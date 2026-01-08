Cercetătorii cred că au descoperit în sfârșit de ce unele persoane se îmbată fără să bea alcool
HotNews.ro, 8 ianuarie 2026 17:00
O armată ascunsă de microbi intestinali poate produce alcool în interiorul corpului — iar oamenii de știință ar putea ști, în sfârșit, cum să oprească acest proces, relatează SciTechDaily. Oamenii de știință au identificat bacterii…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
17:10
„Mullahii trebuie să dispară”. Protestele din Iran s-au extins, iar forțele de securitate cresc represiunea. Ciocniri violente în mai multe orașe și zeci de morți # HotNews.ro
Cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și peste 2.000 de protestatari au fost arestați, spun activiștii pentru drepturile omului citați de BBC și…
Acum 30 minute
17:00
Zeci de mii de elevi stau acasă joi și vineri din cauza vremii. Câte școli sunt închise în toată țara # HotNews.ro
Cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, în peste 150 de unităţi de învăţământ din țară, din cauza condițiilor meteorologice. Potrivit unei informări transmite de Ministerul Educaţiei, în cursul zilei de joi activitatea…
17:00
Cercetătorii cred că au descoperit în sfârșit de ce unele persoane se îmbată fără să bea alcool # HotNews.ro
O armată ascunsă de microbi intestinali poate produce alcool în interiorul corpului — iar oamenii de știință ar putea ști, în sfârșit, cum să oprească acest proces, relatează SciTechDaily. Oamenii de știință au identificat bacterii…
17:00
Super – agenția companiilor de stat, AMEPIP, controlează numirile la peste 800 de autorități # HotNews.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a anunțat joi că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorități publice tutelare. Controalele vizează analizarea…
17:00
Schimb de prizonieri între Franța și Rusia. Parisul a eliberat un rus pe care-l reținuse la cererea SUA # HotNews.ro
Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, care efectua o condamnare de trei ani de închisoare pentru încălcarea legislaţiei ruse privind agenţii străini, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa,…
17:00
Ucraina așteaptă aprobarea lui Trump: Documentul cu garanțiile de securitate, pe masa președintelui american # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că documentul cu textul garanției bilaterale de securitate între Kiev și Washington este „practic pregătit” și urmează să fie finalizat împreună cu președintele american Donald Trump, informează Reuters.…
Acum o oră
16:30
Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră # HotNews.ro
Un petrolier care avea ca destinație Rusia a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, ceea ce l-a determinat să solicite asistența pazei de coastă turce și să se abată de la cursul său,…
16:30
De ce 2026 va fi unul crucial pentru negocierile climatice. Cum arată calendarul evenimentelor, de la New York, până în Antalya # HotNews.ro
Anul 2026 se prefigurează a fi unul încărcat din perspectiva climatică, după ce 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani: schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci…
16:30
Emmanuel Macron, discurs virulent la adresa politicii lui Trump. „Refuzăm noul colonialism și noul imperialism”, dar „refuzăm și vasalizarea” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat joi cu vehemență „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, care „se îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „se…
16:20
Sezonul 2 al serialului „Shogun” va sfida toate așteptările publicului, spune omul care l-a creat # HotNews.ro
Dacă primul sezon al serialului „Shogun” a fost „un succes neașteptat”, atunci sezonul 2 va fi „un experiment de subminare a așteptărilor”. Un exemplu elocvent: decizia de a face un salt îndrăzneț înainte în timp,…
16:20
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech, producător de piese și echipamente de precizie pentru mașini industriale și tehnologice, a intrat în România, arată date analizate de Profit.ro. Compania a deschis o filială la Bacău. Sucursala va avea…
Acum 2 ore
16:00
Cât a costat zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan. Ministrul Apărării: „Pe regimul fostei Administrații, a fost de șase ori mai scump” / Diferențe de peste 100.000 de euro # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat joi că un zbor la Paris efectuat de președintele Nicușor Dan cu avionul militar Spartan a costat, cu tot cu costurile de mentenanță sau uleiuri, aproximativ 30.000 de euro.…
16:00
Ghișeul.ro funcționează cu întreruperi pentru a 8-a zi la rând. Explicațiile Autorității pentru Digitalizarea României # HotNews.ro
Românii care au încercat să-și vadă ori să-și plătească online taxele și impozitele prin Ghiseul.ro au avut probleme de accesare a datelor din platformă și joi, 8 ianuarie. „Error code: 500 internal Server Error” este…
15:50
VIDEO Ministrul Apărării, Radu Miruță, a numit operațiunea din Venezuela „invazie”. A revenit imediat: „Mă rog…” # HotNews.ro
Ministrul USR a făcut acestă comparație joi, într-o conferință de presă susținută după controversele din spațiul public create în jurul avionului C-27J Spartan al Armatei, cu care Nicușor Dan a mers la Paris. Radu Miruță…
15:40
Șeful Netflix afirmă că revine mereu să citească o carte din 1902 fiindcă e mai bună decât orice manual de afaceri # HotNews.ro
Netflix se află în mijlocul unei bătălii cu mize uriașe pentru a achiziționa Warner Bros Discovery, o tranzacție care ar putea remodela dramatic structura de putere de la Hollywood. Însă, în mijlocul tuturor incertitudinilor, Ted…
15:20
Fostul ministrul al Finanțelor Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru accidentul rutier provocat în 2019, în care au murit doi oameni # HotNews.ro
Curtea de Apel Pitești a decis joi, 8 ianuarie, condamnarea la 4 ani de închisoare cu executare a fostului ministru al Finanțelor Daniel Chițioiu, pentru ucidere din culpă. Chițoiu a fost găsit vinovat de producerea…
Acum 4 ore
15:10
Kilogramele pierdute cu injecțiile pentru slăbit revin în mai puțin de doi ani. Un studiu arată ce se întâmplă după întreruperea tratamentului # HotNews.ro
Persoanele care renunță la injecțiile pentru slăbit recâștigă toată greutatea pierdută inițial în mai puțin de doi ani, semnificativ mai rapid decât cei care urmează orice alt plan de slăbire, potrivit unui studiu condus de…
15:00
LIVE VIDEO Ministrul Apărării, declarații acum despre avionul Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan la Paris # HotNews.ro
Ministrul apărării naționale ține joi declarații de presă la sediul ministerului, pe subiectul avionului C-27J Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan din Paris. Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă…
15:00
Peste 3.500 de blocuri din Capitală nu vor avea căldură până săptămâna viitoare, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată / „Este un joc de-a șoarecele și pisica”, spune ministrul Energiei # HotNews.ro
Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură și apă caldă la parametri normali încă de duminică, 4 ianuarie, când a avut loc o avarie la un cazan al CET Sud. Deși echipamentul a…
14:50
Palatul prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara și de unde conduceau țara. Secretele faimoasei vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o # HotNews.ro
În vara anului 1966, Nicolae Ceaușescu, soția sa și numeroasa lor suită, compusă din nomenclaturiști de vârf, se mutau la Neptun, într-un complex proaspăt construit, alcătuit din 7 vile de odihnă și agrement, simbol al…
14:50
Femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis, descrisă drept „teroristă” de guvernul Trump, era o poetă premiată, mamă a trei copii, „o persoană minunată” # HotNews.ro
Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățeană americană, a murit miercuri la volanul mașinii sale, după ce a fost împușcată repetat de un agent al serviciului de imigrări, scriu Washington Post, Associated…
14:50
Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca # HotNews.ro
Groenlanda ar trebui să poarte discuții directe cu guvernul SUA fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziției groenlandeze, în contextul în care insula analizează modul în care să răspundă la noile presiuni…
14:40
George Simion anunță că AUR participă la primul protest din acest an al opoziției / Mesaj pe Facebook pentru urmăritorii săi: „Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest” # HotNews.ro
Președintele AUR anunță că partidul său participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva „legii Vexler”, în 15 ianuarie, în Piața Universității din București. „Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și…
14:40
Avionul Spartan al președintelui: Ce are la bord avionul militar cu care călătorește Nicușor Dan și care îl „deconectează de realitatea din România” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă militară, care a dus la blocarea sa pe aeroport mai bine de 24 de ore, deoarece aeronava nu făcea față condițiilor meteo. Pe lângă aceste…
14:30
Planul B al Guvernului pentru a evita creșterea facturilor la gaze din aprilie, așa cum s-a întâmplat la electricitate vara trecută # HotNews.ro
Ministerul Energiei lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026. Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, ministerul ia în calcul un calendar…
14:20
Sfârșitul lui 2025 a găsit economia cu moralul scăzut: oamenii nu mai au încredere, iar companiile nu riscă # HotNews.ro
Indicatorul de încredere economică (ESI) calculat de BCR a închis anul 2025 la 93,1 puncte, față de 94,2 în noiembrie și a rămas astfel în zona asociată recesiunii, pentru a opta lună consecutiv. Consumul rămâne…
14:20
VIDEO Un hotel de cinci stele din Iași a fost evacuat după o amenințare cu bombă. „Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație” # HotNews.ro
O intervenție de amploare a forțelor de ordine a avut loc joi la hotelul Pleiada din muncipiul Iași după o amenințare cu bombă primită pe adresa de mail a unității de cazare, potrivit Ziarul de…
14:10
Confuzie la Ministerul Educației: La 16 zile de la demisia anunțată, Daniel David încă e ministru: „Aștept și eu numirea unei noi conduceri” / Ce spune Guvernul # HotNews.ro
Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației în 22 decembrie 2025. Anunțul surpriză a coincis cu perioada sărbătorilor, iar de atunci nu a fost numită o conducere interimară la Ministerul Educației,…
14:10
VIDEO Congresmen american: SUA sunt „prădătorul dominant” în emisfera vestică și asta justifică preluarea Groenlandei. „Să luăm ce este de drept al nostru” # HotNews.ro
Congresmenul american Andy Ogles, un susținător puternic al președintelui Donald Trump, susține că Statele Unite au tot dreptul să preia controlul asupra Groenlandei de la Danemarca și susține că americanii au „vărsat mai mult sânge”…
14:00
Proteză de genunchi personalizată în timp real, cu robotul ROSA. Dr. Mircea Tăbăcar, MedLife Humanitas: „Încercăm să aducem genunchiul la starea dinainte de artroză“ # HotNews.ro
Durerea de genunchi care nu mai cedează la medicamente, unguente, infiltrații sau fizioterapie ajunge, uneori, într-un punct în care singura soluție realistă rămâne operația. Pentru o pacientă de aproximativ 65 de ani, cu deformare progresivă…
14:00
Poliția londoneză l-a angajat pe unul cel mai periculoși prădători sexuali din Marea Britanie fără să-l verific # HotNews.ro
Mii de agenți de poliție din Londra, dintre care unul condamnat în 2023 pentru zeci de violuri, au fost angajați fără să fie supuși controalelor de securitate prevăzute de regulament, potrivit unui raport publicat joi…
13:40
Fostul viceprimar USR al Brașovului Flavia Boghiu, achitată în dosarul în care a fost acuzată de abuz în serviciu # HotNews.ro
Tribunalul Brașov a decis joi, 8 ianuarie, achitarea Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, și a Cristinei Manolache, șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din Primăria Brașov, pe motiv că fapta nu…
13:20
Premierul Pedro Sanchez anunță că este dispus să trimită soldați spanioli în „Palestina” și în Ucraina # HotNews.ro
Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez s-a declarat joi dispus să trimită soldați „în Palestina” pentru menținerea păcii „atunci când se va ivi această oportunitate”, așa cum intenționează să facă și în Ucraina, transmite France Presse.…
13:20
„Românii au talent” revine începând de vineri, 23 ianuarie 2026. Pro TV anunţă un sezon marcat de o schimbare majoră în componenţa juriului, scrie Pagina de Media. Marea noutate a sezonului 16 este prezenţa actriței…
Acum 6 ore
13:10
Incendiu la Ministerului Finanţelor, cu degajări de fum la acoperiș. De la ce a pornit focul # HotNews.ro
Incendiul a izbucnit joi după-amiază, în clădirea Ministerului Finanțelor din București, după ce au luat foc mai multe deşeuri dintr-un canal tehnologic. Angajații nu au fost evacuați din clădire. „În urma cu scurt timp am…
13:10
„Trebuie să fim pregătiți de o confruntare directă cu Trump”. Ce opțiuni are de fapt Europa pentru a proteja Groenlanda în fața poziției tot mai agresive a SUA # HotNews.ro
Politicienii europeni au început să discute despre un plan necesar pentru protejarea Groenlandei, în contextul declarațiilor tot mai agresive făcute în ultimele zile de administrația lui Donald Trump, care și-a exprimat repetat intenția de a…
13:10
Irakul a anunțat că va naționaliza câmpul petrolier West Qurna-2, cel mai mare al Lukoil din afara Rusiei # HotNews.ro
Guvernul Irakului a aprobat planurile de naționalizare a operațiunilor de la câmpul petrolier „West Qurna-2”, unul dintre cele mai mari din lume, pe măsură ce autoritățile caută să evite perturbările cauzate de sancțiunile impuse de…
12:50
Departamentul pentru Situații de Urgență a emis o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care meteorologii au emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori viscolite. Alertele meteo vizează fenomene…
12:40
Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială într-un mesaj fără echivoc în care vorbește de un „bârlog de tâlhari” # HotNews.ro
Președintele german Frank-Walter Steinmeier, a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub președintele Donald Trump și a îndemnat lumea să nu permită ca ordinea mondială să degenereze într-un „bârlog de tâlhari”, în care cei…
12:30
Lupta unui cuplu româno-olandez cu infertilitatea. După ani de tratmente în Olanda, au obținut sarcina la o clinică din Spania, folosind ovocite donate # HotNews.ro
Infertilitatea e o luptă tăcută, adesea plină de incertitudine și durere. Lucian și Naomi au trăit o astfel de călătorie, o poveste care a început în 2021 și care a implicat nu doar multe eforturi…
12:20
Metaloglobus speră să evite retrogradarea, iar pentru asta încearcă să-i îmbunătăţească lotul lui Mihai Teja, scrie Prima Sport. Nou-promovata este ultima în Superligă, cu 11 puncte după 21 de etape, la două distanţă de Hermannstadt…
12:20
Ciprian Deac (39 de ani), unul dintre jucătorii emblematici din istoria celor de la CFR Cluj, nu a fost luat în cantonamentul de iarnă, scrie Orange Sport. Daniel Pancu a luat decizia să meargă în…
12:10
Adriana Săftoiu confirmă negocierile cu Antena 1, însă lansează un avertisment: „Totul e pe cârpeală! E grav”. Toate informațiile, pe Golazo.ro
12:00
Un turc care a câștigat milioane după ce a aprovizionat cu bărci traficanții de migranți din Canalul Mânecii, candamnat # HotNews.ro
Cetățeanul turc a furnizat mii de ambarcațiuni mici și motoare traficanților de persoane din Canalul Mânecii, o rută periculoasă folosită de migranții care vor să ajungă în Anglia. Pentru fiecare barcă cu motor, el cerea…
11:20
Cum un profesor de la universitatea Cornell din SUA a dat afară din clasă un student israelian și de ce asta poate că ne privește și în România # HotNews.ro
Trump și populismul de dreapta din Europa au apărut pe fondul eșecurilor liberale. Recent, AUR a anunțat că va merge în SUA. Vă amintiți cum a fost când a mers în SUA Klaus Iohannis? Profesorul…
11:20
Șeful Poliției Municipiului Sibiu se pensionează la 48 de ani. „Mă voi duce către partea de instructor de înot” # HotNews.ro
Sebastian Veștemeanu a fost la conducerea Poliției Municipiului Sibiu din 2018, iar anul acesta va împlini 48 de ani, transmite Turnul Sfatului. Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Întrebat ce va face, după pensionare,…
11:20
Trenurile au avut și întârzieri de patru ore între București și Ploiești, din cauza unor probleme la instalația de dirijare a traficului # HotNews.ro
Miercuri seara au fost mari probleme tehnice în circulația trenurilor între București și Ploiești, iar CFR Călători a anunțat că, în total, 43 de trenuri au acumulat peste 6.500 de minute întârziere. Miercuri seară, o…
11:20
Pedepsit de justiția franceză, Lidl renunță la campaniile pentru care a plătit sute de milioane de euro: „Această situație este destul de greu de înțeles” # HotNews.ro
Lidl, al doilea cel mai mare cumpărător de publicitate din Franța, va renunța la reclamele difuzate pe televiziunile franceze din cauza regulilor prea stricte, la jumătate de an după ce a fost condamnat de justiție…
Acum 8 ore
11:10
Dobânzi sub nivelul inflației, imobile “second-hand” care să câștige teren- la ce ne putem aștepta în acest an # HotNews.ro
Noile modificări legislative conturează o imagine clară pentru 2026 în piața imobiliară și cea de creditare. Legea Nordis protejează cumpărătorii, dar limitează dezvoltatorii mici și medii, în timp ce cota majorată de TVA dă un…
11:10
StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la banking la modă: Cecilia duce mai departe pasiunea pentru fashion, moștenită din familie # HotNews.ro
Timp de 17 ani, Cecilia Codreanu a lucrat într-un sistem construit pe cifre, proceduri și previzibilitate. În paralel, a purtat cu ea o moștenire tăcută: croitoria, o meserie transmisă în familie de trei generații. În…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.