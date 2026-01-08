VIDEO. Mii de oameni au ieșit în multe orașe iraniene la chemarea fiului fostului rege. Pentru prima oară, s-au adăugat și locuitorii din Tabriz / Trump, un nou avertisment
HotNews.ro, 8 ianuarie 2026
Protestele în Iran se intensifică, după ce fiul fostului rege (Shah) al Iranului, Reza Pahlavi, i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele împotriva regimului teocratic al ayatollahului Ali Khamenei. Pentru prima oară de la începerea…
Avertisment despre un atac masiv, iminent, asupra Ucrainei / Ambasada SUA a emis o astfel de alertă când rușii au lovit cu racheta hipersonică Oreșnik # HotNews.ro
Ambasada Statelor Unite în Ucraina a emis joi un avertisment privind un atac aerian „potențial semnificativ care ar putea avea loc în următoarele zile”, scriu Ukrainska Pravda și serviciul în limba rusă al BBC. Ambasada…
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de rafale violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, scrie Agerpres citând ANSA. Regiunea Veneto a fost…
Un bărbat din Vaslui a reușit să fugă după ce i-a lovit pe polițiștii ce-l încătușaseră # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din comuna vasluiană Băceşti, a fost reţinut, joi, de poliţişti după ce a fost reclamat că a încălcat ordinul de protecţie şi a încercat să-şi agreseze soţia,…
Vicepreşedintele american JD Vance i-a „sfătuit” joi pe liderii europeni „să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite” în ceea ce priveşte Groenlanda, teritoriu pe care Donald Trump vrea să-l achiziționeze, relatează AFP. „Sfatul…
Fostul consilier prezidenţial american Steve Bannon doreşte o victorie a şefei extremei drepte franceze Marine Le Pen la viitoarele alegeri prezidenţiale pentru „a ucide cu adevărat Uniunea Europeană” şi nu o victorie a lui Jordan…
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan pe tema avioanelor care au escortat aeronava Spartan după plecarea din Franța # HotNews.ro
Jurnalistul Patrik Andre de Hillerin a scris joi că Ministerul Apărării din Elveția l-a informat că cele două avioane F-18 care au însoțit avionul Spartan al lui Nicușor Dan la întoarcerea din Franța făceau obișnuitul…
Pasagerii unui tren privat care s-a defectat au așteptat patru ore între Sinaia și Câmpina sosirea unui tren de ajutor # HotNews.ro
Un automotor al companiei private Regio Călători s-a defectat în jurul orei 15.20 în zona Posada, iar pasagerii au așteptat mai bine de patru ore ca să-i preia un tren de la aceeași companie. Pentru…
Plăți directe, între 10.000 și 100.000 de dolari. Administrația Trump are un plan și pentru „cumpărarea” groenlandezilor „la bucată” # HotNews.ro
Oficialii americani au discutat despre varianta trimiterii de plăți forfetare către groenlandezi, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite, au declarat joi patru…
Administrația Trump suplimentează numărul agenților ICE în Minnesota. Primarul din Minneapolis le ceruse să plece „dracului” din oraș # HotNews.ro
Administraţia Trump va desfăşura peste 100 de agenţi ai Agenţiei americane de protecţie a frontierelor (ICE) în statul Minnesota după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al…
Venezuela pune în libertate un „număr important” de deținuți politici, inclusiv străini. „Un gest de pace” # HotNews.ro
Un număr important de deținuți din motive politice, inclusiv străini închiși în Venezuela, au fost puși în libertate, a anunțat joi președintele parlamentului de la Caracas, fără a oferi alte detalii, transmit agențiile internaționale, citate…
Chiar și unii dintre criticii lui Trump susțin că noul ghid de dietă nu e lipsit de măsuri bune, mai ales pentru hrana la copii # HotNews.ro
Administrația Trump a publicat miercuri noi recomandări nutriționale pentru americani, cu scopul de a le da acestora sfaturi privind alegerea unei diete sănătoase. Spre deosebire de documentele similare mai vechi, noul ghid are doar 10…
Nu ne place arestarea lui Maduro de către Trump? „Dar dacă Obama acționa și el la timp poate că acum nu aveam război în Ucraina” # HotNews.ro
Regimul capturat din Venezuela a fost decapitat. Să nu vărsăm lacrimi pentru el, scrie Alina Mungiu-Pippidi într-o opinie găzduită de HotNews. Ea amintește că „dictatorii rareori cad fără ferestre sparte. Ceea ce contează cu adevărat…
După ce l-a amenințat în mai multe rânduri, Trump a discutat la telefon preşedintele Columbiei și l-a invitat la Casa Albă. Ce „acţiuni comune” au convenit cei doi # HotNews.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro şi omologul său american Donald Trump „s-au angajat să desfăşoare acţiuni comune” împotriva gherilei ELN care operează la frontiera cu Venezuela, a anunțat joi ministrul de interne columbian Armando Benedetti, conform…
Lovitură la adresa lui Trump: Senatul a votat pentru limitarea puterilor sale în privința unor noi acțiuni militare în Venezuela. „Bombardarea capitalei unei alte națiuni este un act de război” # HotNews.ro
Senatul SUA a înaintat joi o rezoluție care i-ar interzice președintelui Donald Trump să întreprindă alte acțiuni militare împotriva Venezuelei fără autorizarea Congresului, deschizând astfel calea pentru o examinare ulterioară în camera superioară cu 100…
FOTO VIDEO Cum arată un companion anime cu AI care te urmărește de pe birou / Cele mai neobișnuite produse dezvăluite la expoziția tehnologică CES 2026 # HotNews.ro
La fel ca în fiecare an, ediția din 2026 a expoziției tehnologice Consumer Electronics Show este plină de giganți tech care își dezvăluie cele mai noi inovații. Însă unele dintre cele mai interesante prezentări sunt…
Furtuna Goretti în Marea Britanie şi Franţa, furtuna de zăpadă Elli în Germania: o parte din Europa s-a pregătit joi pentru sosirea unor intemperii puternice, transmite AFP, preluată de Agerpres. Cu rafalele de vânt care…
Se anunță mai frig și nu e rezolvată complet avaria care a lăsat jumătate de București fără căldură: De ce sistemul este la pământ după ce străzile au fost toată vara în șantier și s-au schimbat 350 de kilometri de conducte # HotNews.ro
O mare parte din instalațiile care furnizează căldură și apă caldă bucureștenilor sunt mai vechi de 40-60 de ani, iar pierderile anuale din rețea ajung la aproximativ jumătate de miliard de lei, ceea ce înseamnă…
China extinde măsura prin care vrea să pedepsească industria și companiile militare ale Japoniei # HotNews.ro
China a început să restricționeze exporturile, către companiile japoneze, de metale rare și magneți puternici care le conțin, a relatat joi Wall Street Journal (WSJ), după ce Beijingul a interzis exporturile de produse cu dublă…
Temperaturile vor coborî până la minus 15 grade Cesius, în noaptea de joi spre vineri, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care face mai multe recomandări către populație. Conform sursei citate, în Banat, Crișana,…
Ce se întâmplă într-o comună care nu a majorat taxele locale. „Consilierii locali au spus că Guvernul va asigura salariile” # HotNews.ro
O comună din judeţul Vrancea care nu a aprobat majorările de taxe şi impozite locale, refuzul Consiliului Local de a vota noile niveluri fiscale având consecinţe directe asupra finanţării primăriei în 2026, potrivit prefectului Marius…
Informare ANAF 2026: Noi modificări referitoare la înregistrarea fiscală a punctelor de lucru # HotNews.ro
Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii că au intrat în vigoare noi modificări referitoare la înregistrarea punctelor de lucru.
Clubul de fotbal FC Rapid a renunțat la serviciile portarului austriac Franz Stolz, al cărui împrumut de la Genoa s-a încheiat, a anunțat joi gruparea giuleșteană, potrivit Agerpres. „Împrumutul lui Franz Stolz la Rapid s-a…
DNA trimite în judecată un comisar-șef de poliție pentru violarea secretului bancar și acces ilegal la sisteme informatice # HotNews.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea…
„Situații acute de criză internațională”. Reacție vehementă a Moscovei după capturarea petrolierului rusesc în Atlantic # HotNews.ro
Diplomația rusă a acuzat joi Statele Unite că alimentează „tensiunile militare și politice” și că amenință transportul maritim internațional prin confiscarea, cu o zi înainte, a petrolierului Bella 1 (Marinera), aflat sub pavilion rusesc, în…
ULTIMA ORĂ Procedura de numire a noului procuror general și a șefilor DNA și DIICOT, declanșată de Ministerul Justiției # HotNews.ro
Procedura a fost declanșată de ministerul condus de Radu Marinescu. Mandatele lui Alex Florența și Marius Voineag, procurorii șefi de la Parchetul General și DNA, expiră în martie. Ei au fost numiți de Klaus Iohannis…
„Le vom considera ținte legitime”. Rusia amenință din nou în privința trimiterii de trupe de menținere a păcii în Ucraina # HotNews.ro
Rusia și-a reafirmat joi opoziția față de orice desfășurare de trupe străine în Ucraina și a denunțat „militarismul” aliaților Kievului, reuniți în „Coaliția de Voință” și care au convenit marți la un summit să trimită…
Președintele Braziliei se opune reducerii pedepsei lui Jair Bolsonaro. „Toți complotiștii au fost judecați transparent și imparțial” # HotNews.ro
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și-a exercitat dreptul de veto asupra unei legi adoptate de Congres care reduce pedeapsa fostului președinte Jair Bolsonaro, de 27 de ani de închisoare, pentru conspirație în vederea…
Pe cine vrea să ducă Donald Trump cu el la Davos într-un moment de tensiune maximă pe scena internațională # HotNews.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Energiei, Chris Wright, i se vor alătura președintelui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos au declarat pentru Reuters un oficial american…
FCSB are doar un meci amical în acest cantonament, în timp ce toate celelalte echipe care se pregătesc în Antalya au câte două sau trei jocuri-test. Sursele GOLAZO.ro explică de ce roș-albaștrii au decis astfel.…
Cristian Tudor Popescu, despre deplasarea lui Nicușor Dan cu avionul militar Spartan: „Ne-a comunicat ilegalitatea între două râsete forțate, cu gura până la urechi” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat joi deplasarea președintelui Nicușor Dan cu aeronava militară Spartan în Franța, care a rămas blocată la Paris și a determinat întoarcerea șefului statului în țară cu întârziere.…
Misiunea către Lună cu echipaj uman, posibilă din 6 februarie. Care sunt procedurile preconizate de NASA # HotNews.ro
Misiunea Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman a NASA din cadrul noului program Artemis care vizează revenirea astronauţilor pe Lună ar putea fi lansată începând cu 6 februarie, în cazul în care programul anunţat…
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului cu fractură de femur mort la spitalul Buzău, în așteptarea unei operații. De ce a fost amânată intervenția chirurgicală # HotNews.ro
Cauza morţii tânărului de 25 de ani a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi, scrie News.ro. Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, precum…
„Mullahii trebuie să dispară”. Protestele din Iran s-au extins, iar forțele de securitate cresc represiunea. Ciocniri violente în mai multe orașe și zeci de morți # HotNews.ro
Cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și peste 2.000 de protestatari au fost arestați, spun activiștii pentru drepturile omului citați de BBC și…
Zeci de mii de elevi stau acasă joi și vineri din cauza vremii. Câte școli sunt închise în toată țara # HotNews.ro
Cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, în peste 150 de unităţi de învăţământ din țară, din cauza condițiilor meteorologice. Potrivit unei informări transmite de Ministerul Educaţiei, în cursul zilei de joi activitatea…
Cercetătorii cred că au descoperit în sfârșit de ce unele persoane se îmbată fără să bea alcool # HotNews.ro
O armată ascunsă de microbi intestinali poate produce alcool în interiorul corpului — iar oamenii de știință ar putea ști, în sfârșit, cum să oprească acest proces, relatează SciTechDaily. Oamenii de știință au identificat bacterii…
Super – agenția companiilor de stat, AMEPIP, controlează numirile la peste 800 de autorități # HotNews.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a anunțat joi că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorități publice tutelare. Controalele vizează analizarea…
Schimb de prizonieri între Franța și Rusia. Parisul a eliberat un rus pe care-l reținuse la cererea SUA # HotNews.ro
Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, care efectua o condamnare de trei ani de închisoare pentru încălcarea legislaţiei ruse privind agenţii străini, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa,…
Ucraina așteaptă aprobarea lui Trump: Documentul cu garanțiile de securitate, pe masa președintelui american # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că documentul cu textul garanției bilaterale de securitate între Kiev și Washington este „practic pregătit” și urmează să fie finalizat împreună cu președintele american Donald Trump, informează Reuters.…
Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră # HotNews.ro
Un petrolier care avea ca destinație Rusia a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, ceea ce l-a determinat să solicite asistența pazei de coastă turce și să se abată de la cursul său,…
De ce 2026 va fi unul crucial pentru negocierile climatice. Cum arată calendarul evenimentelor, de la New York, până în Antalya # HotNews.ro
Anul 2026 se prefigurează a fi unul încărcat din perspectiva climatică, după ce 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani: schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci…
Emmanuel Macron, discurs virulent la adresa politicii lui Trump. „Refuzăm noul colonialism și noul imperialism”, dar „refuzăm și vasalizarea” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat joi cu vehemență „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, care „se îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „se…
Sezonul 2 al serialului „Shogun” va sfida toate așteptările publicului, spune omul care l-a creat # HotNews.ro
Dacă primul sezon al serialului „Shogun” a fost „un succes neașteptat”, atunci sezonul 2 va fi „un experiment de subminare a așteptărilor”. Un exemplu elocvent: decizia de a face un salt îndrăzneț înainte în timp,…
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech, producător de piese și echipamente de precizie pentru mașini industriale și tehnologice, a intrat în România, arată date analizate de Profit.ro. Compania a deschis o filială la Bacău. Sucursala va avea…
Cât a costat zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan. Ministrul Apărării: „Pe regimul fostei Administrații, a fost de șase ori mai scump” / Diferențe de peste 100.000 de euro # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat joi că un zbor la Paris efectuat de președintele Nicușor Dan cu avionul militar Spartan a costat, cu tot cu costurile de mentenanță sau uleiuri, aproximativ 30.000 de euro.…
Ghișeul.ro funcționează cu întreruperi pentru a 8-a zi la rând. Explicațiile Autorității pentru Digitalizarea României # HotNews.ro
Românii care au încercat să-și vadă ori să-și plătească online taxele și impozitele prin Ghiseul.ro au avut probleme de accesare a datelor din platformă și joi, 8 ianuarie. „Error code: 500 internal Server Error” este…
VIDEO Ministrul Apărării, Radu Miruță, a numit operațiunea din Venezuela „invazie”. A revenit imediat: „Mă rog…” # HotNews.ro
Ministrul USR a făcut acestă comparație joi, într-o conferință de presă susținută după controversele din spațiul public create în jurul avionului C-27J Spartan al Armatei, cu care Nicușor Dan a mers la Paris. Radu Miruță…
Șeful Netflix afirmă că revine mereu să citească o carte din 1902 fiindcă e mai bună decât orice manual de afaceri # HotNews.ro
Netflix se află în mijlocul unei bătălii cu mize uriașe pentru a achiziționa Warner Bros Discovery, o tranzacție care ar putea remodela dramatic structura de putere de la Hollywood. Însă, în mijlocul tuturor incertitudinilor, Ted…
Fostul ministrul al Finanțelor Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru accidentul rutier provocat în 2019, în care au murit doi oameni # HotNews.ro
Curtea de Apel Pitești a decis joi, 8 ianuarie, condamnarea la 4 ani de închisoare cu executare a fostului ministru al Finanțelor Daniel Chițioiu, pentru ucidere din culpă. Chițoiu a fost găsit vinovat de producerea…
Kilogramele pierdute cu injecțiile pentru slăbit revin în mai puțin de doi ani. Un studiu arată ce se întâmplă după întreruperea tratamentului # HotNews.ro
Persoanele care renunță la injecțiile pentru slăbit recâștigă toată greutatea pierdută inițial în mai puțin de doi ani, semnificativ mai rapid decât cei care urmează orice alt plan de slăbire, potrivit unui studiu condus de…
