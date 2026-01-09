Nvidia cere plata integrală în avans pentru cipurile H200 destinate Chinei, pe fondul incertitudinilor de reglementare
News.ro, 9 ianuarie 2026 08:20
Nvidia solicită clienţilor din China plata integrală în avans pentru comenzile de cipuri de inteligenţă artificială H200, într-o mişcare menită să reducă riscurile generate de lipsa de claritate privind aprobările autorităţilor de la Beijing pentru aceste livrări, au declarat pentru Reuters două surse apropiate situaţiei.
Acum 30 minute
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul aeronavei Spartan şi controlorul de trafic din Zürich, care conformă escortarea aeronavei româneşt în semn de mulţumire pentru sprijinul în cazul incendiului din Crans Montana # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan care îl aducea în ţară de la Paris şi controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti în semn de mulţumire pentru sprijinul în cazul incendiului din Crans Montana. Şeful statului reafirmă că acest gest a reprezentat un semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana. ”A-l acuza pe Preşedintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii şi credibilităţii ţării noastre”, afirmă Nicuşor Dan.
08:20
08:20
Botoşani - Zece persoane, printre care şi trei copii, au avut nevoie de sprijinul pompierilor după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele - FOTO # News.ro
Zece persoane, printre care şi trei copii, au avut nevoie de sprijinul pompierilor după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele pe drumuri din judeţul Botoşani.
08:20
Rusia - Mai mult de 500.000 de persoane fără energie electrică în urma unui atac ucrainean (guvernator) # News.ro
Mai mult de 500.000 de persoane sunt private de energie electrică în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Viatcheslav Gladkov.
Acum o oră
08:00
07:40
Conducătorii Iranului se confruntă cu o criză de legitimitate pe fondul răspândirii tulburărilor - VIDEO # News.ro
Pe fondul evoluţiei rapide a tulburărilor antiguvernamentale din Iran şi al presiunii crescânde din partea comunităţii internaţionale, clasa clericală pare incapabilă, deocamdată, să facă faţă ceea ce a devenit o criză de legitimitate în inima Republicii Islamice, conform Reuters.
07:40
Paramount Skydance a reiterat joi că oferta sa de 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros Discovery este superioară celei înaintate de Netflix, argumentând că valoarea diviziei de televiziune prin cablu, element central în structura tranzacţiei propuse de Netflix, este, în esenţă, nulă, transmite Reuters.
Acum 2 ore
07:10
Rusia a lovit Ucraina cu rachete balistice hipersonice, în urma atacurilor fiind ucise patru persoane în Kiev, potrivit autorităţilor ucrainene # News.ro
Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puţin patru persoane în capitala Kiev şi lovind infrastructura din vestul ţării cu o rachetă balistică, au declarat autorităţile, în cadrul celui mai recent atac asupra ţării, în condiţii de temperaturi extrem de scăzute, scrie CNN.
07:10
Samsung Electronics estimează o creştere de aproape trei ori a profitului trimestrial, pe fondul exploziei preţurilor la memorii # News.ro
Samsung Electronics anticipează că profitul său operaţional aproape s-a triplat în ultimul trimestru al anului trecut, atingând un nivel record, pe fondul creşterii accelerate a preţurilor la cipurile de memorie, alimentată de cererea explozivă din zona inteligenţei artificiale, transmite CNBC.
06:40
Venezuela - Enrique Marquez, fost candidat la alegerile prezidenţiale, printre primii opozanţi eliberaţi - VIDEO # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din Venezuela, Enrique Marquez, se numără printre primii prizonieri politici eliberaţi în cadrul eliberărilor anunţate luni de autorităţi, potrivit unui videoclip realizat de un jurnalist local, informează AFP.
06:40
China investighează achiziţia startupului AI Manus de către Meta, pe fondul regulilor de control al exporturilor # News.ro
China a anunţat joi că va deschide o investigaţie privind achiziţia startupului de inteligenţă artificială Manus de către Meta Platforms, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 2 miliarde de dolari, pentru a verifica respectarea legislaţiei privind controlul exporturilor şi transferul de tehnologie, transmite CNBC.
Acum 4 ore
06:20
Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado şi spune că ar fi o „onoare” ca ea să-i acorde premiul Nobel # News.ro
Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că ar fi „o mare onoare” dacă ea i-ar înmâna Premiul Nobel pentru Pace.
06:20
UE obligă platforma X să păstreze mai mult timp documentele despre Grok, pe fondul scandalului imaginilor sexualizate generate de AI # News.ro
Comisia Europeană a cerut platformei X, deţinută de Elon Musk, să extindă perioada de păstrare a tuturor documentelor interne legate de chatbotul său de inteligenţă artificială, Grok, în timp ce autorităţile europene verifică respectarea regulilor privind conţinutul ilegal, după apariţia unor imagini sexualizate generate de AI, transmite Reuters.
06:10
Trump se întâlneşte cu liderii marilor companii petroliere pentru a-i atrage de partea strategiei sale în Venezuela # News.ro
Donald Trump îi primeşte vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a încerca să îi convingă să adere la strategia sa în Venezuela, unde intenţionează să impună un control asupra petrolului pentru mulţi ani.
05:50
Creşterea economiei mondiale este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% în 2025, înainte de o uşoară accelerare la 2,9% în 2027, niveluri care rămân sub media de 3,2% din perioada pre-pandemică 2010–2019, arată un raport publicat joi de Organizaţia Naţiunilor Unite, citat de Reuters.
05:50
Trump a anunţat că Statele Unite vor „începe atacuri terestre” împotriva cartelurilor de droguri # News.ro
Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile împotriva navelor maritime din Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor lansa atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde.
05:20
Acţiunile europene din sectorul apărării au închis joi în creştere, pe fondul tensiunilor geopolitice # News.ro
Bursele europene au încheiat şedinţa de joi în teritoriu negativ, însă acţiunile companiilor din industria apărării au continuat să crească, susţinute de apelul preşedintelui american Donald Trump pentru majorarea semnificativă a bugetului militar al Statelor Unite, transmite CNBC.
05:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat că va lăsa să expire ultimului tratat strategic de control al armelor dintre SUA şi Rusia, fără a accepta oferta Moscovei de a prelungi voluntar limitele impuse desfăşurării celor mai puternice arme nucleare din lume, potrivit declaraţiilor pe care le-a făcut într-un interviu publicat, joi, de The New York Times, relatează Reuters.
Acum 6 ore
03:30
Donald Trump vrea acum să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe. Este pentru prima dată când sunt dezvăluite proiecte ce vizează modificarea aripii vestice a Casei Albe # News.ro
Donald Trump intenţionează să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe în cadrul proiectului său de construire a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul responsabil de proiect, relatează AFP.
03:20
Iranul s-a confruntat joi cu o întrerupere a internetului la nivel naţional, potrivit grupului de monitorizare a internetului NetBlocks, în timp ce protestele împotriva dificultăţilor economice au continuat în toată ţara, relatează Reuters.
02:40
Agenţii federali americani au împuşcat două persoane în Portland, Oregon, care au fost ulterior transportate la spital, a declarat joi după-amiază poliţia, îndemnând comunitatea locală să rămână calmă după tensiunile crescute care au urmat unui alt incident armat petrecut cu o zi înainte în Minneapolis, relatează Reuters.
Acum 8 ore
02:20
Un echipaj al Staţiei Spaţiale Internaţionae se va întoarce mai devreme pe Pământ din cauza unei probleme de sănătate a unui astronaut # News.ro
NASA a anunţat joi că cei patru membri ai echipajului Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era prevăzut din cauza unei probleme de sănătate a unui astronaut, fiind prima evacuare de acest tip din istoria laboratorului orbital, relatează AFP.
02:10
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”: Trump asigură că „moralitatea” sa este singura limită care îl împiedică să acţioneze în lume # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa „moralitate” poate constitui o limită în gestionarea politicii externe a Statelor Unite, miliardarul adăugând că „nu are nevoie” de dreptul internaţional, relatează AFP.
01:10
Groenlanda ar trebui să poarte discuţii cu SUA fără Danemarca, afirmă liderul opoziţiei. Guvernul spune că nu este posibil # News.ro
Groenlanda ar trebui să poarte discuţii directe cu guvernul SUA, fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziţiei din Groenlanda, în contextul în care insula arctică analizează modul în care să răspundă la noua iniţiativă a preşedintelui Donald Trump de a o aduce sub controlul SUA.
00:50
Explozii s-a auzit în timpul nopţii de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev şi la Liov, oraş din vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă în toată ţara, relatează Kyiv Independent..
Acum 12 ore
00:20
Petrolierul rus reţinut de SUA are legături cu oligarhul Ilan Şor, potrivit unei investigaţii Sistema/Europa Liberă # News.ro
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autorităţile americane, după ce a fost urmărit peste două săptămâni, timp în care şi-a schimbat pavilionul, are legături cu vechi aliaţi ai Kremlinului – oligarhul moldovean fugar Ilan Şor şi fostul deputat ucrainean Viktor Baranski, relevă o investigaţie a proiectului „Sistema” al postului de radio Europa Liberă / Radio Liberty.
00:10
Serie A: Stanciu a ratat un penalti în minutul 90+9 şi Genoa a făcut doar 1-1 pe terenul lui AC Milan # News.ro
Echipa italiană Genoa a încheiat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 1-1, gruparea AC Milan, în etapa a 19-a din Serie A. Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a ratat un penalti pentru oaspeţi, la ultima fază a meciului.
00:10
Campioana Angliei, FC Liverpool, a terminat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 0-0, cu Arsenal Londra, în etapa a 21-a din Premier League.
00:00
8 ianuarie 2026
23:30
Escortarea avionului militar care-l transporta pe preşedintele Nicuşor Dan de către aeronave elveţiene, o misiune de rutină, pentru verificarea zborului / Preşedintele şi echipa sa, acuzaţi de ”minciună sfruntată” # News.ro
Escortarea avionului militar care-l transporta pe preşedintele Nicuşor Dan de către aeronave elveţiene a fost o misiune de rutină, pentru verificarea zborului, aşa-numitele ”live missions” derulate de către Forţele Aeriene Elveţiene, transmite, joi seară, jurnalistul Patrick André de Hillerin, care a obţinut un punct de vedere de la Armata Elveţiană. Preşedintele şi echipa sa, care au susţinut că escorta a fost ”un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, sunt acuzaţi de ”minciună sfruntată prin care au încercat să gonfleze importanţa planetară” a preşedintelui Dan.
23:30
Reuters: Administraţia Trump ia în considerare să facă plăţi către locuitorii din Groenlanda ca să accepte să se alăture SUA # News.ro
Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăţi forfetare către locuitorii din Groenlanda, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca şi să se alăture potenţial Statelor Unite, potrivit a patru surse familiarizate cu problema, citate de Reuters.
23:20
Campioana Volei Alba Blaj a pierdut, joi, în deplasare, şi al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 1-3, cu Volero Le Cannet.
23:10
Echipa Real Madrid s-a calificat joi seara în finala Supercupei Spaniei, după ce a dispus cu 2-1, la Jeddah, de Atletico Madrid, în a doua semifinală a competiţiei.
22:40
Dominic Fritz: Flavia Boghiu este nevinovată / Motivul real pentru dosarul fabricat, sigur, îl intuiţi, Flavia Boghiu a fost incomodă pentru mai mulţi dezvoltatori imobiliari # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi seară, că s-au încheiat cei doi ani de calvar în care fostul viceprimar USR al Braşovului, Flavia Boghiu, a fost cercetată pentru abuz în serviciu şi trimisă în judecată, iar acum a fost achitată. Fritz spune că dosarul penal a fost fabricat pentru că Bogiu aceasta a fost incomodă pentru dezvoltatorii imobiliari.
22:30
Supercupa Franţei: Olympique Marseille a întors rezultatul, dar a pierdut trofeul la penaltiuri, 1-4 cu PSG # News.ro
Echipa franceză PSG a câştigat joi seara Supercupa Franţei, în Kuwait, învingând pe Olympique Marseille cu 4-1, după lovituri de departajare. După 90 de minute scorul a fost egal, 2-2.
22:30
Senatul SUA votează o rezoluţie referitoare la puterile de război pentru a-l împiedica pe Trump să întreprindă alte acţiuni militare în Venezuela. Rezoluţia iniţiată de democraţi impune preşedintelui SUA să solicite aprobarea Congresului # News.ro
Senatul SUA a votat joi pentru a promova o rezoluţie iniţiată de democraţi, dar votată inclusiv de cinci republicani pe tema puterilor de război, pentru a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acţiuni militare împotriva Venezuelei, după ce acesta a ordonat un raid în weekend pentru a-l captura pe preşedintele ţării, Nicolás Maduro, fără a informa în prealabil Congresul, relatează The Guardian.
22:10
Kinetoterapeutul Octavia Ungureanu: Endometrioza este nu doar o boalã a sistemului reproducător, pentru că nu afectează doar fertilitatea, afectează sistemul musculoscheletal şi sistemul postural şi nervos # News.ro
Kinetoterapeutul cu specializare în recuperarea afecţiunilor pelvine Octavia Ungureanu a explicat că endometiroza nu afectează doar fertilitate, ci şi sistemul muscular şi scheletal, iar pentru aceasta este absolut necesară intervenţia fiziokinetoterapeuţilor şi osteopaţilor.
22:00
Poliţia de Frontieră Iaşi: DN 24C, închis circulaţiei până vineri dimineaţă, din cauza viscolului şi a zăpezii / La Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti camioanele care intră în Republica Moldova, parcate în terminalul Serviciului Vamal # News.ro
Poliţia de Frontieră Iaşi anunţă, joi seară, că DN 24C este închis circulaţiei până vineri dimineaţă, la ora 08.00, din cauza viscolului şi a zăpezii. Autorităţile din Republica Moldova au anunţat, de asemenea, că, la Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti, camioanele care intră în Republica Moldova sunt direcţionate şi parcate în terminalul Serviciului Vamal.
22:00
Un bărbat şi fiica sa, accidentaţi de o maşină, în timp ce traversau regulamentar o stradă din Timişoara # News.ro
Un bărbat de 41 de ani şi fiica sa de 10 ani au fost răniţi, joi seară, în timp ce traversau regulamentar o stradă din Timişoara. Poliţiştii urmează să stabilească împrejurprile producerii evenimentului rutier.
21:50
Fiziokinetoterapeutul Cristian Drăghiceanu, despre pacientele cu endometrioză: Rolul nostru este de a ajuta pacientele, prin kinetoterapie/ Aceste exerciţii sunt destinate relaxării # News.ro
Fiziokinetoterapeutul are un rol important pentru pacientele care suferă de endometiroză, iar rolul acestuia este de a ajuta pacientele cu exerciţii destinate relaxării, a explicat fiziokinetoterapeutul osteopat, Cristian Drăghiceanu.
21:40
Echipa italiană Cagliari a revenit de la 0-2 şi a terminat la egalitate joi seara, scor 2-2, cu gruparea Cremonese, în etapa a 19-a din Serie A.
21:40
Tensiunile cresc în Minneapolis după împuşcarea mortală a unei femei de către ICE. Vance califică împuşcăturile din Minnesota drept „o tragedie provocată de extrema stângă”. Casa Albă afirmă că întreaga administraţie susţine „pe deplin” ICE # News.ro
Vicepreşedintele JD Vance a calificat joi împuşcăturile din Minnesota, în care un agent ICE (serviciul pentru imigraţie şi vamă) a împuşcat mortal o femeie, drept „o tragedie provocată de extrema stângă”.
21:30
Medicul anestezist Iuliu Torje, despre moartea tânărului de la Buzău: Vorbim despre deces post-accident rutier, survenit pe o complicaţie posttraumatică / Această pretenţie ca ministrul să ”ancheteze” orice deces este periculos de stupidă # News.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profeseză în Germania, afirmă că decesul tânărului de 25 de ani în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a survenit din cauza unui tromboembolism pulmonar, o complicaţie posttraumatică severă şi nu poate fi transformat într-un subiect de speculaţie politică sau acuzaţii de ”muşamalizare”. ”Această pretenţie ca ministrul să «ancheteze» orice deces este periculos de stupidă”, crede medicul, precizând că există proceduri clare de verificare a evoluţiei unui pacient, iar ministrul Sănătăţii, Corpul de Control sau Inspecţia Sanitară nu fac parte din acestea.
21:10
Ana Birchall: Lia Savonea nu e neapărat puternică, că eu am bătut-o măr de fiecare dată, cu argumente juridice, inclusiv la CCR / E toxică. Are o influenţă malefică asupra sistemului judiciar # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, a declarat joi despre Lia Savonea, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, că nu e neapărat puternică, pentru că a bătut-o măr de fiecare dată, cu argumente juridice, inclusiv la CCR, dar e toxică şi are o influenţă malefică asupra sistemului judiciar.
21:00
O tânără din Mehedinţi a acuzat medicii de la Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin că au lăsat-o să aştepte două ore în Urgenţă / Reprezentanţii unităţii sanitare spun că au prioritizat pacienţii şi că femeia nu a necesitat internate # News.ro
O tânără din Mehedinţi a postat pe reţelele de socializare mai multe filmuleţe din Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin şi a precizat că a aşteptat două ore fără să fie consultată, acuzând favorizarea pacienţilor cu relaţii. Ea a ajuns la unitatea sanitară cu dureri abdominale. Reprezentanţii spitalului au precizat că au prioritizat cazurile medicale şi că femeia nu a necesitat internare, în urma consultului.
20:50
UPDATE - Olt: Drumul Naţional 54, între Deveselu şi Studiniţa, închis din cauza viscolului şi a zăpezii depuse pe carosabil / Viscolul antrenează zăpada, formează suluri de zăpadă şi scade vizibilitatea # News.ro
Un sector din DN 54, în judeţul Olt, a fost închis, joi seară, din viscolului şi a zăpezii depuse pe carosabil.
20:50
Fermierii francezi au blocat străzile din Paris pentru a protesta faţă de acordul comercial Mercosur. Macron va vota vineri împotriva lui la Bruxelles, dar nu va putea opri adoptarea lui # News.ro
Fermierii francezi au blocat joi cu tractoare drumurile de acces către Paris şi repere precum Arcul de Triumf, în semn de protest faţă de un acord comercial amplu pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu ţările din America de Sud, aşa-numitul acord Mercosur. Luând act de o „respingere politică unanimă”, preşedintele Emmanuel Macron a stabilit poziţia pe care Franţa o va apăra vineri la Bruxelles - se va opune acordului, dar nu va putea împiedica totuşi semnarea lui, relatează Reuters şi Le Figaro.
20:40
Prahova: O autocisternă încărcată cu peste 30 de tone de combustibil a derapat, pe un drum în apropiere de Ploieşti # News.ro
O autocisternă încărcată cu 10 tone de benzină şi 24 tone motorină a derapat, joi seară, pe un drum din apropierea municipiului Ploieşti. Pentru că vehiculul nu mai porneşte, la faţa locului a fost chemată o altă cisternă, care să îl tracteze.
20:40
DRDP Craiova, distribuind imagini cu deszăpezirea din zona Rânca - Asta este imaginea pe care o vede prin parbriz deserventul unei autofreze de mare capacitate / Vizibilitatea, extrem de redusă – VIDEO # News.ro
DRDP Craiova distribuie, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.
20:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, discuţii la Agenţia Spaniolă pentru Medicamente şi Produse Sanitare, despre reglementare, lanţuri de aprovizionare şi mecanisme care pot asigura stabilitatea pieţei farmaceutice # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut joi, la Madrid, discuţii cu conducerea Agenţiei Spaniole pentru Medicamente şi Produse Sanitare, despre reglementare, lanţuri de aprovizionare şi mecanisme care pot asigura stabilitatea pieţei farmaceutice.
