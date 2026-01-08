Trump îl invită pe președintele Columbiei la Casa Albă, după ce anterior președintele SUA amenințase cu acțiuni militare
G4Media, 8 ianuarie 2026 18:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri că se fac aranjamente pentru o vizită a președintelui Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, după o convorbire telefonică între cei doi lideri, scrie Mediafax. Anunțul a venit la câteva zile după ce președintele Donald Trump a amenințat Columbia cu acțiuni militare, relatează Reuters. Trump și Gustavo […] © G4Media.ro.
• • •
Va fi ger puternic în noaptea de joi spre vineri, cu temperaturi minime de până la -15 grade Celsius. Reprezentanții IGSU fac recomandări populației, transmite MEDIAFAX. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, […] © G4Media.ro.
Președintele Germaniei critică dur politica externă a Statelor Unite sub Donald Trump și îndeamnă lumea să nu permită ca ordinea mondială să se dezintegreze într-o „vizuină de tâlhari” # G4Media
În declarații neobișnuit de ferme, aparent legate de acțiuni precum îndepărtarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, la finalul săptămânii trecute, Steinmeier, fost ministru de Externe, a afirmat că democrația la nivel global este atacată ca niciodată până acum, scrie agenția de știri Reuters, citată de Mediafax. Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale […] © G4Media.ro.
Bulgaria lansează programul „Viză pentru Nomazi Digitali”, care le permite străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse # G4Media
Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, permiţând străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat canalul de știri Euronews, preluat de agenția de știri Nivinite. Noile permise de rezidenţă sunt valabile un an şi pot fi reînnoite pentru perioade suplimentare, transmite Agerpres. Vizele […] © G4Media.ro.
Ce este o „bombă meteorologică”, fenomenul meteo care lovește în această seară Marea Britanie? / Avertizare rară de „pericol pentru viață”, emisă de meteorologi pentru zone din UK de care se apropie furtuna Goretti # G4Media
Furtuna Goretti – prima furtună numită din acest an – lovește joi Marea Britanie și aduce cu ea o „bombă meteorologică”. Fenomenul, cunoscut și sub numele de ciclogeneză explozivă sau ciclon bombă, poate duce la ninsori și vânturi suficient de puternice încât să doboare copaci și să provoace daune. Procesul a fost comparat cu momentul […] © G4Media.ro.
Ministerul Justiției a declanșat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT # G4Media
Ministerul Justiției a declanșat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
Uniunea Europeană discută despre un răspuns la ameninţarea SUA privind Groenlanda, susţine şefa diplomaţiei UE # G4Media
Uniunea Europeană a discutat despre cum ar arăta un răspuns european dacă ameninţarea americană de a dobândi Groenlanda este reală, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează agențiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. „Mesajele pe care le auzim privind Groenlanda sunt extrem de îngrijorătoare”, a declarat Kallas în cadrul unui […] © G4Media.ro.
NASA ia în considerare posibilitatea de a readuce pe Pământ un membru al echipajului ISS care s-a îmbolnăvit # G4Media
NASA ia în considerare posibilitatea de a readuce mai devreme pe Pământ o parte din echipajul Stației Spațiale Internaționale (ISS) din cauza unei probleme medicale care afectează unul dintre cei patru membri ai echipei, potrivit BBC. Starea membrului echipajului, al cărui nume nu a fost dezvăluit, este descrisă ca fiind stabilă, dar incidentul a dus […] © G4Media.ro.
Primarul Hopincă: Conservăm trunchiul stejarului secular care a căzut din cauza fenomenelor meteo / Îmi doresc ca acest trunchi să poată fi expus într-o zonă emblematică a Sectorului 2 # G4Media
Primarul Rareş Hopincă anunţă că trunchiul stejarului secular care a căzut zilele trecute a fost transportat la serele Sectorului 2. Acesta ar putea fi expus într-o zonă emblematică a sectorului, în urma consultărilor cu specialiştii. „Conservăm trunchiul stejarului secular care a căzut zilele trecute din cauza fenomenelor meteo. Acesta a fost deja transportat în siguranţă […] © G4Media.ro.
Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, conform datelor furnizate de aplicaţia Termo Alert, transmite Agerpres. Mai exact, este vorba despre aproximativ 3.500 de imobile. Marea majoritate a acestora sunt afectate de o furnizare deficitară atât în ceea ce priveşte căldura, cât şi apa caldă. Totodată, la 55 de imobile este […] © G4Media.ro.
Macron: Washingtonul se „îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „încalcă normele internaționale” # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat, joi, „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, care „se îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „încalcă normele internaționale”, scrie Le Figaro. În discursul său anual în fața ambasadorilor francezi, președintele a apărat, ca răspuns la această „lume care se […] © G4Media.ro.
Iarna, senzația de frig nu este întotdeauna rezultatul temperaturilor scăzute, ci al alegerilor greșite. Mulți oameni poartă mai multe straturi de haine, dar continuă să simtă frigul pentru că materialele nu lucrează în favoarea corpului. La munte, în oraș sau în contexte après-ski, frigul este amplificat de umezeală, vânt și transpirație, iar hainele nepotrivite pot […] © G4Media.ro.
La orice stație de autobuz sau în timp ce așteaptă la coadă, majoritatea oamenilor vor avea capul aplecat, uitându-se la telefoanele lor. Cercetări recente au descoperit că multe persoane își verifică telefoanele de cel puțin 50 de ori pe zi. Însă studiile sugerează că, dacă rezistați acestei dorințe și lăsați mintea să zburde liber, puteți […] © G4Media.ro.
Vicepreședintele american JD Vance critică Danemarca și Europa pe tema securității Groenlandei: „Nu au făcut o treabă bună” # G4Media
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că Groenlanda este „critică” pentru apărarea Statelor Unite și a lumii împotriva unor posibile atacuri cu rachete din partea Rusiei sau Chinei și susține că Europa și Danemarca „nu au făcut o treabă bună” în securizarea zonei, relatează canalul de știri BBC, citat de Mediafax. Vance a declarat pentru Fox […] © G4Media.ro.
Armata siriană bombardează joi după-amiază cartierele kurde din Alep, după ce a permis civililor să se evacueze, în a treia zi de violențe în marele oraș din nordul Siriei, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Confruntările ar putea lua o dimensiune regională, Turcia declarându-se gata să intervină alături de puterea siriană, iar Israelul luând apărarea […] © G4Media.ro.
Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul tânărului decedat la Spitalul Judeţean din Buzău # G4Media
Două dosare penale au fost deschise în cazul tânărului de 25 de ani decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unul dintre ele, în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă, fiind înregistrat după ce rudele tânărului au făcut plângere penală împotriva cadrelor medicale, transmite Agerpres. „La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău […] © G4Media.ro.
Statul ia în calcul ieșirea graduală din schema de platfonare a prețurilor la gaze naturale # G4Media
Conducerea Ministerului Energiei și operatorii din piață analizează în acest moment mai multe variante de lucru pentru perioada de după 1 aprilie 2026, când, conform actualelor legrmentări, expiră și schema de plafonare a prețurilor la gaz natuale, după ce la 1 iulie 2025 s-a încheiat cea în cazul energiei electrice, scrie Mediafax. Discuțiile privind mecanismele […] © G4Media.ro.
Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa # G4Media
Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, care efectua o condamnare de trei ani de închisoare pentru încălcarea legislaţiei ruse privind agenţii străini, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa, a anunţat joi Serviciul federal rus de securitate (FSB), transmit agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres. În […] © G4Media.ro.
Cod portocaliu și galben de vreme severă. Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență # G4Media
La Ministerul mediului, apelor și pădurilor a avut loc joi o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Ședința condusă de secretarul de […] © G4Media.ro.
Consiliul Superior al Magistraturii vrea ca repartizarea dosarelor şi activitatea judecătorilor să se facă printr-un „mecanism de normare” # G4Media
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunţă că vor fi iniţiate demersuri de consultare cu instanţele din ţară, reprezentanţii avocaţilor şi ai altor profesii juridice în vederea implementării unui „mecanism de normare”, care să ducă la o mai corectă repartizare a dosarelor în instanţe şi la un volum optim de activitate pentru judecători, […] © G4Media.ro.
Cercetat pentru corupţie, fostul şef al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, Daniel Manole, a încheiat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției # G4Media
Procurorii anticorupţie au dispus sesizarea judecătorilor Tribunalului Constanţa cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei lui Daniel Manole pentru infracţiunea de luare de mită, comisă când acesta era director al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), a informat, joi, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), transmite Agerpres. Conform comunicatului transmis de DNA, în acelaşi […] © G4Media.ro.
Se apropie ora marelui derbi dintre Inter și Napoli, iar războiul verbal dintre Antonio Conte și Cristi Chivu a trecut la un nou capitol. Tehnicianul campioanei i-a readus aminte antrenorului român care este istoria fotbalului italian, acolo unde Milan, Juventus și Inter fac legea. „Chivu și Conte nu se plac” – Tensiunile mari, explicate de […] © G4Media.ro.
Director adjunct din Poliţia Română, trimis în judecată pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic # G4Media
Cristinel Stanciu, la data faptelor director adjunct al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) din cadrul Inspectoratului General al Poliţei Române, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de instigare la infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA […] © G4Media.ro.
Toate școlile vor fi închise vineri în orașul Bistrița, în contextul avertizărilor de ninsoare și vânt valabile până sâmbătă dimineața. Decizia a fost luată joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, convocat în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24–48 de ore, transmite MEDIAFAX. „În urma analizării situației operative și a evaluării […] © G4Media.ro.
Un senator apropiat de Trump anunță că președintele SUA e de acord cu sancțiuni drastice împotriva Chinei, Indiei și Braziliei pentru achiziția de petrol rusesc # G4Media
O nouă inițiativă legislativă bipartizană, susținută de președintele Donald Trump, prevede tarife vamale de minimum 500% pentru produsele importate din țările care continuă să finanțeze „mașinăria de război” a lui Vladimir Putin, transmite Reuters. Președintele SUA, Donald Trump, a dat „undă verde” unui proiect de lege care vizează sancționarea dură a partenerilor comerciali ai Rusiei. […] © G4Media.ro.
Lovitură puternică aplicată eforturilor de combatere a încălzirii globale: Trump retrage SUA din tratatul climatic crucial din 1992 # G4Media
Președintele Donald Trump retrage Statele Unite din tratatul mondial privind schimbările climatice, într-o mișcare care intensifică încercările sale de a inversa ani de negocieri globale pentru combaterea creșterii temperaturilor, relatează Politico. Anunțul privind ruperea legăturilor cu Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice a venit în contextul în care Trump a părăsit zeci de organizații […] © G4Media.ro.
Proteste în Statele Unite după împușcarea unei americance de 37 de ani de către un agent de imigrări / Baricade improvizate sunt ridicate la locul unde tânăra și-a pierdut viața # G4Media
Membrii comunității din Minneapolis construiesc baricade la intersecția din oraș unde a fost împușcată mortal Renee Nicole Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, potrivit CNN. Oamenii din Minneapolis au construit joi, 8 ianuarie, baricade în jurul intersecției unde a avut loc împușcătura, folosind paleți de lemn, coșuri de gunoi, anvelope și conuri […] © G4Media.ro.
Emma Răducanu revine la Transylvania Open după cinci ani – Nume importante pe lista turneului de la Cluj-Napoca # G4Media
Organizatorii de la Transylvania Open au anunțat lista jucătoarelor importante care vor participa la ediția din 2026 a turneului WTA de categorie 250. Printre sportivele care se vor afla în BT Arena din Cluj-Napoca se găsește și Emma Răducanu, jucătoare cu origini românești, dar care reprezintă Marea Britanie. Emma Răducanu va juca în BTArena din […] © G4Media.ro.
2026, anul summit-urilor globale și acțiunilor legate de climă – calendarul celor mai importante evenimente # G4Media
Anul 2026 se conturează ca un an al testului pentru angajamentele climatice globale. După un 2025 marcat de recorduri de temperatură și de confirmarea faptului că pragul de 1,5°C a fost temporar depășit, atenția comunității internaționale se mută tot mai mult de la promisiuni la implementare. Summit-urile, conferințele și evenimentele climatice programate pentru 2026 stabilesc […] © G4Media.ro.
Ministrul Energiei, despre eventualitatea preluării activelor Lukoil de către Chevron: Ar fi un semnal extrem de bun şi pozitiv / România este cel mai bun partener al SUA în întreaga Europă Centrală şi Est # G4Media
Reintrarea companiei americane Chevron în România, în cazul în care ar prelua activele Lukoil din ţara noastră, ar fi un mesaj politic, strategic şi regional foarte bun din partea SUA, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres. „Cred că ar fi un mesaj politic, strategic, regional foarte bun din partea SUA. Eu sunt subiectiv, dar […] © G4Media.ro.
Ministerul Energiei are în vederea scăderea valorii voucherului de 50 de lei din factura consumatorilor vulnerabili # G4Media
Ministerul Energiei lucrează împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional. „Actualul mecanism este activ până […] © G4Media.ro.
STUDIU Vânătorii înmuiau vârfurile săgeţilor în otravă în urmă cu 60.000 de ani / Toxina provenea dintr-o plantă care amețea animalele de talie mare # G4Media
Vânătorii din sudul Africii înmuiau vârfurile săgeţilor lor într-o otravă vegetală încă din urmă cu 60.000 de ani, a descoperit studiu care prezintă probabil cea mai veche dovadă despre folosirea săgeţilor otrăvite, informează DPA, citat[ de Agerpres. Toxina provenea de la planta Boophone disticha, cunoscută pe plan local sub numele de „bulb otrăvitor”, iar ingredintele […] © G4Media.ro.
Sub presiunea platformelor chineze, Zalando închide un centru din Germania și renunță la 2.700 de locuri de muncă # G4Media
Centrul logistic, care concentrează aproape o șesime din angajații companiei, își va înceta activitatea în această toamnă. Gigantul german al modei online, Zalando, a anunțat joi, 8 ianuarie, că va închide centrul său din Erfurt, în estul Germaniei, unde lucrează aproximativ 2.700 de persoane. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare a rețelei […] © G4Media.ro.
BREAKING Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în anul 2019, în care au murit două persoane / Decizia este definitivă # G4Media
Curtea de Apel Pitești a decis, joi, condamnarea fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în care au murit două persoane. Decizia este definitivă. Curtea de Apel Pitești a majorat de la 3 la 4 ani pedeapsa inițială pronunțată de Judecătoria Pitești. Procurorii au început urmărirea penală […] © G4Media.ro.
Statele Unite îşi suspendă ajutorul alimentar acordat Somaliei, una din cele mai puțin dezvoltate țări din lume # G4Media
Departamentul de Stat american a criticat miercuri liderii somalezi după apariţia unor informaţii privind furtul de ajutoare alimentare şi a suspendat „toate programele americane de ajutor” pentru Somalia, potrivit unui mesaj postat pe reţeaua X, relatează agenția de știri AFP. Invocând o „politică de toleranţă zero” faţă de risipă şi furt, subsecretarul de stat american […] © G4Media.ro.
După pârtie, începe spectacolul Cândva, après-ski-ul era o pauză strict funcțională, un moment de respiro după orele petrecute pe pârtie, în care hainele groase erau alese exclusiv pentru confort și căldură. Astăzi, însă, après-ski-ul a devenit un limbaj vizual, o declarație de stil și un marker clar de statut. Nu mai este despre sport, ci […] © G4Media.ro.
Comenzile din Apărare au stimulat sectorul manufacturier german, care a înregistrat o creștere neașteptată de 5,6% în noiembrie # G4Media
Comenzile pentru produse manufacturate din Germania au crescut în mod neașteptat în noiembrie, potrivit datelor preliminare ale oficiului statistic Destatis. Cifra a crescut cu 5,6% față de octombrie, scrie BBC. Creșterea a continuat pentru a treia lună consecutivă, deși analiștii chestionați de FactSet se așteptau la o scădere de 1,3%, relatează AFP. Indicatorul reflectă volumul […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, declarații de presă despre transportul președintelui Nicușor Dan cu aeronava Spartan de la Paris # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, va susține, joi de la ora 14.45, declarații de presă la sediul ministerului, pe subiectul transportului cu aeronava militară C-27J Spartan din Paris, a anunțat Biroul de presă al MApN. G4Media va transmite LIVE declarațiile. Președintele Nicușor Dan a ajuns miercuri seara la București, cu aeronava militară, după ce a […] © G4Media.ro.
Dr. Floricica Aliș, medic specialist radioterapie, Spitalul de Oncologie MedLife Brașov: „Avantajele radioterapiei sunt timpul mai scurt de tratament, efectele adverse mai ușor de tolerat și faptul că este un tratament local, non-invaziv, fără internare continuă” # G4Media
Numărul cazurilor de cancer este în continuă creștere, iar vârsta la care este diagnosticat scade, însă, din fericire, și metodele de tratament avansează și se personalizează, cu rezultate tot mai bune. În plus, în rețeaua MedLife, toate cazurile sunt discutate în tumor board-uri, în care o echipă complexă de specialiști decide cea mai bună opțiune […] © G4Media.ro.
Rusia amenință că orice prezență militară occidentală în Ucraina va deveni „țintă legitimă”. Moscova folosește constant tactica șantajului, dar amenințările repetate din ultimii ani nu s-au materializat # G4Media
Rusia a avertizat joi că va considera orice prezență occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după ce europenii și-au anunțat intenția de a trimite mii de soldați în această țară după război. Poziția Kremlinului a fost exprimată de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, potrivit Le Figaro, citat de […] © G4Media.ro.
Irakul preia controlul unuia dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume de la compania rusă Lukoil, afectată de sancțiuni americane # G4Media
Guvernul irakian a anunțat miercuri aprobarea naționalizării operațiunilor petroliere din câmpul West Qurna 2, în baza contractului de servicii semnat cu compania rusă Lukoil, scrie Mediafax. Decizia permite Irakului să mențină producția de petrol într-unul dintre cele mai importante zăcăminte din lume. Lukoil a invocat clauza de forță majoră în noiembrie, compania fiind afectată de […] © G4Media.ro.
VIDEO The sinners – fenomenul cultural al anului 2025 / Un film despre păcat, muzică și alegeri # G4Media
Când am citit prin presa străină că a apărut un film care a demolat box-office-ul mai rapid ca un avion hipersonic, că e „fenomenul cultural” al anului 2025, că are una dintre cele mai reușite scene din istoria cinematografiei, că e ceva Wow!, am zis că e musai să văd și eu despre ce e vorba. […] © G4Media.ro.
Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar / Protestul are loc înainte de vizita programată a lui Simion în SUA # G4Media
Liderul extremist George Simion a anunțat miercuri că AUR participă joi 16 ianuarie la protestul organizat de europarlamentarul Claudiu Târziu împotriva Legii Vexler, o lege care înăsprește sancțiunile împotriva faptelor cu caracter fascist, legionar. Târziu a avut mai multe derapaje neo-legionare. Decizia AUR de a participa la acest miting vine după ce Simion își asumase […] © G4Media.ro.
Cum a ajuns Direcția de Taxe și Impozite in primăria lui Robert Negoiță să folosească o platformă privată pentru relația fiscală cu cetățenii. Ce spune Primăria și ce întrebări rămân fără răspuns # G4Media
Primăria Sectorului 3 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) confirmă, într-un răspuns oficial transmis la solicitarea G4Media, că relația digitală cu contribuabilii se bazează pe o platformă informatică dezvoltată de o companie privată, care asigură și mentenanța acesteia, în baza unui contract de achiziție publică încheiat în 2019. Plata online a taxelor […] © G4Media.ro.
VIDEO EXCLUSIV | Abandonul, o problemă constantă și apăsătoare în România. Mii de câini ajung anual în adăposturi: “Abandonul nu ar trebui să fie parte din țesătura comportamentală a poporului nostru. Este nevoie de mai multă educație” # G4Media
România lui 2026 continuă să fie țara abandonului. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, 6 pui au fost găsiți legați de picioare și lăsați să piară pe un câmp de la marginea Capitalei. Doar norocul a făcut ca cineva să îi vadă și să nu treacă nepăsător. Iubitorii de animale s-au mobilizat, iar la […] © G4Media.ro.
Mii de ofiţeri de poliţie din Londra ar fi fost recrutaţi fără o verificare adecvată, între care unul condamnat pentru zeci de violuri, arată un raport al Poliției Metropolitane # G4Media
Mii de ofiţeri de poliţie londonezi, între care unul condamnat în 2023 pentru zeci de violuri, au fost recrutaţi fără a fi supuşi verificărilor de securitate prevăzute de regulament, potrivit unui raport publicat joi de Poliţia Metropolitană, relatează agenția de știri AFP. Reputaţia Poliţiei Metropolitane din Londra (Met) a fost afectată de mai numeroase scandaluri […] © G4Media.ro.
China ar fi piratat conturi de e-mail ale membrilor unor comisii din Congresul SUA / Beijingul neagă # G4Media
O grupare de hackeri chinezi ar fi compromis conturile de e-mail utilizate de membri ai personalului unor comisii influente din Camera Reprezentanţilor a SUA, a dezvăluit miercuri publicaţia Financial Times, citând persoane familiarizate cu acest subiect. Într-o reacţie, Ministerul de Externe chinez a negat informaţiile, declarând că Beijingul se opune „dezinformării motivate politic”, potrivit agenției […] © G4Media.ro.
Retragere importantă de la Australian Open: Fostă finalistă, Zheng Qinwen nu va juca la Melbourne # G4Media
Zheng Qinwen, finalistă la Australian Open în urmă cu două sezoane, a anunțat joi că nu va putea participa la ediția din acest an a Grand Slam-ului de la Melbourne. Zheng Qinwen nu se simte pregătită să joace la AO 2026 Chinezoaica în vârstă de 23 de ani transmite că nu este la un nivel […] © G4Media.ro.
Ministrul Energiei: România are depozitele de gaze la 70% și este pregătită pentru creșterea consumului în perioada următoare # G4Media
România este pregătită pentru creșterea consumului de gaze naturale prognozată în perioada următoare, în contextul temperaturilor negative anunțate de meteorologi, declară ministrul Energiei, Bogdan Ivan, citat de MEDIAFAX. Scăderea temperaturilor va duce la o majorare semnificativă a consumului zilnic de gaze la nivel național, a spus Ivan. „Săptămâna viitoare vom avea temperaturi negative cu aproximativ […] © G4Media.ro.
Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest informează faptul că, începând cu luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA i-a notificat oficial intenţia de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze, transmite Agerpres. Motivele invocate sunt închiderea unor cariere miniere, ca urmare a planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia […] © G4Media.ro.
