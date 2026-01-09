Audi a „furat” startul în F1: Monopostul pentru 2026 iese vineri pe circuitul din Barcelona
G4Media, 9 ianuarie 2026 09:50
Audi a luat fața concurenței și va fi prima echipă care va testa noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Evenimentul are loc vineri, pe circuitul din Barcelona, iar constructorul german pășește astfel cu curaj în aventura numită Marele Circ. Alpine, primul test cu noul motor Mercedes: „Toată lumea să rămână calmă” Audi, prima […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
10:00
Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur, în ciuda opoziției puternice a Franței / Val de proteste în Europa: fermierii se tem de distrugerea pieței agricole # G4Media
Controversatul acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur ajunge astăzi la vot, la reuniunea liderilor europeni. Dacă va fi aprobat, tratatul UE-Mercosur va duce la crearea celei mai mari piețe de liber schimb din lume, cu aproximativ 700 de milioane de consumatori și o integrare economică fără precedent între cele două […] © G4Media.ro.
10:00
Rusia a lansat o rachetă hipersonică împotriva Ucrainei / Kremlinul afirmă că este un răspuns la un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin / Kievul susține că atacul nu a existat # G4Media
Ministerul rus al Apărării afirmă că a lansat o rachetă hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina în timpul atacurilor nocturne. Ministrul de externe al Ucrainei a declarat că atacul Rusiei în apropierea graniței cu UE și NATO reprezintă „o amenințare gravă la adresa securității continentului european și un test pentru comunitatea transatlantică”, potrivit Sky […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:20
Casa Albă va avea un etaj nou adăugat deasupra colonadei din aripa de Vest / Costurile proiectului de modificare al lui Trump se vor dubla # G4Media
Preşedintele american Donald Trump doreşte să se adauge un etaj deasupra colonadei Casei Albe în cadrul proiectului său de construcţie a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat arhitectul însărcinat cu acest proiect, potrivit AFP, citat de Agerpres. Adăugarea unui etaj deasupra colonadei, situată în aripa de […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:10
Scandal mare între Diego Simeone și Vinicius, vedeta Realului: „Florentino Perez o să te dea afară” # G4Media
Nu a fost liniște la derbiul dintre Real Madrid și Atletico Madrid (2-1 pentru galactici) din semifinalele Supercupei Spaniei la fotbal. Scandalul a avut loc între Diego Simeone și Vinicius Jr. „Florentino Perez o să te dea afară”, i-a strigat antrenorul lui Atleti vedetei Realului. Simeone și Vinicius Jr. au avut derbiul lor la Jeddah […] © G4Media.ro.
09:10
Petrolierul rusesc reținut de SUA duce la Ilan Șor, oligarhul moldovean care încearcă să dărâme puterea pro-europeană de la Chișinău # G4Media
Tancul petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, care a fost reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a SUA în Atlanticul de Nord, are legături cu doi aliați ai Kremlinului, oligarhul moldovean fugar, Ilan Șor, și fostul deputat ucrainean, Viktor Baranski, arată o nouă anchetă condusă de proiectul de investigație Sistema al RFE/RL (Europa […] © G4Media.ro.
09:00
Ttrei bărbați români acuzați că au dat spargeri în şcolile austriece au fost reţinuţi de poliţiştii din judetul Somogy, a anunțat joi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Zala, citat de agenția MTI. Luni dimineață, la sediul Poliției Județene Zala s-a primit un anunţ, conform căruia mai mulți bărbați au aruncat un dulap cu discuri dintr-o […] © G4Media.ro.
08:50
Real Madrid a făcut pasul în finala Supercupei Spaniei la fotbal după ce a trecut, scor 2-1, de rivala locală Atletico Madrid. Pentru marele trofeu, trupa lui Xabi Alonso se va duela cu FC Barcelona. Real Madrid, victorie cu rivala Atletico – Urmează El Clasico Pe „King Abdullah Sports City” din Jeddah, Real Madrid a […] © G4Media.ro.
08:50
Kim Jong Un se angajează să-l susţină „necondiţionat” pe Vladimir Putin, pentru care simte „camaraderie” # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să sprijine „necondiţionat” toate politicile şi deciziile preşedintelui rus Vladimir Putin, a relatat agenţia oficială de presă a regimului de la Phenian, KCNA, citată de AFP. Într-o scrisoare publicată de KCNA, Kim Jong Un declară că a simţit o „adevărată relaţie de camaraderie” cu Vladimir Putin şi că […] © G4Media.ro.
08:30
În anul 2025 a fost înregistrat un număr record de vizitatori la Muntele Athos, între 350.000 şi 370.000 de vizitatori, depășind chiar cifrele din 2019 (anul de dinaintea pandemiei). Românii ocupă acum primul loc, deoarece situația din Israel i-a împiedicat să meargă acolo în tradiționalele pelerinaje, scrie publicația greacă Protothema, care citează statisticile oficiale. Imediat […] © G4Media.ro.
08:30
Nicolae Stanciu, penalti ratat contra Milanului în minutul 99: Echipa lui Dan Șucu, ajutor nesperat pentru Interul lui Chivu # G4Media
Genoa a reușit surpriza zilei în Seria A, trupa patronată de Dan Șucu remizând, scor 1-1, pe terenul Milanului. Putea fi chiar o victorie dacă Nicolae Stanciu nu rata un penalti în minutul 99. Rezultaul este unul minunat pentru Interul lui Cristi Chivu. Milan a pierdut două puncte uriașe contra celor de la Genoa pe […] © G4Media.ro.
08:20
Presa ungară: Ursula von der Leyen și echipa sa fac România măreață, miliarde de euro au fost transferate către ţară # G4Media
În ultimele șase luni, fluxul de fonduri de la Uniunea Europeană în economia românească s-a accelerat spectaculos, scrie publicația ungară Világgazdaság, citată de Rador. Reacția jurnaliștilor ungari vine după ce UE a stopat de doi ani fondurile europene pentru Ungaria din cauza încălcării de către guvernul Viktor Orban a principiilor statului de drept. Ministrul Investițiilor și […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:10
Trendul nunților din Sibiu: tinerii vor să aibă cât mai puțini invitați / ”Darul” e în medie 2.000 de lei de familie / ”Am avut nunți la care mirii au ieșit în pierdere cu oameni de la țară” # G4Media
Darul de nuntă, în anul 2026, la Sibiu ar trebui să fie aproximativ 2.000 de lei de cuplu, arată organizatori de evenimente din oraș. Potrivit acestora, în cazul unei cununii civile, prețul scade la 1.000 de lei de cuplu deoarece, de obicei, meniul nu este atât de stufos, scrie Turnul Sfatului. Dan Murariu, de la […] © G4Media.ro.
08:00
CJ Braşov a lansat cea mare achiziţie realizată până în prezent în modernizarea infrastructurii rutiere / ”Ocolitoarea mare a Braşovului” va costa peste 260 de milioane de lei # G4Media
Consiliul Judeţean Braşov a lansat pe platforma electronică de achiziţii publice cea mai mare achiziţie realizată până în prezent în modernizarea infrastructurii rutiere, cu o valoare estimată la 268,5 milioane de lei, anunță BZB. Proiectul prevede modernizarea şi reabilitarea unor tronsoane de drumuri judeţene cu o lungime totală de aproximativ 53 de kilometri, aflate în […] © G4Media.ro.
07:40
Președintele Nicușor Dan publică înregistrarea dintre piloții români și cei elvețieni, care au escortat aeronava Spartan: ”Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință” / Jurnalistul Patrick André de Hillerin, un apropiat al PSD, a scris că președintele a mințit, elvețienii ar fi urmat o procedură normală # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat pe pagina sa de Facebook înregistrarea audio a conversației dintre piloții români ai aeronavei Spartan care îl aducea pe președinte din Franța și piloții de vânătoare elvețieni, care au escortat pentru câteva minute aeronava românească. Președintele a făcut acest gest, după ce în media a apărut ipoteza că Nicușor […] © G4Media.ro.
07:20
Un diplomat bulgar va conduce „Consiliul pentru pace” în Gaza / Nickolay Mladenov ar urma să supravegheze un nou guvern tehnocrat palestinian # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a anunțat pe diplomatul bulgar drept directorul general „desemnat” al „consiliului pentru pace” al lui Trump, anunță Mediafax. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că fostul emisar al Națiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nickolay Mladenov, va conduce un „consiliu pentru pace” în Gaza, condus de Statele Unite, potrivit Al Jazeera. Netanyahu […] © G4Media.ro.
07:20
Trump susține că propria sa „moralitate” îi limitează modul în care gestionează politica externă a SUA / „Nu am nevoie de dreptul internațional” # G4Media
Președintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa „moralitate” i-ar putea limita modul în care gestionează politica externă a SUA , adăugând că „nu are nevoie” de dreptul internațional, notează Mediafax. Declarațiile, preluate dintr-un lung interviu acordat publicației The New York Times, vin la mai puțin de o săptămână […] © G4Media.ro.
07:10
Două persoane au fost rănite în Portland (SUA) de focuri de armă trase de agenți federali / Șeful poliției: ”Rog comunitatea să rămână calmă în timp ce lucrăm pentru a afla mai multe” # G4Media
Un alt atac armat în care au fost implicați agenți federali americani a avut loc joi. Un bărbat și o femeie au fost împușcați de agenți federali în Portland, Oregon, potrivit poliției locale. Cele două victime, care au suferit răni aparente prin împușcare, au fost duse la spital, anunță Mediafax. Conform unor surse citate de […] © G4Media.ro.
06:30
Sezonul 2026 din Formula 1 va reseta decalajele, iar teoretic toate echipele vor avea șansa lor la victorie dacă vor reuși să interpreteze cât mai bine noul regulament. Ferrari nu a obținut vreo victorie în 2025, sezonul fiind unul mult sub așteptările fanilor echipei de la Maranello. Scuderia vrea să impresioneze în acest an, iar […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
J.D. Vance îi ia apărarea agentului ICE care a omorât o femeie: ”A ripostat. S-a apărat” / ”Femeia a încercat să lovească pe cineva cu mașina ei” # G4Media
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că agentul federal de imigrație care a ucis miercuri o femeie în Minneapolis, a acționat pentru a se apăra, susținând că acesta fusese anterior grav rănit după ce a fost lovit de o mașină, anunță Mediafax, care citează Reuters. „A ripostat. S-a apărat. Motivul pentru care această femeie e […] © G4Media.ro.
8 ianuarie 2026
23:20
A murit Dănuț Iacob, un erou al Brașovului / A avut curajul să strige pentru prima dată „Jos comunismul”, în 1987 # G4Media
Dănuț Iacob, unul dintre cei care în 1987 a avut curajul să strige, alături de alți brașoveni, „Jos comunismul” a murit joi. „Unul dintre eroii Brașovului”, spun reprezentanții primăriei, anunță Mediafax. Dănuț Iacob a fost prim vicepreședinte al Asociației 15 Noiembrie 1987 Brașov, „fiind iubit, stimat și respectat de toți cei care l-au cunoscut, un […] © G4Media.ro.
23:00
O italiancă a făcut patru ani de chimioterapie, iar apoi s-a constatat că de fapt nu avea cancer / Spitalul Universitar din Pisa trebuie să-i plătească acum jumătate de milion de euro despăgubiri # G4Media
Un limfom intestinal, aflat în stadiul final. Era de fapt un diagnostic complet eronat, însă pacienta a fost supusă unor tratamente îndelungate și epuizante, care s-au dovedit ulterior a fi complet inutile. Mai mult, din cauza tratamentului femeia a suferit de dezechilibru hormonal, osteoporoză, depresie și anxietate. Acum, Curtea de Apel din Florența a decis […] © G4Media.ro.
23:00
Agentul ICE care a omorât femeia din Minneapolis a fost identificat ca fiind un veteran cu 10 ani de experiență în domeniul aplicării legii # G4Media
Agentul ICE implicat în împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, în timpul unei raiduri împotriva imigranților în Minneapolis ieri, este Jonathan David Ross, potrivit documentelor judiciare care se potrivesc cu descrierea unui incident din iunie 2025 în care a fost implicat agentul în Bloomington, Minnesota, citat de secretarul […] © G4Media.ro.
22:40
Un medic a încercat să ajute femeia împușcată mortal de ICE, dar agenții l-au împiedicat să ajungă la ea # G4Media
La câteva momente după ce un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, un bărbat care s-a identificat ca fiind medic a fost împiedicat de ofițeri să verifice starea victimei, scrie people.com. Huffington Post a obținut o înregistrare video realizată de un martor după împușcăturile de miercuri, 7 ianuarie. x This really hurts […] © G4Media.ro.
22:40
Anchetă la Spitalul Judeţean Reşiţa după decesul unui pacient de 47 de ani / S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița investighează un caz de moarte suspectă produs la Spitalul Județean de Urgență Reșița, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost internat aici cu sindrom coronarian acut și a decedat în cursul dimineții de 6 ianuarie 2026. […] © G4Media.ro.
22:30
Fritz, după ce Flavia Boghiu, fostul viceprimar al Brașovului, a fost achitată într-un dosar de abuz în serviciu: ”Cei care au luat mită, în bani sau zboruri Nordis, își continuă carierele” # G4Media
Președintele interimar al USR, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a vorbit de marile dosare de corupție în contextul în care Flavia Boghiu (USR), fost viceprimar al Brașovului, a fost achitată, joi, de Tribunalul Brașov. Anul trecut, Flavia Boghiu a fost trimisă în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. În aprilie 2024, ea a anunțat că […] © G4Media.ro.
22:10
Nu mai sunt consumatori nealimentaţi cu energie electrică în Alba / Echipele DEER, retrase din teren / Rămân închise mai multe sectoare de drum judeţean # G4Media
Prefectura Alba a anunţat joi seara că în judeţ nu mai sunt sunt consumatori nealimentaţi cu energie electrică, transmite Agerpres. „La nivelul judeţului Alba nu mai sunt utilizatori nealimentaţi cu energie electrică, iar echipele DEER au fost retrase din teren”, a transmis Instituţia Prefectului judeţul Alba. Alba a fost cel mai afectat judeţ, începând din […] © G4Media.ro.
22:00
Autoritățile iraniene au întrerupt conexiunea la internet la nivel național, potrivit grupului de monitorizare a internetului NetBlocks, cu sediul la Londra, la scurt timp după ce mulțimi imense au ieșit în stradă în urma apelurilor la proteste la nivel național, potrivit site-ului de opoziție Iran International. Întreruperea, confirmată și de surse din Teheran, survine în […] © G4Media.ro.
21:30
Ambasada SUA în Ucraina avertizează asupra amenințării unui atac aerian “semnificativ” în următoarele zile # G4Media
Ambasada SUA în Ucraina a emis un avertisment pe site-ul său web cu privire la amenințarea a ceea ce numește „un atac aerian potențial semnificativ care ar putea avea loc în următoarele zile”, potrivit BBC. Ambasada SUA îndeamnă cetățenii americani din Ucraina să „fie pregătiți să caute imediat adăpost dacă se aude sirena de raid […] © G4Media.ro.
21:20
Italia, afectată de un val de frig / Temperaturile au coborât până la -23,1°C în Veneto / A nins pe Vezuviu # G4Media
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA, transmite Agerpres. Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase. Mercurul din […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:10
Drum național închis din cauza viscolului în județul Botoșani / Vizibilitatea este zero / Sunt 33 de utilaje pe drumurile naționale din județ # G4Media
Drumul Național 24C va fi închis circulației între localitățile Rădăuți-Prut – Manoleasa de joi seara până vineri dimineața. Din cauza viscolului, vizibilitatea este zero, anunță Mediafax. ISU Botoșani a anunțat că potrivit Secției de Drumuri Naționale Botoșani, de joi seara până vineri dimineața, la ora 8.00, circulația rutieră pe DN 24C, între localitățile Rădăuți-Prut – […] © G4Media.ro.
21:00
Deszăpezirea Capitalei: Autoritățile intervin cu utilaje și material antiderapant pe artere cheie / Sute de oameni vor lucra până dimineață / 2.500 de tone de material antiderapant va ajunge doar pe străzile din Sectorul 5 # G4Media
Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire cu utilaje şi material antiderapant pe poduri, rampe, pante, bulevarde şi străzi secundare, transmite Agerpres. Primăria Sectorului 1 a demarat tratamentul preventiv al carosabilului, pentru reducerea riscului de alunecare şi menţinerea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă. Reprezentanţii autorităţii locale au scris, joi, pe Facebook, că utilajele au […] © G4Media.ro.
21:00
Deficitul comercial al SUA a scăzut dramatic în octombrie, atingând cel mai redus nivel din 2009, a anunțat joi Departamentul Comerțului, o întorsătură neașteptată într-un an marcat de fluxuri comerciale volatile, afectate de tarifele ridicate impuse de administrația Trump, potrivit The Wall Street Journal. Importurile americane au scăzut la 331,4 miliarde de dolari în octombrie, […] © G4Media.ro.
20:50
Crește tariful de parcare în centrul Brașovului / Angajații primăriei vor pierde privilegiul parcării gratuite / ”În alte orașe, taxele sunt mult mai mari. La Cluj este 15 lei ora…” # G4Media
Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat că în perioada următoare va fi lansat în dezbatere publică și regulamentul ce vizează parcările public din municipiul Brașov, relatează BizBrașov. Principala modificare va viza creșterea taxelor pentru zona centrală, care sunt foarte mici în comparație cu alte mari orașe din țară. De altfel, și sancțiunile pentru cei care […] © G4Media.ro.
20:40
Acțiune de susținere a Venezuelei, organizată în Piața Universității / Printre participanți s-a aflat și Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi / „Fără război pentru petrol!” # G4Media
Aproximativ 20 de persoane au participat, joi după-amiază, la o acțiune de susținere a Venezuelei. Evenimentul afost organizat de Partidul Socialist Român în Piața Universității, anunță Mediafax. Participanții au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa președintelui SUA, Donald Trump, și a politicii externe americane, precum „Trump, jos labele de pe Venezuela!”, „Fără război pentru […] © G4Media.ro.
20:30
Marea Britanie ar urma să prezinte un pachet de măsuri pentru a atenua impactul planificatei majorări a impozitului pe proprietăţi comerciale care se va aplica pub-urilor, după ce grupurile din industria ospitalităţii au avertizat că măsurile anunţate de Guvern anul trecut vor duce la închideri ale acestor simboluri ale stilului de viaţă insular, transmite agenția […] © G4Media.ro.
20:20
Ministrul de Externe al Israelului a folosit o aeronavă Fly Lili pentru o vizită istorică în Somaliland / Compania aeriană din Sibiu a desfășurat mai multe zboruri în Congo pentru mercenarii lui Potra / Ce este Somaliland # G4Media
Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a efectuat marți, 6 ianuarie 2026, o vizită oficială în Hargeisa, capitala Somalilandului, cu o aeronavă a companiei sibiene Fly Lili, anunță Turnul Sfatului. Conform guvernului israelian, vizita a avut loc în condiții de maximă discreție, la solicitarea serviciilor de securitate, și a fost făcută publică abia după […] © G4Media.ro.
20:00
România a obținut cel de-al 18-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a anunțat joi Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Mediafax. „Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE – am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal. Este vorba […] © G4Media.ro.
19:50
Google integrează AI în Gmail pentru o experiență mai bună a utilizatorilor: căsuță de e-mail personalizată cu AI, prezentări generale cu AI în căutare și multe altele # G4Media
Google a prezentat un nou AI Inbox pentru Gmail, conceput pentru a oferi o imagine de ansamblu personalizată a sarcinilor tale și pentru a te ține la curent cu actualizările importante. Gmail lansează, de asemenea, AI Overviews în căutare și o funcție „Proofread” asemănătoare cu Grammarly. În plus, Gmail aduce tuturor utilizatorilor mai multe funcții […] © G4Media.ro.
19:40
Sute de persoane protestează în Minneapolis după moartea unei femei ucise de un polițist al serviciului de imigrare # G4Media
Sute de persoane s-au adunat joi, 8 ianuarie, în fața unui clădire federală din suburbia Minneapolis, în fața numeroșilor polițiști înarmați, pentru a protesta împotriva circumstanțelor morții, cu o zi înainte, a unei femei ucise de poliția americană de imigrare, scrie BFM TV. Au avut loc scurte confruntări și cel puțin două persoane au fost […] © G4Media.ro.
19:30
Ultimele nume vehiculate la șefia serviciilor secrete: Cătălin Predoiu și Mircea Abrudean, susținuți de PNL la SRI / Gabriel Zbârcea, varianta lui Nicușor Dan, a picat / PSD are cel puțin trei nume pentru SIE, dar favorit este în continuare Marius Lazurcă – surse # G4Media
Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, sunt susținuți de PNL la șefia Serviciului Român de Informații, iar pentru șefia Serviciului de Informații Externe sunt vehiculate din partea PSD cel puțin trei nume- Vasile Dâncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea, însă favorit este în continuare consilierul prezidențial Marius Lazurcă, au declarat […] © G4Media.ro.
19:30
Apel al primarului din Reșița către locuitori, pentru deszăpezire / ”Să ne dovedim nouă, tuturor, gradul de civilizație” / Record de zăpadă în ultimii 20 de ani # G4Media
Primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, face un apel public către cetățeni pentru implicare directă în deszăpezirea trotuarelor și a spațiilor de acces, în contextul unei ninsori cum nu s-a mai înregistrat în oraș în ultimii 20 de ani, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Suprafață extinsă, efort susținutPotrivit edilului, municipiul Reșița se […] © G4Media.ro.
19:20
Zăpadă consistentă în Munții Banatului: condiții ideale pentru sporturi de iarnă în staţiunile Semenic, Gărâna și Muntele Mic / „Ne așteptăm ca până la sfârșitul săptămânii să mai cadă 20-30 cm de zăpadă” # G4Media
Stratul de zăpadă din zona montană a Banatului s-a depus consistent în urma ninsorilor abundente din ultimele ore, creând condiții perfecte pentru pasionații sporturilor de iarnă. Turiștii care aleg să petreacă weekendul la munte se pot bucura de pârtii bine întreținute și de acces sigur către stațiuni, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
18:50
Va fi ger puternic în noaptea de joi spre vineri, cu temperaturi minime de până la -15 grade Celsius. Reprezentanții IGSU fac recomandări populației, transmite MEDIAFAX. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, […] © G4Media.ro.
18:20
Trump îl invită pe președintele Columbiei la Casa Albă, după ce anterior președintele SUA amenințase cu acțiuni militare # G4Media
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri că se fac aranjamente pentru o vizită a președintelui Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, după o convorbire telefonică între cei doi lideri, scrie Mediafax. Anunțul a venit la câteva zile după ce președintele Donald Trump a amenințat Columbia cu acțiuni militare, relatează Reuters. Trump și Gustavo […] © G4Media.ro.
18:10
Președintele Germaniei critică dur politica externă a Statelor Unite sub Donald Trump și îndeamnă lumea să nu permită ca ordinea mondială să se dezintegreze într-o „vizuină de tâlhari” # G4Media
În declarații neobișnuit de ferme, aparent legate de acțiuni precum îndepărtarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, la finalul săptămânii trecute, Steinmeier, fost ministru de Externe, a afirmat că democrația la nivel global este atacată ca niciodată până acum, scrie agenția de știri Reuters, citată de Mediafax. Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale […] © G4Media.ro.
18:10
Bulgaria lansează programul „Viză pentru Nomazi Digitali”, care le permite străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse # G4Media
Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, permiţând străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat canalul de știri Euronews, preluat de agenția de știri Nivinite. Noile permise de rezidenţă sunt valabile un an şi pot fi reînnoite pentru perioade suplimentare, transmite Agerpres. Vizele […] © G4Media.ro.
18:00
Ce este o „bombă meteorologică”, fenomenul meteo care lovește în această seară Marea Britanie? / Avertizare rară de „pericol pentru viață”, emisă de meteorologi pentru zone din UK de care se apropie furtuna Goretti # G4Media
Furtuna Goretti – prima furtună numită din acest an – lovește joi Marea Britanie și aduce cu ea o „bombă meteorologică”. Fenomenul, cunoscut și sub numele de ciclogeneză explozivă sau ciclon bombă, poate duce la ninsori și vânturi suficient de puternice încât să doboare copaci și să provoace daune. Procesul a fost comparat cu momentul […] © G4Media.ro.
18:00
Ministerul Justiției a declanșat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT # G4Media
Ministerul Justiției a declanșat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
17:50
Uniunea Europeană discută despre un răspuns la ameninţarea SUA privind Groenlanda, susţine şefa diplomaţiei UE # G4Media
Uniunea Europeană a discutat despre cum ar arăta un răspuns european dacă ameninţarea americană de a dobândi Groenlanda este reală, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează agențiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. „Mesajele pe care le auzim privind Groenlanda sunt extrem de îngrijorătoare”, a declarat Kallas în cadrul unui […] © G4Media.ro.
