„Situații acute de criză internațională”. Reacție vehementă a Moscovei după capturarea petrolierului rusesc în Atlantic
HotNews.ro, 8 ianuarie 2026 18:20
Diplomația rusă a acuzat joi Statele Unite că alimentează „tensiunile militare și politice” și că amenință transportul maritim internațional prin confiscarea, cu o zi înainte, a petrolierului Bella 1 (Marinera), aflat sub pavilion rusesc, în…
Acum 5 minute
18:50
Ce se întâmplă într-o comună care nu a majorat taxele locale. „Consilierii locali au spus că Guvernul va asigura salariile” # HotNews.ro
O comună din judeţul Vrancea care nu a aprobat majorările de taxe şi impozite locale, refuzul Consiliului Local de a vota noile niveluri fiscale având consecinţe directe asupra finanţării primăriei în 2026, potrivit prefectului Marius…
Acum 10 minute
18:40
Informare ANAF 2026: Noi modificări referitoare la înregistrarea fiscală a punctelor de lucru # HotNews.ro
Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii că au intrat în vigoare noi modificări referitoare la înregistrarea punctelor de lucru.
18:40
Clubul de fotbal FC Rapid a renunțat la serviciile portarului austriac Franz Stolz, al cărui împrumut de la Genoa s-a încheiat, a anunțat joi gruparea giuleșteană, potrivit Agerpres. „Împrumutul lui Franz Stolz la Rapid s-a…
Acum 30 minute
18:30
DNA trimite în judecată un comisar-șef de poliție pentru violarea secretului bancar și acces ilegal la sisteme informatice # HotNews.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea…
18:20
„Situații acute de criză internațională". Reacție vehementă a Moscovei după capturarea petrolierului rusesc în Atlantic # HotNews.ro
Diplomația rusă a acuzat joi Statele Unite că alimentează „tensiunile militare și politice” și că amenință transportul maritim internațional prin confiscarea, cu o zi înainte, a petrolierului Bella 1 (Marinera), aflat sub pavilion rusesc, în…
Acum o oră
18:10
ULTIMA ORĂ Procedura de numire a noului procuror general și a șefilor DNA și DIICOT, declanșată de Ministerul Justiției # HotNews.ro
Procedura a fost declanșată de ministerul condus de Radu Marinescu. Mandatele lui Alex Florența și Marius Voineag, procurorii șefi de la Parchetul General și DNA, expiră în martie. Ei au fost numiți de Klaus Iohannis…
18:10
„Le vom considera ținte legitime”. Rusia amenință din nou în privința trimiterii de trupe de menținere a păcii în Ucraina # HotNews.ro
Rusia și-a reafirmat joi opoziția față de orice desfășurare de trupe străine în Ucraina și a denunțat „militarismul” aliaților Kievului, reuniți în „Coaliția de Voință” și care au convenit marți la un summit să trimită…
18:00
Președintele Braziliei se opune reducerii pedepsei lui Jair Bolsonaro. „Toți complotiștii au fost judecați transparent și imparțial” # HotNews.ro
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și-a exercitat dreptul de veto asupra unei legi adoptate de Congres care reduce pedeapsa fostului președinte Jair Bolsonaro, de 27 de ani de închisoare, pentru conspirație în vederea…
Acum 2 ore
17:50
Pe cine vrea să ducă Donald Trump cu el la Davos într-un moment de tensiune maximă pe scena internațională # HotNews.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Energiei, Chris Wright, i se vor alătura președintelui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos au declarat pentru Reuters un oficial american…
17:50
FCSB are doar un meci amical în acest cantonament, în timp ce toate celelalte echipe care se pregătesc în Antalya au câte două sau trei jocuri-test. Sursele GOLAZO.ro explică de ce roș-albaștrii au decis astfel.…
17:40
Cristian Tudor Popescu, despre deplasarea lui Nicușor Dan cu avionul militar Spartan: „Ne-a comunicat ilegalitatea între două râsete forțate, cu gura până la urechi” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat joi deplasarea președintelui Nicușor Dan cu aeronava militară Spartan în Franța, care a rămas blocată la Paris și a determinat întoarcerea șefului statului în țară cu întârziere.…
17:30
Misiunea către Lună cu echipaj uman, posibilă din 6 februarie. Care sunt procedurile preconizate de NASA # HotNews.ro
Misiunea Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman a NASA din cadrul noului program Artemis care vizează revenirea astronauţilor pe Lună ar putea fi lansată începând cu 6 februarie, în cazul în care programul anunţat…
17:30
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului cu fractură de femur mort la spitalul Buzău, în așteptarea unei operații. De ce a fost amânată intervenția chirurgicală # HotNews.ro
Cauza morţii tânărului de 25 de ani a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi, scrie News.ro. Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, precum…
17:10
„Mullahii trebuie să dispară”. Protestele din Iran s-au extins, iar forțele de securitate cresc represiunea. Ciocniri violente în mai multe orașe și zeci de morți # HotNews.ro
Cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și peste 2.000 de protestatari au fost arestați, spun activiștii pentru drepturile omului citați de BBC și…
17:00
Zeci de mii de elevi stau acasă joi și vineri din cauza vremii. Câte școli sunt închise în toată țara # HotNews.ro
Cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, în peste 150 de unităţi de învăţământ din țară, din cauza condițiilor meteorologice. Potrivit unei informări transmite de Ministerul Educaţiei, în cursul zilei de joi activitatea…
17:00
Cercetătorii cred că au descoperit în sfârșit de ce unele persoane se îmbată fără să bea alcool # HotNews.ro
O armată ascunsă de microbi intestinali poate produce alcool în interiorul corpului — iar oamenii de știință ar putea ști, în sfârșit, cum să oprească acest proces, relatează SciTechDaily. Oamenii de știință au identificat bacterii…
17:00
Super – agenția companiilor de stat, AMEPIP, controlează numirile la peste 800 de autorități # HotNews.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a anunțat joi că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorități publice tutelare. Controalele vizează analizarea…
17:00
Schimb de prizonieri între Franța și Rusia. Parisul a eliberat un rus pe care-l reținuse la cererea SUA # HotNews.ro
Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, care efectua o condamnare de trei ani de închisoare pentru încălcarea legislaţiei ruse privind agenţii străini, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa,…
17:00
Ucraina așteaptă aprobarea lui Trump: Documentul cu garanțiile de securitate, pe masa președintelui american # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că documentul cu textul garanției bilaterale de securitate între Kiev și Washington este „practic pregătit” și urmează să fie finalizat împreună cu președintele american Donald Trump, informează Reuters.…
Acum 4 ore
16:30
Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră # HotNews.ro
Un petrolier care avea ca destinație Rusia a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, ceea ce l-a determinat să solicite asistența pazei de coastă turce și să se abată de la cursul său,…
16:30
De ce 2026 va fi unul crucial pentru negocierile climatice. Cum arată calendarul evenimentelor, de la New York, până în Antalya # HotNews.ro
Anul 2026 se prefigurează a fi unul încărcat din perspectiva climatică, după ce 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani: schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci…
16:30
Emmanuel Macron, discurs virulent la adresa politicii lui Trump. „Refuzăm noul colonialism și noul imperialism”, dar „refuzăm și vasalizarea” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat joi cu vehemență „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, care „se îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „se…
16:20
Sezonul 2 al serialului „Shogun” va sfida toate așteptările publicului, spune omul care l-a creat # HotNews.ro
Dacă primul sezon al serialului „Shogun” a fost „un succes neașteptat”, atunci sezonul 2 va fi „un experiment de subminare a așteptărilor”. Un exemplu elocvent: decizia de a face un salt îndrăzneț înainte în timp,…
16:20
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech, producător de piese și echipamente de precizie pentru mașini industriale și tehnologice, a intrat în România, arată date analizate de Profit.ro. Compania a deschis o filială la Bacău. Sucursala va avea…
16:00
Cât a costat zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan. Ministrul Apărării: „Pe regimul fostei Administrații, a fost de șase ori mai scump” / Diferențe de peste 100.000 de euro # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat joi că un zbor la Paris efectuat de președintele Nicușor Dan cu avionul militar Spartan a costat, cu tot cu costurile de mentenanță sau uleiuri, aproximativ 30.000 de euro.…
16:00
Ghișeul.ro funcționează cu întreruperi pentru a 8-a zi la rând. Explicațiile Autorității pentru Digitalizarea României # HotNews.ro
Românii care au încercat să-și vadă ori să-și plătească online taxele și impozitele prin Ghiseul.ro au avut probleme de accesare a datelor din platformă și joi, 8 ianuarie. „Error code: 500 internal Server Error” este…
15:50
VIDEO Ministrul Apărării, Radu Miruță, a numit operațiunea din Venezuela „invazie”. A revenit imediat: „Mă rog…” # HotNews.ro
Ministrul USR a făcut acestă comparație joi, într-o conferință de presă susținută după controversele din spațiul public create în jurul avionului C-27J Spartan al Armatei, cu care Nicușor Dan a mers la Paris. Radu Miruță…
15:40
Șeful Netflix afirmă că revine mereu să citească o carte din 1902 fiindcă e mai bună decât orice manual de afaceri # HotNews.ro
Netflix se află în mijlocul unei bătălii cu mize uriașe pentru a achiziționa Warner Bros Discovery, o tranzacție care ar putea remodela dramatic structura de putere de la Hollywood. Însă, în mijlocul tuturor incertitudinilor, Ted…
15:20
Fostul ministrul al Finanțelor Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru accidentul rutier provocat în 2019, în care au murit doi oameni # HotNews.ro
Curtea de Apel Pitești a decis joi, 8 ianuarie, condamnarea la 4 ani de închisoare cu executare a fostului ministru al Finanțelor Daniel Chițioiu, pentru ucidere din culpă. Chițoiu a fost găsit vinovat de producerea…
15:10
Kilogramele pierdute cu injecțiile pentru slăbit revin în mai puțin de doi ani. Un studiu arată ce se întâmplă după întreruperea tratamentului # HotNews.ro
Persoanele care renunță la injecțiile pentru slăbit recâștigă toată greutatea pierdută inițial în mai puțin de doi ani, semnificativ mai rapid decât cei care urmează orice alt plan de slăbire, potrivit unui studiu condus de…
15:00
LIVE VIDEO Ministrul Apărării, declarații acum despre avionul Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan la Paris # HotNews.ro
Ministrul apărării naționale ține joi declarații de presă la sediul ministerului, pe subiectul avionului C-27J Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan din Paris. Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă…
15:00
Peste 3.500 de blocuri din Capitală nu vor avea căldură până săptămâna viitoare, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată / „Este un joc de-a șoarecele și pisica”, spune ministrul Energiei # HotNews.ro
Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură și apă caldă la parametri normali încă de duminică, 4 ianuarie, când a avut loc o avarie la un cazan al CET Sud. Deși echipamentul a…
Acum 6 ore
14:50
Palatul prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara și de unde conduceau țara. Secretele faimoasei vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o # HotNews.ro
În vara anului 1966, Nicolae Ceaușescu, soția sa și numeroasa lor suită, compusă din nomenclaturiști de vârf, se mutau la Neptun, într-un complex proaspăt construit, alcătuit din 7 vile de odihnă și agrement, simbol al…
14:50
Femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis, descrisă drept „teroristă” de guvernul Trump, era o poetă premiată, mamă a trei copii, „o persoană minunată” # HotNews.ro
Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățeană americană, a murit miercuri la volanul mașinii sale, după ce a fost împușcată repetat de un agent al serviciului de imigrări, scriu Washington Post, Associated…
14:50
Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca # HotNews.ro
Groenlanda ar trebui să poarte discuții directe cu guvernul SUA fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziției groenlandeze, în contextul în care insula analizează modul în care să răspundă la noile presiuni…
14:40
George Simion anunță că AUR participă la primul protest din acest an al opoziției / Mesaj pe Facebook pentru urmăritorii săi: „Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest” # HotNews.ro
Președintele AUR anunță că partidul său participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva „legii Vexler”, în 15 ianuarie, în Piața Universității din București. „Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și…
14:40
Avionul Spartan al președintelui: Ce are la bord avionul militar cu care călătorește Nicușor Dan și care îl „deconectează de realitatea din România” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă militară, care a dus la blocarea sa pe aeroport mai bine de 24 de ore, deoarece aeronava nu făcea față condițiilor meteo. Pe lângă aceste…
14:30
Planul B al Guvernului pentru a evita creșterea facturilor la gaze din aprilie, așa cum s-a întâmplat la electricitate vara trecută # HotNews.ro
Ministerul Energiei lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026. Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, ministerul ia în calcul un calendar…
14:20
Sfârșitul lui 2025 a găsit economia cu moralul scăzut: oamenii nu mai au încredere, iar companiile nu riscă # HotNews.ro
Indicatorul de încredere economică (ESI) calculat de BCR a închis anul 2025 la 93,1 puncte, față de 94,2 în noiembrie și a rămas astfel în zona asociată recesiunii, pentru a opta lună consecutiv. Consumul rămâne…
14:20
VIDEO Un hotel de cinci stele din Iași a fost evacuat după o amenințare cu bombă. „Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație” # HotNews.ro
O intervenție de amploare a forțelor de ordine a avut loc joi la hotelul Pleiada din muncipiul Iași după o amenințare cu bombă primită pe adresa de mail a unității de cazare, potrivit Ziarul de…
14:10
Confuzie la Ministerul Educației: La 16 zile de la demisia anunțată, Daniel David încă e ministru: „Aștept și eu numirea unei noi conduceri” / Ce spune Guvernul # HotNews.ro
Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației în 22 decembrie 2025. Anunțul surpriză a coincis cu perioada sărbătorilor, iar de atunci nu a fost numită o conducere interimară la Ministerul Educației,…
14:10
VIDEO Congresmen american: SUA sunt „prădătorul dominant” în emisfera vestică și asta justifică preluarea Groenlandei. „Să luăm ce este de drept al nostru” # HotNews.ro
Congresmenul american Andy Ogles, un susținător puternic al președintelui Donald Trump, susține că Statele Unite au tot dreptul să preia controlul asupra Groenlandei de la Danemarca și susține că americanii au „vărsat mai mult sânge”…
14:00
Proteză de genunchi personalizată în timp real, cu robotul ROSA. Dr. Mircea Tăbăcar, MedLife Humanitas: „Încercăm să aducem genunchiul la starea dinainte de artroză“ # HotNews.ro
Durerea de genunchi care nu mai cedează la medicamente, unguente, infiltrații sau fizioterapie ajunge, uneori, într-un punct în care singura soluție realistă rămâne operația. Pentru o pacientă de aproximativ 65 de ani, cu deformare progresivă…
14:00
Poliția londoneză l-a angajat pe unul cel mai periculoși prădători sexuali din Marea Britanie fără să-l verific # HotNews.ro
Mii de agenți de poliție din Londra, dintre care unul condamnat în 2023 pentru zeci de violuri, au fost angajați fără să fie supuși controalelor de securitate prevăzute de regulament, potrivit unui raport publicat joi…
13:40
Fostul viceprimar USR al Brașovului Flavia Boghiu, achitată în dosarul în care a fost acuzată de abuz în serviciu # HotNews.ro
Tribunalul Brașov a decis joi, 8 ianuarie, achitarea Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, și a Cristinei Manolache, șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din Primăria Brașov, pe motiv că fapta nu…
13:20
Premierul Pedro Sanchez anunță că este dispus să trimită soldați spanioli în „Palestina” și în Ucraina # HotNews.ro
Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez s-a declarat joi dispus să trimită soldați „în Palestina” pentru menținerea păcii „atunci când se va ivi această oportunitate”, așa cum intenționează să facă și în Ucraina, transmite France Presse.…
13:20
„Românii au talent” revine începând de vineri, 23 ianuarie 2026. Pro TV anunţă un sezon marcat de o schimbare majoră în componenţa juriului, scrie Pagina de Media. Marea noutate a sezonului 16 este prezenţa actriței…
13:10
Incendiu la Ministerului Finanţelor, cu degajări de fum la acoperiș. De la ce a pornit focul # HotNews.ro
Incendiul a izbucnit joi după-amiază, în clădirea Ministerului Finanțelor din București, după ce au luat foc mai multe deşeuri dintr-un canal tehnologic. Angajații nu au fost evacuați din clădire. „În urma cu scurt timp am…
13:10
„Trebuie să fim pregătiți de o confruntare directă cu Trump”. Ce opțiuni are de fapt Europa pentru a proteja Groenlanda în fața poziției tot mai agresive a SUA # HotNews.ro
Politicienii europeni au început să discute despre un plan necesar pentru protejarea Groenlandei, în contextul declarațiilor tot mai agresive făcute în ultimele zile de administrația lui Donald Trump, care și-a exprimat repetat intenția de a…
13:10
Irakul a anunțat că va naționaliza câmpul petrolier West Qurna-2, cel mai mare al Lukoil din afara Rusiei # HotNews.ro
Guvernul Irakului a aprobat planurile de naționalizare a operațiunilor de la câmpul petrolier „West Qurna-2”, unul dintre cele mai mari din lume, pe măsură ce autoritățile caută să evite perturbările cauzate de sancțiunile impuse de…
