranzacție care ar putea remodela dramatic structura de putere de la Hollywood. Însă, în mijlocul tuturor incertitudinilor, Ted…
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Kilogramele pierdute cu injecțiile pentru slăbit revin în mai puțin de doi ani. Un studiu arată ce se întâmplă după întreruperea tratamentului # HotNews.ro
Persoanele care renunță la injecțiile pentru slăbit recâștigă toată greutatea pierdută inițial în mai puțin de doi ani, semnificativ mai rapid decât cei care urmează orice alt plan de slăbire, potrivit unui studiu condus de…
15:00
LIVE VIDEO Ministrul Apărării, declarații acum despre avionul Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan la Paris # HotNews.ro
Ministrul apărării naționale ține joi declarații de presă la sediul ministerului, pe subiectul avionului C-27J Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan din Paris. Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă…
15:00
Peste 3.500 de blocuri din Capitală nu vor avea căldură până săptămâna viitoare, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată / „Este un joc de-a șoarecele și pisica”, spune ministrul Energiei # HotNews.ro
Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură și apă caldă la parametri normali încă de duminică, 4 ianuarie, când a avut loc o avarie la un cazan al CET Sud. Deși echipamentul a…
14:50
Palatul prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara și de unde conduceau țara. Secretele faimoasei vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o # HotNews.ro
În vara anului 1966, Nicolae Ceaușescu, soția sa și numeroasa lor suită, compusă din nomenclaturiști de vârf, se mutau la Neptun, într-un complex proaspăt construit, alcătuit din 7 vile de odihnă și agrement, simbol al…
14:50
Femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis, descrisă drept „teroristă” de guvernul Trump, era o poetă premiată, mamă a trei copii, „o persoană minunată” # HotNews.ro
Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățeană americană, a murit miercuri la volanul mașinii sale, după ce a fost împușcată repetat de un agent al serviciului de imigrări, scriu Washington Post, Associated…
14:50
Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca # HotNews.ro
Groenlanda ar trebui să poarte discuții directe cu guvernul SUA fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziției groenlandeze, în contextul în care insula analizează modul în care să răspundă la noile presiuni…
Acum 2 ore
14:40
George Simion anunță că AUR participă la primul protest din acest an al opoziției / Mesaj pe Facebook pentru urmăritorii săi: „Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest” # HotNews.ro
Președintele AUR anunță că partidul său participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva „legii Vexler”, în 15 ianuarie, în Piața Universității din București. „Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și…
14:40
Avionul Spartan al președintelui: Ce are la bord avionul militar cu care călătorește Nicușor Dan și care îl „deconectează de realitatea din România” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă militară, care a dus la blocarea sa pe aeroport mai bine de 24 de ore, deoarece aeronava nu făcea față condițiilor meteo. Pe lângă aceste…
14:30
Planul B al Guvernului pentru a evita creșterea facturilor la gaze din aprilie, așa cum s-a întâmplat la electricitate vara trecută # HotNews.ro
Ministerul Energiei lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026. Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, ministerul ia în calcul un calendar…
14:20
Sfârșitul lui 2025 a găsit economia cu moralul scăzut: oamenii nu mai au încredere, iar companiile nu riscă # HotNews.ro
Indicatorul de încredere economică (ESI) calculat de BCR a închis anul 2025 la 93,1 puncte, față de 94,2 în noiembrie și a rămas astfel în zona asociată recesiunii, pentru a opta lună consecutiv. Consumul rămâne…
14:20
VIDEO Un hotel de cinci stele din Iași a fost evacuat după o amenințare cu bombă. „Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație” # HotNews.ro
O intervenție de amploare a forțelor de ordine a avut loc joi la hotelul Pleiada din muncipiul Iași după o amenințare cu bombă primită pe adresa de mail a unității de cazare, potrivit Ziarul de…
14:10
Confuzie la Ministerul Educației: La 16 zile de la demisia anunțată, Daniel David încă e ministru: „Aștept și eu numirea unei noi conduceri” / Ce spune Guvernul # HotNews.ro
Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației în 22 decembrie 2025. Anunțul surpriză a coincis cu perioada sărbătorilor, iar de atunci nu a fost numită o conducere interimară la Ministerul Educației,…
14:10
VIDEO Congresmen american: SUA sunt „prădătorul dominant” în emisfera vestică și asta justifică preluarea Groenlandei. „Să luăm ce este de drept al nostru” # HotNews.ro
Congresmenul american Andy Ogles, un susținător puternic al președintelui Donald Trump, susține că Statele Unite au tot dreptul să preia controlul asupra Groenlandei de la Danemarca și susține că americanii au „vărsat mai mult sânge”…
14:00
Proteză de genunchi personalizată în timp real, cu robotul ROSA. Dr. Mircea Tăbăcar, MedLife Humanitas: „Încercăm să aducem genunchiul la starea dinainte de artroză“ # HotNews.ro
Durerea de genunchi care nu mai cedează la medicamente, unguente, infiltrații sau fizioterapie ajunge, uneori, într-un punct în care singura soluție realistă rămâne operația. Pentru o pacientă de aproximativ 65 de ani, cu deformare progresivă…
14:00
Poliția londoneză l-a angajat pe unul cel mai periculoși prădători sexuali din Marea Britanie fără să-l verific # HotNews.ro
Mii de agenți de poliție din Londra, dintre care unul condamnat în 2023 pentru zeci de violuri, au fost angajați fără să fie supuși controalelor de securitate prevăzute de regulament, potrivit unui raport publicat joi…
Acum 4 ore
13:40
Fostul viceprimar USR al Brașovului Flavia Boghiu, achitată în dosarul în care a fost acuzată de abuz în serviciu # HotNews.ro
Tribunalul Brașov a decis joi, 8 ianuarie, achitarea Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, și a Cristinei Manolache, șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din Primăria Brașov, pe motiv că fapta nu…
13:20
Premierul Pedro Sanchez anunță că este dispus să trimită soldați spanioli în „Palestina” și în Ucraina # HotNews.ro
Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez s-a declarat joi dispus să trimită soldați „în Palestina” pentru menținerea păcii „atunci când se va ivi această oportunitate”, așa cum intenționează să facă și în Ucraina, transmite France Presse.…
13:20
„Românii au talent” revine începând de vineri, 23 ianuarie 2026. Pro TV anunţă un sezon marcat de o schimbare majoră în componenţa juriului, scrie Pagina de Media. Marea noutate a sezonului 16 este prezenţa actriței…
13:10
Incendiu la Ministerului Finanţelor, cu degajări de fum la acoperiș. De la ce a pornit focul # HotNews.ro
Incendiul a izbucnit joi după-amiază, în clădirea Ministerului Finanțelor din București, după ce au luat foc mai multe deşeuri dintr-un canal tehnologic. Angajații nu au fost evacuați din clădire. „În urma cu scurt timp am…
13:10
„Trebuie să fim pregătiți de o confruntare directă cu Trump”. Ce opțiuni are de fapt Europa pentru a proteja Groenlanda în fața poziției tot mai agresive a SUA # HotNews.ro
Politicienii europeni au început să discute despre un plan necesar pentru protejarea Groenlandei, în contextul declarațiilor tot mai agresive făcute în ultimele zile de administrația lui Donald Trump, care și-a exprimat repetat intenția de a…
13:10
Irakul a anunțat că va naționaliza câmpul petrolier West Qurna-2, cel mai mare al Lukoil din afara Rusiei # HotNews.ro
Guvernul Irakului a aprobat planurile de naționalizare a operațiunilor de la câmpul petrolier „West Qurna-2”, unul dintre cele mai mari din lume, pe măsură ce autoritățile caută să evite perturbările cauzate de sancțiunile impuse de…
12:50
Departamentul pentru Situații de Urgență a emis o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care meteorologii au emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori viscolite. Alertele meteo vizează fenomene…
12:40
Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială într-un mesaj fără echivoc în care vorbește de un „bârlog de tâlhari” # HotNews.ro
Președintele german Frank-Walter Steinmeier, a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub președintele Donald Trump și a îndemnat lumea să nu permită ca ordinea mondială să degenereze într-un „bârlog de tâlhari”, în care cei…
12:30
Lupta unui cuplu româno-olandez cu infertilitatea. După ani de tratmente în Olanda, au obținut sarcina la o clinică din Spania, folosind ovocite donate # HotNews.ro
Infertilitatea e o luptă tăcută, adesea plină de incertitudine și durere. Lucian și Naomi au trăit o astfel de călătorie, o poveste care a început în 2021 și care a implicat nu doar multe eforturi…
12:20
Metaloglobus speră să evite retrogradarea, iar pentru asta încearcă să-i îmbunătăţească lotul lui Mihai Teja, scrie Prima Sport. Nou-promovata este ultima în Superligă, cu 11 puncte după 21 de etape, la două distanţă de Hermannstadt…
12:20
Ciprian Deac (39 de ani), unul dintre jucătorii emblematici din istoria celor de la CFR Cluj, nu a fost luat în cantonamentul de iarnă, scrie Orange Sport. Daniel Pancu a luat decizia să meargă în…
12:10
Adriana Săftoiu confirmă negocierile cu Antena 1, însă lansează un avertisment: „Totul e pe cârpeală! E grav”. Toate informațiile, pe Golazo.ro
12:00
Un turc care a câștigat milioane după ce a aprovizionat cu bărci traficanții de migranți din Canalul Mânecii, candamnat # HotNews.ro
Cetățeanul turc a furnizat mii de ambarcațiuni mici și motoare traficanților de persoane din Canalul Mânecii, o rută periculoasă folosită de migranții care vor să ajungă în Anglia. Pentru fiecare barcă cu motor, el cerea…
Acum 6 ore
11:20
Cum un profesor de la universitatea Cornell din SUA a dat afară din clasă un student israelian și de ce asta poate că ne privește și în România # HotNews.ro
Trump și populismul de dreapta din Europa au apărut pe fondul eșecurilor liberale. Recent, AUR a anunțat că va merge în SUA. Vă amintiți cum a fost când a mers în SUA Klaus Iohannis? Profesorul…
11:20
Șeful Poliției Municipiului Sibiu se pensionează la 48 de ani. „Mă voi duce către partea de instructor de înot” # HotNews.ro
Sebastian Veștemeanu a fost la conducerea Poliției Municipiului Sibiu din 2018, iar anul acesta va împlini 48 de ani, transmite Turnul Sfatului. Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Întrebat ce va face, după pensionare,…
11:20
Trenurile au avut și întârzieri de patru ore între București și Ploiești, din cauza unor probleme la instalația de dirijare a traficului # HotNews.ro
Miercuri seara au fost mari probleme tehnice în circulația trenurilor între București și Ploiești, iar CFR Călători a anunțat că, în total, 43 de trenuri au acumulat peste 6.500 de minute întârziere. Miercuri seară, o…
11:20
Pedepsit de justiția franceză, Lidl renunță la campaniile pentru care a plătit sute de milioane de euro: „Această situație este destul de greu de înțeles” # HotNews.ro
Lidl, al doilea cel mai mare cumpărător de publicitate din Franța, va renunța la reclamele difuzate pe televiziunile franceze din cauza regulilor prea stricte, la jumătate de an după ce a fost condamnat de justiție…
11:10
Dobânzi sub nivelul inflației, imobile “second-hand” care să câștige teren- la ce ne putem aștepta în acest an # HotNews.ro
Noile modificări legislative conturează o imagine clară pentru 2026 în piața imobiliară și cea de creditare. Legea Nordis protejează cumpărătorii, dar limitează dezvoltatorii mici și medii, în timp ce cota majorată de TVA dă un…
11:10
StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la banking la modă: Cecilia duce mai departe pasiunea pentru fashion, moștenită din familie # HotNews.ro
Timp de 17 ani, Cecilia Codreanu a lucrat într-un sistem construit pe cifre, proceduri și previzibilitate. În paralel, a purtat cu ea o moștenire tăcută: croitoria, o meserie transmisă în familie de trei generații. În…
10:50
Povestea lui Bogdan Țîru, de la primul pas făcut în Academia Hagi, când avea 14 ani: “Aici am învățat să nu mă dau bătut” # HotNews.ro
Bogdan Țîru este unul dintre primii fotbaliști pe care Gică Hagi i-a avut la Academie de la început de drum. Fundașul ajuns la 30 de ani vorbește despre cum e să crești într-un sistem construit…
10:50
Nu toți șomerii sunt la fel. Datele spun povestea unei generații blocate, unde șomajul tinerilor atinge 26,9% # HotNews.ro
Rata șomajului în formă ajustată sezonier a ajuns la 6,0% în noiembrie 2025, în creștere față de nivelul din octombrie și cu un punct procentual peste valoarea de la începutul anului. Datele provin din comunicatul…
10:50
Matt Damon spune că a fost nevoit să slăbească până la greutatea din liceu pentru noul film în care joacă un erou mitic al Greciei Antice: „Toată lumea s-a împins la maximum cu filmul acesta” # HotNews.ro
Actorul american Matt Damon a dezvăluit că a slăbit atât de mult pentru „Odiseea”, noul film al regizorului Christopher Nolan și unul dintre cele mai așteptate în 2026, încât, la un moment dat în timpul…
10:40
Avertizări în serie emise de ANM: ger, ninsoare, viscol. În anumite zone, se vor înregistra și temperaturi de -15 grade # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a transmis joi dimineață o serie de coduri galbene și portocalii în care avertizează că mari porțiuni de țară vor fi afectate de ger, ninsori și viscol. Pe lângă avertizările pentru…
10:40
Joi dimineață era strat de zăpadă de peste 20 cm în unele zone din Transilvania, Maramureș și Crișana, în timp ce la munte, grosimea stratului de zăpadă trece de 150 cm, arată harta ANM. La…
10:20
Ninsori puternice în București. Alertă cod galben emisă până diseară / Anunțul ANM despre ce urmează în Capitală # HotNews.ro
Ninge puternic în București joi dimineață, fiind prima ninsoare din acest an. Meteorologii anunță că ninsoarea va continua toată ziua, până diseară la ora 23.00, perioadă când este în vigoare o alertă cod galben. În…
10:20
Trump cere Congresului o creștere masivă a bugetului apărării, aflat deja la un nivel record, și invocă „vremuri foarte tulburi și periculoase” # HotNews.ro
Creșterea uriașă propusă a cheltuielilor pentru apărare vine în contextul în care Trump a folosit din ce în ce mai mult armata pentru a-și atinge obiectivele de politică externă în timpul celui de-al doilea mandat,…
10:10
Catedrala Națională se închide pentru continuarea lucrărilor. Ultima zi când mai poate fi vizitată # HotNews.ro
Joi, 8 ianuarie, este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională. De mâine, catedrala urmează să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, a anunțat Patriarhia Română. Catedrala Naţională a…
10:10
VIDEO. Cum arată și se mișcă robotul care va începe să muncească într-o fabrică de mașini din 2028 # HotNews.ro
Compania Boston Dynamics, deținută de coreenii de la Hyundai, a prezentat public pentru prima dată luni, la expoziția tehnologică CES, robotul său umanoid Atlas, intensificând concurența cu Tesla și alți rivali în construirea de roboți…
10:00
Radu Savopol (5 to go): „Vreau ca cei care astăzi vând cafea cu 11% să se conformeze și să treacă pe TVA 21% / Cred că este normal să jucăm cu aceeași minge și după aceleași reguli” # HotNews.ro
Radu Savopol, fondator al lanțului românesc de cafenele 5 to go și președinte al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), atrage atenția că după majorarea TVA din august 2025 tot mai multe…
Acum 8 ore
09:20
LOTO. Tragerile LOTO de joi, 8 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,76 milioane de euro # HotNews.ro
Joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200…
08:50
VIDEO Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacție furioasă a primarului: „Plecați dracului din oraș”. JD Vance spune că victima „și-a făcut-o cu mâna ei” # HotNews.ro
Un agent al serviciului de imigrări din SUA a împușcat și ucis miercuri o femeie de 37 de ani în mașina ei din Minneapolis, acesta fiind cel mai recent act de violență din cadrul campaniei…
08:30
Câte zile libere ți-au mai rămas anul acesta. România se află în vârful clasamentului european după numărul zilelor libere legale # HotNews.ro
Pentru anul 2026, România se află în vârful clasamentului european al țărilor după numărul zilelor libere legale, depășind Ciprul (care are 14-15 zile libere). În 2026 sunt, în principiu, 17 zile libere legale în România,…
08:30
Probleme medicale pentru un astronaut de pe Stația Spațială Internațională, NASA analizează readucerea echipajului său pe Pământ # HotNews.ro
NASA ia în considerare o întoarcere anticipată a unui astronaut și a echipajului său de pe Stația Spațială Internațională (ISS) din cauza unei probleme medicale pe care agenția americană nu a precizat-o, transmite Reuters. Informația…
