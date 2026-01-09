Audi a „furat” startul în F1: Monopostul pentru 2026 iese vineri pe circuitul din Barcelona

18:10

Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, permiţând străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat canalul de știri Euronews, preluat de agenția de știri Nivinite. Noile permise de rezidenţă sunt valabile un an şi pot fi reînnoite pentru perioade suplimentare, transmite Agerpres. Vizele […] © G4Media.ro.