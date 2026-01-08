Cercetătorul francez Laurent Vinatier a fost eliberat de Moscova în schimbul unui baschetbalist rus deţinut în Franţa
News.ro, 8 ianuarie 2026 16:50
Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, a anunţat joi, serviciul federal rus de securitate FSB, citat de AFP. El a beneficiat de un schimb de deţinuţi, fiind eliberat în contrapartidă cu un baschetbalist rus deţinut în Franţa, care a fost pus în libertate, a adăugat serviciul de securitate rus. Anunţul vine la o zi după Crăciunul ortodox, moment propice pentru graţierile prezidenţiale, relatează Reuters şi AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
17:30
Trump îl invită pe preşedintele Columbiei la Casa Albă după ce anterior îl ameninţase cu acţiuni militare # News.ro
La câteva zile după ce a ameninţat Columbia cu acţiuni militare, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că se fac pregătiri pentru ca preşedintele ţării, Gustavo Petro, să viziteze Casa Albă, în urma unei conversaţii telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.
17:30
Sabalenka va lipsi de la unele turnee în 2026 pentru a-şi proteja sănătatea / Sportiva din Belarus a învins-o joi pe Cîrstea la Brisbane # News.ro
Arina Sabalenka se aşteaptă să renunţe din nou la participarea la unele turnee în acest an, pentru a nu-şi pune sănătatea în pericol în timpul unui sezon „nebunesc”, chiar dacă ştie că probabil va fi sancţionată de WTA Tour pentru acest lucru, a declarat numărul unu mondial, potrivit Reuters.
Acum 15 minute
17:20
Accident spectaculos la Predeal/ O maşină a ieşit de pe drum şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni VIDEO # News.ro
Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni. Imagini surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate online au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor, existând inclusiv oameni care au crezut că fotografiile sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale.
Acum 30 minute
17:10
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu omologul din Spania: Un punct important al discuţiilor a fost reforma sistemului de gărzi. Varianta gărzilor de 12 ore confirmă că direcţia noastră este aliniată practicilor europene # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut joi o întâlnire cu omologul din Spania, el arătând că un punct important al discuţiilor a fost reforma sistemului de gărzi. Potrivit ministrului, varianta gărzilor de 12 ore şi existenţa celor trei tipuri de gardă – la domiciliu, de monitorizare şi de urgenţă – confirmă că direcţia noastră este una aliniată practicilor europene.
Acum o oră
17:00
Rusia acuză joi Kievul şi aliaţii săi de faptul că constituie o ”axă a războiului” prin declaraţii ”militariste”, în urma acordului acestora de a desfăşura o Forţă Multinaţională în Ucraina la sfârşitul războiului, făcând astfel un duş rece speranţelor unei soluţionări pe cale diplomatică a conflictului, relatează AFP.
16:50
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat la Ministerul Mediului, în urma avertizărilor meteorologilor. Vineri vremea se va menţine rece în vestul, nordul şi centrul ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 şi -1 grad # News.ro
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat la Ministerul Mediului, în urma avertizărilor meteorologilor. Vineri, vremea se va menţine rece în vestul, nordul şi centrul ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 şi -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei şi izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 şi -10 grade. Începând din seara zilei de vineri, aria precipitaţiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte şi vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile, anunţă Ministerul Mediului.
16:50
Cercetătorul francez Laurent Vinatier a fost eliberat de Moscova în schimbul unui baschetbalist rus deţinut în Franţa # News.ro
Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, a anunţat joi, serviciul federal rus de securitate FSB, citat de AFP. El a beneficiat de un schimb de deţinuţi, fiind eliberat în contrapartidă cu un baschetbalist rus deţinut în Franţa, care a fost pus în libertate, a adăugat serviciul de securitate rus. Anunţul vine la o zi după Crăciunul ortodox, moment propice pentru graţierile prezidenţiale, relatează Reuters şi AFP.
16:50
MApN: România a predat joi Turciei, după şase luni, comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră/ Forţele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027/ Scopul principal al Grupului operativ # News.ro
Forţele Navale Române au predat joi, comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG - Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forţelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul, prilej cu care a avut loc şi şedinţa bianuală a Comitetului MCM Black Sea, unde a fost prezentat bilanţul activităţilor desfăşurate sub comanda Forţelor Navale Române. Scopul principal al Grupului operativ este menţinerea siguranţei traficului maritim în Marea Neagră, prin misiuni de supraveghere, recunoaştere şi neutralizare a minelor marine, precum şi executarea unor operaţii conexe de căutare şi salvare pe mare. Potrivit MApN, Forţele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027.
Acum 2 ore
16:30
Fostul arbitru David Coote, condamnat la închisoare cu suspendare pentru deţinerea unui videoclip cu pornografie infantilă # News.ro
Fostul arbitru englez David Coote a fost condamnat joi la nouă luni de închisoare cu suspendare pentru descărcarea unui videoclip cu pornografie infantilă, de către un tribunal din Nottingham (centrul Angliei), relatează AFP.
16:30
MIPE lansează două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei reţele pentru tineret # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene lansează două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei reţele pentru tineret care să ofere servicii personalizate, în special tinerilor care nu sunt angajaţi şi nu urmează o formă de educaţie sau formare.
16:30
Nicki Minaj îşi afişează din ce în ce mai mult sprijinul faţă de preşedintele Donald Trump şi multiplică declaraţiile controversate împotriva minorităţilor. O poziţie care surprinde şi deranjează chiar şi propriul public. Pe reţelele de socializare, apelul la boicotarea muzicii sale a fost imediat.
16:10
Doi şoferi făceau derapaje controlate în parcarea unor cluburi din Mamaia / Unul din ei s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor. În urma testării, a ieşit pozitiv la consumul a patru substanţe psihoactive # News.ro
Doi şoferi au fost prinşi de poliţiştii din Constanţa după ce au făcut derapaje controlate în parcarea unor cluburi din staţiunea Mamaia. Ei au fost testaţi pentru consumul de droguri, iau unul dintre ei a ieşit pozitiv la consumul a patru substanţe psihoactive.
16:10
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la SJU Buzău: decesul a fost cauzat de un tromboembolism pulmonar # News.ro
Medicii legişti au finalizat necropsia în cazul tânărului de 25 de ani care a murit în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în timp ce se afla internat în aşteptarea unei intervenţii chirurgicale la femur. Potrivit concluziilor medico-legale, cauza morţii a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi. Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, dar şi proteste din partea membrilor comunităţii din care acesta făcea parte.
16:10
Documentul cu privire la garanţiile de securitate oferite de SUA Ucrainei după război este ”practic gata” să fie supus aprobării lui Trump, anunţă Zelenski în urma unor negocieri americano-ucrainene la Paris # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă joi că documentul cu privire la garanţiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le furnizeze Ucrainei după sfârşitul războiului cu Rusia este ”practic gata” să fie suspus aprobării omologului său american Donald Trump, relatează AFP. (Vom reveni)
16:00
Alexandru Nazare: Economia României a demonstrat un nivel ridicat de rezilienţǎ în contextul mǎsurilor fiscal-bugetare. Meritul este al românilor şi al antreprenorilor corecţi (...) prin plata la timp a taxelor şi impozitelor # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că respectarea obligaţiilor statului faţă de mediul de afaceri nu este doar un principiu de dreptate şi credibilitate, ci şi o regulă de bună-credinţă şi predictibilitate în relaţia acestuia cu economia reală. Potrivit ministrului, economia României a demonstrat „un nivel ridicat de rezilienţǎ” în contextul mǎsurilor fiscal-bugetare adoptate anul trecut şi, „chiar dacǎ a înregistrat o creştere modestǎ, nu s-a destabilizat”. Nazare consideră că „întreg meritul” este al românilor şi al antreprenorilor corecţi, care au făcut performanţǎ chiar şi în condiţii de stres fiscal, susţinând funcţionarea statului şi nivelul record al veniturilor bugetare prin plata la timp a taxelor şi impozitelor.
16:00
Ministrul Energiei: România e în siguranţă din punct de vedere energetic! Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt pline în proporţie de aproape 70% /Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde e nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă # News.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan afirmă că România e în siguranţă din punct de vedere energetic şi că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media UE. ”Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă”, să asigurări ministrul.
16:00
Fostul ministru de Finanţe Daniel Chiţoiu, judecat pentru că a accidentat mortal două persoane cu maşina în 2019, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Publice Daniel Chiţoiu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar în care a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier pe care l-a provocat şi în care doi oameni au murit. Iniţial, el primise trei ani de închisoare cu suspendare.
16:00
Ministrul Apărării: Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui / Voi susţine în Guvern să se aloce o sumă de bani pentru ca un astfel de avion să fie achiziţionat # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui României şi a precizat că va susţine în Guvern să se aloce fonduri pentru a fi cumpărat un astfel de avion.
15:50
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 18: Lucian Blaga — a vedea fără a strica # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
15:50
CSM anunţă măsuri pentru eficientizarea activităţii instanţelor de judecată - 2 martie, termen pentru implementarea măsurilor de normare a activităţii în instanţele de judecată # News.ro
CSM anunţă măsuri pentru eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, 23 ianuarie fiind termenul pentru consultarea instanţelor de judecată, a reprezentanţilor UNBR şi a reprezentanţilor altor profesii juridice cu privire la eventualele dificultăţi practice care ar putea fi generate de procesul de normare a activităţii. Până la 30 ianuarie ar urma să fie finalizată analiza propunerilor de modificare a legislaţiei, apte să conducă la eficientizarea activităţii, prin degrevarea instanţelor judecătoreşti, iar până la 27 februarie să aibă loc definitivarea mecanismului de normare şi adaptarea corespunzătoare a legislaţiei secundare relevante,iar 2 martie este termenul pentru implementarea măsurilor de normare în instanţele de judecată.
15:50
George Clooney, Julia Roberts, Charli xcx, Snoop Dogg, între prezentatorii de la Globurile de Aur # News.ro
Organizatorii Globurilor de Aur au anunţat lista prezentatorilor pentru ceremonia de decernare a premiilor din acest weekend.
15:50
Atac cu dronă, la Marea neagră, împotriva unui petrolier sub pavilionul Palau care se îndrepta către Rusia # News.ro
Un petrolier, Elbus, sub pavilionul Palau, care naviga către Rusia, a fost ţinta unui atac cu drone, miercuri, la Marea Neagră, anunţă într-un comunicat Lloyd’s List Intelligence, un grup specializat în date maritime, şi altă sursă specializată în securitate maritimă, relatează Reuters.
Acum 4 ore
15:30
UPDATE - Ministrul Apărării: Costul penultimului zbor al preşedintelui Nicuşor Dan cu aeronava Spartan la Paris a fost de aproximativ 30.000 de euro / Explicaţii privind întârzierea aeronavei care l-a adus pe preşedinte în ţară miercuri seară - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Miruţă a explicat de ce aeronava militară cu care preşedintele Nicuşor Dan a călătorit în Franţa nu s-a putut întoarce în România marţi seară, aşa cum era programat. El a precizat că în acel moment condiţiile de aterizare de la Bucureşti erau sub nivelul pentru care aeronava este dotată şi anume plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. ”Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a argumentat ministrul.
15:30
Un spectacol de teatru românesc, prezentat pentru prima dată în cinematografele din Statele Unite ale Americii # News.ro
„Lungul drum al zilei către noapte” (Long Day’s Journey Into Night), de Eugene O’Neill, în regia lui Timofei Kuliabin, spectacol al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu va fi difuzat pentru prima dată în cinematografele din Statele Unite ale Americii.
15:20
ATP a anunţat, joi, o reducere, începând cu acest sezon, a numărului de turnee obligatorii pentru cei mai buni jucători din circuitul masculin, care se plâng în mod regulat de creşterea numărului de meciuri pe sezon.
15:20
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dotat cu un aparat laser de ultimă generaţie, folosit în secţia de urologie # News.ro
Pacienţii care ajung la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piteşti cu probleme din sfera urologică pot fi trataţi, începând de anul acesta, cu un aparat laser de ultimă generaţie, unic în judeţul Argeş, aparat care permite tratarea calculilor renali prin ureteroscopie flexibilă, abordarea anumitor tumori urologice, precum şi realizarea enucleerii adenomului de prostată.
15:10
Ministrul Apărării Radu Miruţă: Costul penultimului zbor al preşedintelui Nicuşor Dan cu aeronava Spartan la Paris a fost de aproximativ 30.000 de euro / Explicaţii privind întârzierea aeronavei care l-a adus pe preşedinte în ţară miercuri seară - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Miruţă a explicat de ce aeronava militară cu care preşedintele Nicuşor Dan a călătorit în Franţa nu s-a putut întoarce în România marţi seară, aşa cum era programat. El a precizat că în acel moment condiţiile de aterizare de la Bucureşti erau sub nivelul pentru care aeronava este dotată şi anume plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. ”Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a argumentat ministrul.
15:10
Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului, achitată în dosarul de corupţie în care a fost judecată # News.ro
Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului în mandatul trecut, a fost achitată în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu. Partenerul de viaţă al politicienei a dezvăluit, într-un mesaj postat în social media, că, deşi ştia că e nevinovată, Flavia Boghiu a trăit doi ani de „iad” şi că a refuzat postul de secretar de stat în Ministerul Muncii oferit de USR pentru că a aşteptat decizia de achitare.
15:00
Ministrul Apărării Radu Miruţă: Costul penultimului zbor al preşedintelui Nicuşor Dan cu aeronava Spartan la Paris a fost de aproximativ 30.000 de euro - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Ministrul e explicat că aeronava preşedintelui nu a decolat marţi seară de la Paris din cauza condiţiilor meteorologice la aterizarea la Bucureşti.
15:00
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 27 în etapa a cincea a Raliului Dakar, disputată joi, la Hail (Arabia Saudită).
14:40
MAE anunţă posibile perturbări ale circulaţiei rutiere în Grecia şi la punctele de trecere a frontierei din cauza protestelor fermierilor eleni # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se afă, tranzitează sau vor să călătorească în Grecia că în perioada următoare sunt posibile perturbări semnificative ale circulaţiei rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naţionale, autostrăzi, tuneluri şi artere secundare, precum şi a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei, în contextul intensificării mişcărilor de protest ale fermierilor eleni.
14:40
Rusia acuză SUA de aţâţarea unor ”tensiuni militare şi politice” după confiscarea unui petrolier la Atlantic. Moscova denunţă acţiuni ”periculoase şi iresponsabile” ale Statelor Unite şi complicitatea Regatului Unit # News.ro
Diplomaţia rusă acuză joi Statele Unite de faptul că aţâţă ”tensiuni militari şi politice”, după confiscarea unui petrolier cu legături cu Rusia în Atlanticul de Nord, în cadrul blocadei impuse de către Washington exportului de petrol al Venezuelei, relatează AFP.
14:40
După cinci ani, Emma Răducanu, locul 29 mondial, se întoarce la Cluj, unde va participa la turneul
14:40
Economist: Nu suntem într-o bulă imobiliară. O piaţă în care aproximativ 60% dintre achiziţii au fost realizate cu bani cash în ultimii ani este o piaţă de economisire # News.ro
Legea Nordis protejează cumpărătorii, dar limitează dezvoltatorii mici şi medii, în timp ce cota majorată de TVA dă un avantaj competitiv tranzacţiilor cu imobile “second-hand”, iar 2026 aduce un trend de stabilizare ca şi cost pe dobândă fixă si scădere pe dobânda variabilă (după IRCC), spune Claudiu Trandafir, economist şi fondator OferteBancare.ro, platforma ce compară ofertele de credit. Potrivit acestuia, nu suntem într-o bulă imobiliară, iar o piaţă în care aproximativ 60% dintre achiziţii au fost realizate cu bani cash în ultimii ani este o piaţă de economisire, nu una de speculă bazată pe datorie.
14:30
Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Prahova până vineri la prânz/ Judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov sunt sub atenţionare cod galben până la miezul nopţii de vineri # News.ro
Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru judeţele Dolj şi Prahova, valabilă până vineri la prânz, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor formate anterior în amonte şi a topirii din stratul de zăpadă. Potrivit specialiştilor, judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov se află sub atenţionare cod galben până la miezul nopţii de vineri.
14:20
Gala Premiilor MUSICRIT, singura gală ce recompensează excelenţa - atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică - va avea loc miercuri, 14 ianuarie, de la ora 19:00, la Ateneul Român.
14:20
Patinaj artistic: Scandal şi acuzaţii între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, campioni olimpici la dans în 2022 # News.ro
Campioni olimpici la dans pe gheaţă la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au încetat colaborarea. Dar dacă tânăra a mărturisit că s-a temut de fostul său partener timp de mai mulţi ani, el denunţă răzbunarea unei patinatoare nemulţumite de sine şi pradă depresiei, în timp ce Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se apropie.
14:20
Macron acuză SUA, la Conferinţa ambasadorilor, că se ”îndepărtează treptat” de anumiţi aliaţi şi ”se eliberează de regulile internaţionale”. El denunţă o ”adevărată tentaţie de împărţire a lumii” între ”marile puteri” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron acuză joi Statele Unite, la Conferinţa ambasadorilor, de faptul că se ”îndepărtează treptat” de anumiţi aliaţi şi ”se eliberează de regulile internaţionale”, relatează AFP.
14:10
„Hedwig and the Angry Inch” şi „Cock”, cu Tudor Cucu Dumitrescu în rol principal, pe scenele de la Metropolis şi Nottara # News.ro
Spectacolele „Hedwig and the Angry Inch” şi „Cock”, cu Tudor Cucu Dumitrescu în rolul principal, se va juca pe scenele de la Teatrele Metropolis şi Nottara în 13 şi 21 ianuarie.
14:10
Turcia se declară pregătită să susţină armata siriană împotriva unor combatanţi kurzi, în a treia zi de confruntări armate la Alep, soldate cu 17 morţi, inclusiv 16 civili # News.ro
Turcia este pregătită să ”susţină” armata siriană într-o ”operaţiune antiteroristă” împotriva unor combatanţi kurzi la Alep, principalul oraş din nordul Siriei, anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.
13:50
Dakar: Americanul Mitch Guthrie a câştigat etapa a cincea la clasa auto. Ce loc au ocupat echipajele Dacia Sandriders # News.ro
Deşi a terminat în urma coechipierului său Nani Roma, americanul Mitch Guthrie a beneficiat de penalizarea spaniolului şi a fost declarat câştigător, joi, în etapa a cincea la Raliul Dakar, clasa moto. După victoria de marţi, aceasta este a doua etapă câştigată de american la Dakar 2026.
13:50
Rusia va considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ”ţintă militară legitimă”, reiterează Zaharova: ”Noile declaraţii militariste ale aşa-zisei Coaliţii a Voluntarilor şi regimului de la Kiev fac din ele o adevărată axă de război” # News.ro
Rusia avertizează că va considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ”ţintă legitimă” a forţelor armate ruse, după ce europenii au anunţat că intenţionează să desfăşoare mii de militari în această ţară după război, relatează AFP.
13:40
Trump îi cere 6,2 mil. $ procuroarei Fani Willis, după abandonarea dosarului penal în care era acuzat de amestec în alegerile din 2020 în Georgia # News.ro
Preşedintele american Donald Trump cere să i se ramburseze cheltuieli cu avocaţii în valoare de 6,2 milioane de dolari, în urma anulării unei proceduri lansate împotriva sa în statul american Georgia cu privire la tentative ilegale de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020, potrivit unui document judiciar, relatează AFP.
Acum 6 ore
13:30
Trump îi cere 6,2 mil. $ procuroarei Fani Willis, după abandonarea dosarului penal în care era acuzat de amestec în alegerile din Georgia # News.ro
Preşedintele american Donald Trump cere să i se ramburseze cheltuieli cu avocaţii în valoare de 6,2 milioane de dolari, în urma anulării unei proceduri lansate împotriva sa în statul american Georgia cu privire la tentative ilegale de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020, potrivit unui document judiciar, relatează AFP.
13:30
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice anunţă că va verifica 847 de autorităţi publice privind respectarea procedurilor de selecţie # News.ro
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) informează că, începând cu luna ianuarie, va declanşa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorităţi publice tutelare, privind respectarea procedurilor de selecţie în întreprinderile publice.
13:20
Jose Mourinho, după ce Benfica a fost eliminată în semifinalele Cupei Ligii Portugaliei: Sper că jucătorii vor dormi la fel de bine ca mine, adică deloc # News.ro
După eliminarea echipei Benfica în semifinala Cupei Ligii portugheze miercuri, José Mourinho şi-a invitat jucătorii ca mai degrabă să se gândească la ce au de făcut decât să doarmă înaintea meciului cu FC Porto, de săptămâna viitoare.
13:10
Ministrul Energiei a anunţat că peste 11.000 de locuinţe nu au energie electrică/ Ivan estimează în următoarele zile o creştere cu 20% a consumului de gaze naturale # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, joi, că peste 11.000 de locuinţe din mai multe judeţe nu au energie electrică, fiind remediate deja avarii care au afectat zeci de mii de locuinţe. De asemenea, Ivan a afirmat că din cauza faptului că temperaturile vor scădea în perioada următoare este estimată o creştere a consumului de gaze naturale cu 20%.
13:10
Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iaşi/ Imobilul a fost evacuat/ Ameninţarea se referă la un dispozitiv exploziv cu putere mare, detonat de la distanţă # News.ro
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul hotelului. Este vorba despre hotelul Pleiada, situat în zona Bucium, din municipiul Iaşi.
13:00
Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor/ A ars o parte din acoperişul clădirii/ Angajaţii nu au fost evacuaţi # News.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul clădirii. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, nefiind nevoie ca angajaţii să fie evacuaţi.
13:00
Bruno Mars anunţă lansarea celui de-al patrulea album în 27 februarie. Un proiect numit „The Romantic”, aşa cum a anunţat superstarul pe reţelele de socializare, dezvăluind şi coperta alb-negru, cu un portret al său în centru.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.