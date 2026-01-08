Trump îl invită pe președintele Columbiei la Casa Albă, după ce anterior președintele SUA amenințase cu acțiuni militare

13:20

România lui 2026 continuă să fie țara abandonului. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, 6 pui au fost găsiți legați de picioare și lăsați să piară pe un câmp de la marginea Capitalei. Doar norocul a făcut ca cineva să îi vadă și să nu treacă nepăsător. Iubitorii de animale s-au mobilizat, iar la […] © G4Media.ro.