Suedia a înregistrat cel mai mic număr de solicitări de azil din ultimii 40 de ani: „Schimbarea nu se referă doar la cifre”
HotNews.ro, 9 ianuarie 2026 14:30
Numărul persoanelor care solicită azil în Suedia a scăzut cu 30% în 2025, ajungând la cel mai scăzut nivel din 1985 încoace, guvernul de centru-dreapta declarând că intenționează să înăsprească și mai mult regulile în…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
14:30
Luptele în cușcă ale lui Donald Trump mută în calendar summitul liderilor G7. Decizia luată de Franța # HotNews.ro
Următorul summit al liderilor G7 care era programat să aibă loc în perioada 14-16 iunie la Evian, stațiunea balneară franceză cunoscută pentru apa minerală ce-i poartă numele, în Haute-Savoie, din sud-estul Franței, va fi amânat…
14:30
Suedia a înregistrat cel mai mic număr de solicitări de azil din ultimii 40 de ani: „Schimbarea nu se referă doar la cifre” # HotNews.ro
Numărul persoanelor care solicită azil în Suedia a scăzut cu 30% în 2025, ajungând la cel mai scăzut nivel din 1985 încoace, guvernul de centru-dreapta declarând că intenționează să înăsprească și mai mult regulile în…
Acum 30 minute
14:20
Noi precizări ale Armatei din Elveția despre escortarea aeronavei în care se afla Nicușor Dan: A fost o operațiune standard, dar am profitat de ocazie să mulțumim României # HotNews.ro
Armata din Elveția explică, într-un răspuns pentru HotNews transmis vineri, că angajații serviciului civil de control al traficului aerian au folosit ocazia unei misiuni obișnuite, de „live mission” a celor două avioane de vânătoare F-18,…
Acum o oră
13:50
La o zi după ce fostul ministru Chițoiu a intrat la închisoare, judecătorii explică motivele condamnării și arată strategia prin care acesta a încercat să scape nevinovat: Mortul e de vină # HotNews.ro
Daniel Chițoiu nu și-a recunoscut vreo vină în accidentul în urmă căruia au murit doi oameni, a aruncat responsabilitatea pe șoferul decedat și a pus „o presiune inoportună asupra judecătorului”, se arată în motivarea condamnări,…
Acum 2 ore
13:40
„Războiul este din nou la modă. Forța a luat locul diplomației”. Papa Leon, discurs dur la Vatican # HotNews.ro
Papa Leon a condamnat utilizarea forței militare ca mijloc de atingere a obiectivelor diplomatice, într-un discurs anual neobișnuit de dur privind politica externă, susținut vineri, în care a solicitat și protejarea drepturilor omului în Venezuela,…
13:40
De ce România importă gaze în această perioadă geroasă, deși avem depozitele pline în proporție de 70% / Prețul gazelor pe bursa de la București, în creștere # HotNews.ro
România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline…
13:30
Statele UE au aprobat vineri acordul comercial cu blocul Mercosur, în ciuda unei opoziții intense / Ce a spus ministrul român al Agricuturii înainte de vot # HotNews.ro
Decizia care dă undă verde semnării celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de UE avea nevoie de aprobarea a 15 țări care reprezintă 65% din populația totală a blocului. Capitalele UE urmează…
13:10
Pe 25 aprilie 1968, pe biroul președintelui Lyndon B. Johnson, a ajuns un plic direct de la Agenția Centrală de Informații. Documentul ultrasecret este un rezumat succint al știrilor mondiale. O versiune CIA a Reader’s…
12:50
VIDEO Momentul în care o deputată din Honduras este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu # HotNews.ro
Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, membră a Parlamentului Central American (Parlacen), a fost grav rănită joi în urma unui atac cu dispozitiv exploziv chiar la sediul Congresului Național, potrivit presei internaționale. Gladys Aurora…
Acum 4 ore
12:30
Încălțarea papucilor de casă după o zi lungă poate oferi o senzație plăcută și relaxantă. Totuși, numeroase persoane nu acordă prea multă atenție acestui detaliu, dar alegerea corectă a papucilor de casă influențează confortul zilnic…
12:30
Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie. Câți bani vor primi „în mână” peste 1,7 milioane de angajați și ce câștigă statul # HotNews.ro
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat la 4.325 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, cu 6,8% mai mult decât în luna iunie din acest…
12:20
Prevederile legale aplicabile interzic minorilor participarea la jocurile de noroc. Sportul modern a devenit mult mai mult decât o simplă formă de mișcare sau divertisment. În ultimele decenii, acesta s-a transformat într-un fenomen global, cu…
12:20
Vorbim mult despre povara maternității, dar și tații poartă luptele lor. La fel ca mamele, se confruntă cu așteptări contradictorii, norme de gen și constrângeri sociale. Deseori, simt o presiune constantă de a fi furnizor,…
12:10
Cum te poate salva AXI Card când ai cheltuieli neașteptate – plan de urgență financiară # HotNews.ro
Ți s-a întâmplat să apară o cheltuială neașteptată fix într-o săptămână aglomerată? Un dinte care nu mai așteaptă, o reparație la mașină, o factură mai mare decât te așteptai sau un aparat din casă care…
12:00
Cuba este deja în pragul prăpastiei. Înlăturarea lui Maduro o aduce și mai aproape de colaps # HotNews.ro
Cubanezii în vârstă scotocesc prin gunoaie după resturi de mâncare în Havana. În al doilea oraș al țării, Santiago, s-au adunat mulțimi de oameni, ascultând muzică interpretată de exilați cubanezi precum Gloria Estefan și Willy…
12:00
Indiciile că Donald Trump intenționează să facă o vizită în Ungaria în timpul campaniei electorale decisive pentru Viktor Orban # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare prim-ministrului ungar, Viktor Orban, în care a confirmat dorința de a vizita Ungaria în viitorul apropiat, relatează Euronews și Reuters. Liderul de la Casa Albă a anunțat…
11:40
VIDEO Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine / Prințul exilat cheamă iranienii în stradă # HotNews.ro
În timp ce protestele din Iran împotriva regimului teocratic al ayatollahului Ali Khamenei s-au răspândit vineri seară, țara a intrat într-o paralizie totală a comunicațiilor după ce regimul a tăiat internetul. Imagini dramatice cu instituții…
11:40
Un mare producător auto va pune pe mașinile sale un asistent AI. La ce întrebări poate răspunde # HotNews.ro
Ford lucrează la un asistent bazat pe inteligență artificială care va debuta în aplicația de smartphone a companiei, urmând să fie extins ulterior și la mașinile sale, în 2027, a anunțat compania, la expoziția Consumer…
11:30
Ayatollahul Ali Khamenei, mesaj pentru Trump, în toiul protestelor care zguduie Iranul / Ce spune despre manifestanții din stradă # HotNews.ro
Ayatollahul a spus vineri că unii manifestanți vor să îl mulțumească pe liderul SUA, provocând pagube bunurilor publice. El a asigurat că Teheranul nu va tolera mercenarii care lucrează pentru străini, scrie Reuters. Liderul suprem…
11:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ai nevoie de un instalator sau electrician? Doi antreprenori români au lansat o platformă online de meseriași # HotNews.ro
Mihnea Ioanițescu (foto), un antreprenor de 27 de ani din București, a lansat aidly.ro pornind de la o nevoie personală: dorința de a delega rapid sarcinile casnice de zi cu zi. Lansată în ianuarie 2025,…
11:10
Dietele care promit să topească kilogramele în câteva zile și restricțiile alimentare severe nu funcționează pe termen lung. Academia de Nutriție și Dietetică din SUA avertizează că pierderea rapidă în greutate duce la scăderea masei…
11:10
Cel mai urmărit serial din istoria Netflix a fost detronat de o nouă serie bazată pe romanul unui autor de mare succes # HotNews.ro
„Stranger Things” a scris istorie pentru Netflix, dar la puțin peste o săptămână după marele final cel mai urmărit serial pe platforma de streaming în momentul de față este o altă serie de mister, una…
11:10
Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis / Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland # HotNews.ro
O serie de manifestații au avut loc în mai multe orașe din SUA joi seară, după incidentul din Minneapolis, care a șocat opinia publică americană și a intensificat dezbaterea privind politicile administrației lui Donald Trump,…
11:10
Ajutor financiar la plata chiriei și a energiei: Câți bani vor primi în această lună sute de veterani, invalizi și văduve de război # HotNews.ro
Aproximativ 620 de veterani, invalizi și văduve de război vor primi în această lună câte 482 de lei de persoană, ajutor financiar pentru a-și acoperi o parte din costurile avute anul trecut cu chiria și…
11:00
Vreme geroasă și la București, cu episode de lapoviță și ninsoare. Cele mai noi informații de la meteorologi # HotNews.ro
Temperatura maximă în București va fi de -2 grade, duminică, a anunțat vineri Administrația Națională de Meteorologie, care prognozează o vreme geroasă și în Capitală, în aceste zile. Potrivit prognozei speciale pentru București, în perioada…
Acum 6 ore
10:40
Smartphone-ul nu strică copilăria, însă fără educație digitală poate deveni o problemă! De la ce vârstă este potrivit ca un copil să primească un smartphone # HotNews.ro
Smartphone-ul poate deveni un instrument de siguranță, învățare, autonomie și conectare socială dacă este introdus treptat, cu reguli clare pentru copii și repere ferme pentru părinți. Această abordare nu neagă riscurile reale ale mediului digital,…
10:30
Vineri dimineață a fost ger în vestul țării și la munte, iar cel mai rece a fost în Banat, cu temperaturi de sub -18 grade Celsius, arată datele ANM. Vremea rece va continua și în…
10:30
Vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților, până săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor, care au actualizat prognoza. Până marți, 13 ianuarie, în toată…
10:20
Există multe moduri de a măsura teama, prudența sau așteptarea unei societăți. Unele se văd cu ocazia alegerilor electorale, altele în economii, dar cel mai sincer dintre toate se vede într-un loc banal: în coșul…
10:00
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA # HotNews.ro
Liderul de la casa Albă a declarat într-un interviu acordat New York Times că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință. Donald Trump a declarat că…
09:40
„Lasă acasă pantofii pentru vreme bună… pe gheaţă nu contează stilul!”. Autoritățile, mesaj după o noapte geroasă în România # HotNews.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (UGSU) a transmis, vineri dimineață, un mesaj în care atrage atenţia că există risc de căzături din cauza gheţii, în contextul în care, în unele zone din țară, s-au…
09:30
Riposta Moscovei pentru „atacul” asupra reședinței lui Putin. Rusia confirmă că a dezlănțuit racheta hipersonică Oreșnik într-un nou atac masiv asupra Ucrainei # HotNews.ro
Armata rusă a declarat vineri că a lansat racheta hipersonică Oreșnik asupra unei ținte din Ucraina, ca parte a ceea ce a numit un atac masiv nocturn asupra instalațiilor energetice și a fabricilor de drone…
09:30
Intenția Guvernului de a prelungi plafonarea prețului gazelor face mai mult rău consumatorilor, spune un expert. „Este un paradox românesc” # HotNews.ro
Anunțul ministrului Energiei privind posibilitatea de a menține plafonat prețul gazelor și după 1 aprilie creează confuzie în piață, iar această incertitudine duce în final la creșterea prețurilor, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie și…
09:00
VIDEO Zece persoane, inclusiv trei copii, blocate cu mașinile în nămeți pe drumurile din Botoșani # HotNews.ro
Zece persoane, printre care şi trei copii, au avut nevoie de intervenția pompierilor după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele pe drumuri din judeţul Botoşani. „Zece persoane, printre care şi trei copii, au avut nevoie…
Acum 8 ore
08:20
SUA vor „începe atacuri terestre” împotriva cartelurilor de droguri. Anunțul lui Donald Trump # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunţat joi că va continua atacurile împotriva cartelurilor de droguri cu lovituri „terestre”, după mai multe luni în care SUA a bombardat nave maritime din Caraibe şi Pacific. „Vom începe…
07:50
Rușii au atacat Ucraina cu o rachetă balistică care se deplasa cu o viteză hipersonică de 13.000 km/h. Bombardamente în Kiev și vestul țării # HotNews.ro
Întreg teritoriul Ucrainei a fost sub alertă aeriană în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, mai multe victime fiind anunțate la Kiev de către autorități, informează AFP, Reuters…
07:40
„Vânătorii” de petrol, cunoscuți și sub numele de „wildcatters” (antreprenori independenți care forează în zone neexplorate), se întrec pentru a obține acorduri în Venezuela, încercând să ajungă din urmă marile grupuri energetice care cântăresc riscurile…
07:20
Circulație îngreunată din cauza ninsorii în țară. Traficul este oprit pe un drum național din cauza viscolului # HotNews.ro
Mai multe zone din România se află sub avertizare meteo vineri dimineață de vânt puternic, ninsori viscolite și ger. Se circulă în condiții se iarnă pe mai multe șosele din țară, conform Centrului INFOTRAFIC din…
07:20
Meteorologii avertizează că, începând de sâmbătă, vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger…
07:10
Marea de „gunoi” creat de AI din online nu e un accident, ci produsul final logic al algoritmilor marilor platforme # HotNews.ro
Peste 20% din videoclipurile care le apar noilor utilizatori de pe YouTube reprezintă conținut de proastă calitate generat în totalitate cu inteligența artificială („AI slop”). Sute dintre cele mai populare canale de pe platformă publică…
07:10
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 posturi ocupate. Aproape 18.000 sunt, însă, tăieri de la sectorul „prioritar” Educație, în timp ce a crescut numărul la Mediu, CCR, Curtea de Conturi, Președinție și chiar SGG # HotNews.ro
Numărul posturilor ocupate în sectorul public a scăzut semnificativ în primele cinci luni de mandat ale guvernului condus de Ilie Bolojan, dar această reducere, cu peste 25.000 de posturi, a aparatului bugetar s-a realizat în…
07:10
Operațiunile legendare în care a fost implicat Delta Force, comandoul care l-a adus pe Maduro în SUA # HotNews.ro
Terapeutul Dragan Dabic tocmai se întorsese acasă din New York, după o despărțire urâtă de soția sa. Acest bărbat cu o barbă albă lungă și părul legat într-un coc cu o panglică neagră era dornic…
Acum 24 ore
01:40
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică înregistrarea dintre turnul de control și pilotul de pe Spartan, dinainte ca avioanele elvețiene F-18 să escorteze avionul președintelui / Șeful statului denunță un „atac” la adresa credibilității României – AUDIO # HotNews.ro
„Mai târziu veți fi interceptați de către Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre în (situația din) Crans-Montana”, i se comunică, prin stație, pilotului aeronavei militare Spartan, în care se afla președintele…
01:20
Arborând drapele rusești, „flota din umbră” iese la lumină. Zeci de petroliere clandestine au făcut în ultimele luni acest lucru # HotNews.ro
Marinera, vasul capturat de Statele Unite, nu este singurul din flota clandestină de petroliere care și-au ales recent o identitate rusească dorind să-și asigure astfel protecția, scriu jurnaliștii de la The New York Times, citați…
01:00
Președintele american Donald Trump a afirmat că ar putea urma mai multe atacuri ale SUA în Nigeria în cazul în care creștinii vor fi uciși în această țară africană, chiar dacă autoritățile de la Abuja…
00:00
Guvernul de la Paris, vizat de o nouă moțiune de cenzură. Extrema dreaptă denunță „trădarea fermierilor francezi” # HotNews.ro
Şeful partidului francez de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a anunţat joi că mişcarea sa va depune o moţiune de cenzură împotriva guvernului francez şi a Comisiei Europene, condusă de Ursula von der Leyen,…
8 ianuarie 2026
23:50
VIDEO Tensiunile cresc în Minneapolis după împuşcarea mortală a unei femei de către poliția anti-imigrație. De vină este extrema stângă, susține JD Vance: „Preşedintele susţine ICE. Eu susţin ICE. Toţi susţinem ICE” # HotNews.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a calificat joi incidentul armat din Minneapolis (în statul Minnesota din nordul SUA), în care un agent al Serviciului de Imigrări (ICE) a împuşcat mortal o femeie, drept „o tragedie provocată…
23:30
Avertisment despre un atac masiv, iminent, asupra Ucrainei / Ambasada SUA a emis o astfel de alertă când rușii au lovit cu racheta hipersonică Oreșnik # HotNews.ro
Ambasada Statelor Unite în Ucraina a emis joi un avertisment privind un atac aerian „potențial semnificativ care ar putea avea loc în următoarele zile”, scriu Ukrainska Pravda și serviciul în limba rusă al BBC. Ambasada…
23:20
VIDEO. Mii de oameni au ieșit în multe orașe iraniene la chemarea fiului fostului rege. Pentru prima oară, s-au adăugat și locuitorii din Tabriz / Trump, un nou avertisment # HotNews.ro
Protestele în Iran se intensifică, după ce fiul fostului rege (Shah) al Iranului, Reza Pahlavi, i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele împotriva regimului teocratic al ayatollahului Ali Khamenei. Pentru prima oară de la începerea…
23:00
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de rafale violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, scrie Agerpres citând ANSA. Regiunea Veneto a fost…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.